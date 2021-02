Malevolent Madness: Magická, Blofeld a další

KDY: Pátek od 18

KDE: Autokino Strahov, Zátopkova, Praha 6 (sledovat můžete živě z auta nebo na live streamu info zde)

ZA KOLIK: 350 Kč

Ve strahovském autokině proběhne v pátek večer akce s názvem Malevolent Madness. Během ní si bude možné užít živé vystoupení DJs z bezpečí svého automobilu a k tomu si dát burger a drink. Díky live streamu diváci budou moci akci sledovat také ze svého domova.

Kolem světa: Tři měsíce v Panamě

KDY: Pátek 20-22

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 97 Kč



Cyklus cestovatelských přednášek. Příběhy z Karibiku, džungle i hor. "O tom jak jsme v Karibiku na Bocas del Toro bydleli v džungli s tukany a lenochody ve větvích nad naší boudou. O netradičních Vánocích, na Štědrý den jsme se v horách toulali pralesem… O surfařském ráji v zapomenuté vesničce Santa Catalina. O exotických zvířatech v divočině okolo Panamského kanálu. O podivném světě domorodých kmenů žijících pod samosprávou na ostrůvcích San Blas v Karibiku," zve cestovatelka Anna Mullerová.

Online Koncert Ave Maris Stella

KDY: Pátek od 18

KDE: Facebooková událost

ZA KOLIK: Zdarma



Hudební zastavení po tajemných kostelích Prahy 1. Cyklus koncertů s nahlédnutím do historie. Tentokrát Kostel Panny Marie Matky ustavičné pomoci a sv. Kajetána v Nerudově ulici, Vojenský a špitální řád sv. Lazara Jeruzalémského. Vystoupí: Markéta Fassati - soprán, Zuzana Peřinová - viola, Jiří Kopečný - varhany, Kamila Malinská - úvodní slovo, kancléřka řádu sv. Lazara Jeruzalémského, Libor Černý - průvodce historií kostela.

Podpora Modré Vopice: Merlin a Dan Horyna

KDY: Pátek od 19

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 100-500 Kč dle vašeho rozhodnutí



Legendárnímu klubu Modrá Vopice "teče do bot" a proto začíná vysílat pravidelné live streamy, aby mu fanoušci mohli pomoct. V pátek vystoupí kapela Merlin s Danem Horynou.

Waldorfská škola: Den otevřených dveří

KDY: Pátek 12-13.30

KDE: Web školy

ZA KOLIK: Zdarma



"Z našeho studia Prokop vás provedeme naší waldorfskou školou, vyučovacím dnem a způsobem vyučování a hodnocení, prostorami školy, našimi akcemi a budeme s vámi živě besedovat a odpovídat na vaše dotazy. K zápisům do budoucí 1. třídy plánujeme v období březen - duben ještě dva dny otevřených dveří a tři čtyři přednášky či besedy, také v rámci kritérií přijetí, se zájemci o přijetí," zvou lidé ze školy.

Tanec a fyzika: Online laboratoř

KDY: Pátek od 17

KDE: Web Divadla Ponec

ZA KOLIK: Dobrovolný příspěvek 50-500 Kč



Nasaďte si fyzikální brýle a sestrojte svoji choreografii, tvůrci představení vás zvou do své fyzikálně-choreografické laboratoře. Součástí inscenace jsou i taháky na představení. Každý z nich se formou krátkého filmu věnuje fyzikálním jevům, které autoři využívají v představení. "Pojďte s námi objevovat zákony, vzorce a teze, které se ve filmech skrývají a následně si vytvořit vlastní krátké choreografie inspirované tím, co ve filmech najdete. Budete potřebovat barevné papíry RGB (1 červený, 1 zelený, 1 modrý), pohodlné oblečení pro zkoumání fyzikálních pohybů a prostor na pohyb dle možností," zvou lidé z Divadla Ponec. Laboratoří vás provedou choreografky a tanečnice Barbora Látalová, Zden Brungot Svíteková, speciální host a mnoho variant hudebního popcornu.

Dlouhý, Široký a Bystrozraký online

KDY: Sobota od 15

KDE: Web Divadla V Dlouhé

ZA KOLIK: 90-270 Kč dle vašeho rozhodnutí



Představení je určeno dětem od tří let, ale nenudí se na něm ani dospělí. Diváci v něm mohou vidět stylově netradiční loutky a být svědky pohádkových kouzel, která k tomuto příběhu neodmyslitelně patří. V průběhu zazní několik veselých, živě zpívaných písní doprovázených harmonikou. V on-line verzi Dlouhý princeznu hledá po celém Divadle v Dlouhé, takže diváky zavede i do zákulisí, na jeviště a do foyer. Což je něco, co diváci na běžném představení neuvidí. Dlouhý, Široký a Bystrozraký tvoří jakousi možnou paralelu mezi pohádkovými bytostmi a porůznu postiženými lidmi. Tvůrci ukazují dětem, že bychom se neměli posmívat někomu "jinému, odlišnému" a že každý člověk má svou cenu.





Podpora Modré Vopice: 008 a Prasákův gauč

KDY: Sobota od 18

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 100-500 Kč dle vašeho rozhodnutí



Legendárnímu klubu Modrá Vopice "teče do bot" a proto začíná vysílat pravidelné live streamy, aby mu fanoušci mohli pomoct. V sobotu vystoupí kapely 008 a Prasákův gauč.

Kuba: Lesk a bída Karibiku

KDY: Sobota 18-21

KDE: Facebooková událost, vysílá se přes Zoom

ZA KOLIK: Zdarma, příspěvek dobrovolný



"Kuba neuchopitelná? Země, která by už dávno neměla fungovat, ale ona - se všemi těžkostmi - stále funguje… Bezstarostně si tam cestujete (jen v "šortkách a tričku"), koupete se v Karibiku, objevujete malebná koloniální zákoutí, potkáváte spoustu sympatických lidiček (ok, a někdy taky pár nerudných), tancujete, posloucháte skvělou muziku, kvalitních doutníků (no, i těch nekvalitních) a rumu dostatek - a přece tušíte, že je tu něco hodně špatně. To vše je Kuba a mnohem více…" zve na přednášku cestovatel Martin Mykiska.

Česká filharmonie: A přece se učí!

KDY: Sobota od 20.15

KDE: Facebookový profil České filharmonie, živě na ČT Art

ZA KOLIK: Zdarma



Česká studentská filharmonie koncertem s názvem A přece se učí! poděkuje všem, kdo pečují o vzdělání. "V současnosti je kolem nás nejviditelnější boj o zdraví. Ale není to jediný boj. Jeden z těch méně viditelných je boj o vzdělání. A tak stejně jako v červnu 2020 děkovala Česká filharmonie s šéfdirigentem Semjonem Byčkovem zdravotníkům, nyní chceme společně vyjádřit poděkování a podporu všem, kteří statečně – a přitom nenápadně a často nepovšimnuti – usilují o to, aby pokračovalo vzdělávání," říká vedoucí vzdělávacího oddělení České filharmonie Petr Kadlec.

Kolem světa: Nejlepší treky v Peru

KDY: Neděle 20-22

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 97 Kč



Cyklus cestovatelských přednášek. Huayhuash trek patří mezi deset nejkrásnějších treků na světě. Kombinace nádherných ostrých štítů s lagunami neuvěřitelných barev dělá tento trek nezapomenutelným. A přesto sem prakticky nikdo nejezdí. Machu Picchu je nejznámější památkou Jižní Ameriky a je snem mnohých cestovatelů. A přestože je toto místo opravdu magické a opředené mnohým tajemstvím, může spoustu návštěvníků zklamat. "Užijte si povídání o trekování neznámým Peru a jeho kontrastech. Aneb Nikdy nevěř místním," zve vás cestovatel a sportovec Martin Úbl.

Neposlušná kůzlátka

KDY: Neděle 17-22

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 100-300 Kč



Ach, ta neposlušná kůzlátka! Zlobí a vyvádějí, až je sežere vlk. Ale hodná maminka koza je dokáže vysvobodit z vlčího břicha, neposluchy milované… Pohádka o zlobení je určena pro děti od tří let. Představení bude probíhat online - instrukce k připojení obdržíte v emailu se vstupenkami. Záznam ze živého vysílání bude k dispozici ke zhlédnutí do 22 hodin, vstupenky je možné kupovat do 21 hodin.

O nepotřebných věcech a lidech: Růženka úplně k ničemu

KDY: Neděle od 15

KDE: Web Divadla V Dlouhé

ZA KOLIK: Zdarma



Arnošt Goldflam uvádí osm pohádek ze své knihy O nepotřebných věcech a lidech. Každou lednovou a únorovou neděli v 15 hodin vám některý z herců či hereček Divadla V Dlouhé přečte jednu pohádku. Osm pokračování vás zároveň zavede do osmi zajímavých a zvláštních prostředí v zákulisí divadla. Tuto neděli čte Jan Vondráček pohádku Růženka úplně k ničemu.

Koncert Tata Bojs

KDY: Neděle od 20

KDE: Web DOXu, vstupenky přes GoOut

ZA KOLIK: 350-1000 Kč



Ač kapela musela odložit plánované turné k albové novince Jedna nula na podzim letošního roku, spojí se s fanoušky alespoň virtuálně či lépe řečeno křtem Jedna Nula OnLive. Právě tak zní totiž podtitul právě oznámeného speciálního online koncertu, který proběhne 21. února příznačně v pražském DOX+. Livestream koncertu proběhne v režii Ondřeje Urbance, který s Tata Bojs v minulosti již několikrát na záznamech živých koncertů spolupracoval. O zvuk se postará Dušan Neuwerth a o světelný design dvorní osvětlovač Filip Bruthans. Nové písně doplní i originální projekcí VJ Clad.

Online power jóga

KDY: Neděle 17.30-18.30

KDE: Facebooková událost, vysílá se přes Zoom

ZA KOLIK: 130 Kč



"Milé jogínky a milí jogíni, přidejte se na online lekci power jógy. Zaregistrujte se přes email petra.hubalkova@seznam.cz," vzkazuje cvičitelka Petra.

Čteme dětem pohádky: Simona Postlerová

KDY: Neděle od 20

KDE: Facebooková událost

ZA KOLIK: Zdarma



Po celý rok 2021 budou známe osobnosti číst vašim dětem každou neděli od 20 hodin pohádky Boženy Němcové. Jen tak, pro radost, protože čtení rozvíjí fantazii a podporuje představivost. Po Daře Rolins, Erice Stárkové, Ondřeji Vetchém, Vojtěchu Kotkovi, Davidu Kollerovi, Martě Jandové a Kryštofu Hádkovi vám přečte Simona Postlerová pohádku O Marišce. Vypnout mobily, umýt, vyčistit zuby, zalehnout a poslouchat!

Autokino Strahov

KDY: Po celý víkend

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil



I v dnešní době, kdy jsou klasické kinosály zavřené, můžete vyrazit s rodinou nebo přáteli na projekci filmu. Jaký program vás čeká o víkendu?

Sobota 17.30 Asterix a tajemství kouzelného lektvaru

Sobota 19.00 Transformers: Zánik

Neděle 17.00 Mrňouskové 2: Daleko od domova

Neděle 18.30 Panství Downton





Eva a její tygři

KDY: Pátek a neděle od 20

KDE: Web Divadla V Dlouhé, vstupenky přes GoOut

ZA KOLIK: 100-300 Kč dle vašeho rozhodnutí



V pořadí druhý koncert Evy Hacurové a jejích tygrů v sestavě Milan Potoček (klavír, klarinet a klávesy), Pavel Lipták (kytary), Jan Buble (kontrabas a baskytara) a tentokrát i Tomáš Makovský (bicí nástroje), přenese diváky na návštěvu k velkým osobnostem českého šansonu. Na playlistu koncertu, který sestavovala Eva na základě svých srdcovek, nechybí písně Evy Olmerové, Hany Hegerové, Marty Kubišové, Yvonne Přenosilové a také jedna „Bulisovka“.

Miloš Forman online

KDY: Pátek až pondělí 20-23

KDE: Web Kina Mat

ZA KOLIK: 100 Kč



"Každoroční vzpomínkové promítání filmů Miloše Formana k jeho narozeninám letos v kině nemůžeme kvůli zavřeným sálům uspořádat. Připomeneme si tak jeho snímky alespoň online projekcemi. V plné kráse se na plátno našeho kina vrátí za rok…" zvou lidé z Kina Mat.

Program:

Pátek 19. února

20.00 Lásky jedné plavovlásky - restaurovaná verze (ČR, 1965, 77 minut, česká verze)

Sobota 20. února

20.00 Hoří, má panenko - restaurovaná verze (ČR, 1967, 73 minut, česká verze)

Neděle 21. února

20.00 Amadeus – režisérská verze (USA, 1984, 180 minut, české titulky - english friendly)

Pondělí 22. února

20.00 Přelet nad kukaččím hnízdem / One Flew Over Cuckoos Nest (USA, 1975, 135 minut, české titulky - english friendly)





Moje kino live

KDY: Po celý víkend

KDE: Web projektu

ZA KOLIK: 100-1000 Kč dle vašeho rozhodnutí



"Projekce probíhají formou živého streamu. Vyberte si film v programu a kupte si e-vstupenku úplně stejně, jako byste si kupovali lístek do kina. Odkaz na stream vám přijde současně se vstupenkou. Povídání povoleno. Nasát atmosféru kina můžete už 30 minut před začátkem představení. Před projekcí si můžete povídat s ostatními diváky i kinaři prostřednictvím chatu. Po filmu můžete ještě probrat dojmy a filmové zážitky. Kdo nechce, chat používat nemusí, lze ho v nabídce minimalizovat. K projekcím si pro vás připravujeme také zajímavosti o filmu, které vám posíláme do chatu," dodávají. A co vás v nejbližších dnech čeká?

Pátek 20.30 Rivalové

Sobota 20.30 Kosti a skalp

Neděle 20.30 Paterson

Galerie Pragovka online

KDY: Nonstop

KDE: Web galerie

ZA KOLIK: Zdarma



Vysočanská Pragovka Gallery přichystala několik online výstav, které navíc doplní interaktivní 3D prezentace, kde si bude možné názorně prohlédnout jednotlivá díla. Fenomén ekologické úzkosti je tématem i názvem prvního letošního bloku výstav, sloužící umělcům nastupující generace a umělecké „kuchyně“ The White Room, dedikované výstavám rezidentů Pragovky. Čekají vás čtyři zbrusu nové online výstavy.

Národní muzeum online

KDY: Nonstop

KDE: Muzejní web

ZA KOLIK: Zdarma



Národní muzeum se prakticky po celý loňský rok potýkalo s koronavirovými opatřeními. Proto zpřístupnilo na svých stránkách on-line prohlídky výstav. V nedávné době přibylo několik novinek a zajímavých kategorií.

On-line výstavy

Zde se mohou návštěvníci podrobně seznámit jak s aktuálně otevřenými výstavami, tak i s těmi již ukončenými. V současné chvíli si takto mohou projít výstavy: Hudební zvěřinec, Slavní čeští skladatelé, Před sto lety na Tahiti, České národní povstání, Staré pověsti české, Národní muzeum v éře Československa, Příběh plejtváka myšoka, Sametová revoluce: Říká se jí sametová, Znovu svobodně, Labyrint informací a ráj tisku, Račte vstoupit do divadla, Na Sibiř z domova, Přírodovědecké sbírky ve fotografiích, Století trampingu a Import / Export / Rock’n’Roll.

Muzeum pro děti

Na děti zde čekají nejrůznější činnosti i videa, které ty nejmenší nejen vzdělají, ale i pobaví. Užít si mohou: Muzeohraní, Nakoukni do muzea, Malované muzeum, Učím se s muzeem nebo videa Honzík a Fany v muzeu.

Muzejní jednohubky

Tento nový formát se setkal s velkou oblibou. Jedná se o krátká videa s odborníky vždy na zajímavé a velmi specifické téma. V současné době Národní muzeum nabízí bližší seznámení s tématy: Příběh praporu roty Nazdar, Řád Bílého lva, Akvadukt císaře Augusta, Počítač starých Řeků, Neolitické studny, Dětské oběti u Inků a Porod v rakvi.

Virtuálně bez bariér

V této sekci na vás čeká výběr upravených virtuálních prohlídek, které přiblíží aktuální i ukončené výstavy, expozice, sbírky, budovy či zajímavosti ze života muzea pro neslyšící návštěvníky, stejně jako audiozáznamy vybraných virtuálních prohlídek.