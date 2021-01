Matematika pro život 2021

KDY: Pátek od 9 po celý den

KDE: Web ČVUT

ZA KOLIK: Zdarma

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze společně s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy pořádají již třetí ročník celodenního semináře Matematika pro život. Tento kurz zařazený do dalšího vzdělávání pedagogických pracovníku (DVPP) je určen především učitelům středních a základních škol.

Výstava Křik rzi

KDY: Pátek od 18

KDE: Facebooková událost

ZA KOLIK: Zdarma



Zkorodovaná on-line výstava fotografií, koláží, obrazů a 3D objektů. Při páteční vernisáži vás čeká autorské čtení (v premiéře nový slovensko-český projekt Zakázaná zelenina), živá hudba (Drén, Magadan, colonel XS) a hudba z videa (Zintaer, NoNitz, Jan Kruml, Skovka - vše elektro až hlukově experimentální záležitosti).

Kvak a Žbluňk jsou kamarádi

KDY: Sobota 15-16

KDE: Web Divadla Ponec

ZA KOLIK: 90-270 Kč



Představení Kvak a Žbluňk jsou kamarádi vzniklo na motivy stejnojmenné dětské knížky Arnolda Lobela. Jedná se o úsměvné příběhy dvou kamarádů: zeleného žabáka Kvaka a hnědého ropušáka Žbluňka. Právě přátelství je hlavním tématem představení. Na jednoduchých a vtipných příhodách děti uvidí, jak důležité je mít někoho rád a někomu pomáhat. Jak důležité a krásné je přátelství. Kombinace loutek, reprodukované i živé hudby, hravé scénografie a nápaditého scénáře přinese malému i velkému divákovi radost z této podívané.





Karneval zvířat jinak

KDY: Neděle od 17

KDE: Web Divadla Ponec

ZA KOLIK: Zdarma



Online stream představení Karneval zvířat JINAK - pro děti i dospělé. "Představení Karneval zvířat uvádíme již 7 let a navštívili jsme s nim mezinárodní festivaly v Polsku, Bulharsku, Německu, Maďarsku, Anglii, Izraeli, Turecku, Arménii, Litvě, Itálii, v Mexiku, na Slovensku i na Faerských ostrovech. Tanečnice mluví a Vodu, Kameny, Vítr a Hlínu si roztančíte tentokrát doma," lákají členové divadla.

Autokino Strahov o víkendu

KDY: Po celý víkend

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil



I v dnešní době, kdy jsou klasické kinosály zavřené, můžete vyrazit s rodinou nebo přáteli na projekci filmu. Jaký program vás čeká o víkendu?

Pátek 16.45 Pračlověk

Pátek 18.30 Šarlatán

Sobota 16.45 Madagaskar 3

Sobota 18.30 Rychle a zběsile 7

Neděle 16.45 Tajný život mazlíčků 2

Neděle 18.30 Podraz





Dakar na vlastní kůži v Atriu Flora

KDY: Do 20. ledna, denně 7-21

KDE: OC Atrium Flora, Vinohradská 2828, Praha 2

ZA KOLIK: Zdarma



Zažijte Dakar v pohodlí obchodního centra Atrium Flora. Zhlédněte unikátní sérii momentek ze slavného terénního závodu Rallye Dakar v podání českého závodního týmu Big Shock! Racing. Akce je určena pro všechny fandy off-roadových vozidel a motocyklů, kteří během ní zhlédnou zajímavosti z mezinárodního vytrvalostního závodu v náročném přírodním terénu. Před vstupem z Vinohradské ulice si můžete prohlédnout dakarský speciál Martina Macíka, ve druhém patře je vystavena závodní čtyřkolka Olgy Roučkové. Foto výstava obsahuje 29 snímků vyprávějících nezapomenutelné příběhy slavného adrenalinového závodu. A to není zdaleka vše…

Moje kino live

KDY: Po celý víkend

KDE: Web akce

ZA KOLIK: 100 až 1000 Kč (dle vlastního rozhodnutí)



"Projekce probíhají formou živého streamu. Vyberte si film v programu a kupte si e-vstupenku úplně stejně, jako byste si kupovali lístek do kina. Odkaz na stream vám přijde současně se vstupenkou. Povídání povoleno. Nasát atmosféru kina můžete už 30 minut před začátkem představení. Před projekcí si můžete povídat s ostatními diváky i kinaři prostřednictvím chatu. Po filmu můžete ještě probrat dojmy a filmové zážitky. Kdo nechce, chat používat nemusí, lze ho v nabídce minimalizovat. K projekcím si pro vás připravujeme také zajímavosti o filmu, které vám posíláme do chatu," dodávají. A co vás v nejbližších dnech čeká?

Pátek 20.30 Volejte náčelníkovi Danu Pribáňovi

Sobota 20.30 K2 vlastní cestou

Neděle 20.30 Ermitáž - síla umění





Král Jindřich V. online

KDY: Až do 21. ledna, nonstop

KDE: Vstupenky zde. Do 24 hodin od nákupu vás pořadatel akce Eric Sammons kontaktuje s potřebnými informacemi o přístupu k videu

ZA KOLIK: 400 Kč



Speciální dárek od Prague Shakespeare Company. V produkci společnosti Main Street Theatre v Houstonu zpřístupní hru Král Jindřich V., která byla uvedena v divadle Kolowrat v roce 2013. Video bude k dispozici po dobu 48 hodin po kliknutí na zaslaný odkaz. Přehrávání je omezeno na jedno zařízení.

Navštivte galerii Pragovka online

KDY: Nonstop

KDE: Webgalerie

ZA KOLIK: Zdarma



Vysočanská Pragovka Gallery přichystala několik online výstav, které navíc doplní interaktivní 3D prezentace, kde si bude možné názorně prohlédnout jednotlivá díla. K vidění jsou výstavy: Kryštof Kaplan – Korporealita, Lucia Tallová – Looking Through, Ladislav Vlna – Love Or Fight, Aneta Filipová – Jahmal.

Do muzea? Jedině virtuálně

KDY: Nonstop

KDE: Muzejní web

ZA KOLIK: Zdarma



Národní muzeum se prakticky po celý loňský rok potýkalo s koronavirovými opatřeními. Proto zpřístupnilo na svých stránkách on-line prohlídky výstav. V nedávné době přibylo několik novinek a zajímavých kategorií.

On-line výstavy

Zde se mohou návštěvníci podrobně seznámit jak s aktuálně otevřenými výstavami, tak i s těmi již ukončenými. V současné chvíli si takto mohou projít výstavy: Hudební zvěřinec, Slavní čeští skladatelé, Před sto lety na Tahiti, České národní povstání, Staré pověsti české, Národní muzeum v éře Československa, Příběh plejtváka myšoka, Sametová revoluce: Říká se jí sametová, Znovu svobodně, Labyrint informací a ráj tisku, Račte vstoupit do divadla, Na Sibiř z domova, Přírodovědecké sbírky ve fotografiích, Století trampingu a Import / Export / Rock’n’Roll.

Muzeum pro děti

Na děti zde čekají nejrůznější činnosti i videa, které ty nejmenší nejen vzdělají, ale i pobaví. Užít si mohou: Muzeohraní, Nakoukni do muzea, Malované muzeum, Učím se s muzeem nebo videa Honzík a Fany v muzeu.

Muzejní jednohubky

Tento nový formát se setkal s velkou oblibou. Jedná se o krátká videa s odborníky vždy na zajímavé a velmi specifické téma. V současné době Národní muzeum nabízí bližší seznámení s tématy: Příběh praporu roty Nazdar, Řád Bílého lva, Akvadukt císaře Augusta, Počítač starých Řeků, Neolitické studny, Dětské oběti u Inků a Porod v rakvi.

Virtuálně bez bariér

V této sekci na vás čeká výběr upravených virtuálních prohlídek, které přiblíží aktuální i ukončené výstavy, expozice, sbírky, budovy či zajímavosti ze života muzea pro neslyšící návštěvníky, stejně jako audiozáznamy vybraných virtuálních prohlídek.