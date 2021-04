Kolem světa: Nový Zéland

KDY: Pátek 20-22

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 99 Kč

Cyklus cestovatelských přednášek. "Jaký je svět na druhé straně planety? Pro mě byl magický! Nový Zéland a jeho přírodní úkazy si podmaní asi každého milovníka přírody. Na poměrně omezeném území se tak dá vidět téměř celý svět. Plus představa toho, že to je jedna z nejvzdálenějších destinací naší planety, dokáže mnohokrát hypnotizovat," zve na svou přednášku fotograf Aleš Tvrdý.

Ptáci na kolejích

KDY: Pátek 20-20.40

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 50-250 Kč



Online stream pilotního dílu připravovaného detektivního seriálu z vysokoškolského prostředí, inspirovaného tvorbou Franze Kafky a „Městečkem Twin Peaks“ v režii Milana Cyroně a Tomáše Uhera. Předprodej končí 30 minut před projekcí. Zpětné přehrání nebude možné.

Už jsme doma hrají písně FPB

KDY: Pátek od 18

KDE: Facebooková událost

ZA KOLIK: Zdarma



Rocková skupina Už jsme doma si vás dovoluje pozvat na online koncert. "Tentokrát se bude jednat o program nazvaný Už jsme doma hrají písně FPB, který dosud streamován nebyl. Zazní lehce přearanžované verze 23 písní jedné z prvních punkových kapel v tehdejším Československu," zvou členové kapely.

Michal Šeps a hosté ve Studiu Žižkov

KDY: Pátek od 21.30

KDE: Facebooková událost

ZA KOLIK: Zdarma, dobrovolný příspěvek zde



Studio Žižkov připravilo další ze streamovaných koncertů. Vystoupí český reggae zpěvák Michal Šeps se svými hosty. "Pokud bude stream z technických důvodů přerušen, umístíme hned po vysílání celý záznam na našich stránkách a Youtube Studio Žižkov," vzkazují pořadatelé.

Divadlo V Dlouhé: Kvak a Žbluňk jsou kamarádi

KDY: Sobota od 15

KDE: Web divadla

ZA KOLIK: 90-270 Kč



Online stream veselých příběhů zeleného žabáka Kvaka a hnědého ropušáka Žbluňka. Představení Kvak a Žbluňk jsou kamarádi vzniklo na motivy stejnojmenné dětské knížky Arnolda Lobela. Jedná se o úsměvné příběhy dvou kamarádů: zeleného žabáka Kvaka a hnědého ropušáka Žbluňka. Právě přátelství je hlavním tématem představení. Na jednoduchých a vtipných příhodách děti uvidí, jak důležité je mít někoho rád a někomu pomáhat. Jak důležité a krásné je přátelství. Kombinace loutek, reprodukované i živé hudby, hravé scénografie a nápaditého scénáře přinese malému i velkému divákovi radost z této podívané.

Mňága a Žďorp online

KDY: Sobota od 20

KDE: Zde

ZA KOLIK: Od 169 Kč



Legendární kapela Mňága a Žďorp vyraží na své jarní online turné. "Koncert budeme streamovat v sobotu večer z naší zkušebny. Speciálním hostem bude Ondra Fencl (Schodiště, Hromosvod, Vladimír Merta)," vzkazují členové kapely.

Velký online karneval

KDY: Sobota od 15

KDE: Faceboková událost

ZA KOLIK: 129 Kč



"Užijte si s námi a celou vaší rodinou premiérové představení nového animačního pořadu z pohodlí svého domova. Čeká na vás hodinová show plná živé hudby, tance, kouzel a interaktivních soutěží, do kterých se naplno zapojíte i z gauče! Jak už bývá ve zvyku na většině karnevalů, tak ani zde nebude chybět soutěž o nejhezčí masku v kategorii dítě i dospělý. Pro výherce v soutěžích čeká mnoho zajímavých cen, které budou zasílány Českou poštou nebo Zásilkovnou," vzkazují pořadatelé akce.

Dukla Vozovna online

KDY: Sobota od 20

KDE: Facebooková událost

ZA KOLIK: Zdarma



Kapela Dukla Vozovna vám zahraje živě online koncert. Vystupují v sestavě: Roman Anděl (kytara, zpěv), David Skalecký (harmonika, zpěv), Radovan Skalecký (harmonika, zpěv), Radim Drejsl (basa), Jiří Krupička (bicí, řev) a Lucka Novotná (harmonika, zpěv).

Živě ze Švandova divadla: R.U.R.

KDY: Neděle 21-24

KDE: Web divadla

ZA KOLIK: 150-400 Kč



Představení na motivy slavné hry Karla Čapka vzniklo ve spolupráci s Českým centrem Mezinárodního PEN klubu u příležitosti stých narozenin robota. A robot je přece stroj. Roboti, loutky. To stroje obstarávají hudbu, to loutky zábavu. Stroje obstarávají vzrušení. Nestávají se z nás loutky? Nejsou emoce na obtíž? Není láska na obtíž? Lidé degenerují, svět je zamořen roboty. Spása je v lásce, ale není láska na obtíž? Kde je duše? Kde je duch? A hle - jsme roboti. Režie Radek Beran a Buchty a loutky.

Malá vizita: Jaroslav Dušek a Pjér la Šé'z

KDY: Neděle 19.30-21

KDE: YouTube

ZA KOLIK: Zdarma



Totální improvizační představení Jaroslava Duška a Pjéra la Šéz'e pod světelným dohledem Viktora Zborníka.

Čteme dětem pohádky: Lukáš Příkazký

KDY: Neděle od 20

KDE: Zde

ZA KOLIK: Zdarma



Po celý rok 2021 budou známe osobnosti číst vašim dětem každou neděli od 20 hodin pohádky Boženy Němcové. Jen tak, pro radost, protože čtení rozvíjí fantazii a podporuje představivost. Po Daře Rolins, Erice Stárkové, Ondřeji Vetchém, Vojtěchu Kotkovi, Davidu Kollerovi, Martě Jandové, Simoně Postlerové, Pavlu Trávníčkovi, Anně Kameníkové nebo Kryštofu Hádkovi vám přečte Lukáš Příkazký pohádku Sedmero krkavců. Vypnout mobily, umýt, vyčistit zuby, zalehnout a poslouchat!

Kolem světa: Východní Timor a další země JV Asie

KDY: Neděle 20-22

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 99 Kč



Cyklus cestovatelských přednášek. Krásy i netradiční historky z jihovýchodní Asie vám představí dobrodruh Karel Štěpánek. Těšte se na další bláznivou show o Východním Timoru, Bruneji, Filipínách, Indonésii, Malajsii i Singapuru. V projekci nebudou chybět historky o tom, jak stopovat přes ostrov Borneo, zápasit s horečkou dengue, žít levně v drahém Singapuru, objevit opuštěné filipínské ostrovy, setkat se s mořskými piráty a mnoho dalšího.

Online power jóga

KDY: Neděle 17.30-18.30

KDE: Facebooková událost

ZA KOLIK: 130 Kč



"Milé jogínky a milí jogíni, přidejte se na online lekci power jógy. Zaregistrujte se přes email petra.hubalkova@seznam.cz," vzkazuje cvičitelka Petra.

Výstava Veroniky Psotkové Dive-In

KDY: Do 15. dubna, nonstop

KDE: Náplavka na Rašínově nábřeží, Praha 2

ZA KOLIK: Zdarma



Na pražské náplavce vznikla ve spolupráci s (A)VOID Gallery působivá výstava výtvarné umělkyně Veroniky Psotkové. Ta je známá svou velkoformátovou tvorbou drátěných figur, často zavěšených v prostoru. Absolventka ateliéru Sochařství FaVU VUT a spoluautorka stálé expozice Mattoni Muzea v Kyselce se opět vrací do prostoru pražské náplavky, tentokrát s expozicí DIVE – IN. Netradiční instalace drátěných figur jakoby levitujících, plavajících a dovádějících v jedné ze zrekonstruovaných kobek se po setmění noří do hluboké modři tajemných vod.

Autokino Strahov

KDY: Po celý víkend

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil



I v dnešní době, kdy jsou klasické kinosály zavřené, můžete vyrazit s rodinou nebo přáteli na projekci filmu. Jaký program vás čeká o víkendu?

Pátek 18.30 Chlast

Sobota 18.30 Star Trek: Do neznáma

Neděle 19.30 Trollové





Moje kino live

KDY: Po celý víkend

KDE: Web projektu

ZA KOLIK: 100-1000 Kč dle vašeho rozhodnutí



"Projekce probíhají formou živého streamu. Nasát atmosféru kina můžete už 30 minut před začátkem představení. Před projekcí si můžete povídat s ostatními diváky i kinaři prostřednictvím chatu. Po filmu můžete ještě probrat dojmy a filmové zážitky. K projekcím si pro vás připravujeme také zajímavosti o filmu, které vám posíláme do chatu," říkají pořadatelé akce. A co vás v nejbližších dnech čeká?

Pátek 20.30 Večer s Kateřinou Šedou

Sobota 20.30 Všude dobře, doma nevím

Neděle 20.30 McQueen

Design na Vyšehradě

KDY: Až do 31. března, nonstop

KDE: Promenáda před Kongresovým centrem, 5. května 1640/65, Praha 4

ZA KOLIK: Zdarma



Venkovní výstava českého designu, která má za cíl seznámit návštěvníky s lokálními tvůrci, talenty oboru a jejich tvorbou formou městské procházky. Výstava probíhá ve třech prosklených kóma modulech rozmístěných při promenádě před Kongresovým centrem Praha. Díla si mohou návštěvníci prohlédnout z bezpečné vzdálenosti. Ve venkovní galerii čeká na návštěvníky několik skleněných děl z ateliéru skla Vysoké školy Uměleckoprůmyslové v Praze, ale také móda, hračky od Tititi, dřevěné stoly od Jakuba Březiny a nábytek od značky Triant.

Národní muzeum online

KDY: Nonstop

KDE: Muzejní web

ZA KOLIK: Zdarma



Národní muzeum se prakticky po celý loňský rok potýkalo s koronavirovými opatřeními. Proto zpřístupnilo na svých stránkách on-line prohlídky výstav. V nedávné době přibylo několik novinek a zajímavých kategorií.

On-line výstavy

Zde se mohou návštěvníci podrobně seznámit jak s aktuálně otevřenými výstavami, tak i s těmi již ukončenými. V současné chvíli si takto mohou projít výstavy: Hudební zvěřinec, Slavní čeští skladatelé, Před sto lety na Tahiti, České národní povstání, Staré pověsti české, Národní muzeum v éře Československa, Příběh plejtváka myšoka, Sametová revoluce: Říká se jí sametová, Znovu svobodně, Labyrint informací a ráj tisku, Račte vstoupit do divadla, Na Sibiř z domova, Přírodovědecké sbírky ve fotografiích, Století trampingu a Import / Export / Rock’n’Roll.

Muzeum pro děti

Na děti zde čekají nejrůznější činnosti i videa, které ty nejmenší nejen vzdělají, ale i pobaví. Užít si mohou: Muzeohraní, Nakoukni do muzea, Malované muzeum, Učím se s muzeem nebo videa Honzík a Fany v muzeu.

Muzejní jednohubky

Tento nový formát se setkal s velkou oblibou. Jedná se o krátká videa s odborníky vždy na zajímavé a velmi specifické téma. V současné době Národní muzeum nabízí bližší seznámení s tématy: Příběh praporu roty Nazdar, Řád Bílého lva, Akvadukt císaře Augusta, Počítač starých Řeků, Neolitické studny, Dětské oběti u Inků a Porod v rakvi.

Virtuálně bez bariér

V této sekci na vás čeká výběr upravených virtuálních prohlídek, které přiblíží aktuální i ukončené výstavy, expozice, sbírky, budovy či zajímavosti ze života muzea pro neslyšící návštěvníky, stejně jako audiozáznamy vybraných virtuálních prohlídek.