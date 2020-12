Národní muzeum otevírá své brány

KDY: Od 3. prosince

KDE: Komplex Národního muzea (Václavské náměstí 68, Praha 1), České muzeum hudby (Karmelitská 2/4, Praha 1), Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur (Betlémské náměstí 1, Praha 1)

ZA KOLIK: Kompletní informace na muzejním webu

Od čtvrtka 3. prosince otevře Národní muzeum hned několik svých budov. Konkrétně půjde o Muzejní komplex Národního muzea (tj. Historickou a Novou budovu), České muzeum hudby a Náprstkovo muzeum asijských afrických a amerických kultur. Ostatní objekty se budou otevírat postupně v návaznosti na vývoj situace.

Přehled otevřených výstav a expozic:

Komplex Národního muzea

Sluneční králové

Slavní čeští skladatelé

Lvem mě nazývají

Korona v muzeu

1620. Cesta na horu

Nástroje paměti

Poklady numismatických sbírek

Sál minerálů

Momenty dějin

Tajný život sbírek: Mongolsko a buddhismus

Držíme spolu

České muzeum hudby

Hudební zvěřinec

Člověk-nástroj-hudba

Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur

Doma na Sibiři

Na březích Nilu

Po stopách asijské cesty Hanzelky a Zikmunda

Kultury Austrálie a Oceánie

Vojta Náprstek





Kolem světa: Život a práce v Indonésii

KDY: Pátek 20-22

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 50 Kč



Cyklus cestovatelských přednášek Kolem světa. Pořádá a uvádí Karel Wolf, dnes přednáší a promítá Dana Bartošová. „Chcete si poslechnout příběh holky z jižních Čech, která se rozhodla žít tak trochu jinak a postavila si spolu se svým přítelem bambusový dům na Lomboku? „Během přednášky se dozvíte, jak jsem se na Lombok dostala a co mě vedlo k tomu postavit si na tomto indonéském ostrově dům. Jak přišla myšlenka postavit dům z bambusu a jak celá stavba probíhala. Budu s vámi sdílet svou zkušenost a ukážu vám způsob, jak se do něčeho takového můžete pustit i vy,“ zve Dana.

Autokino Strahov promítá…

KDY: Po celý víkend

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil



Program:

Pátek 16.45 Já, padouch

Pátek 19.00 Gentlemani

Sobota 16.45 Grinch

Sobota 19.00 Šarlatán

Neděle 16.45 Kung fu Panda

Neděle 19.00 Palm Springs





Trhy na Tyláku

KDY: Do 23. prosince, denně 8-19, víkend 10-18

KDE: Tylovo náměstí, Praha 2

ZA KOLIK: Zdarma



Po rozvolnění aktuální situace se opět rozeběhnou oblíbené Trhy na Tyláku. Ty potrvají až do

23. prosince. Nakupte si pečivo, cukroví, uzeniny a maso, ovoce a zeleninu, ořechy, med, mléko, sýry a další mléčné výrobky, marmelády a další speciality a delikatesy.

Vánoční obyčejář symfoniků FKO

KDY: Pátek od 16

KDE: YouTube kanál FOK

ZA KOLIK: Zdarma



Rodinám, které pravidelně navštěvují cyklus Orchestr na dotek, připravil FOK pro adventní čas hudební výzvy pod názvem Vánoční obyčejář, v němž se za zvuků hudby připraví na Vánoce. Bude se péct cukroví, uklízet pokojíček, skládat hudba podle věšteb z lití vosku a samozřejmě koledovat.

Burza CD a LP

KDY: Sobota 9-12.30

KDE: Restaurace Bunkr, Zázvorkova 25, Praha 5

ZA KOLIK: 30 Kč



Milovníci nahrávek s hudbou či mluveným slovem mají po delší době další možnost navštívit oblíbené burzy CD, LP a dalších hudebních nosičů. Ta se v sobotu koná v restauraci Bunkr, nedaleko stanice metra B Lužiny. Čekají na vás všechny žánry a nepřeberné množství kousků. Vstup bude umožněn pouze po deseti lidech.

Kolem světa: Aljaška - země extrémů a panenské přírody

KDY: Sobota 20-22

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 50 Kč



Cyklus cestovatelských přednášek, které pořádá Karel Wolf. Matěj s Adrianou na Aljašce strávili celé léto jako průvodci na koňském dostavníku a podělí se s vámi nejen o podrobnosti ze života místních. Aljašku si pro svou krásu a divokost zamiluje každý dobrodruh i milovník přírody. Je to drsná země, která přináší nevšední zážitky. I dnes si tu můžete vyzkoušet rýžování zlata, pozorovat polární záři nebo usínat za svitu půlnočního slunce. Je to kouzelný kraj, kde můžete spatřit stáda jelenů, medvědy nebo zažít to, že vám los bude blokovat vchod do domu.

Výstava TMBK Českoland se vrací

KDY: 5. až 23. prosince

KDE: Oreo Hotel Pyramida, Bělohorská 24, Praha 6

ZA KOLIK: 299 Kč



Jeden z nejvýznamnějších audiovizuálních umělců dnešní doby, nespoutaný a pobuřující kolážista TMBK, se chystá sejít mezi prostý lid a pobavit jej. Monumentální sochy, dehonestující instalace a fascinující multimediální prezentace – a samozřejmě i velkolepé shrnutí života a díla hrdiny virálního věku TMBK v jedné výjimečné výstavě. Přijďte se podívat na multimediální cirkus, kde stihne zasloužený osud Andreje Babiše, Miloše Zemana i Alzáka…

Kolem světa: Měsíc jógy v Indii

KDY: Neděle 20-22

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 50 Kč



Cyklus cestovatelských přednášek, které pořádá Karel Wolf. "Jak a podle čeho jsem si vybrala 200 hodinový učitelský kurz jógy v Indii? Jaké to bylo cestovat na vlastní pěst? A jak to celé probíhalo? Měsíc s jógou v Rishikeshi byl pro mě obrovským zážitkem, ze kterého budu čerpat celý život. Potkala jsem pár spřízněných duší, toulala jsem se džunglí i zaprášenými ulicemi, povídala jsem si s Gangou, jela jsem se podívat na východ slunce v Himalájích a "skrze sebe jsem pozorovala sebe". Dělo se toho tolik, oči jsem měla doširoka otevřené a pohlcovala jsem všebarevnou mozaiku matky všech zemí, Indie," zve cestovatelka Anna Müllerová na svou přednášku.

Advent po síti: Sváteční rozjímání

KDY: Neděle 18-21

KDE: YouTube kanál FOK

ZA KOLIK: Zdarma



Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK připravil na adventní období festival pestrých aktivit Advent po síti, kterými vynahradí svému publiku fakt, že mu nyní nemůže hrát naživo. Namísto klasických koncertů se budete s orchestrem setkávat online. Po celý adventní čas tedy bude přinášet vánoční atmosféru až do Vašeho obýváku svými večery z krásných zákoutí kostela sv. Šimona a Judy. Sváteční atmosféru adventních nedělí vám naladí večery nazvané Sváteční rozjímání. S nejrůznějšími odborníky si budete povídat o Vánocích, jejich tradicích, historii a duchovním odkazu. V současných napjatých chvílích bude takové zahloubání ve starých časech, navíc spojené s dávkou krásné hudby, příjemným pohlazením na duši.

Mikulášská s The Tap Tap nad vodou - online

KDY: Neděle

KDE: Facebooková událost

ZA KOLIK: Zdarma



V online streamu vás The Tap Tap vezmou přímo do zkušebny, kde všechno vzniká. Moderují Láďa Angelovič a legendární Jindřich Šídlo.

Moje kino live

KDY: Po celý víkend

KDE: Web události

ZA KOLIK: 100 až 1000 Kč



Klasické kinosály musejí být stále ještě uzavřeny a pokud se vám nechce využít služeb strahovského autokina, můžete se pustit do online světa. Je tu pro vás totiž projekt Moje kino live.

"Našimi projekcemi se snažíme navodit atmosféru kinosálu se vším, co k němu patří. Projekce se odehrávají v jeden konkrétní čas, sledovat film díky tomu můžete pozorněji a bez pauz, stejně jako v kině," vysvětlují pořadatelé akce.

"Projekce probíhají formou živého streamu. Vyberte si film v programu a kupte si e-vstupenku úplně stejně, jako byste si kupovali lístek do kina. Odkaz na stream vám přijde současně se vstupenkou. Povídání povoleno. Nasát atmosféru kina můžete už 30 minut před začátkem představení. Před projekcí si můžete povídat s ostatními diváky i kinaři prostřednictvím chatu. Po filmu můžete ještě probrat dojmy a filmové zážitky. Kdo nechce, chat používat nemusí, lze ho v nabídce minimalizovat. K projekcím si pro vás připravujeme také zajímavosti o filmu, které vám posíláme do chatu," dodávají.

A co vás v nejbližších dnech čeká?

Pátek 20.30 Corpus Christi

Sobota 20.30 Proxima

Neděle 20.30 Gauguin na Tahiti - ztracený ráj