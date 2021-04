Koncert pro Modrou Vopici: Refore & Insistent

KDY: Pátek od 18

KDE: Facebooková událost

ZA KOLIK: Dobrovolný příspěvek

Legendárnímu pražskému klubu teče do bot a proto pro své fanoušky připravil sérii živých přenosů koncertů. Tentokrát vystoupí a o podporu pro klub požádají thrashmetalisté Refore a grindeři Insistent.

Kolem světa: Češka Číňankou

KDY: Pátek 20-22

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 99 Kč



Cyklus cestovatelských přednášek. Jak se studentka arts managementu tak dlouho vyhýbala setkání s Čínou, až v ní strávila tři a půl roku života. O cestovaní, kungfu, divadle, kultuře… Země mnoha lidmi opěvovaná, jinými odsuzovaná. Podívejme se co skrývá tato země plná kontrastů. Promítá cestovatelka Klára Vančáková.

The Show Must Go Home: Queenie

KDY: Pátek od 19

KDE: Facebooková událost

ZA KOLIK: 350-450 Kč



Hudební skupina Queenie s Michaelem Kluchem v čele si pro své fanoušky připravila překvapení v podobě online koncertu. Queenie do něj zapojí unikátní vizuální výpravu, včetně záběrů z dronu. Slibují tak show, která v českém online prostředí nemá obdoby. Pro svůj online koncert zvolila kapela přiléhavý název: The Show Must Go Home! Jde o parafrázi na slova písně Freddieho Mercuryho a skupiny Queen The Show Must Go On. Právě této legendární britské kapele vzdávají Queenie hold svými koncertními show, a předávají tak její hudbu dalším generacím.

Mňága a Žďorp online

KDY: Sobota od 20

KDE: Zde

ZA KOLIK: Od 169 Kč



Legendární kapela Mňága a Žďorp vyraží na své jarní online turné. "Koncert budeme streamovat z naší zkušebny. Speciálním hostem bude Petr Zelenka," vzkazují členové "Mňágy".

Kolem světa: Soptící Island

KDY: Sobota 20-22

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 99 Kč



Divadlo V Dlouhé: Kvak a Žbluňk jsou kamarádi

KDY: Sobota 15-16

KDE: Zde

ZA KOLIK: 90-270 Kč



Online stream veselých příběhů zeleného žabáka Kvaka a hnědého ropušáka Žbluňka. Představení Kvak a Žbluňk jsou kamarádi vzniklo na motivy stejnojmenné dětské knížky Arnolda Lobela. Jedná se o úsměvné příběhy dvou kamarádů: zeleného žabáka Kvaka a hnědého ropušáka Žbluňka. Právě přátelství je hlavním tématem představení. Na jednoduchých a vtipných příhodách děti uvidí, jak důležité je mít někoho rád a někomu pomáhat. Jak důležité a krásné je přátelství. Kombinace loutek, reprodukované i živé hudby, hravé scénografie a nápaditého scénáře přinese malému i velkému divákovi radost z této podívané.

Kurz filmového herectví pro děti online

KDY: Sobota 13-15

KDE: Facebooková událost

ZA KOLIK: 350 Kč



V rámci intenzivního kurzu se děti ponoří do tajů fascinujícího umění filmového herectví Charlieho Chaplina. Podrobně si představí jeho vytříbenou hereckou techniku a vyzkouší si mnoho věcí prakticky na vlastní kůži. "Spolu s Charliem budeme trénovat základní a klíčovou dispozici každého filmového herce – důkladnou koncentraci a z toho vyplývající přesné načasování vašeho každého pohybu, gesta či emocionálního výrazu. Vyzkoušíme si spolu zahrát a natočit slavnou scénku holiče z Chaplinova filmu Diktátor nebo i projev samotného diktátora z filmu. Charlieho herecké umění se zároveň pokusíme aktualizovat a přenést do současnosti, při tom se počítá s autentickým a kreativním projevem samotných účastníků kurzu. Během kurzu budete potřebovat pomocníka: sourozence nebo někoho z rodičů, s kým si budeme moci scénky zahrát," vzkazují pořadatelé akce.

Povídání o pejskovi a kočičce v Divadle V Dlouhé: Čtení na pokračování

KDY: Neděle od 15

KDE: Zde

ZA KOLIK: Zdarma



Každou neděli v 15 hodin vám některý z herců či hereček Divadla V Dlouhé přečte jednu pohádku. Tentokrát přečtou pohádku O princezně solimánské Jan Sklenář a Miroslav Zavičár.

Divadlo Loutek: Ronja, dcera loupežníka

KDY: Neděle od 17

KDE: Facebooková událost

ZA KOLIK: Zdarma



Ronja a Birk jsou děti náčelníků dvou znepřátelených loupežnických rodů. Oni se však, i přes otcovské zákazy, kamarádit chtějí. Aby své přátelství obhájili, čeká je veliká zkouška. Musejí opustit domovy a naučit se žít v divokém lese plném nadpřirozených bytostí. Dokáží to, když budou držet při sobě. Pak snad i jejich paličatí tátové pochopí, že přátelství je jedna z nejcennějších věcí, jakou nám život nabízí.

Xaver s hostem: Petr Třebický

KDY: Neděle 21-22

KDE: Facebooková událost

ZA KOLIK: Zdarma



Petr Třebický je zpěvák, hudebník a textař. Začínal ve skupině Old Western, zároveň hostoval ve skupině KTO - Kamarádi táborových ohňů.

Čteme dětem pohádky: Orel, slavík, růže

KDY: Neděle od 18

KDE: Facebooková událost

ZA KOLIK: Zdarma



Po celý rok 2021 budou známe osobnosti číst vašim dětem každou neděli od 20 hodin pohádky Boženy Němcové. Jen tak, pro radost, protože čtení rozvíjí fantazii a podporuje představivost. Po Daře Rolins, Erice Stárkové, Ondřeji Vetchém, Vojtěchu Kotkovi, Davidu Kollerovi, Martě Jandové, Simoně Postlerové, Pavlu Trávníčkovi nebo Kryštofu Hádkovi vám přečtou Karel Janeček a Lilia Khousnoutdinova pohádku Orel, slavík, růže. Vypnout mobily, umýt, vyčistit zuby, zalehnout a poslouchat!

Kolem světa: Samoa - ztroskotání v Pacifiku

KDY: Neděle 20-22

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 99 Kč



Cyklus cestovatelských přednášek. Tato je o tom, jaké to je uvíznout v srdci Pacifického oceánu. O tom, jaké to je být posledním turistou a jak vypadá život v jedné z posledních zemí světa bez koronaviru. "Samoa se stala naším neplánovaným domovem. Stali jsme se součástí samojské komunity, první měsíce jsme žili jen z toho, co nám rostlo za domem a na plantáži, sbírali denně stovky kokosů, sušili kakaové boby a vyráběli čokoládu, našli naší samojskou mámu, žili s místními ve vesnici na konci světa, pomáhali učit děti ve škole anglicky, přespávali u cizí rodiny po naší pěší cestě ostrovem, která nás vzala za své vlastní. Ke statutu Samoan, jak říkají místní, nám už chybí jen tmavá pleť," říkají cestovatelé Denisa Maňásková a Adam Vilkus.

Online power jóga

KDY: Neděle 17.30-18.30

KDE: Facebooková událost, vysílá se přes Zoom

ZA KOLIK: 130 Kč



"Milé jogínky a milí jogíni, přidejte se na online lekci power jógy. Zaregistrujte se přes email petra.hubalkova@seznam.cz," vzkazuje cvičitelka Petra.

Vyhráváme: Živě z Paláce Akropolis

KDY: Po celý víkend

KDE: Facebooková událost

ZA KOLIK: Interprety můžete dobrovolně podpořit zde



"Vyhráváme, hrajeme, nevzdáváme to! Oslavte s námi to, že kultura i přes současnou tíživou situaci nadále žije. Připravili jsme pro vás sérii 13 živých streamů, ve kterých poznáte pořádný kus české scény," vzkazují lidé z Paláce Akropolis.

Program (vždy od 20h)

Pátek: Gaia Mesiah

Sobota: Rest & DJ Herby

Neděle: Monika Načeva a Zdivočelí koně

Autokino Strahov

KDY: Po celý víkend

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil



I v dnešní době, kdy jsou klasické kinosály zavřené, můžete vyrazit s rodinou nebo přáteli na projekci filmu. Jaký program vás čeká o víkendu?

Pátek 19.45 Teorie tygra

Sobota 19.45 Šarlatán

Neděle 19.30 Super mazlíčci





Moje kino live

KDY: Po celý víkend

KDE: Web projektu

ZA KOLIK: 100-1000 Kč dle vašeho rozhodnutí



"Projekce probíhají formou živého streamu. Vyberte si film v programu a kupte si vstupenku úplně stejně, jako byste si kupovali lístek do kina. Odkaz na stream vám přijde současně se vstupenkou. Před projekcí si můžete povídat s ostatními diváky i kinaři prostřednictvím chatu. Po filmu můžete ještě probrat dojmy a filmové zážitky. K projekcím si pro vás připravujeme také zajímavosti o filmu, které vám posíláme do chatu," říkají pořadatelé akce. A co vás v nejbližších dnech čeká?

Pátek 20.30 Palm Springs

Sobota 20.30 Šarlatán

Neděle 20.30 Mistr

Galerie Pragovka online

KDY: Nonstop

KDE: Web galerie

ZA KOLIK: Zdarma



Vysočanská Pragovka Gallery přichystala několik online výstav, které navíc doplní interaktivní 3D prezentace, kde si bude možné názorně prohlédnout jednotlivá díla. Fenomén ekologické úzkosti je tématem i názvem prvního letošního bloku výstav, sloužící umělcům nastupující generace a umělecké „kuchyně“ The White Room, dedikované výstavám rezidentů Pragovky. Čekají vás čtyři online výstavy.

Výstava Veroniky Psotkové: Dive-In

KDY: Do 15. dubna, nonstop

KDE: Náplavka na Rašínově nábřeží, Praha 2

ZA KOLIK: Zdarma



Na pražské náplavce vznikla ve spoluprácis (A)VOID Gallery působivá výstava výtvarné umělkyně Veroniky Psotkové. Ta je známá svou velkoformátovou tvorbou drátěných figur, často zavěšených v prostoru. Absolventka ateliéru Sochařství FaVU VUT a spoluautorka stálé expozice Mattoni Muzea v Kyselce se opět vrací do prostoru pražské náplavky, tentokrát s expozicí DIVE – IN. Netradiční instalace drátěných figur jakoby levitujících, plavajících a dovádějících v jedné ze zrekonstruovaných kobek se po setmění noří do hluboké modři tajemných vod.

Národní muzeum online

KDY: Nonstop

KDE: Muzejní web

ZA KOLIK: Zdarma



Národní muzeum se prakticky po celý loňský rok potýkalo s koronavirovými opatřeními. Proto zpřístupnilo na svých stránkách on-line prohlídky výstav. V nedávné době přibylo několik novinek a zajímavých kategorií.

On-line výstavy

Zde se mohou návštěvníci podrobně seznámit jak s aktuálně otevřenými výstavami, tak i s těmi již ukončenými. V současné chvíli si takto mohou projít výstavy: Hudební zvěřinec, Slavní čeští skladatelé, Před sto lety na Tahiti, České národní povstání, Staré pověsti české, Národní muzeum v éře Československa, Příběh plejtváka myšoka, Sametová revoluce: Říká se jí sametová, Znovu svobodně, Labyrint informací a ráj tisku, Račte vstoupit do divadla, Na Sibiř z domova, Přírodovědecké sbírky ve fotografiích, Století trampingu a Import / Export / Rock’n’Roll.

Muzeum pro děti

Na děti zde čekají nejrůznější činnosti i videa, které ty nejmenší nejen vzdělají, ale i pobaví. Užít si mohou: Muzeohraní, Nakoukni do muzea, Malované muzeum, Učím se s muzeem nebo videa Honzík a Fany v muzeu.

Muzejní jednohubky

Tento nový formát se setkal s velkou oblibou. Jedná se o krátká videa s odborníky vždy na zajímavé a velmi specifické téma. V současné době Národní muzeum nabízí bližší seznámení s tématy: Příběh praporu roty Nazdar, Řád Bílého lva, Akvadukt císaře Augusta, Počítač starých Řeků, Neolitické studny, Dětské oběti u Inků a Porod v rakvi.

Virtuálně bez bariér

V této sekci na vás čeká výběr upravených virtuálních prohlídek, které přiblíží aktuální i ukončené výstavy, expozice, sbírky, budovy či zajímavosti ze života muzea pro neslyšící návštěvníky, stejně jako audiozáznamy vybraných virtuálních prohlídek.