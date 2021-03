Benefiční stream pro Sedmičku č. 3

KDY: Pátek 19.30-22

KDE: Facebooková událost, vstupenky přes GoOut

ZA KOLIK: 100-500 Kč

Živé koncerty jsou stále v nedohlednu a legendární strahovská Sedmička na svou podporu chystá další z online večerů. Vystoupí: 19.30 Girl On Horse (garage rock), 20.10 The Volume (punk´n roll), 20.45 Sour Bitch (punk rock), 21.30 The Train Robbers (surf rock´n roll). Mezi jednotlivými vystoupeními budou rozhovory s kapelami.

Kolem světa: Irsko - několik měsíců v drsné zemi

KDY: Pátek 20-22

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: Zdarma



Cyklus cestovatelských přednášek. "Podíváme se po stopách dávné keltské civilizace, navštívíme jeden z nejstarších architektonických divů světa – Newgrange, který je dodnes opředen mnohými tajemstvími. Projedeme se po divoké a nespoutané Wild atlantic way. Z mohutných Cliff of Mohers se podíváme vstříc nespoutanému atlantskému oceánu. V Severním Irsku sejdeme po Obrově chodníku a navštívíme doky v nichž se stavěl Titanic. Podnikneme výlet za papuchálky na Saltee Island. Nevynecháme ani Dublin a světoznámé oslavy svátku sv. Patrika. A samozřejmě nesmí chybět whiskey," zve na svou přednášku cestovatel Jan Papež.

Jakub Noha a Bubák bez proudu

KDY: Pátek od 21.30

KDE: Facebooková událost

ZA KOLIK: Zdarma, dobrovolný příspěvek zde



Z žižkovského Studia vám v pátek večer zahraje akustický koncert dvojice Jakub Noha a Petr "Bubák" Bublák.

Zahalená planeta: Co nás ohřívá a co chladí

KDY: Pátek od 14

KDE: Facebooková událost

ZA KOLIK: Zdarma



Seminář, v rámci kterého Peter a Anton Markošovi představí svou nejnovější kniíhu Zahalená planeta: Co nás ohřívá a co chladí. Kniha si klade za cíl poskytnout zvědavým laikům, studentům i odborníkům základní informace o fyzikálních a chemických procesech probíhajících na zemském povrchu.

Dlouhý, Široký a Bystrozraký online

KDY: Sobota 15-15.45

KDE: Web Divadla V Dlouhé

ZA KOLIK: Zdarma



Představení je určeno dětem od tří let, ale nenudí se na něm ani dospělí. Diváci v něm mohou vidět stylově netradiční loutky a být svědky pohádkových kouzel, která k tomuto příběhu neodmyslitelně patří. V průběhu zazní několik veselých, živě zpívaných písní. V on-line verzi Dlouhý princeznu hledá po celém Divadle v Dlouhé, takže vás zavede i do zákulisí, na jeviště a do foyer. To na běžném představení neuvidíte! Dlouhý, Široký a Bystrozraký tvoří jakousi možnou paralelu mezi pohádkovými bytostmi a porůznu postiženými lidmi. Ukazujeme dětem, že bychom se neměli posmívat někomu „jinému, odlišnému“ a že každý člověk má svou cenu.

Kolem světa: Chamonix a Tour du Mont Blanc

KDY: Sobota 20-22

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 99 Kč



Cyklus cestovatelských přednášek. Mont Blanc, Monte Bianco nebo chcete-li Monarcha, je vskutku ojedinělou a právem opěvovanou horou ležící v oblasti Savojských Alp na pomezí Francie a Itálie. Hory a horská údolí skýtají nevídané možnosti sportovního vyžití. Na své si přijdou vysokohorští turisté, horolezci, cyklisté i rodiny s dětmi. Přednáška Davida Hainalla je zaměřena na poznání celého masívu Mont Blancu a možnosti turistiky, horolezectví a dalších sportovních aktivit.

Benefiční stream pro Sedmičku č. 4

KDY: Sobota 19.30-22

KDE: Facebooková událost, vstupenky přes GoOut

ZA KOLIK: 100-500 Kč



Živé koncerty jsou stále v nedohlednu a legendární strahovská Sedmička na svou podporu chystá další z online večerů. Vystoupí: 19.30 Hippie Chippies (folk punk), 20.10 Kung-Fu Girlz (punk rock), 20.50 Arrogant Twis (rock´n roll), 21.30 The Rocket Dogz (psychobilly). Mezi jednotlivými vystoupeními budou rozhovory s kapelami.

Pohádkové soboty: Heidi, děvčátko z hor

KDY: Sobota 15-16.30

KDE: Web Divadla Kampa

ZA KOLIK: Zdarma



"Natočili jsme pro vás a vaše rodiny tři oblíbené pohádky, a chceme je zdarma poslat do vašich domovů," vzkazují členové Divadla Kampa. "Pohádku můžete sledovat živě. Po skončení premiéry bude k dispozici ve formě záznamu tak dlouho, dokud divadla opět neotevřou a my vám ji nebudeme moct odehrát kontaktně v divadle," dodávají. Tuto sobotu je pro vás připravena pohádka Heidi, děvčátko z hor.

Kryštof Live Stream: JenomPísničky

KDY: Sobota od 18

KDE: Zde

ZA KOLIK: Od 790 Kč



Malá náplast na odložené divadelní tour kapely Kryštof a tak moc chybějící koncerty v podobě JenomPísničkového online vystoupení. "Vše začne úvodním studiem ligy mistrů, v následném koncertu nebude chybět povídání, kapelní vyprávění, odpovědi na přímé dotazy od vás a speciální hosté jako LuckySings. Těšíme se na vás alespoň v této podobě, než si zase doopravdy společně zazpíváme," vzkazují členové kapely.

Čteme dětem pohádky: Anna Kameníková

KDY: Neděle od 20

KDE: Facebooková událost

ZA KOLIK: Zdarma



Po celý rok 2021 budou známe osobnosti číst vašim dětem každou neděli od 20 hodin pohádky Boženy Němcové. Jen tak, pro radost, protože čtení rozvíjí fantazii a podporuje představivost. Po Daře Rolins, Erice Stárkové, Ondřeji Vetchém, Vojtěchu Kotkovi, Davidu Kollerovi, Martě Jandové, Simoně Postlerové, Pavlu Trávníčkovi nebo Kryštofu Hádkovi vám přečte Anna Kameníková pohádku Chytrost nejsou čáry. Vypnout mobily, umýt, vyčistit zuby, zalehnout a poslouchat!

Kolem světa: Severní Taiwan

KDY: Neděle 20-22

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 99 Kč



Cyklus cestovatelských přednášek. "Přírodní a kulturní klenoty sedmimilionové metropole Taipei a jeho pestrého okolí. Východoasijský ostrov Taiwan je v porovnání s Českou republikou pouze poloviční rozlohy, avšak na tomto malém kousku pevniny je toho tolik co k vidění! Úžasné pobřeží Pacifiku, panenské pláže, subtropické pralesy i hory dosahující výšky téměř 4.000 metrů. Zapomenout nesmím ani na zajímavé památky, prastaré chrámy, skvělé jídlo a v neposlední řadě též jeho skvělé obyvatelstvo," zve na svou přednášku fotograf a průvodce Martin Hájek.

Online power jóga

KDY: Neděle 17.30-18.30

KDE: Facebooková událost, vysílá se přes Zoom

ZA KOLIK: 130 Kč



"Milé jogínky a milí jogíni, přidejte se na online lekci power jógy. Zaregistrujte se přes email petra.hubalkova@seznam.cz," vzkazuje cvičitelka Petra.

Kabaret Bravo naživo

KDY: Od pátku 20 do neděle 21

KDE: Web Divadla Bravo

ZA KOLIK: 100-2000 Kč dle vašeho rozhodnutí



Losers Cirque Company představují svůj nejnáročnější projekt těchto měsíců: barevnou show s názvem Kabaret Bravo naživo. Své nejbláznivější nápady během lockdownu přivedli k životu a za pomoci moderní technologie svými akrobatickými kousky a okázalými kostýmy potěší diváky v pohodlí domova. Kabaret Bravo naživo je vytvořen zejména proto, aby organizátoři divákům představili on-line prostor divadla a do něj zasazená různá akrobatická čísla. Půjde tedy o sled jednotlivých vystoupení odehrávajících se nejen na hlavním pódiu, ale také například ve foyer, v hledišti, v hereckých šatnách a podobně. Celým kabaretem diváky provede kabaretiér Mates Petrák. Jeho monology budou obsahovat informace o bývalém Branickém divadle, bude komentovat jednotlivé výstupy a poodhalí divákům zákulisí tvorby skupiny Losers Cirque Company.

Autokino Strahov

KDY: Po celý víkend

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil



I v dnešní době, kdy jsou klasické kinosály zavřené, můžete vyrazit s rodinou nebo přáteli na projekci filmu. Jaký program vás čeká o víkendu?

Pátek 18.30 Lady Bird

Sobota 18.30 Star Trek

Neděle 18.00 Willy a kouzelná planeta

Moje kino live

KDY: Po celý víkend

KDE: Web projektu

ZA KOLIK: 100-1000 Kč dle vašeho rozhodnutí



"Projekce probíhají formou živého streamu. Vyberte si film v programu a kupte si e-vstupenku úplně stejně, jako byste si kupovali lístek do kina. Odkaz na stream vám přijde současně se vstupenkou. Povídání povoleno. Nasát atmosféru kina můžete už 30 minut před začátkem představení. Před projekcí si můžete povídat s ostatními diváky i kinaři prostřednictvím chatu. Po filmu můžete ještě probrat dojmy a filmové zážitky. Kdo nechce, chat používat nemusí, lze ho v nabídce minimalizovat. K projekcím si pro vás připravujeme také zajímavosti o filmu, které vám posíláme do chatu," říkají pořadatelé akce. A co vás v nejbližších dnech čeká?

Pátek 20.30 Léto 85

Sobota 20.30 Složka 65

Neděle 20.30 Disco





Pragovka online

KDY: Nonstop

KDE: Web galerie

ZA KOLIK: Zdarma



Vysočanská Pragovka Gallery přichystala několik online výstav, které navíc doplní interaktivní 3D prezentace, kde si bude možné názorně prohlédnout jednotlivá díla. Fenomén ekologické úzkosti je tématem i názvem prvního letošního bloku výstav, sloužící umělcům nastupující generace a umělecké „kuchyně“ The White Room, dedikované výstavám rezidentů Pragovky. Čekají vás čtyři zbrusu nové online výstavy.

Design na Vyšehradě

KDY: Nonstop až do 31. března

KDE: Promenáda před Kongresovým centrem, 5. května 1640/65, Praha 4

ZA KOLIK: Zdarma



Venkovní výstava českého designu, která má za cíl seznámit návštěvníky s lokálními tvůrci, talenty oboru a jejich tvorbou formou městské procházky. Výstava probíhá ve třech prosklených kóma modulech rozmístěných při promenádě před Kongresovým centrem Praha. Díla si mohou návštěvníci prohlédnout z bezpečné vzdálenosti. Ve venkovní galerii čeká na návštěvníky několik skleněných děl z ateliéru skla Vysoké školy Uměleckoprůmyslové v Praze, ale také móda, hračky od Tititi, dřevěné stoly od Jakuba Březiny a nábytek od značky Triant.

Národní muzeum online

KDY: Nonstop

KDE: Muzejní web

ZA KOLIK: Zdarma



Národní muzeum se prakticky po celý loňský rok potýkalo s koronavirovými opatřeními. Proto zpřístupnilo na svých stránkách on-line prohlídky výstav. V nedávné době přibylo několik novinek a zajímavých kategorií.

On-line výstavy

Zde se mohou návštěvníci podrobně seznámit jak s aktuálně otevřenými výstavami, tak i s těmi již ukončenými. V současné chvíli si takto mohou projít výstavy: Hudební zvěřinec, Slavní čeští skladatelé, Před sto lety na Tahiti, České národní povstání, Staré pověsti české, Národní muzeum v éře Československa, Příběh plejtváka myšoka, Sametová revoluce: Říká se jí sametová, Znovu svobodně, Labyrint informací a ráj tisku, Račte vstoupit do divadla, Na Sibiř z domova, Přírodovědecké sbírky ve fotografiích, Století trampingu a Import / Export / Rock’n’Roll.

Muzeum pro děti

Na děti zde čekají nejrůznější činnosti i videa, které ty nejmenší nejen vzdělají, ale i pobaví. Užít si mohou: Muzeohraní, Nakoukni do muzea, Malované muzeum, Učím se s muzeem nebo videa Honzík a Fany v muzeu.

Muzejní jednohubky

Tento nový formát se setkal s velkou oblibou. Jedná se o krátká videa s odborníky vždy na zajímavé a velmi specifické téma. V současné době Národní muzeum nabízí bližší seznámení s tématy: Příběh praporu roty Nazdar, Řád Bílého lva, Akvadukt císaře Augusta, Počítač starých Řeků, Neolitické studny, Dětské oběti u Inků a Porod v rakvi.

Virtuálně bez bariér

V této sekci na vás čeká výběr upravených virtuálních prohlídek, které přiblíží aktuální i ukončené výstavy, expozice, sbírky, budovy či zajímavosti ze života muzea pro neslyšící návštěvníky, stejně jako audiozáznamy vybraných virtuálních prohlídek.

Rozběhejte Česko

KDY: Po celý víkend

KDE: Web akce

ZA KOLIK: Startovné zdarma



Iniciativa Rozběháme Česko se nyní rozhodla svou výzvu poslat i na Slovensko. Běhání teď už není jen o vlastním pohybu a dobrém pocitu z něj. Jde i o mezinárodní souboj. Stačí během víkendu naběhat nebo nachodit co nejvíce kilometrů a do nedělní půlnoci své výsledky z hodinek či aplikace nahrát do systému. Účastnit se je možné v kategoriích běžec, běžkyně, canicrossař, chodec nebo dítě. Národ, který naběhá nejvíce kilometrů, získá šek na 20 tisíc Kč, druhý pak na 5 tisíc Kč. Peníze budou symbolicky předané vybrané organizaci na Česku a na Slovensku. Vyhlášení výsledků se uskuteční v pondělí 15. března od 20 hodin na Facebookovém profilu Rozběháme Česko.