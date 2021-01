Divadlo online: Stín kapradiny

KDY: Pátek od 10 a od 19

KDE: Web divadla, vstupenky zde

ZA KOLIK: 100-300 Kč

Inscenace podle baladické novely Josefa Čapka o zločinu a trestu, jež v lidském řádu odjakživa stojí bok po boku… Mír lesa proťala vášeň dvou hrubých loveckých těl. Bělost květů jahodníku přebarvuje krev překvapené kořisti. Rudolf Aksamit a Václav Kala se shýbají nad srncem, pod prsty mají tělo zvířete, ještě teplé, ještě nádherně napjaté. Ale teď do toho z houští vyrazil hajný a křičí: „Stůj!“ Tohle jsou staré účty. Pytlácká radost se naráz v žilách zastavuje a náhlým přetlakem vyvěrá v lávu rudého vzteku.

Malalata: Online narozeniny

KDY: Pátek 20-22

KDE: Vstupenky zde

ZA KOLIK: 0-200 Kč (dle vašeho rozhodnutí, stream je možné sledovat i zdarma)



Hudební projekt Malalata je synonymem pro jedinečnou fúzi balkan beats, mexické cumbia a karibského reggae. Na světě je už 14 let a chce si tuto událost užít se svými fanoušky alespoň na dálku.

Cholinova chovna

KDY: Pátek 18.30-19.30

KDE: Facebooková událost

ZA KOLIK: Zdarma



Prostřednictvím Cholinových básní se ocitnete v neutěšeném světě sovětských lidí žijících v barácích na periferii Moskvy 50. let. A nejspíš nejenom v Moskvě, a nejenom v 50. letech, jak nejspíš sami poznáte. O živý hudební doprovod se postará "předkapela špatných kapel" Lefineser, částečně složená ze členů souboru Komorní scény Aréna.

Kolem světa: Současná migrace do Evropy

KDY: Pátek 20-22

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 97 Kč



Kolem světa je cyklus cestovatelských přednášek. Barvité vyprávění novinářky Markéty Kutilové vás zavede do světa lidí putujících za lepší budoucností. Po pevnině i po moři, skrze konkrétní příběhy budete názorně provedeni dvěma hlavními migračními trasami na cestě do Evropy. Kutilová sleduje už roku 2015 dvě hlavní migrační trasy - Balkánskou i Libyjskou. Osobně jezdí do Řecka či Makedonie a natočila několik reportáží o migrantech v Libyi. S migranty natáčela i v Gambii, Senegalu, Švédsku, Německu, Řecku, Makedonii, Sýrii, Libyi, Iráku.

Online jóga ke snídani

KDY: Sobota 9-9.20

KDE: Web studia, facebooková událost

ZA KOLIK: 99 Kč



Dali jste si předsevzetí vstávat dřív a ráno zdravit slunce a meditovat? Vydrželi jste to jen pár dní a motivace je zase v tahu? Tato osvěžující dvacetiminutovka vás vtáhne zpátky do hry! "Připravila jsem si koncentraci nejúčinnějších jógových technik a pár ajurvédských tipů pro skvělý a vědomý start do nového dne," zve cvičitelka Karolína Leia.

Den otevřených dveří ČZU online

KDY: Sobota 10.30-19

KDE: Web akce

ZA KOLIK: Zdarma



Poznejte a zažijte Českou zemědělskou univerzitu v Praze. Připojte se na Den otevřených dveří online.

Divadlo V Dlouhé uvádí: Proces

KDY: Sobota 19-20.30

KDE: Web divadla, vstupenky zde

ZA KOLIK: 100-300 Kč



Kafkův Proces jako temná groteska, která se ve skutečnosti neodehrála tehdy ani teď, jen o našem světě stále říká příliš mnoho. Vítejte ve světě, kde smysluplnou činnost, vztahy i víru nahradilo pokrytectví a vyprázdněné rituály. Kde stát přestal sloužit lidem, zákony se změnily v blábol a instituce v nedosažitelnou chiméru. Kde systém požírá sebe sama a v rozplizlé realitě není nic jistého (možná jen smrt, ale nejspíš ani ta ne). Neškodný úředníček Josef K. se vydává na sebevražednou misi: jeho boj proti absurdnímu soudnímu procesu se stává bojem proti systému. Už nechce jen očistit své jméno. Chce dokázat, že rebelie má smysl, i když na konci tunelu nevidíme žádné světlo.

Storybox

KDY: Sobota od 14

KDE: Vstupenky zde

ZA KOLIK: 80-120 Kč



Vyprávění příběhů patří k člověku a jeho paměti od nepaměti. Příběhy si vytváříme, pamatujeme, zapisujeme, ilustrujeme, sdílíme. K výstavě Fenomeander, která v DOXu oslavuje 25 let nakladatelství Meander, si můžete užít rodinnou dílnu, která využije metodiku Narrative4 a koncept „radikální empatie“ - sdílení příběhů prostřednictvím vyprávění a jejich převyprávění druhou osobou.

Dneska čtu já! Severský rodinný literární salón

KDY: Neděle 17-18

KDE: Facebooková událost

ZA KOLIK: Zdarma



Jak si zkrátit dlouhé zimní večery? Skandinávský dům vás zve do speciálního vydání severského literárního salónu určeného především dětem, jejich rodičům a dalším zájemcům o dětskou literaturu. Knižní tipy vám tentokrát představí mladí čtenáři společně se svými rodiči, kteří se překlady ze severské literatury pro děti a mládež zabývají. Máš rád/a komiksy, naučné knihy nebo neodolatelnou chuť přečíst si dětskou detektivku? Chceš vědět, jestli jsou tvoji rodiče spíš šílenci, nebo suchaři? Víš, co znamenají pojmy young adult nebo severské podivno? K poslechu si nezapomeň uvařit kakao nebo horkou čokoládu se šlehačkou (doporučuje pět z pěti norských dětí).

Kolem světa: Bhútán - pravda o pohádkovém království

KDY: Neděle 20-22

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 97 Kč



Kolem světa je cyklus cestovatelských přednášek. Pro zkušené cestovatele a dobrodruhy je Bhútánské království lahůdkou a vrcholem cestovatelských ambicí. Země, která preferuje ženy a do níž globalizace přichází s velikým zpožděním, se proslavila svou politikou „hrubého národního štěstí“. Pod povrchem posledního ráje na zemi se však skrývá mnoho stínů, které mohou překvapit. Promítá ředitelka UNICEF Pavla Gomba.

O nepotřebných věcech a lidech

KDY: Neděle od 15

KDE: Web divadla

ZA KOLIK: Zdarma



Arnošt Goldflam uvádí osm pohádek ze své knihy O nepotřebných věcech a lidech. Každou lednovou a únorovou neděli v 15 hodin vám některý z herců či hereček Divadla V Dlouhé přečte jednu pohádku. Osm pokračování vás zároveň zavede do osmi zajímavých a zvláštních prostředí v zákulisí divadla. Tuto neděli čte Martin Matejka pohádku Neužitečný Pepík.

Maxipes Fík

KDY: Neděle 15-20

KDE: Zde

ZA KOLIK: 100-350 Kč



Pohádka Divadla Krapet podle knihy Rudolfa Čechury a Jiřího Šalamouna. Z malého pejska, kterého Ája dostala od tatínka, vyrostl velký pes Fík. Z malého dobrodružství začalo velké. No, který pes se dostane až do školy, kde se naučí psát a počítat? Jak to všechno s Fíkem bylo? To se uvidí! Tak neváhejte a přijďte. Bude psina! Haf!

Koncert Big’O’Band + hosté

KDY: Neděle 19-21.30

KDE: Facebooková událost

ZA KOLIK: Zdarma



Úderem devatenácté hodiny v neděli vypukne online koncert Big’O’Bandu, který si tentokrát k sobě na pódium pozval své přátele. Vybraní známí hosté si s kapelou zazpívají pecky a hity jejich srdcím blízké. Big’O’Band je třicetičlenné hudební těleso z Liberce, které vystupuje pod taktovkou kapelníka Marka Ottla. Sledující se mohou těšit na pořádnou porci popu, rocku nebo funky.

Nedělní power jóga

KDY: Neděle od 17.30

KDE: Zde

ZA KOLIK: 130 Kč



Nechcete v neděli jen ležet na pohovce? Chcete i o víkendu něco udělat pro svoje tělo? Můžete si zacvičit power jógu. „Studio máme zavřené, ale cvičíme online přes platformu Zoom,“ zve lektorka Petra.

Autokino Strahov jede po celý víkend

KDY: Pátek až neděle

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil



I v dnešní době, kdy jsou klasické kinosály zavřené, můžete vyrazit s rodinou nebo přáteli na projekci filmu. Jaký program vás čeká o víkendu?

Pátek 16.45 Příběh žraloka

Pátek 18.30 Méďa

Sobota 16.45 Rango

Sobota 18.30 Rychle a zběsile 8

Neděle 16.45 Shrek

Neděle 18.30 Prázdniny v Římě





Virtuální svatební festival

KDY: Pátek 14-22, sobota 10-23, neděle 10-18

KDE: Web festivalu

ZA KOLIK: Od 320 Kč



Zasnoubené páry chystající v blízké budoucnosti svatbu se mohou pro radu a inspiraci vydat na svatební veletrh přímo z pohodlí svého domova. První virtuální svatební veletrh nabídne možnost detailně si prohlédnout zboží jednotlivých vystavovatelů v jejich virtuálních stáncích, komunikovat s vystavovateli, vyslechnout přednášky a zúčastnit se panelových diskuzí, užít si módní přehlídky svatebních šatů, speciální veletržní slevy, soutěže o ceny i bohatý doprovodný program.

Moje kino live

KDY: Po celý víkend

KDE: Zde

ZA KOLIK: 100 až 1000 Kč (dle vlastního rozhodnutí)



"Projekce probíhají formou živého streamu. Vyberte si film v programu a kupte si e-vstupenku úplně stejně, jako byste si kupovali lístek do kina. Odkaz na stream vám přijde současně se vstupenkou. Povídání povoleno. Nasát atmosféru kina můžete už 30 minut před začátkem představení. Před projekcí si můžete povídat s ostatními diváky i kinaři prostřednictvím chatu. Po filmu můžete ještě probrat dojmy a filmové zážitky. Kdo nechce, chat používat nemusí, lze ho v nabídce minimalizovat. K projekcím si pro vás připravujeme také zajímavosti o filmu, které vám posíláme do chatu," říkají pořadatelé akce. A co vás v nejbližších dnech čeká?

Pátek 20.30 Naděje

Sobota 20.30 Dokud nás svatba nerozdělí

Neděle 20.30 Prado: Sbírka plná divů





Navštivte galerii Pragovka online

KDY: Nonstop

KDE: Web galerie

ZA KOLIK: Zdarma



Vysočanská Pragovka Gallery přichystala několik online výstav, které navíc doplní interaktivní 3D prezentace, kde si bude možné názorně prohlédnout jednotlivá díla. Fenomén ekologické úzkosti je tématem i názvem prvního letošního bloku výstav, sloužící umělcům nastupující generace a umělecké „kuchyně“ The White Room, dedikované výstavám rezidentů Pragovky. Čekají vás čtyři zbrusu nové online výstavy.

Procházka filmem: The Social Dilemma

KDY: Neděle od 20

KDE: Zde

ZA KOLIK: 80 Kč



Dokumentární hit loňského roku Sociální dilema odkrývá internetové sítě jako obchod s identitou uživatelů, ve kterém se točí největší peníze, jaké se kdy v dějinách v nějakém odvětví otáčely. Cenný je tím, že režisér Jeff Orlowski přesvědčil k účasti bývalé zaměstnance firem jako je Facebook, Twitter nebo Google. Dozvíte se třeba o novém traumatu, které si zejména mladé uživatelky vypěstovaly díky tomu, že nevypadají ve skutečnosti tak dobře jako jejich nejrůznějšími filtry upravené fotky na Instagramu. V závěru bývalí top manažeři prozradí, jak ochraňují před zhoubnými účinky sítí sami sebe a svoje děti. Na tuto část naváže online debata s publicistkou a odbornicí na počítačové sítě Alexandrou Alvarovou.

Národní muzeum online

KDY: Nonstop

KDE: Muzejní web

ZA KOLIK: Zdarma



Národní muzeum se prakticky po celý loňský rok potýkalo s koronavirovými opatřeními. Proto zpřístupnilo na svých stránkách on-line prohlídky výstav. V nedávné době přibylo několik novinek a zajímavých kategorií.

On-line výstavy

Zde se mohou návštěvníci podrobně seznámit jak s aktuálně otevřenými výstavami, tak i s těmi již ukončenými. V současné chvíli si takto mohou projít výstavy: Hudební zvěřinec, Slavní čeští skladatelé, Před sto lety na Tahiti, České národní povstání, Staré pověsti české, Národní muzeum v éře Československa, Příběh plejtváka myšoka, Sametová revoluce: Říká se jí sametová, Znovu svobodně, Labyrint informací a ráj tisku, Račte vstoupit do divadla, Na Sibiř z domova, Přírodovědecké sbírky ve fotografiích, Století trampingu a Import / Export / Rock’n’Roll.

Muzeum pro děti

Na děti zde čekají nejrůznější činnosti i videa, které ty nejmenší nejen vzdělají, ale i pobaví. Užít si mohou: Muzeohraní, Nakoukni do muzea, Malované muzeum, Učím se s muzeem nebo videa Honzík a Fany v muzeu.

Muzejní jednohubky

Tento nový formát se setkal s velkou oblibou. Jedná se o krátká videa s odborníky vždy na zajímavé a velmi specifické téma. V současné době Národní muzeum nabízí bližší seznámení s tématy: Příběh praporu roty Nazdar, Řád Bílého lva, Akvadukt císaře Augusta, Počítač starých Řeků, Neolitické studny, Dětské oběti

u Inků a Porod v rakvi.

Virtuálně bez bariér

V této sekci na vás čeká výběr upravených virtuálních prohlídek, které přiblíží aktuální i ukončené výstavy, expozice, sbírky, budovy či zajímavosti ze života muzea pro neslyšící návštěvníky, stejně jako audiozáznamy vybraných virtuálních prohlídek.