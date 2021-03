Švandovo divadlo: Když robot píše hru

KDY: Pátek od 19

KDE: Zde

ZA KOLIK: Zdarma

Příběh robota, který po smrti svého mistra zůstal vydán napospas nejrůznějším vzorkům z lidské společnosti​, balancuje na hranici absurdní černé komedie a existenciálního dramatu… Online světová premiéra, v české verzi i s anglickými titulky. Po představení následuje diskuze s odborníky, simultánně překládaná do angličtiny. Švandovo divadlo při příležitosti stoletého výročí premiéry hry R.U.R Karla Čapka uvádí prezentaci unikátního projektu Theaitre, který zkoumá, zda umělá inteligence dokáže napsat divadelní hru. Během několika měsíců počítač generoval obrazy ze života robota, který musí čelit radostem a strastem každodenního života. A odkryl, jak vnímá základní lidské otázky jako je narození, umírání, touha po lásce, hledání pracovních příležitostí, či stárnutí…

Kolem světa: Embéčkem kolem světa

KDY: Pátek 20-22

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 97 Kč



Cyklus cestovatelských přednášek. Student psychologie Michal a student žurnalistiky Martin se vydali na cestu kolem světa 40 let starým automobilem, Škodou 1000 MB z roku 1969. Paradoxně, ani jeden z nich nerozuměl autům. Jejich výprava trvala sedm měsíců a trasa vedla přes čtyři kontinenty. Po téměř 40 tisících kilometrech si však splnili svůj sen a vrátili se šťastně domů. Pojďte prožít jejich dobrodružství s nimi!

Zahradníkem za polárním kruhem

KDY: Pátek 16-17.30

KDE: Zde

ZA KOLIK: 150 Kč



Webinář, který je online setkáním se zahradníkem Martinem Hajmanem, šéfem botanické zahrady v norském Trömso. Povypráví o zahradničení v chladné zemi… zkrátka za polárním kruhem.

Bublák bez proudu

KDY: Pátek od 21.30

KDE: Facebooková událost

ZA KOLIK: Zdarma, dobrovolný příspěvek možný a vítaný zde



Legendární žižkovský kytarista Petr "Bubák" Bublák si pro vás připravil akustický koncert ze Studia Žižkov. Sledovat můžete živě nebo později na facebookovém profilu či YouTube kanálu Studio Žižkov.

Národní divadlo: Buďme spolu volní jako ptáci!

KDY: Pátek 20-21

KDE: Zde

ZA KOLIK: : Zdarma, nutná registrace. Odkaz poté obdržíte v pátek po 16. hodině e-mailem



Online představení s aktivní účastí publika. "I v době nucené samoty je třeba společně zpívat, tančit a zamýšlet se nad tím, kdo jsme a kým můžeme být. Interaktivní online performance "Volní jako ptáci" nabízí platformu právě pro takové sdílení a prožívání v čase sociální izolace. Připravte si líčidla, odličovací prostředky. Každá osoba potřebuje vlastní počítač s funkční kamerou a mikrofonem. A místo kolem počítače pro pohyb," vzkazují lidé z Národního divadla.

Online jóga ke snídani

KDY: Sobota 9-9.20

KDE: Web studia, facebooková událost

ZA KOLIK: 99 Kč



Dali jste si předsevzetí vstávat dřív a ráno zdravit slunce a meditovat? Vydrželi jste to jen pár dní a motivace je zase v tahu? Tato osvěžující dvacetiminutovka vás vtáhne zpátky do hry! "Připravila jsem si koncentraci nejúčinnějších jógových technik a pár ajurvédských tipů pro skvělý a vědomý start do nového dne," zve cvičitelka Karolína Leia.

Pohádkové soboty: Škola Malého stromu

KDY: Sobota od 15

KDE: Web Divadla Kampa

ZA KOLIK: Zdarma



"Natočili jsme pro vás a vaše rodiny tři oblíbené pohádky, a chceme je zdarma poslat do vašich domovů," vzkazují členové Divadla Kampa. "Pohádku můžete sledovat živě. Po skončení premiéry bude k dispozici ve formě záznamu tak dlouho, dokud divadla opět neotevřou a my vám ji nebudeme moct odehrát kontaktně v divadle," dodávají. Tuto sobotu je pro vás připravena pohádka Škola Malého stromu.

Divadlo V Dlouhé: Mrk

KDY: Sobota od 20

KDE: Web divadla, vstupenky přes GoOut

ZA KOLIK: 100-200 Kč



Online přenos divadelního představení… Doktor Frans je psycholog, ke kterému chodí i manželé Sofie a Gregor – nikoli však na párovou terapii, zpovídají se mu každý zvlášť. Jsou spolu už dlouho a jejich vztah už značně vyčpěl. Jako by se jen míjeli ve společném prostoru. Sophie se mnohem víc upnula na svého kocoura než manžela. A i když nejde úplně o nějakou pomstu či žárlivost, Gregor jednoho dne kocoura prostě stáhne z kůže. Nůžkami, protože Sophie je vegetariánka a použít kuchyňské nože by bylo necitlivé. A tak se k doktoru Fransovi přijde léčit i kocour.

Národ sobě - kultura tobě

KDY: Sobota 20.15-23.30

KDE: Přímý přenos na televizním programu ČT Art

ZA KOLIK: Zdarma



Národní divadlo zažije největší koncert v dějinách. Ze šesti různých scén zahraje 40 kapel. ČT art přináší koncert divákům v přímém přenosu. "Umělci se sejdou, aby upozornili na stav, ve kterém se kultura bez možnosti pořádání akcí nachází. A také na to, že současná situace nezasáhla jen je samotné, ale mnoho dalších profesí, které se již téměř rok nemohou ke své práci vrátit. Vystoupí i představitelé klubové scény a opomenuty nebudou ani umělecké či technické profese," vzkazují lidé z Národního divadla. V rámci tříapůlhodinového maratonu živé hudby vystoupí kapely Chinaski, Lucie, Mig 21, Monkey Business, P.S.H., The Atavists, Wohnout, DJ Roxtar a mnoho dalších. Zazpívat přijdou i legendy Michal Prokop, Ivan Hlas, Jana Kratochvílová nebo třeba houslista Pavel Šporcl. Lucie vystoupí s Orchestrem Národního divadla a diváci se mohou těšit na spoustu dalších netradičních spoluprací interpretů napříč žánry i věkovými generacemi. Kromě zpěváků a kapel vystoupí také herci a balet Národního divadla, Laterny magiky, zapojí se například i Signal festival.

Rok v Antarktidě

KDY: Sobota 18-20.15

KDE: Facebooková událost

ZA KOLIK: Zdarma, dobrovolný příspěvek



Přednáška vám dokonale přiblíží polární prostředí a zimování tří mužů na svérázné polární základně, jejich každodenní život i dobrodružství při výpravách do okolí pěšky, na lyžích či na lodi. Velice detailně nahlédnete do života tučňáků, tuleňů, rypoušů, lachtanů a dalších živočichů, často od samého narození až po tvrdý boj o přežití v nehostinné polární přírodě. Jako bonbónek na závěr uvidíte záběry z plavby na ledoborci věčně zamrzlým Weddellovým mořem.

Divadlo J. K. Tyla: Postřižiny online

KDY: Sobota 19-21

KDE: Web divadla, vstupenky přes GoOut

ZA KOLIK: 150-300 Kč



Online projekce divadelní hry Postřižiny. Kouzlem první republiky prodchnutý příběh Hrabalovy maminky Maryšky, otčíma Francina a strýce Pepina, který přijede na návštěvu a zůstane napořád, milují celé generace čtenářů. Vůně zabijačky, piva, Maryščiných vlasů a nezaměnitelného humoru svérázných postav navíc ožila v Menzelově filmové adaptaci. Je proto velkou výzvou chopit se vyprávění z nymburského pivovaru a pokusit se jej přenést na jeviště Velkého divadla.

Kolem světa: Madeira – klenot Atlantiku za dveřmi

KDY: Neděle 20-22

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 97 Kč



Cyklus cestovatelských přednášek. Cestovatelka Martina Němcová vám bude vyprávět o ostrově dřeva a květin. Ostrov dřeva a květin. Jedna strana skrývá Skotskou mlhu, druhá skýtá Sicilskou siestu. "Pokud hledáte dotek exotiky - Madeira je tou pravou volbou," říká.

O nepotřebných věcech a lidech: Vyhozená knížka

KDY: Neděle od 15

KDE: Web Divadla V Dlouhé

ZA KOLIK: Zdarma



Arnošt Goldflam uvádí osm pohádek ze své knihy O nepotřebných věcech a lidech. Každou lednovou a únorovou neděli v 15 hodin vám některý z herců či hereček Divadla V Dlouhé přečte jednu pohádku. Osm pokračování vás zároveň zavede do osmi zajímavých a zvláštních prostředí v zákulisí divadla. Tuto neděli čte Michaela Doležalová pohádku Vyhozená knížka.

Online power jóga

KDY: Neděle 17.30-18.30

KDE: Facebooková událost, vysílá se přes Zoom

ZA KOLIK: 130 Kč



"Milé jogínky a milí jogíni, přidejte se na online lekci power jógy. Zaregistrujte se přes email petra.hubalkova@seznam.cz," vzkazuje cvičitelka Petra.

Čteme dětem pohádky: Pavel Trávníček

KDY: Neděle od 20

KDE: Facebooková událost

ZA KOLIK: Zdarma



Po celý rok 2021 budou známe osobnosti číst vašim dětem každou neděli od 20 hodin pohádky Boženy Němcové. Jen tak, pro radost, protože čtení rozvíjí fantazii a podporuje představivost. Po Daře Rolins, Erice Stárkové, Ondřeji Vetchém, Vojtěchu Kotkovi, Davidu Kollerovi, Martě Jandové, Simoně Postlerové a Kryštofu Hádkovi vám přečte Pavel Trávníček pohádku O třech sestrách. Vypnout mobily, umýt, vyčistit zuby, zalehnout a poslouchat!

Magický meeting

KDY: Neděle 14-16

KDE: Facebooková událost

ZA KOLIK: 379 Kč



"Zvu vás na magické setkání, které je určeno pro všechny, kdo se zúčastnil online klubu a má dotazy, které jsme nestihli, i pro ty, kteří si chtějí popovídat o tajemnu a našem aktuálním tématu Čarodějnictví. Kdo praktikuje své magické dovednosti, může se s námi podělit o zážitky a vyměnit si vzájemně zkušenosti," zve pořádající alchymistka.

Xaver s hostem: Prof MUDr Vladimír Beneš, DrSc

KDY: Neděle 21-22

KDE: Živě na YouTube

ZA KOLIK: Zdarma



Vladimír Beneš je lékař, specializací neurochirurg, v letech 1997–2020 přednosta Neurochirurgické kliniky Ústřední vojenské nemocnice Praha a 1. LF UK. V roce 2019 vydal knihu a audioknihu Mé cesty do hlubin mozku.

Autokino Strahov

KDY: Po celý víkend

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil



I v dnešní době, kdy jsou klasické kinosály zavřené, můžete vyrazit s rodinou nebo přáteli na projekci filmu. Jaký program vás čeká o víkendu?

Pátek 18.30 Kursk

Sobota 18.30 Transformers: Zánik

Neděle 17.30 Super mazlíčci

Moje kino live

KDY: Po celý víkend

KDE: Web projektu

ZA KOLIK: 100-1000 Kč dle vašeho rozhodnutí



"Projekce probíhají formou živého streamu. Vyberte si film v programu a kupte si e-vstupenku úplně stejně, jako byste si kupovali lístek do kina. Odkaz na stream vám přijde současně se vstupenkou. Povídání povoleno. Nasát atmosféru kina můžete už 30 minut před začátkem představení. Před projekcí si můžete povídat s ostatními diváky i kinaři prostřednictvím chatu. Po filmu můžete ještě probrat dojmy a filmové zážitky. Kdo nechce, chat používat nemusí, lze ho v nabídce minimalizovat. K projekcím si pro vás připravujeme také zajímavosti o filmu, které vám posíláme do chatu," říkají pořadatelé akce. A co vás v nejbližších dnech čeká?

Pátek 20.30 Proxima

Sobota 20.30 Havel

Neděle 20.30 Bílý bílý den





Galerie Pragovka online

KDY: Nonstop

KDE: Web galerie

ZA KOLIK: Zdarma



Vysočanská Pragovka Gallery přichystala několik online výstav, které navíc doplní interaktivní 3D prezentace, kde si bude možné názorně prohlédnout jednotlivá díla. Fenomén ekologické úzkosti je tématem i názvem prvního letošního bloku výstav, sloužící umělcům nastupující generace a umělecké „kuchyně“ The White Room, dedikované výstavám rezidentů Pragovky. Čekají vás čtyři zbrusu nové online výstavy.

Design na Vyšehradě

KDY: Až do 31. března, nonstop

KDE: Promenáda před Kongresovým centrem, 5. května 1640/65, Praha 4

ZA KOLIK: Zdarma



Venkovní výstava českého designu, která má za cíl seznámit návštěvníky s lokálními tvůrci, talenty oboru a jejich tvorbou formou městské procházky. Výstava probíhá ve třech prosklených kóma modulech rozmístěných při promenádě před Kongresovým centrem Praha. Díla si mohou návštěvníci prohlédnout z bezpečné vzdálenosti. Ve venkovní galerii čeká na návštěvníky několik skleněných děl z ateliéru skla Vysoké školy Uměleckoprůmyslové v Praze, ale také móda, hračky od Tititi, dřevěné stoly od Jakuba Březiny a nábytek od značky Triant. Vystavující: Anna Jožová, František Jungvirt, Dominika Petrtýlová, Vlastimil Šenkýř, Tereza Talichová (Tititi), Jakub Březina, Barbora Kotěšovcová, Otakar Šenkýř, Lukáš Kuba, Triant, Asus.

Národní muzeum online

KDY: Nonstop

KDE: Muzejní web

ZA KOLIK: Zdarma



Národní muzeum se prakticky po celý loňský rok potýkalo s koronavirovými opatřeními. Proto zpřístupnilo na svých stránkách on-line prohlídky výstav. V nedávné době přibylo několik novinek a zajímavých kategorií.

On-line výstavy

Zde se mohou návštěvníci podrobně seznámit jak s aktuálně otevřenými výstavami, tak i s těmi již ukončenými. V současné chvíli si takto mohou projít výstavy: Hudební zvěřinec, Slavní čeští skladatelé, Před sto lety na Tahiti, České národní povstání, Staré pověsti české, Národní muzeum v éře Československa, Příběh plejtváka myšoka, Sametová revoluce: Říká se jí sametová, Znovu svobodně, Labyrint informací a ráj tisku, Račte vstoupit do divadla, Na Sibiř z domova, Přírodovědecké sbírky ve fotografiích, Století trampingu a Import / Export / Rock’n’Roll.

Muzeum pro děti

Na děti zde čekají nejrůznější činnosti i videa, které ty nejmenší nejen vzdělají, ale i pobaví. Užít si mohou: Muzeohraní, Nakoukni do muzea, Malované muzeum, Učím se s muzeem nebo videa Honzík a Fany v muzeu.

Muzejní jednohubky

Tento nový formát se setkal s velkou oblibou. Jedná se o krátká videa s odborníky vždy na zajímavé a velmi specifické téma. V současné době Národní muzeum nabízí bližší seznámení s tématy: Příběh praporu roty Nazdar, Řád Bílého lva, Akvadukt císaře Augusta, Počítač starých Řeků, Neolitické studny, Dětské oběti u Inků a Porod v rakvi.

Virtuálně bez bariér

V této sekci na vás čeká výběr upravených virtuálních prohlídek, které přiblíží aktuální i ukončené výstavy, expozice, sbírky, budovy či zajímavosti ze života muzea pro neslyšící návštěvníky, stejně jako audiozáznamy vybraných virtuálních prohlídek.