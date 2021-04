Kolem světa: Ekvádor - exploze života na rovníku

KDY: Pátek 20-22

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 99 Kč

Cyklus cestovatelských přednášek. Malá jihoamerická země se řadí k deseti zemím s největší biologickou rozmanitostí na světě. Omývaná Pacifickým oceánem, protnutá masivním pásmem And a ze třetiny ještě stále pokrytá Amazonským lesem. Rozmanitost života v Ekvádoru je pro Evropany neuvěřitelná. Najdeme zde ohromné množství ekosystémů na ploše jen třikrát vetší než Česká republika… Promítá cestovatel Jan Korba.

Impra experiment: Online interaktivní představení

KDY: Pátek 20-21

KDE: Facebooková událost

ZA KOLIK: Zdarma



Online stream improvizovaného představení, které můžete ovlivnit. "Nemůžeme se s vámi potkat osobně v divadelním sále, a tak jsme se vám rozhodli dát příležitost ovlivnit naše představení na dálku, přímo od vašich obrazovek. Představení proběhne netradičně ve třech patnáctiminutových blocích. Před každým blokem budete mít krátký časový prostor, ve kterém formou hlasování nebo komentářů rozhodnete o dalším směřování našeho příběhu," říkají pořadatelé akce.

Jin jóga online

KDY: Pátek od 9

KDE: Facebooková událost

ZA KOLIK: Zdarma



Jin jóga působí na pojivovou tkáň, a to tím způsobem, že se jednotlivé asany cvičí déle s uvolněným svalstvem, bez aplikace síly. Jin jóga nabízí klíč k lepší pohyblivosti a ke zdokonalení vaší jógové praxe. Je to nenásilná a klidná forma jógy. Je vhodná ke zklidnění a pro aktivní sportovce, kde působí regeneračně na tělo. Dokáže také zpomalovat proces postupného omezování hybnosti.

Mňága a Žďorp hrají online

KDY: Sobota od 20

KDE: Zde

ZA KOLIK: Od 169 Kč



Legendární kapela Mňága a Žďorp vyraží na své jarní online turné. "Koncert budeme streamovat z naší zkušebny. Speciálním hostem bude Martin Kyšperský z kapely Květy," vzkazují členové "Mňágy".

Povídání o pejskovi a kočičce: Čtení na pokračování

KDY: Neděle od 15

KDE: Web divadla

ZA KOLIK: Zdarma



Každou neděli v 15 hodin vám některý z herců či hereček Divadla V Dlouhé přečte jednu pohádku. Tentokrát: Jak si pejsek roztrhl kaťata.

Virtuální prohlídka Lobkowiczkého paláce

KDY: Neděle 18-19

KDE: Zde

ZA KOLIK: Zdarma, dle vašeho rozhodnutí můžete přispět 100-3000 Kč





Poznejte historii a krásu muzea Lobkowiczkého paláce během živých virtuálních prohlídek vysílaných zdarma. „Provedeme vás po nádherném paláci z 16. století, a představíme vždy hlavní perly nejrozsáhlejší soukromě vlastněné sbírky v České republice. Lobkowiczkým palácem vás provedou William Rudolf Lobkowicz společně s Ditou Baker, ředitelkou Správy Lobkowiczkých sbírek a edukačních programů,“ zvou lidé z paláce návštěvníky.

Čteme dětem pohádky: Adéla Elbel - Jak se učil Honzík latinsky

KDY: Neděle od 20

KDE: Zde

ZA KOLIK: Zdarma



Po celý rok 2021 budou známe osobnosti číst vašim dětem každou neděli od 20 hodin pohádky Boženy Němcové. Jen tak, pro radost, protože čtení rozvíjí fantazii a podporuje představivost. Po Daře Rolins, Erice Stárkové, Ondřeji Vetchém, Vojtěchu Kotkovi, Davidu Kollerovi, Martě Jandové, Simoně Postlerové, Pavlu Trávníčkovi nebo Kryštofu Hádkovi vám přečte Adéla Elbel pohádku Jak se učil Honzík latinsky. Vypnout mobily, umýt, vyčistit zuby, zalehnout a poslouchat!

Kolem světa: 3327 km pěšky do Santiaga de Compostela

KDY: Neděle 20-22

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 99 Kč



Cyklus cestovatelských přednášek. Šlapáci a autoři knihy "Od oltáře do Santiaga" přicházejí se stand-upem na téma 3327 km pěšky z pohledu muže a ženy. "Naše virtuální túra s Janou a Lukášem povede z Kuřimi až k břehům Atlantiku, pěšky. Řeč bude o tom, jaké je jít 103 dní ve dvou, na kolik to vyjde peněz a nervů, kdo se chtěl první rozvádět, kdo měl nakonec pravdu, jak nepsat knihu v páru, jaká byla spolupráce s Petrem Urbanem a tak vůbec o tom, jestli to byl dobrý nápad na svatební cestu," vzkazují cestovatelé Jana a Lukáš Hanušovi.

Online power jóga

KDY: Neděle 17.30-18.30

KDE: Facebooková událost

ZA KOLIK: 130 Kč



"Milé jogínky a milí jogíni, přidejte se na online lekci power jógy. Zaregistrujte se přes email petra.hubalkova@seznam.cz," vzkazuje cvičitelka Petra.

Výstava Veroniky Psotkové Dive-In

KDY: Do 15. dubna, nonstop

KDE: Náplavka na Rašínově nábřeží, Praha 2

ZA KOLIK: Zdarma



Na pražské náplavce vznikla ve spolupráci s (A)VOID Gallery působivá výstava výtvarné umělkyně Veroniky Psotkové. Ta je známá svou velkoformátovou tvorbou drátěných figur, často zavěšených v prostoru. Absolventka ateliéru Sochařství FaVU VUT a spoluautorka stálé expozice Mattoni Muzea v Kyselce se opět vrací do prostoru pražské náplavky, tentokrát s expozicí DIVE – IN. Netradiční instalace drátěných figur jakoby levitujících, plavajících a dovádějících v jedné ze zrekonstruovaných kobek se po setmění noří do hluboké modři tajemných vod.

Autokino Strahov

KDY: Po celý víkend

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil



I v dnešní době, kdy jsou klasické kinosály zavřené, můžete vyrazit s rodinou nebo přáteli na projekci filmu. Jaký program vás čeká o víkendu?

Pátek 19.30 Šarlatán

Neděle 19.30 Škatuláci





Moje kino live

KDY: Po celý víkend

KDE: Web projektu

ZA KOLIK: 100-1000 Kč dle vašeho rozhodnutí



"Projekce probíhají formou živého streamu. Nasát atmosféru kina můžete už 30 minut před začátkem představení. Před projekcí si můžete povídat s ostatními diváky i kinaři prostřednictvím chatu. Po filmu můžete ještě probrat dojmy a filmové zážitky. K projekcím si pro vás připravujeme také zajímavosti o filmu, které vám posíláme do chatu," říkají pořadatelé akce. A co vás v nejbližších dnech čeká?

Pátek 20.30 Výjimeční

Sobota 20.30 K2 vlastní cestou

Neděle 20.30 Proxima

Národní muzeum online

KDY: Nonstop

KDE: Muzejní web

ZA KOLIK: Zdarma



Národní muzeum se prakticky po celý loňský rok potýkalo s koronavirovými opatřeními. Proto zpřístupnilo na svých stránkách on-line prohlídky výstav. V nedávné době přibylo několik novinek a zajímavých kategorií.

On-line výstavy

Zde se mohou návštěvníci podrobně seznámit jak s aktuálně otevřenými výstavami, tak i s těmi již ukončenými. V současné chvíli si takto mohou projít výstavy: Hudební zvěřinec, Slavní čeští skladatelé, Před sto lety na Tahiti, České národní povstání, Staré pověsti české, Národní muzeum v éře Československa, Příběh plejtváka myšoka, Sametová revoluce: Říká se jí sametová, Znovu svobodně, Labyrint informací a ráj tisku, Račte vstoupit do divadla, Na Sibiř z domova, Přírodovědecké sbírky ve fotografiích, Století trampingu a Import / Export / Rock’n’Roll.

Muzeum pro děti

Na děti zde čekají nejrůznější činnosti i videa, které ty nejmenší nejen vzdělají, ale i pobaví. Užít si mohou: Muzeohraní, Nakoukni do muzea, Malované muzeum, Učím se s muzeem nebo videa Honzík a Fany v muzeu.

Muzejní jednohubky

Tento nový formát se setkal s velkou oblibou. Jedná se o krátká videa s odborníky vždy na zajímavé a velmi specifické téma. V současné době Národní muzeum nabízí bližší seznámení s tématy: Příběh praporu roty Nazdar, Řád Bílého lva, Akvadukt císaře Augusta, Počítač starých Řeků, Neolitické studny, Dětské oběti u Inků a Porod v rakvi.

Virtuálně bez bariér

V této sekci na vás čeká výběr upravených virtuálních prohlídek, které přiblíží aktuální i ukončené výstavy, expozice, sbírky, budovy či zajímavosti ze života muzea pro neslyšící návštěvníky, stejně jako audiozáznamy vybraných virtuálních prohlídek.