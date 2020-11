Autokino Strahov promítá…

KDY: Po celý víkend

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil

I v dnešní době, kdy jsou klasické kinosály uzavřené, si filmoví fanoušci mohou užít projekce zajímavých snímků na velkém plátně. Autokino Strahov dnes promítá dokumentární film Meky.

Program na nejbližší dny:

Pátek 13. 11. 16.45 Princezna zakletá v čase, 18.30 Chlast

Sobota 14. 11. 16.45 Křupaví mazlíčci, 18.30 Šarlatán

Neděle 15. 11. 16.45 Princova cesta, 18.30 Bábovky

Pondělí 16. 11. 18.30 Havel

Úterý 17. 11. 18.30 Corpus Christi

Středa 18. 11. 18.30 Děda postrach rodiny

Případ pro sociálku: Zvíře jménem podzim

KDY: Pátek od 20

KDE: Facebookový profil Venuše ve Švehlovce

ZA KOLIK: Zdarma, přispět na dobrou věc můžete přes portál Donio



Žižkovská scéna Venuše ve Švehlovce uvádí šestý ročník festivalu sociálního umění, v online podobě. Dnes vás čeká benefiční koncert mnohočlenné "superskupiny" Zvíře jménem podzim, kterou dal dohromady ze svých přátel – hudebníků písničkář Jakub König, známý jako Kittchen. Jméno projektu si spolu s ilustrací situace poznamenal při jedné procházce pražskou Stromovkou, kde ho přepadla „nečekaná úzkost, se kterou si vůbec nevěděl rady“. Svoje pochybnosti, pocity i přání začal formulovat s pomocí elektronického producenta Aid Kida, cellistky Terezie Kovalové, zpěvačky a klavíristky Marie Kieslowski a dalších zkušených muzikantů. V červnu 2020 si pak členové převzali dvě Ceny Anděl za rok 2019 - v kategorii Objev roku a Alternativa & elektronika. "Ve spolupráci s platformou Breakfaststory věnujeme výtěžek z koncertu panu Janovi z Prahy. Pan Jan je jedním ze seniorů, jemuž už několikátý měsíc vozí Breakfaststory bezplatné obědy z benefiční kampaně Potěš obědem. Jeho žena trpí roztroušenou sklerózou, pan Jan si prošel třemi mrtvicemi a jejich syn David je mentálně i fyzicky hendikepovaný. David potřebuje nový vozík, protože ten co má, je již 20 let starý a rozbitý. Nový vozík by usnadnil manipulaci. Pan Jan je již domluvený s pojišťovnou, ale i tak rodině chybí doplatek ve výši 15tisíc korun, který je v současné situaci velkou částkou. Přebytek příspěvků bude věnován na bezplatné obědy seniorům a samoživitelkám/samoživitelům," říká dramaturgyně festivalu Barbora Šupová.

Severské dny: Aby kniha nezapadla

KDY: Pátek 9.30-12.30

KDE: Web Skandinávského domu

ZA KOLIK: 300 Kč



Zajímá vás, jak se propagují knihy? Co všechno je třeba nachystat ještě před vydáním a kdo se na přípravě podkladů podílí? Jak se vymýšlejí chytlavé slogany a co by (ne)měla obsahovat anotace? Na co si dát pozor při psaní recenze? Co je elegantní obrat a co ohrané klišé? Odpovědi nejen na tyto otázky poskytne seminář o knižním PR, který je určený začínajícím recenzentům a překladatelům, kteří chtějí získat jak teoretické znalosti, tak si na praktických úkolech zlepšit svůj písemný projev a nakouknout do zákulisí knižního marketingu.





Kolem světa: Írán, dnešní podoba Perské říše

KDY: Pátek 20-22

KDE: Po zaplacení zde vám přijde odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 50 Kč



Cyklus cestovatelských přednášek. Islámská republika Írán je zemí, která se těší nebývale negativnímu obrazu napříč celý světem. V médiích jen těžko najdete nějaké pozitivní reportáže či radostné zprávy z tohoto koutu světa. Existují však výjimky a není jich málo. Pokud se na Islámskou republiku Írán podíváme okem cestovatele, zjistíme že se jedná o neuvěřitelně přátelskou a historicky bohatou zemi. Vladimír Váchal se Íránu věnuje již přes 10 let. V minulosti zde žil a vystudoval perštinu. Do Íránu se každý rok pravidelně vrací, a to ať už jako průvodce svých expedičních výprav či tlumočník pro naše velvyslanectví a české firmy, které mají zájem zakotvit na zdejším trhu. S přednášením o řadě zemích světa má Vladimír bohaté zkušenosti a zejména jeho přednášky o Íránu se těší popularitě již několik let. Právě proto nyní přichází s novou podobou přednášky o Islámské republice Írán, která nabídne nejen nové fotografie, ale i pohled obohacený o informace k současné situaci, která hýbe světem. Jak to dnes v Íránu vypadá? Jak se dnes po Íránu cestuje? Nejen tyto otázky budou v rámci přednášky zodpovězeny.

Moje kino Live: Krajina ve stínu

KDY: Pátek 20.30-22.30

KDE: Moje kino live

ZA KOLIK: 100 až 1000 Kč



Krajina ve stínu režiséra Bohdana Slámy je kronikou lidí a jedné malé vesnice v pohraničí vláčené dějinami třicátých, čtyřicátých a padesátých let minulého století. Hrdinové filmu čelí nacismu i komunismu, každý z nich se s jejich přísliby a hrůzami vyrovnává jinak. V popředí příběhu pak stojí osud jedné rodiny, na kterou předválečná doba, válka i události po válce dopadají vždy plnou silou.





Festival Open House Worldwide

KDY: Sobota a neděle 8-20

KDE: Web Open House

ZA KOLIK: Zdarma



Historicky první společná událost mezinárodní sítě Open House Worldwide se uskuteční o víkendu 14 a 15. listopadu a nabídne 48hodinový online program zahrnující různé akce, diskuze, prohlídky a další zajímavý obsah. Ve spolupráci s architekty, designéry, urbanisty a obyvateli ve více než 40 městech z mezinárodní sítě, se Open House Worldwide dotkne zásadních problémů, kterým lidé v souvislosti s architekturou a tvorbou prostředí po celém světě čelí, od změny klimatu přes bydlení a dopravu po světový design a kulturní dědictví.

Árbakkinn: online představení

KDY: Sobota od 19.30

KDE: Facebookový profil Studia Alta

ZA KOLIK: Zdarma



Online představení tanečního projektu. "Krajina jako tělo, tělo jako krajina. Čas, který nerušeně plyne, vzdálený času, jak jej prožíváme. Tělo je vnímáno jako součást celku. Je součást přirozenosti, krajinou svého druhu, která chce být tvrdá a nesmlouvavá jako betonové domy a architektura, která ho obklopuje. Pocity, citlivost a inteligence nás váže k přírodě silněji, než si uvědomujeme. Člověk je hmotou, která svým zásahem přetváří krajinu a hledá si své místo," říkají tvůrci.





Výroční výstava Asociace českých kameramanů

KDY: Po celý listopad

KDE: Před kostelem sv. Václava, Štefánikova, Praha 5

ZA KOLIK: Zdarma



V létě uplynulo přesně sto let od momentu, kdy vznikla Asociace českých kameramanů. Při této příležitosti vznikl nápad uspořádat jubilejní výstavu.

Premiéru si venkovní odbyla v červenci na Náměstí Míru. Od té doby procestovala několik míst po Čechách bytostně spjatých s domácí kinematografií. Od 2. do 30. listopadu bude k vidění na prostranství před smíchovským kostelem sv. Václava. V rámci expozice na velkoplošných panelech se návštěvníci výstavy budou moci seznámit s tím, co vlastně obnáší být filmovým kameramanem. K vidění budou různé styly a techniky snímání, zajímavé okamžiky z natáčení některých slavných filmů. Chybět nebude ani část věnovaná historiia současnosti filmařského prostředí.

Národní muzeum online

KDY: Nonstop

KDE: Web muzea

ZA KOLIK: Zdarma



Drtivá většina míst, kam je možné vyrazit za kulturou či jinou zábavou, vyvěsila cedule s nápisem „Zavřeno“. Pokud ale máte rádi třeba Národní muzeum, nezoufejte, můžete ho navštívit i online. Zapněte si počítač a společně s kurátory prozkoumejte aktuální i již ukončené výstavy. Vše najdete na webu www.nm.cz. Online výstavy nelze prohlížet na mobilních platformách, kvůli vysokému rozlišení jsou optimalizovány pouze pro stolní počítača notebook. Co vás čeká? V nabídce na přiloženém odkazu je k dispozici patnáct výstav – Slavní čeští skladatelé, Před sto lety na Tahiti, Hudební zvěřinec, České národní povstání, Staré pověsti české, Národní muzeum v éře Československa, Příběh plejtváka myšoka, Sametová revoluce: Říká se jí sametová, Znovu svobodně, Labyrint informací a ráj tisku, Račte vstoupit do divadla, Na Sibiř z domova, Přírodovědecké sbírky ve fotografii, Století trampingu a Import/Export/Rock´n roll.





Kolem světa: Indonésie včera a dnes

KDY: Neděle 20-22

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 50 Kč



Seriál cestovatelských přednášek. Indonésie je jednou z nejrozmanitějších zemí na světě co se přírody a kultury týče. Každý ostrov je světem sám pro sebe. Zároveň je to jedna z nejrychleji se měnících destinací pro cestovatele a to nejen kvůli rozvíjejícímu se turismu, ale také kvůli přírodním živlům, které život v Indonésii a její podobu ovlivňují velmi výraznou měrou. O dnešní Indonésii, o jejích krásách i zkázách způsobených lidmi i přírodou povypráví Jana Wolfová, která do Indonésie jezdí již 15 let a zde se svým Spolkem Kintari foundation provozuje několik škol a školku na ostrově Lombok.

Festival Brikcius

KDY: Po celý listopad

KDE: Festivalové stránky

ZA KOLIK: Vstup na většinu akcí je volný, nutné jsou rezervace - viz webový odkaz výše



Devátý ročník cyklu koncertů komorní hudby. Letošní dramaturgie byla plánovaná na 335. výročí narození Johanna Sebastiana Bacha, 250. výročí narození Ludwiga van Beethovena, 250. výročí úmrtní italského barokního skladatele Giuseppe Tartiniho, 175. výročí narození francouzského skladatele Gabriela Fauré, 140. výročí narození švýcarsko-amerického skladatele Ernesta Blocha, 140. výročí úmrtí německo-francouzského skladatele Jacqua Offenbacha, 140. výročí narození židovského skladatele Jamese Simona, 100. výročí narození arménského skladatele Alexandra Aruťunjana a 22. ročník festivalu Den poezie (210. výročí narození básníka Karla Hynka Máchy). V rámci letošního ročníku vystoupí český violoncellista František Brikcius, violoncellistka a básnířka Anna Brikciusová, varhanice a skladatelka Irena Kosíková a sourozenecké violoncellové Duo Brikcius.

Výstava připomínající život Karla Čapka online

KDY: Nonstop

KDE: Webové stránky Městské části Praha 10

ZA KOLIK: Zdarma



Výstava „Karel Čapek 130“, která připomíná život slavného spisovatele spojeného s Prahou 10, je k vidění nově také online, a to i s komentářem autorky Kristiny Váňové. „Jednotlivé panely návštěvníky chronologicky seznamují s krajem dětství Karla Čapka, jeho významnými spisovatelskými i novinářskými počiny. Ukazují, jak důležité pro něj bylo studium a sbírání zkušeností v evropských zemích a také navazování kontaktů s tehdejší kulturní a politickou elitou v čele s československým prezidentem T. G. Masarykem. Nechybí dobové fotografie interiéru i zahrady vily na Vinohradech pořízené samotným Čapkem. Ty svědčí nejen o konkrétním zařízení domova, ale i o řadě zájmů a koníčků spisovatele a také o jeho vztahu k místu bydliště,“ popisuje.