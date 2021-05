Africké trhy v Karlíně

KDY: Pátek 8-18

KDE: Karlínské náměstí, Praha 8

ZA KOLIK: Zdarma

Do Karlína se opět vrátí to nejlepší přímo ze srdce Afriky. Přijďte ochutnat skvělé tropické ovoce, které pro vás pěstují drobní ugandští farmáři. Všechno je tak akorát zralé, zaručeně čerstvé a bez jakékoli chemie. Co vás čeká? Čerstvé ovoce z Afriky, exotické ovoce z Asie, sušené ovoce, dálkami vonící koření ze Zanzibaru, extra kvalitní káva, čaj, džemy a mnoho dalšího.

Nová stopovací hra Oživlá mumie

KDY: Pátek od 8

KDE: Chuchelský háj, Praha 5. Info Stopovací hry

ZA KOLIK: 170 Kč



Jste výprava se speciálním úkolem. Jistý zahraniční režisér Rick Sloane se rozhodl natočit svůj nejnovější hororový film v Barrandovských studiích. K tomuto účelu získal a dovezl i pravou mumii. Chtěl svému snímku dodat na větší autentičnosti. Během natáčení však po vyřknutí kouzelné formule, která byla na sarkofágu, mumie obživla a zmizela z barrandovských ateliérů neznámo kam. Neví se, jestli není nebezpečná… Trasu zvládnete zhruba za tři hodiny a po cestě si prohlédnete rozsáhlé filmové kulisy středověkého města, navštívíte zookoutek, dětské hřiště a krásnou vyhlídku Vápenice.

Autokino Ledárny: Vymítač ďábla

KDY: Pátek od 20.30

KDE: U Ledáren, Praha 4

ZA KOLIK: 399 Kč za automobil (maximálně 2 osoby)



Legendární americký horor. Regan je dcerou slavné a bohaté herečky. Protože na ni matka nemá čas, tak si ani nevšimne, že se dceřino chování pomalu začíná měnit. Mluví sprostě a obličej se jí křiví do děsivého šklebu. Matka vezme dívku na lékařské vyšetření. Po sérii velmi podrobných vyšetření jsou lékaři bezradní. Dívčin stav se stále horší a teď už napadá i své okolí. Hlas se jí mění a ona komunikuje se svým okolím démonickým hlasem. Jeden z lékařů přijde s návrhem obrátit se na církevního specialistu, exorcistu. Matka to zprvu považuje za hloupost. Když se dívka změní v ďábelskou stvůru, která zabije jejího přítele, nezbývá jí nic jiného než se obrátit na vymítače ďábla. Film je v původním zněním s titulky.

Kolem světa: Souostroví Tonga

KDY: Pátek 20-22

KDE: Po zaplacení přes SMS ticket obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 99 Kč



Cyklus cestovatelských přednášek. "Jak se dá ztratit v Oceánii? Snadno. Myslím, že jsem s tím neměl problém. Ten přišel až poté, co jsem zjistil, že jsem na ostrově, jehož populace je 260 lidí, není tam žádný hostel, bankomat, cesty, elektřina a někteří z obyvatel nikdy před tím neviděli živého bělocha … Aby toho nebylo málo, tak následující loď jede až za šest dní. Na závěr této pacifické příhody sedám do letadla spolu s norským princem a jeho rodinou a se slzami v očích opouštím Tongu, kde jsem našel zcela jiný svět. Opravdu! Tam ještě nedávno fungoval kanibalismus a zjistil jsem, která část lidského těla chutná nejlépe," zve na přednášku cestovatel Aleš Tvrdý.

Kolem světa: Tanzánie, Keňa, Uganda

KDY: Sobota 20-22

KDE: Po zaplacení přes SMS ticket obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 99 Kč



Cyklus cestovatelských přednášek. "Největší koncentrace zvěře na světě. Nejvyšší osamocené hory planety. Nejsilnější diverzita etnik. Nejstarší nálezy člověka. Nejlepší safari světa. Nejpůvodnější lidské výtvory. Unikátní migrace je největší pohyb zvěře. Nekonečná savana plná zvířat… Tak vypadala naše planeta kdysi celá. Všichni máme předky ve východní Africe. Odhalme i další nej," zve na přednášku cestovatel a průvodce Ruda Švaříček.

Čaj s Čajkovským

KDY: Sobota 14-17

KDE: Atrium na Žižkově, Čajkovského 12a, Praha 3

ZA KOLIK: Vstup zdarma, občerstvení dle nabídky



"Ke 181. výročí narození skladatele Petra Ilijče Čajkovského jsme se rozhodli uspořádat festival Čaj s Čajkovským. Letošní nultý ročník nebude vzhledem k situaci festivalem v pravém slova smyslu. Naše zahrada se rozezní tóny nejznámějších Čajkovského děl, Labutího jezera, Louskáčka nebo Spící Krasavice. Dveře do koncertního sálu se na pár hodin promění ve výdejní okénko, kde s námi ochutnáte tradiční čaj ze samovaru. Tradiční ruské speciality nabídne také Kafe Atrium. A možná zahlédnete i tančící labuť," zvou lidé z žižkovského Atria.

Divadlo V Dlouhé: Dlouhý, Široký a Bystrozraký

KDY: Sobota 18-19

KDE: Web divadla

ZA KOLIK: 90-270 Kč



Představení je určeno dětem od tří let, ale nenudí se na něm ani dospělí. Diváci v něm mohou vidět stylově netradiční loutky a být svědky pohádkových kouzel, která k tomuto příběhu neodmyslitelně patří. V průběhu zazní několik veselých, živě zpívaných písní. V online verzi Dlouhý princeznu hledá po celém divadle, takže vás zavede i do zákulisí, na jeviště a do foyer. To na běžném představení neuvidíte. Dlouhý, Široký a Bystrozraký tvoří jakousi možnou paralelu mezi pohádkovými bytostmi a porůznu postiženými lidmi. Ukazujeme dětem, že bychom se neměli posmívat někomu „jinému, odlišnému“ a že každý člověk má svou cenu.

Mňága a Žďorp hrají s Karlem Plíhalem

KDY: Sobota od 20

KDE: Zde

ZA KOLIK: Od 169 Kč



Legendární kapela Mňága a Žďorp vyraží na své jarní online turné. "Koncert budeme streamovat z naší zkušebny. Speciálními hostem bude Karel Plíhal," vzkazují muzikanti.

Benefiční online koncert: Hrajeme pro 20 zoo

KDY: Neděle od 17

KDE: Po zaplacení přes Ticketstream obdržíte odkaz ke sledování, informace zde

ZA KOLIK: 100-500 Kč dle vlastního rozhodnutí



Přesto, že byly zoologické zahrady v Česku a na Slovensku opětovně otevřené, zdaleka to nevykompenzuje milionové ztráty za uplynulých několik měsíců, kdy byly kvůli vládním opatřením uzavřené. Dvacet členů Unie českých a slovenských zoologických zahrad spojil jeden unikátní projekt, kterým je tento online koncert. Čekají vás interpreti jako jsou No Name, Rybičky 48, Dan Bárta, MIG21, Jakub Děkan, Denoi, LinaKaro a Igor Orozovič s kapelou.

Velká pohádka doktorská: Čtení na pokračování

KDY: Neděle od 15

KDE: Web divadla

ZA KOLIK: Zdarma



Každou neděli v 15 hodin vám některý z herců či hereček Divadla V Dlouhé přečte jednu pohádku. Tentokrát je na řadě Otesánek, kterého přečte Ondřej Rychlý.

Benefiční livestream pro Modrou Vopici

KDY: Neděle od 19

KDE: Facebooková událost, web klubu

ZA KOLIK: Dobrovolný příspěvek



Legendární hudební klub Modrá Vopice hlásí SOS a žádá své fanoušky o pomoc. Výzvy se ujala pražská hc/punk kapela V.O.H., která dala dohromady zajímavou sestavu, která zahraje v rámci live streamu. Kromě zmiňovaných V.O.H. zahrají také Kunta Kinte, Shampoon Killer a Diligence.

Kolem světa: 1000 mil na kole Českou republikou a Slovenskem

KDY: Neděle 20-22

KDE: Po zaplacení přes SMS ticket obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 99 Kč



Cyklus cestovatelských přednášek. "Holka ty máš jediný štěstí… že nevíš do čeho jdeš! Přesně takhle zakončil svoje vyprávění kamarád, od kterého jsem vyzvídala tipy a triky na závod 1000 mil. Tento závod se jede napříč Českem a Slovenskem a jedná se o nonstop závod vlastní silou bez zabezpečení. Závodí se v kategoriích horské kolo, tandemové kolo, chodec/běžec a koloběžka. Tato přednáška bude o tom, jak to vypadá, když se na takový závod vydá triatlonistka, která umí jezdit jen na silnici, ale ne v terénu. Také o tom, jestli je možné závod dojet s naraženými žebry, přežít jen na vegetariánské stravě, ujet medvědům a zda se v lese vyspí i někdo, kdo se bojí každého šustnut," zve na promítání a povídání Renata Kaničárová.

Čteme dětem pohádky: O perníkové chaloupce

KDY: Neděle od 18

KDE: Po zaplacení přes Ticketstream obdržíte odkaz

ZA KOLIK: Zdarma



Po celý rok 2021 budou známe osobnosti číst vašim dětem každou neděli od 20 hodin pohádky Boženy Němcové. Jen tak, pro radost, protože čtení rozvíjí fantazii a podporuje představivost. Po Daře Rolins, Erice Stárkové, Ondřeji Vetchém, Vojtěchu Kotkovi, Davidu Kollerovi, Martě Jandové, Simoně Postlerové, Pavlu Trávníčkovi nebo Kryštofu Hádkovi vám přečte Jiří Lábus pohádku O perníkové chaloupce. Vypnout mobily, umýt, vyčistit zuby, zalehnout a poslouchat!

Online power jóga

KDY: Neděle 18-19

KDE: Facebooková událost, vysílá se přes Zoom

ZA KOLIK: 130 Kč



"Milé jogínky a milí jogíni, přidejte se na online lekci power jógy. Zaregistrujte se přes mail petra.hubalkova@seznam.cz," vzkazuje cvičitelka Petra.

Autokino Strahov

KDY: Po celý víkend

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil



I v dnešní době, kdy jsou klasické kinosály zavřené, můžete vyrazit s rodinou nebo přáteli na projekci filmu. Jaký program vás čeká o víkendu?

Pátek 20.45 Chlast, 22.45 Potomci lidí

Sobota 20.45 Rytíři spravedlnosti, 22.45 Big Lebowski

Neděle 20.45 Píseň moře, 22.30 Bolest a sláva





Výprava do vesmíru

KDY: Denně

KDE: Planetárium Praha, Královská obora 233, Praha 7

ZA KOLIK: Zdarma



Speciální venkovní výstava k výročí prvního letu člověka do vesmíru na šesti zábavných panelech mapuje první kroky lidstva v kosmu a jeho touhu po poznání. Jací zvířecí astronauti letěli nechtěně mimo domovskou planetu a jak vypadal let prvního člověka? Co se děje ve vesmíru s lidským tělem a co se změnilo za posledních 60 let? Výstava probíhá na dvou místech. Volně přístupná bude před budovou planetária. Na Štefánikově hvězdárně je umístěna ve vnitřních prostorách a její otevření bude záviset na epidemiologické situaci.

Moje kino live

KDY: Po celý víkend

KDE: Web projektu

ZA KOLIK:



"Projekce probíhají formou živého streamu. Vyberte si film v programu a kupte si vstupenku úplně stejně, jako byste si kupovali lístek do kina. Odkaz na stream vám přijde současně se vstupenkou. Před projekcí si můžete povídat s ostatními diváky i kinaři prostřednictvím chatu. Po filmu můžete ještě probrat dojmy a filmové zážitky. K projekcím si pro vás připravujeme také zajímavosti o filmu, které vám posíláme do chatu," říkají pořadatelé akce. A co vás v nejbližších dnech čeká?

Pátek 20.30 Víkend na chatě

Sobota 20.30 FOD: Syrová síla

Neděle 20.30 Země medu





Národní muzeum online

KDY: Nonstop

KDE: Muzejní web

ZA KOLIK: Zdarma



Národní muzeum se otevřelo, ale pořád jen částečně. Neustále je možné užít si i online prohlídky výstav. V současné chvíli si můžete projít výstavy: Lidová víra, Parlament!, Sblížení: Lidé a velké šelmy Šumavy, Korona v muzeu, 1620: Cesta na Horu, Lvem mě nazývají, Slavní čeští skladatelé, Před sto lety na Tahiti, Hudební zvěřinec, České národní povstání, Staré pověsti české, Národní muzeum v éře Československa, Příběh plejtváka myšoka, Sametová revoluce: Říká se jí sametová, Znovu svobodně, Labyrint informací a ráj tisku, Račte vstoupit do divadla, Na Sibiř z domova, Přírodovědecké sbírky ve fotografii, Století trampingu, Import / Export / Rock´n Roll.

Botanická zahrada: Jedovatá sezona

KDY: Denně 9-19

KDE: Botanická zahrada, Trojská 800/196, Praha 7

ZA KOLIK: Od 100 Kč



Všichni znáte příběhy otrávených šipek, odvarů z bolehlavu či durmanu nebo pokrmů ze špatně připravených fazolí. Možná máte na zahradě nebo v bytě jednu jedovatou rostlinu vedle druhé a anio tom nevíte… „Pojďte s námi prozkoumat tajemství nebezpečných rostlin. V průběhu celého roku v naší zahradě budeme postupně odhalovat tajemství rostlinných zabijáků, dozvíte se, co dělat v případě otravy a hlavně, jak takové otravě předejít,“ zvou lidéz trojské botanické zahrady. Aktuálně běží program „Pojďte do háje, právě kvete aneb Jedovaté hajničky a cibuloviny“. Co vás čeká? S jarem rozkvétají rostliny mnohdy nenápadné, ale zblízka nesmírně krásné. Věděli jste, že bývají i značně jedovaté? Přijďte se podívat.

Venkovní výstava Rohanský ostrov

KDY: Až do 31. srpna, nonstop

KDE: Okolí Rohanského a Libeňského ostrova, Praha 8

ZA KOLIK: Zdarma



Výstava Rohanský ostrov na svých deseti zastaveních upozorňuje na pestrost 56 hektarů pražského meandru a jeho okolí, které se rozkládá od Štvanice po Libeňský ostrov. Toto území v budoucnu čeká postupná proměna. Výstava návštěvníky provází známými místy i zapadlými zákoutími a zprostředkovává přírodní, kulturní i uměleckou barvitost oblasti.

Galerie Vltavská: Básně z dálnice

KDY: Až do 25. června, nonstop

KDE: Venkovní Galerie Vltavská (u stejnojmenného metra), Praha 7

ZA KOLIK: Zdarma



Básně z dálnice, sestavené z reklamních sloganů z billboardů sesbíraných Jolanou Havelkovou při cestách Českou republikou za uplynulých 12 měsíců. Realizaci tohoto záměru vybrala odborná porota v rámci otevřené výzvy.

Království železnic je opět otevřeno

KDY: Čtvrtek a pátek 12-19. Víkendy, svátky a prázdniny 9-19

KDE: Stroupežnického 23, Praha 5

ZA KOLIK: 50-260 Kč



Království železnic se znovu otevírá, byť v omezené provozní době. Návštěvníci se mohou opět těšit především na velké modelové kolejiště, upravenou tramvaj a „motorák“ ř.810 s projekcí, herny, závodní dráhu pro RC modely, virtuální realitu se soutěží v třídění odpadů i prohlídkou kolejiště a doplňkové výstavy.

Kouzelný víkend v Muzeu fantastických iluzí

KDY: Sobota a neděle 10-20

KDE: Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: 179 pro jednotlivce až 799 Kč pro velkou rodinu



Muzeum je opět otevřeno a je nově dvakrát větší. Stanete se součástí expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Návštěvníci tady obdivují více jak 150 interaktivních a hlavně zábavných exponátů. Vyzkoušíte si kouzelnou židli nebo magickou místnost, která vás promění v trpaslíka nebo obra. Dýchne zde na vás kouzlo starých časů a dozvíte se zajímavá tajemství optických iluzí. Jedinečný zážitek a skvělá zábava pro celou rodinu! Každé dítě dostane jako dárek knížku optických iluzí zdarma.