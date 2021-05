Praha balkónová: Balkónové scény Romea a Julie

KDY: Pátek od 13

KDE: Na třinácti místech v Praze, mapa zde, web pořadatele Venuše ve Švehlovce

ZA KOLIK: Dobrovolný příspěvek přes GoOut

Třináct balkonů v širším centru Prahy obsadilo třináct tvůrčích týmů složených z mladých divadelníků. Všechny dostaly stejné zadání – zinscenovat "balkónovou" scénu ze Shakespearova Romea a Julie v překladu Martina Hilského. Fantazii se meze nekladly. Výsledkem je tolik různých interpretací, kolik odlišných přístupů. Skrze klasickou látku týmy komunikují každý po svém aktuální témata dotýkající se současného společenského dění. Jednotlivé výstupy, trvající maximálně deset minut, se s přestávkami opakují, aby bylo možné jich během odpolední procházky městem zhlédnout co nejvíce.

Čarodějnice na Chodovské tvrzi: Online

KDY: Pátek 16-21

KDE: Facebooková událost, YouTube kanál KC Zahrada, web akce

ZA KOLIK: Zdarma



"Loňské Čarodějnice jsme kvůli epidemii zcela zrušili a těšili se na setkání s vámi letos v parku před Chodovskou tvrzí. Bohužel ani letos nám situace nedovoluje se potkat a tradiční akci uspořádat v plném rozsahu. Nenecháme si ale ujít oslavu příchodu jara a rozhodli jsme se podívat čarodějnicím na kloub. Buďme ostražití. Ony se nám na Chodovské tvrzi totiž začínají nebezpečně houfovat," zvou pořadatelé akce z KC Zahrada. „Myší ocas, hadí jed,

kuří špára, tlustá čára… Možná jste je už zahlédli, jsou tu… Z nádvoří Chodovské tvrze se valí dým a nelibá vůně lektvaru. Co se za bránou tvrze ale doopravdy děje, o tom až v pátek. Radíme vám, omrkněte stinná zákoutí parku a okraje lesa. Budou se vám hodit bylinky sbírané o filipojakubské noci, mají totiž kouzelnou moc, hlavně meduňka, mladá bříza a pelyněk. Sledujte nás a užijte si tenhle magický den s námi online," dodávají.

Autokino Ledárny: Země medu

KDY: Pátek od 20.30

KDE: U Ledáren, Praha 4

ZA KOLIK: 475 Kč za automobil (maximálně 2 osoby)



Makedonský film. Hatizde Muratova žije s churavou matkou ve vesnici uprostřed odlehlé horské oblasti na Balkáně, nemají silnice, elektřinu ani tekoucí vodu. Hatizde je poslední z dlouhého rodu chovatelů divokých včel a pracně si vydělává na živobytí sběrem malých dávek medu a jejich prodejem v nejbližším městě vzdáleném pouhé čtyři hodiny chůze. Její pokojný život obrátí vzhůru nohama příjezd potulné rodiny se řvoucími stroji, sedmi bujarými dětmi a stádem dobytka…

Live stream ze Studia Žižkov: The Bottles

KDY: Pátek od 21.30

KDE: Facebooková událost

ZA KOLIK: Zdarma



Chcete li si vychutnat songy legendárních Beatles s atmosférou živého koncertu, tato akce je přesně pro vás. Ze Studia Žižkov totiž zahrají The Bottles (Beatles tribute band), jako host vystoupí zpěvačka Dagmar Herzánová.

Kolem světa: 3000 kilometrů pěšky Kolumbií

KDY: Pátek 20-22

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování, facebooková událost zde

ZA KOLIK: 99 Kč



Cyklus cestovatelských přednášek. Během dvou pěších cest po Jižní Americe urazil cestovatel Jan Rendl dohromady tři tisíce kilometrů po Kolumbii, zemi, se stále poněkud neblahou pověstí. Při první cestě se nejprve se vydáme z hlavního města Bogoty na jih, do národních parků Sumapaz a Los Nevados do nejnebezpečnějšího města země – Cali. A odsud přes bílé město Popayán a svérázný region Nariňo až k ekvádorské hranici. Druhá cesta nás pak vrhne na začátek tohoto roku, přímo doprostřed koronavirové krize.

Mladí ladí jazz: 7krát3 live band & Ochepovsky Project feat. Ilæy

KDY: Pátek 19-20.30

KDE: Pražská tržnice, Bubenské nábřeží 306, Praha 7

ZA KOLIK: 547 Kč přes GoOut



Festivaly „Art Parking“ a „Mladí ladí jazz“ se spojují při příležitosti Mezinárodního dne jazzu. Návštěvníci si budou moct poslechnout koncert z pohodlí svých aut. Art Parking zaručuje kulturní zážitek bez nutnosti vystoupit z vozu a jakéhokoli fyzického kontaktu. "„Akce probíhá ve speciálním režimu a vjezd do areálu bude umožněn pouze po předložení čestného prohlášení o negativním výsledku antigenního nebo PCR testu, ne starším než 48 hodin od začátku koncertu nebo o prodělání onemocnění Covid-19 v době 90 dnů před datem koncertu. Čestné prohlášení musí být vyplněno každým člověkem v autě starším 18 let a vytištěné odevzdáno u vjezdu do areálu,“ upozorňují pořadatelé. Čestné prohlášení si můžete stáhnout zde, kde najdete i všechny potřebné informace.

7krát3 live band: Štěpán Hebík s jeho nejnovějším projektem 7krát3 a hlavně kontroverzním singlem Promiň, způsobil na tuzemské scéně pořádný poprask. Vtipné, nevšední, do detailu promyšlené texty spolu s beaty ve znamení R&B a popu tvoří kombinaci, které nedokázal odolat ani Bigg Boss label. Dokážeš ty?

Ochepovsky Project feat Ilæy: Čro Jazz o nich píše jako o největším objevu posledních let. Kapela postavená kolem principála Igora Ochepovského předvádí už od roku 2016 těžce originální žánrovou gymnastiku, kde balancuje na hraně mezi jazzem, hip hopem, neo-soulem, ale i klasickým popem. S Ochepovsky Project uslyšíš zpívat česko-tureckou zpěvačku Ilæy.

Kolem světa: Pět týdnů v Nepálu v době covidu

KDY: Sobota 20-22

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování, facebooková událost zde

ZA KOLIK: 99 Kč



Cyklus cestovatelských přednášek. Eva se Štěpánem za pět týdnů v březnu procestovali poloprázdný Nepál. Prošli si Everest base camp trek s přechodem sedla Kongma La. Pak nasedli na Royal Enfieldy a obkroužili nejznámější nepálská místa. Uslyšíte o národním parku Chitwan, nosorožcích i slonech. O rodišti Budhy v Lumbini, městě jezer Pokhaře i offroad dobrodružství v Mustangu. A chybět nebudou ani zážitky ze svátku barev Holi. "Při usrkávání masala čaje a doutnání vonných tyčinek se na vás těšíme první květnový večer," vzkazují cestovatelé Eva Hronková a Štěpán Vrána.

Rozchody stylově: Talkshow Iva Pazderková a Adéla Elbel

KDY: Sobota 20-21.30

KDE: Po zaplacení přes GoOut obdržíte odkaz

ZA KOLIK: 250-1000 Kč



Mix improvizovaného stand-upu, skečů a upřímnosti na téma muži a ženy. "Jak asi správně tušíte, obě jsme ve vztazích s muži naprosté přebornice a nebojíme se naše zkušenosti sdílet a dokonce vám i poradit. Ano, vy budete součástí show. Můžete se nás zeptat na co chcete a my odpovíme na všechno. Poradíme jak se rozejít, aby si on ani nevšiml, jak si naopak nevšimnout, že vás opustil on, probereme naše dávné i stávající vztahy, řekneme si, jaké je to být single v době covidové, jak se připravit na rande a prozradíme své ženské triky a ještě mnohem víc. Díky streamovací technice vás dokážeme propojit do vysílání, takže si budeme nejblíž, jak je to v současné situaci možné. Kupte si lístek ve formě odkazu na stream (ne, nejde přeposlat kámošům, tak ať pak nepláčete, že jste show propásli), připravte si s vašimi nejbližšími chlebíčky a šampaňské, pěkně se oblečte a pojďte se s námi pobavit. První máj je lásky čas," vzkazují Adéla s Ivou. Akce proběhne online z Cabaretu des Péchés.

Mňága a Žďorp: Jarní online šňůra

KDY: Sobota od 20

KDE: Web kapely

ZA KOLIK: Od 169 Kč



Legendární kapela Mňága a Žďorp vyraží na své jarní online turné. "Koncert budeme streamovat z naší zkušebny. Speciálními hosty budou Jitka Andrášková a Jarek Nohavica," vzkazují muzikanti.

Live stream: Dlouhá jin jóga

KDY: Sobota 13-15

KDE: Zde

ZA KOLIK: 250 Kč



První Májová Dlouhá Jin jóga nabídne dvě hodiny hluboké relaxace a meditace v pozicicíh fascinující jin jógy. "Ponoříme se po úvodní Pranajámě, dechovému cvičení. do hloubek pojivových tkání, fascií, uvolnění bloků a nezpracovaného. Záměrem této jarní lekce bude srdce. Láska. Meridián srdce a plic, hrudník, horní polovina těla, naše - někdy shrbená - záda a krční páteř. V relaxačních pozicích setrváme delší dobu než na běžných lekcích a budeme mít dostatek času a prostoru k prozkoumání sebe sama. Při lekci se mohou uvolnit hluboce uložené emoce, proto se tu a tam slze v oku nebraňme. Pro praxi doma přijde vhod pár jógových bloků, bolster (polštáře) a deky, a velmi pohodlné oblečení," vzkazuje cvičitelka Pája. Lekci si budete moci přehrát po dobu 48 hodin od odvysílání.

Velká pohádka doktorská: Čtení na pokračování

KDY: Neděle od 15

KDE: Web Divadla V Dlouhé

ZA KOLIK: Zdarma



Každou neděli v 15 hodin vám některý z herců či hereček Divadla V Dlouhé přečte jednu pohádku. Tentokrát je na řadě O kohoutkovi a slepičce, kterou přečte Marie Poulová.

Kolem světa: Kostarika

KDY: Neděle 20-22

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 99 Kč



Cyklus cestovatelských přednášek. Kostarika - země džungle, sopek, vodopádů, jezer, hor a hlavně mnoha druhů zvířat. Vydat se sem, je jak procházka rájem. Kostariku omývá ze západu Tichý oceán a z východu zase Karibské moře. Obě tyto části mají jinou kulturu a atmosféru. Najdete zde 29 národních parků, o které se Kostaričané řádně starají. "Tato poměrně malá země skrývá mnoho krás, které nestihnete objevit ani během několika dovolených. Já jsem zde strávila nakonec 5 týdnů, z toho 3 týdny jsme aktivně cestovaly s kamarádkou autem napříč Kostarikou. Naprosto jsem si tuto zemi zamilovala a těším se, až se tam opět vydám, prozkoumávat další části," zve cestovatelka Markéta Mandíková alias Travel with blondie.

Čteme dětem pohádky: Tajemný pás

KDY: Neděle od 18

KDE: Zde

ZA KOLIK: Zdarma



Po celý rok 2021 budou známe osobnosti číst vašim dětem každou neděli od 20 hodin pohádky Boženy Němcové. Jen tak, pro radost, protože čtení rozvíjí fantazii a podporuje představivost. Po Daře Rolins, Erice Stárkové, Ondřeji Vetchém, Vojtěchu Kotkovi, Davidu Kollerovi, Martě Jandové, Simoně Postlerové, Pavlu Trávníčkovi nebo Kryštofu Hádkovi vám přečte Jitka Asterová pohádku Tajemný pás. Vypnout mobily, umýt, vyčistit zuby, zalehnout a poslouchat!

Online power jóga

KDY: Neděle 17.30-18.30

KDE: Facebooková událost, vysílá se přes Zoom

ZA KOLIK: 130 Kč



"Milé jogínky a milí jogíni, přidejte se na online lekci power jógy. Zaregistrujte se přes email petra.hubalkova@seznam.cz," vzkazuje cvičitelka Petra.

Buchty a loutky & Už jsme doma: Pět ran do čepice

KDY: Neděle od 17

KDE: Web akce ve Švandovo divadle

ZA KOLIK: 150-400 Kč přes Boom



Miroslav Wanek z kapely Už jsme doma je autorem hudby a zčásti i scénářů k úspěšnému večerníčkovskému loutkovému seriálu Krysáci. Z několikavteřinových motivů, užitých v tomto seriálu, vzniklo koncem roku 2013 třináct zcela nových písniček, které skupina Už jsme doma a přizvaný host Michal Mihok nacvičila v poloakustické podobě a sevřela v jeden komponovaný celek příběhem o hledání pátého kamaráda. Ke spolupráci byli přizváni i členové divadla Buchty a loutky, kteří celý příběh ilustrují, vyprávějí nebo matou, zcela v souladu s prostředím, kde se vše odehrává – totiž vizovickým Smetištěm. Vhodné pro děti od 3 let. Kapela Už jsme doma: Miroslav Wanek – průvodní slovo, zpěv, kytara, Adam Tomášek – trubka, zobcová flétna, zpěv, Pepa Červinka – basová kytara, kytara, zpěv, Jarda Noga – bicí, vibrafon, zpěv, Vojtěch Bořil - bicí, hrnce, Michal Mihok j.h. – akrodeon, zpěv. Divadlo Buchty a loutky: Marek Bečka, Zuzana Bruknerová, Vít Brukner, Lukáš Valiska.

Autokino Strahov

KDY: Po celý víkend

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil



I v dnešní době, kdy jsou klasické kinosály zavřené, můžete vyrazit s rodinou nebo přáteli na projekci filmu. Jaký program vás čeká o víkendu?

Pátek

20.30 Apollo 13

22.30 Sin City - Město hříchu

Sobota

18.00 Červená karkulka

20.30 Léto patří rebelům

22.30 12 opic

Neděle

20.00 Famufest 37: projekce vítězných filmů 37. ročníku festivalu FAMUFEST

Výprava do vesmíru

KDY: Denně

KDE: Planetárium Praha, Královská obora 233, Praha 7

ZA KOLIK: Zdarma



Speciální venkovní výstava k výročí prvního letu člověka do vesmíru na šesti zábavných panelech mapuje první kroky lidstva v kosmu a jeho touhu po poznání. Jací zvířecí astronauti letěli nechtěně mimo domovskou planetu a jak vypadal let prvního člověka? Co se děje ve vesmíru s lidským tělem a co se změnilo za posledních 60 let? Výstava probíhá na dvou místech. Volně přístupná bude před budovou planetária. Na Štefánikově hvězdárně je umístěna ve vnitřních prostorách a její otevření bude záviset na epidemiologické situaci.

Moje kino live

KDY: Po celý víkend

KDE: Web projektu

ZA KOLIK: 100-1000 Kč



"Projekce probíhají formou živého streamu. Vyberte si film v programu a kupte si vstupenku úplně stejně, jako byste si kupovali lístek do kina. Odkaz na stream vám přijde současně se vstupenkou. Před projekcí si můžete povídat s ostatními diváky i kinaři prostřednictvím chatu. Po filmu můžete ještě probrat dojmy a filmové zážitky. K projekcím si pro vás připravujeme také zajímavosti o filmu, které vám posíláme do chatu," říkají pořadatelé akce. A co vás v nejbližších dnech čeká?

Pátek 20.30 Léto 85

Sobota 20.30 Šarlatán

Neděle 20.30 Berani

Národní muzeum online

KDY: Nonstop

KDE: Muzejní web

ZA KOLIK: Zdarma



Národní muzeum se prakticky už rok potýká s koronavirovými opatřeními. Proto zpřístupnilo na svých stránkách online prohlídky výstav. V současné chvíli si můžete projít výstavy: Lidová víra, Parlament!, Sblížení: Lidé a velké šelmy Šumavy, Korona v muzeu, 1620: Cesta na Horu, Lvem mě nazývají, Slavní čeští skladatelé, Před sto lety na Tahiti, Hudební zvěřinec, České národní povstání, Staré pověsti české, Národní muzeum v éře Československa, Příběh plejtváka myšoka, Sametová revoluce: Říká se jí sametová, Znovu svobodně, Labyrint informací a ráj tisku, Račte vstoupit do divadla, Na Sibiř z domova, Přírodovědecké sbírky ve fotografii, Století trampingu, Import / Export / Rock´n Roll.

Botanická zahrada: Jedovatá sezona

KDY: Denně 9-19

KDE: Botanická zahrada, Trojská 800/196, Praha 7

ZA KOLIK: Od 100 Kč



Všichni znáte příběhy otrávených šipek, odvarů z bolehlavu či durmanu nebo pokrmů ze špatně připravených fazolí. Možná máte na zahradě nebo v bytě jednu jedovatou rostlinu vedle druhé a anio tom nevíte… „Pojďte s námi prozkoumat tajemství nebezpečných rostlin. V průběhu celého roku v naší zahradě budeme postupně odhalovat tajemství rostlinných zabijáků, dozvíte se, co dělat v případě otravy a hlavně, jak takové otravě předejít,“ zvou lidéz trojské botanické zahrady. Aktuálně běží program „Pojďte do háje, právě kvete aneb Jedovaté hajničky a cibuloviny“. Co vás čeká? S jarem rozkvétají rostliny mnohdy nenápadné, ale zblízka nesmírně krásné. Věděli jste, že bývají i značně jedovaté? Přijďte se podívat.

Venkovní výstava Rohanský ostrov

KDY: Až do 31. srpna, nonstop

KDE: Okolí Rohanského a Libeňského ostrova, Praha 8

ZA KOLIK: Zdarma



Výstava Rohanský ostrov na svých deseti zastaveních upozorňuje na pestrost 56 hektarů pražského meandru a jeho okolí, které se rozkládá od Štvanice po Libeňský ostrov. Toto území v budoucnu čeká postupná proměna. Výstava návštěvníky provází známými místy i zapadlými zákoutími a zprostředkovává přírodní, kulturní i uměleckou barvitost oblasti.





Galerie Vltavská: Básně z dálnice

KDY: Až do 25. června, nonstop

KDE: Venkovní Galerie Vltavská (u stejnojmenného metra)

ZA KOLIK: Zdarma



Básně z dálnice, sestavené z reklamních sloganů z billboardů sesbíraných Jolanou Havelkovou při cestách Českou republikou za uplynulých 12. Realizaci tohoto záměru vybrala odborná porota v rámci otevřené výzvy.