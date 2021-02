Kolem světa: Fotografování české krajiny

KDY: Pátek 20-22

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 97 Kč

Cyklus cestovatelských přednášek. Krajinářský fotograf Martin Rak vás provede svými oblíbenými lokalitami v České republice a představí vám své nejlepší fotografie. Martin fotí převážně krajinu severních Čech, ale v jeho portfoliu jsou i snímky ze Šumavy, jižních Čech nebo jižní Moravy. Během přednášky se dozvíte, jak si Martin vybírá místa na focení a co nosí ve svém batohu. Prozradí vám, jak správně nastavit fotoaparát, stativ, jestli používá fotografické filtry a jak předpovídá vhodné podmínky na focení. Dojde i na úpravu fotografií v Lightroomu a Photoshopu. V závěru bude dostatek času na vaše dotazy.

Cirkopolis: Cécile da Costa

KDY: Pátek od 18, 18.30, 19 a 19.30

KDE: (A)void Floating (Náplavka, Praha 2), facebooková událost

ZA KOLIK: Zdarma, v dobrovolné výši můžete přispět zde



Mezinárodní festival zaměřený na prezentaci současných inovativních představení v oblasti nového cirkusu. Profesionální, často provokativní ale i zábavné projekty s přesahem do současného tance, fyzického, vizuálního divadla a žánrů současné hudební scény. Cécile Da Costa je v Praze žijící zpěvačka, performerka a choreografka francouzsko-portugalského původu. Vystupovala v představeních divadla Farma v jeskyni, jehož byla po pět let členkou, nyní působí již několik let jako performerka a choreografka Spitfire Company.

Vojtěch Domlátil: Habilitační přednáška

KDY: Pátek od 10.30

KDE: Zde

ZA KOLIK: Zdarma



Habilitační přednáška MgA. Vojtěcha Domlátila v oboru Výtvarná tvorba, pedagoga Ateliéru animované a interaktivní tvorby FDULS ZČU v Plzni na téma Možnosti nenarativní animace. Krajina reálná i psychická ve třech nenarativních animovaných filmech Vojtěcha Domlátila bude v přednášce dána do souvislosti s audiovizuálními díly studentů ateliéru Animace na fakultě FDULS.

So Fine & Ged Maloney live stream

KDY: Pátek od 19.30

KDE: Facebooková událost

ZA KOLIK: Zdarma



Před několika týdny se rodák z Nového Zélandu muzikant Ged Maloney vrátil natrvalo do Čech ze svého druhého domova (z Liverpoolu), kde lidsky a hudebně vyrůstal. Za řádění virového pobláznění se snaží restartovat svojí českou hudební stopu.

Webinář: Jak najít společnou řeč s dětmi

KDY: Pátek 16.30-19.30

KDE: Zde

ZA KOLIK: 500 Kč



Jak komunikovat s dětmi, aby vás chtěly vnímat a komunikovat, tresty a odměny ve výchově, zdravé principy fungování rodiny – hierarchie, hranice ve výchově, jak řešit obtížné a vyhrocené situace…

Kolem světa: Válka je mým osudem

KDY: Sobota 20-22

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 97 Kč



Cyklus cestovatelských přednášek.Přímo z první linie. Autentická reportážní beseda novinářky Lenky Klicperové s fotografiemi o válce v Sýrii. Co se od roku 2019 odehrává v čím dál nepřehlednějším syrském konfliktu? Lenka Klicperová v bezprostřední reportáži sleduje poslední bitvu s Islámským státem, tráví čas mezi zadrženými džihádisty i jejich manželkami a dokumentují masakry turecké armády. Čí zájmy se v Sýrii střetávají? A je Islámský stát skutečně poražen? Válečná reportérka spolu s Markétou Kutilovou hledá odpovědi na otázky, které už nyní ovlivňují geopolitické rozložení celého světa.

Online terapeutická jóga

KDY: Sobota 18-19

KDE: Facebooková událost

ZA KOLIK: 99 Kč



Lekce bude zaměřená na otevření hrudníku, synchronizaci pohybu s dýcháním a vědomý pohyb těla. V jednotlivých asánách budete setrvávat delší dobu. Správná funkce dýchání a jeho zapojení do pohybu má vliv na celkové držení těla, stabilitu, aktivitu zádového svalstva a zároveň uspokojuje mysl.

Vitacit: Koncert pro radost

KDY: Sobota od 20

KDE: Facebooková událost

ZA KOLIK: Zdarma



Online koncert pro všechny fanoušky a přátele legendární české metalové skupiny, která vznikala už v roce 1973 pod názvem Smetiště, o dva roky později se pak rozjela naplno pod současným názvem.

Pohádkové soboty: Heidi, děvčátko z hor

KDY: Sobota 15-16.30

KDE: Web Divadla Kampa, promítat se bude na YouTube a na Facebooku

ZA KOLIK: Zdarma



"Natočili jsme pro vás a vaše rodiny tři oblíbené pohádky, a chceme je zdarma poslat do vašich domovů," vzkazují členové Divadla Kampa. "Pohádku můžete sledovat živě. Po skončení premiéry bude k dispozici ve formě záznamu tak dlouho, dokud divadla opět neotevřou a my vám ji nebudeme moct odehrát kontaktně v divadle," dodávají. Seriál Pohádkové soboty začíná tento víkend představením Heidi, děvčátko z hor.

Horkýže Slíže online

KDY: Sobota od 21

KDE: Facebooková událost

ZA KOLIK: Zdarma



Jedna z nejoblíbenějších slovenských kapel současnosti si pro své fanoušky připravila online koncert. Parta kolem Petera Hrivňáka alias Kuka s nadsázkou říká, že jde o online koncert po sto letech. Zahraje vám z bratislavského klubu Pod lampou.

Všechno nejlepší: Rozchody stylově

KDY: Sobota 20-21.30

KDE: Facebooková událost

ZA KOLIK: 250-1000 Kč



Interaktivní improvizační talkshow Ivy Pazderkové a Adély Elbel. "Mix improvizovaného stand-upu, skečů a upřímnosti na téma muži a ženy. Jak asi správně tušíte, obě jsme ve vztazích s muži naprosté přebornice a nebojíme se naše zkušenosti sdílet a dokonce vám i poradit. Ano, vy budete součástí show. Můžete se nás zeptat na co chcete a my odpovíme na všechno. Poradíme jak se rozejít, aby si on ani nevšiml, jak si naopak nevšimnout, že vás opustil on, probereme naše dávné i stávající vztahy, řekneme si, jaké je to být single v době covidové, jak se připravit na rande, až to zase bude možné, zatančíme spolu na oblíbené love songy alias oplodňováky, prozradíme své ženské triky a ještě mnohem víc," vzkazují.

Kolem světa: Magický Nepál

KDY: Neděle 20-22

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 97 Kč



Cyklus cestovatelských přednášek. Nepál – země pro dobrodruhy, toužící zažít dobrodružství v nejvyšších horách planety či romantiky hledající smysl života během poklidného putování po prastarých stezkách ve stopách karavan jaků. Toto malé království dokáže nadchnout opravdu každého. Martin Hájek se s vámi podělí o bohaté zkušenosti ze svých mnoha cest do Nepálu, představí ty nejkrásnější treky v Himalájském království, z pohodlí vaší obrazovky si bez zadýchání vyběhnete na 6476 metrů vysoký vrchol Mera a na závěr navštívíte i údolí Kathmandu s jeho historickými městy, pestrobarevnými trhy a mystickými chrámy či národní park Chitwan plný tygrů, nosorožců a krokodýlů.

O nepotřebných věcech a lidech: O sirotcích

KDY: Neděle od 15

KDE: Web divadla

ZA KOLIK: Zdarma



Arnošt Goldflam uvádí osm pohádek ze své knihy O nepotřebných věcech a lidech. Každou lednovou a únorovou neděli v 15 hodin vám některý z herců či hereček Divadla V Dlouhé přečte jednu pohádku. Osm pokračování vás zároveň zavede do osmi zajímavých a zvláštních prostředí v zákulisí divadla. Tuto neděli čte Magdalena Zimová pohádku O sirotcích.

Prague Philharmonia a Simona Šaturová

KDY: Neděle 16-17.15

KDE: Web PKF, vysílat se bude na YouTube a na Facebooku

ZA KOLIK: Zdarma



Na koncertu zazní v evropské premiéře skladba Chamber Symphony, jejímž autorem je držitel ceny Grammy Michael Fine. Uslyšíte také Siegfriedovu idylu (Richard Wagner), Mozartovu koncertní árii a Metamorfózy od Richarda Strausse. Za doprovodu PKF - Prague Philharmonia vystoupí sopranistka Simona Šaturová.

Duše K - O ovlivňování počasí s Radovanem

KDY: Neděle 19.30-22.30

KDE: YouTube

ZA KOLIK: Zdarma



Poutavé vyprávění Jaroslava Duška a jeho hostů s besedou s diváky.

Vášně v Dlouhé

KDY: Neděle od 20

KDE: Zde

ZA KOLIK: 100-300 Kč



Láska má mnoho podob a jen málokterá z nich se v uplynulých pětadvaceti letech neobjevila na jevišti Divadla v Dlouhé. "Prosvištěte s námi archivem divadla a připomeňte si lásku nesmělou i vášnivou, poetickou i tragickou, naplněnou i nenaplněnou, obohacující i sebezničující. To vše v nadsázce a s nadhledem, za lidsky i herecky odborného doprovodu manželského i hereckého páru Marie a Tomáše Turkových," zvou členové divadla. Účinkují Marie Turková, Tomáš Turek, soubor a hosté Divadla v Dlouhé (v ukázkách z archivu).

Klášter Broumov: Prohlídka knihovny

KDY: Neděle od 15.30

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 80 Kč



Online komentovaná prohlídka broumovského kláštera zaměřená na vzácně dochovanou klášterní knihovnu. Diváci se dozví řadu zajímavých informací z historie i současnosti, na které při běžných prohlídkách není dostatečný prostor. Prohlédnou si nástropní fresky, podívají se na ochoz knihovny a spolu s průvodcem prolistují i nejvzácnější poklady z knihovního fondu.

Xaver s hostem: Martin Obdržálek

KDY: Neděle 21-22

KDE: YouTube

ZA KOLIK: Zdarma



Martin Obdržálek je kouzelník z Uherského Hradiště, vystupuje pod uměleckým jménem Obinn Magic. Během vysílání se můžete těšit na ukázku kouzelnických triků a povídání o magickém světě.

Čteme dětem pohádky: Marta Jandová - Chytrá horákyně

KDY: Neděle od 20

KDE: Facebooková událost

ZA KOLIK: Zdarma



Po celý rok 2021 budou známe osobnosti číst vašim dětem každou neděli od 20 hodin pohádky Boženy Němcové. Jen tak, pro radost, protože čtení rozvíjí fantazii a podporuje představivost. Po Daře Rolins, Erice Stárkové, Ondřeji Vetchém, Vojtěchu Kotkovi, Davidu Kollerovi a Kryštofu Hádkovi vám přečte Marta Jandová pohádku Chytrá horákyně. Vypnout mobily, umýt, vyčistit zuby, zalehnout a poslouchat!

Online power jóga

KDY: Neděle 17.30-18.30

KDE: Facebooková událost, vysílá se přes platformu Zoom

ZA KOLIK: 130 Kč



"Milé jogínky a milí jogíni, přidejte se na online lekci power jógy. Zaregistrujte se přes email petra.hubalkova@seznam.cz," vzkazuje cvičitelka Petra.

Autokino Strahov promítá

KDY: Po celý víkend

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil



I v dnešní době, kdy jsou klasické kinosály zavřené, můžete vyrazit s rodinou nebo přáteli na projekci filmu. Jaký program vás čeká o víkendu?

Pátek 17.00 Pat a Mat znovu v akci

Pátek 18.30 Ženy v běhu

Sobota 17.00 Pat a Mat: Zimní radovánky

Sobota 18.30 Kolo zázraků

Neděle 17.00 Shrek: Zvonec a konec

Neděle 18.30 Deštivý den v New Yorku





Moje kino live

KDY: Po celý víkend

KDE: Web projektu

ZA KOLIK: 100-1000 Kč, dle vašeho rozhodnutí



"Projekce probíhají formou živého streamu. Vyberte si film v programu a kupte si e-vstupenku úplně stejně, jako byste si kupovali lístek do kina. Odkaz na stream vám přijde současně se vstupenkou. Povídání povoleno. Nasát atmosféru kina můžete už 30 minut před začátkem představení. Před projekcí si můžete povídat s ostatními diváky i kinaři prostřednictvím chatu. Po filmu můžete ještě probrat dojmy a filmové zážitky. Kdo nechce, chat používat nemusí, lze ho v nabídce minimalizovat. K projekcím si pro vás připravujeme také zajímavosti o filmu, které vám posíláme do chatu," dodávají. A co vás v nejbližších dnech čeká?

Pátek 20.30 Corpus Christi

Sobota 20.30 Až vyjde měsíc

Neděle 20.30 Tenkrát podruhé

Galerie Pragovka online

KDY: Nonstop

KDE: Web galerie

ZA KOLIK: Zdarma



Vysočanská Pragovka Gallery přichystala několik online výstav, které navíc doplní interaktivní 3D prezentace, kde si bude možné názorně prohlédnout jednotlivá díla. Fenomén ekologické úzkosti je tématem i názvem prvního letošního bloku výstav, sloužící umělcům nastupující generace a umělecké „kuchyně“ The White Room, dedikované výstavám rezidentů Pragovky. Čekají vás čtyři zbrusu nové online výstavy.

Národní muzeum online

KDY: Nonstop

KDE: Web muzea

ZA KOLIK: Zdarma



Národní muzeum se prakticky po celý loňský rok potýkalo s koronavirovými opatřeními. Proto zpřístupnilo na svých stránkách on-line prohlídky výstav. V nedávné době přibylo několik novinek a zajímavých kategorií.

On-line výstavy

Zde se mohou návštěvníci podrobně seznámit jak s aktuálně otevřenými výstavami, tak i s těmi již ukončenými. V současné chvíli si takto mohou projít výstavy: Hudební zvěřinec, Slavní čeští skladatelé, Před sto lety na Tahiti, České národní povstání, Staré pověsti české, Národní muzeum v éře Československa, Příběh plejtváka myšoka, Sametová revoluce: Říká se jí sametová, Znovu svobodně, Labyrint informací a ráj tisku, Račte vstoupit do divadla, Na Sibiř z domova, Přírodovědecké sbírky ve fotografiích, Století trampingu a Import / Export / Rock’n’Roll.

Muzeum pro děti

Na děti zde čekají nejrůznější činnosti i videa, které ty nejmenší nejen vzdělají, ale i pobaví. Užít si mohou: Muzeohraní, Nakoukni do muzea, Malované muzeum, Učím se s muzeem nebo videa Honzík a Fany v muzeu.

Muzejní jednohubky

Tento nový formát se setkal s velkou oblibou. Jedná se o krátká videa s odborníky vždy na zajímavé a velmi specifické téma. V současné době Národní muzeum nabízí bližší seznámení s tématy: Příběh praporu roty Nazdar, Řád Bílého lva, Akvadukt císaře Augusta, Počítač starých Řeků, Neolitické studny, Dětské oběti u Inků a Porod v rakvi.

Virtuálně bez bariér

V této sekci na vás čeká výběr upravených virtuálních prohlídek, které přiblíží aktuální i ukončené výstavy, expozice, sbírky, budovy či zajímavosti ze života muzea pro neslyšící návštěvníky, stejně jako audiozáznamy vybraných virtuálních prohlídek.