Kolem světa: Ekvádor - džungle, pláže, sopky

KDY: Pátek 20-22

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 99 Kč

Cyklus cestovatelských přednášek. "Do Ekvádoru jsem se vydala především proto, že zde mám spoustu přátel a strávila v něm šest týdnů. Dozvíte se o tom, jak jsem dobrovolničila v hostelu, vylezla na aktivní sopku vysokou přes 5000 metrů, pařila reggaeton v Montanitě nebo učila tancovat místní komunity v džungli, kde jsem se stala místní celebritou. Pokud jste single, určitě Ekvádor doporučuji. Já jsem obdržela hned několik nabídek ke sňatku. V džungli je ale všechno přírodní a protože jsem holka z města, tak nevím, zda bych mohla bydlet bez záchodu a wifi," zve cestovatelka Michaela Pešková.

Loutkové divadlo: O zlé koze

KDY: Pátek od 18

KDE: Facebooková událost

ZA KOLIK: Zdarma



Vtipná veršovaná pohádka o koze, která se zapletla do svých lží. Vymýšlela si tak, že z toho byly nepříjemnosti pro celé okolí. Kdo ji nakonec napravil? Nestačil na to děda, ani vlčák Vořech, ani snaživý čuník… Nakonec přiletěla drobná včelka. Zahraje a zazpívá vám sdružení Loutky v lese (sestávající se hlavně z pedagogů lesní školky) s historickými marionetami, zapůjčenými Sokolem Velké Popovice.

Den otevřených dveří ČZU online

KDY: Pátek od 11

KDE: Web akce

ZA KOLIK: Zdarma



Máte zájem o studium na České zemědělské univerzitě v Praze? Tak přesně pro vás je tu online Den otevřených dveří. U všech fakult bude k dispozici online chat se zástupci fakulty pro vaše dotazy. Kdykoli však můžete kontaktovat fakultu přes jejich sociální sítě či studijní oddělení.

Staň se na den částicovým fyzikem

KDY: Pátek od 9

KDE: Web akce

ZA KOLIK: Zdarma



Akce pro středoškoláky, kteří chtějí poznat, jaké aktuální problémy fyziky se řeší v CERN a jak vypadá práce částicového fyziky. Bližší informace a registrace na webu viz výše.

Mňága a Žďorp online

KDY: Sobota od 20

KDE: Vstupenky a potřebné informace zde

ZA KOLIK: Od 349 Kč



Legendární kapela Mňága a Žďorp vyraží na své jarní online turné. V sobotu večer zahrají ze Zámku Žerotínů v domovském Valašském Meziříčí. Speciálními hosty budou Roman Holý (J.A.R., Monkey Business), Tomáš Hanák (Divadlo Sklep), Petr Váša (Ty Syčáci, Jasná Páka) a František Černý s Karlem Holas (Čechomor).

Kolem světa: Filipíny - tropický ráj

KDY: Sobota 20-22

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 99 Kč



Cyklus cestovatelských přednášek. "Filipíny se na mnoho let staly mým druhým domovem. Toto souostroví, druhé největší na světě, čítá 7107 ostrovů. Všechny je určitě neobjedeme, ale podíváme se na ty nejzajímavější z nich. Filipíny zkrátka mají co nabídnout a já se vám pokusím během přednášky přiblížit alespoň krátkou ochutnávku," zve cestovatelka Milada Řeháková.

Hlubočepská padesátka

KDY: Sobota 5-21

KDE: Informace zde

ZA KOLIK: Zdarma



Třetí akce po přírodě v uzavřené Praze. Opět platí: každý sám individuálně za sebe, společně pouze členové jedné domácnosti. Start zastávka tramvaje Hlubočepy. Trasa vede v drtivé většině v extravilánu s velmi kratičkými úseky v zástavbě. Trasa není nijak značena a bude velmi náročné ji správně udržet. Čas a správné absolvování trasy si každý změří sám na aplikaci pomocí telefonu nebo hodinkách.

Online procházka po Praze

KDY: Sobota 11.15-12.30

KDE: Registrace na e-mailu kireev@inbaze.cz, akce proběhne přes Zoom

ZA KOLIK: Zdarma



Hranice okresů jsou sice uzavřeny, ale procházky pro Praze jsou stále povoleny! Podívejte se virtuálně podívat do míst, kde se v Praze nebudete nudit vy ani vaše dítě. Dětská hřiště, interaktivní parky, zajímavé budovy a sochy - nejen to uvidíte na této akci. Součástí akce jsou interaktivní hry pro děti.

Wichrzhor live stream

KDY: Sobota 20-21

KDE: Facebooková událost

ZA KOLIK: Zdarma



Živý přenos koncertu přímo z tréninkové kavárny Café Na půl cesty, která vždy byla centrem kulturního dění na Pankráci. Tentokrát zahraje obecní kapela Wichrzhor, která má k duševnímu zdraví blíž, než se zdá a nevejde se do žádné škatulky.

Čteme dětem pohádky: Tereza Těžká

KDY: Neděle od 20

KDE: Facebooková událost

ZA KOLIK: Zdarma



Po celý rok 2021 budou známe osobnosti číst vašim dětem každou neděli od 20 hodin pohádky Boženy Němcové. Jen tak, pro radost, protože čtení rozvíjí fantazii a podporuje představivost. Po Daře Rolins, Erice Stárkové, Ondřeji Vetchém, Vojtěchu Kotkovi, Davidu Kollerovi, Martě Jandové, Simoně Postlerové, Pavlu Trávníčkovi, Anně Kameníkové nebo Kryštofu Hádkovi vám přečte Tereza Těžká pohádku O Smolíčkovi. Vypnout mobily, umýt, vyčistit zuby, zalehnout a poslouchat!

Hm… koncert v Dlouhé

KDY: Neděle od 20

KDE: Web Divadla V Dlouhé

ZA KOLIK: 100-300 Kč



Jarní koncert kapely Hm… na jevišti Divadla v Dlouhé je zařazen do programu on-line akcí mimo jiné i proto, že Marek Doubrava je s divadlem spojen autorstvím scénické hudby k inscenaci Hany Burešové Lucerna. Kromě toho jde o multiinstrumentalistu, skladatele, někdejšího kytaristu kapely Tata Bojs a zakládajícího člena Hm… Zahraje spolu s Viktorem Ekrtem, Filipem Nebřenským a Jaroslavem Nogou živě z Dlouhé v neděli večer, repríza koncertu proběhne 30. března.

Kolem světa: Fotografování (nejen) v Dolomitech

KDY: Neděle 20-22

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: Od 99 Kč



Cyklus cestovatelských přednášek. Krajinářský fotograf Martin Rak vás provede svými oblíbenými lokalitami v Evropě a představí vám své nejlepší fotografie. Zavítáme hlavně do Dolomit, ale nakoukneme i do dalších zajímavých koutů Evropy. Během přednášky se dozvíte, jak si Martin vybírá místa na focení a co nosí ve svém batohu. Prozradí vám, jak správně nastavit fotoaparát, stativ, jestli používá fotografické filtry a jak předpovídá vhodné podmínky na focení. Dojde i na úpravu fotografií v Lightroomu a Photoshopu. V závěru bude dostatek času na vaše dotazy.

Online power jóga

KDY: Neděle 17.30-18.30

KDE: Facebooková událost, vysílá se přes Zoom

ZA KOLIK: 130 Kč



"Milé jogínky a milí jogíni, přidejte se na online lekci power jógy. Zaregistrujte se přes email petra.hubalkova@seznam.cz," vzkazuje cvičitelka Petra.

Čtení V Dlouhé: O pyšné noční košilce

KDY: Neděle od 15

KDE: Web Divadla V Dlouhé

ZA KOLIK: Zdarma



Pro již tradiční nedělní čtení pohádek vybrali členové Divadla V Dlouhé knížku, kterou zná každé dítě i dospělý - Povídání o pejskovi a kočičce, jak spolu hospodařili a ještě o všelijakých jiných věcech od českého malíře, grafika, knižního ilustrátora a spisovatele Josefa Čapka. Každou březnovou neděli vám některý z členů souboru přečte jednu pohádku. Tentokrát přečte Eva Hacurová tu O pyšné noční košilce.

Týden mozku

KDY: Po celý víkend

KDE: Web akce

ZA KOLIK: Zdarma



Týden mozku je festival nejnovějších objevů a trendů ve výzkumu mozku a neurovědách, který je součástí Brain Awareness Week (BAW) – celosvětové kampaně na zvýšení povědomí veřejnosti o úspěších a přínosech výzkumu mozku. Tradici Týdne mozku v České republice inicioval a založil český neurovědec profesor Josef Syka v roce 1998. Program po celý den, podrobné informace na webu viz výše.

Přednáška Psychologie masových vrahů

KDY: Po celý víkend

KDE: Web akce

ZA KOLIK: Od 250 Kč



Populární přednášková tour Dr. Andreje Drbohlava - autora knižních bestsellerů o temnotě lidské duše. Jak vypadá masový vrah? Jak myslí? Jak žije? Jaká je jeho životní cesta? Jaké jsou jeho motivy? Je masový vrah produktem nemocné společnosti? Andrej Drbohlav se dlouhodobě věnuje extrémním formám behaviorální patologie a psychopatologie. Jeho přednášky jsou velmi oblíbené díky srozumitelnosti se kterou představuje příčiny vzniku, životní cesty a temné duše psychopatů, násilníků a agresorů na reálných příkladech tuzemské i světové kriminalistiky či z praxe.

Autokino Strahov

KDY: Po celý víkend

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil



I v dnešní době, kdy jsou klasické kinosály zavřené, můžete vyrazit s rodinou nebo přáteli na projekci filmu. Jaký program vás čeká o víkendu?

Pátek 18.30 Šarlatán

Sobota 18.30 Star Trek: Do temnoty

Neděle 18.00 Norman a duchové





Moje kino live

KDY: Po celý víkend

KDE: Web projektu

ZA KOLIK: 100-1000 Kč dle vašeho rozhodnutí



"Projekce probíhají formou živého streamu. Vyberte si film v programu a kupte si e-vstupenku úplně stejně, jako byste si kupovali lístek do kina. Odkaz na stream vám přijde současně se vstupenkou. Povídání povoleno. Nasát atmosféru kina můžete už 30 minut před začátkem představení. Před projekcí si můžete povídat s ostatními diváky i kinaři prostřednictvím chatu. Po filmu můžete ještě probrat dojmy a filmové zážitky. Kdo nechce, chat používat nemusí, lze ho v nabídce minimalizovat. K projekcím si pro vás připravujeme také zajímavosti o filmu, které vám posíláme do chatu," říkají pořadatelé akce. A co vás v nejbližších dnech čeká?

Pátek 20.30 Naděje

Sobota 20.30 Diáky: Češi ve světě právě teď

Neděle 20.30 Pěkně blbě

Galerie Pragovka online

KDY: Nonstop

KDE: Web galerie

ZA KOLIK: Zdarma



Vysočanská Pragovka Gallery přichystala několik online výstav, které navíc doplní interaktivní 3D prezentace, kde si bude možné názorně prohlédnout jednotlivá díla. Fenomén ekologické úzkosti je tématem i názvem prvního letošního bloku výstav, sloužící umělcům nastupující generace a umělecké „kuchyně“ The White Room, dedikované výstavám rezidentů Pragovky. Čekají vás čtyři online výstavy.

Venkovní výstava Loading: Love

KDY: Až do 29. března

KDE: Alšovo nábřeží, park u Rudolfina, Praha 1

ZA KOLIK: Zdarma



Jakým překážkám v minulosti čelili muži, kteří milovali muže, a ženy, které milovaly ženy? Našli svou životní lásku v dobách, kdy společnost potírala jejich lidskou přirozenost? Kdo byli první lidé v Československu a Maďarsku, kteří se rozhodli vést etický boj za vlastní důstojnost a právo na sebeurčení? Podívejte se na venkovní výstavu věnovanou historii LGBTQ+ komunity.

Design na Vyšehradě

KDY: Až do 31. března

KDE: Promenáda před Kongresovým centrem, 5. května 1640/65, Praha 4

ZA KOLIK: Zdarma



Venkovní výstava českého designu, která má za cíl seznámit návštěvníky s lokálními tvůrci, talenty oboru a jejich tvorbou formou městské procházky. Výstava probíhá ve třech prosklených kóma modulech rozmístěných při promenádě před Kongresovým centrem Praha. Díla si mohou návštěvníci prohlédnout z bezpečné vzdálenosti. Ve venkovní galerii čeká na návštěvníky několik skleněných děl z ateliéru skla Vysoké školy Uměleckoprůmyslové v Praze, ale také móda, hračky od Tititi, dřevěné stoly od Jakuba Březiny a nábytek od značky Triant.

Národní muzeum online

KDY: Nonstop

KDE: Web muzea

ZA KOLIK: Nonstop



Národní muzeum se prakticky po celý loňský rok potýkalo s koronavirovými opatřeními. Proto zpřístupnilo na svých stránkách on-line prohlídky výstav. V nedávné době přibylo několik novinek a zajímavých kategorií.

On-line výstavy

Zde se mohou návštěvníci podrobně seznámit jak s aktuálně otevřenými výstavami, tak i s těmi již ukončenými. V současné chvíli si takto mohou projít výstavy: Hudební zvěřinec, Slavní čeští skladatelé, Před sto lety na Tahiti, České národní povstání, Staré pověsti české, Národní muzeum v éře Československa, Příběh plejtváka myšoka, Sametová revoluce: Říká se jí sametová, Znovu svobodně, Labyrint informací a ráj tisku, Račte vstoupit do divadla, Na Sibiř z domova, Přírodovědecké sbírky ve fotografiích, Století trampingu a Import / Export / Rock’n’Roll.

Muzeum pro děti

Na děti zde čekají nejrůznější činnosti i videa, které ty nejmenší nejen vzdělají, ale i pobaví. Užít si mohou: Muzeohraní, Nakoukni do muzea, Malované muzeum, Učím se s muzeem nebo videa Honzík a Fany v muzeu.

Muzejní jednohubky

Tento nový formát se setkal s velkou oblibou. Jedná se o krátká videa s odborníky vždy na zajímavé a velmi specifické téma. V současné době Národní muzeum nabízí bližší seznámení s tématy: Příběh praporu roty Nazdar, Řád Bílého lva, Akvadukt císaře Augusta, Počítač starých Řeků, Neolitické studny, Dětské oběti u Inků a Porod v rakvi.

Virtuálně bez bariér

V této sekci na vás čeká výběr upravených virtuálních prohlídek, které přiblíží aktuální i ukončené výstavy, expozice, sbírky, budovy či zajímavosti ze života muzea pro neslyšící návštěvníky, stejně jako audiozáznamy vybraných virtuálních prohlídek.