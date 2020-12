Noc vědců

KDY: Pátek od 16

KDE: Festivalový web

ZA KOLIK: Zdarma

Noc vědců, akce oživující v jeden večer stovky vědeckých budov, do kterých se běžný smrtelník nedostane. Návštěvníci proplouvají laboratořemi, přednáškovými místnostmi, vybuchujícími experimenty a jdou do hloubky aktuálních témat. Děti, dospělí, senioři, každý zapálený pro vědu je vítaný. Setkejte se s našimi vědci a oni už vás naučí vědu milovat. V České republice se Noc vědců koná od roku 2005 a je zastoupena českými univerzitami, vědeckými ústavy, hvězdárnami a dalšími institucemi. V současnosti probíhá akce pod národní koordinací Ostravské univerzity a VŠB – Technické univerzity v Ostravě. V roce 2020 se právě zmíněným univerzitám podařilo získat prestižní evropský projekt Marie Curie-Skłodowská, díky kterému se česká Noc vědců dostává i na evropskou mapu.

Kolem světa: Válka o Náhorní Karabach

KDY: Pátek 20-22

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 50 Kč



Cyklus cestovatelských přednášek Kolem světa, které pořádá a uvádí Karel Wolf, tuto akci přednáší a promítá Markéta Kutilová. Dne 27. září dopadly první rakety na hlavní město Náhorního Karabachu - Stěpanakert. Na Karabach zaútočil Ázerbájdžán podporovaný Tureckem. Považuje jej za svoje území. V Karabachu však žije 150 000 obyvatel - karabašských Arménů, kteří o svoji domovinu urputně bojují. Civilisté se schovávají ve sklepích a kryptách kostelů nebo už utekli do Arménie. Arménie považuje válku za existenční neboť jde podle nich o pokračování genocidy, kterou Turecko spáchalo v roce 1915, kdy bylo v Turecku zmasakrováno 1,5 milionu Arménů. Svět se dívá, zatímco rakety a drony zabíjejí denně stovky lidí na obou stranách.

Wihanovo kvarteto

KDY: Pátek 20-21

KDE: Facebooková událost nebo YouTube kanál PKO

ZA KOLIK: Zdarma



Náhradou za zahajovací koncert PKO je koncert Wihanova kvarteta, který bude přenášen živě z Koncertního sálu Pražské konzervatoře. Wihanovo kvarteto je jedním z předních smyčcových kvartet, jež vzniklo z velké české interpretační školy. Kvarteto vzniklé v roce 1985 si získalo mimořádný věhlas za interpretaci, jak domácího českého repertoáru, tak i mnoha nejpřednějších děl kvartetního repertoáru období klasicismu a romantismu (jež zazní na koncertě), ale i děl moderních. Primáriem Wihanova kvarteta je Leoš Čepický – koncertní mistr PKO.

Khamoro: Festival tradiční romské hudby

KDY: Sobota 19-22

KDE: Festivalový web

ZA KOLIK: Zdarma



Užijte si mezinárodní romský festival Khamoro v pohodlí a bezpečí svého domova, těšte se na na pestrá vystoupení kapel z České republiky: Bengas, Surmajovci, Mário Bihári & Bachtale Apsa. Shlédnutí koncertů je zcela zdarma, budete ale moci podpořit projekt libovolnou částkou.

Bav se z pohodlí domova

KDY: Sobota 19-23

KDE: Facebooková událost

ZA KOLIK: Zdarma



Večerem vás budou provázet zkušení DJs a moderátoři. Můžete se připojit pomocí Skypu či Whatsappu, poslat vzkaz do živého vysílání nebo si nechat zahrát písničku na přání.

Kolem světa: Barma - Brána do minulosti

KDY: Sobota 20-22

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 50 Kč



Cyklus cestovatelských přednášek Kolem světa, které pořádá a uvádí Karel Wolf, tuto akci přednáší a promítá Matěj Halouska a Adriana. Barma od prvního dne Matěje a Adrianu okouzlila svou přívětivostí a laskavostí a natolik si ji oblíbili, že tam zůstali nejdéle, co víza dovolí – celý měsíc. Zažijte s nimi jejich dobrodružství a poslechněte si o kouzlech této krásné země.

Online vánoční loutky v Celetné

KDY: Sobota 10.30-11.30

KDE: Divadelní web

ZA KOLIK: Zdarma, dobrovolné vstupné na podporu divadla 70/120 Kč



Divadlo v Celetné ve spolupráci s městskou částí Praha 1 uvádí loutkový festival pro děti i dospělé. Čeká vás představení "Zpátky do Betléma", kejklířské představení. "Kdyby tenkrát před dvěma tisíci lety ta patnáctiletá holka neřekla andělovi ANO, tak by teď asi bylo všechno úplně jinak. Asi bychom neslavili vánoce, nestavěli bychom betlémy a dárky by nenosil Ježíšek. Setkání kejklíře a komedianta Vojtěcha se svým panem učitelem u betléma. Po letech si ten prastarý příběh zahrají a prožijí opět společně," lákají herci. Scéna namalována Simonettou Šmídovou, loutky od Jana Růžičky, režie Stanislava Kočvarová.

Kolem světa: Expedice Gasherbrum

KDY: Neděle 20-22

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 50 Kč



Cyklus cestovatelských přednášek Kolem světa, které pořádá a uvádí Karel Wolf, tuto akci přednáší a promítá Jan Tráva. Přeneste se s ním do neklidného Pákistánu, nekonečných horských údolí, na mohutné ledovce, pod majestátné štíty hor až na vrchol jedenácté nejvyšší hory světa Gasherbrum I (8086 m).

Khamoro: Festival tradiční romské hudby

KDY: Neděle 19-22

KDE: Festivalový web

ZA KOLIK: Zdarma



Užijte si mezinárodní romský festival Khamoro v pohodlí a bezpečí svého domova, těšte se na na pestrá vystoupení kapel z České republiky i ze zahraničí - Kale & Gitana (Česko/Slovensko), Traio Romano (Francie/Rumunsko), Marcelo & Los Murchales (Francie/Slovensko), Puerto Flamenco (Španělsko) a Fricska Dance Group (Maďarsko). Shlédnutí koncertů je zcela zdarma, budete ale moci podpořit projekt libovolnou částkou.

Online meditace s Richardem Vrdlovcem

KDY: Neděle 19-20

KDE: Facebooková událost

ZA KOLIK: 99 Kč



Naskočte na vlnu meditace na základě metody všímavosti, učené samotným Buddhou. Před lekcí napište do komentářů vaše dotazy a pořadatelé se jim budou věnovat. Přibližný program: 10-15 minut vedená meditace, 15-30 minut otázky a odpovědi, na závěr 20-30 minut samostatná meditace.

Autokino Strahov promítá…

KDY: Po celý víkend

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil

I v dnešní době, kdy jsou klasické kinosály pořád uzavřené, si filmoví fanoušci mohou užít projekce snímků na velkém plátně.

Nejbližší program:

Pátek 16.30 Tlapková patrola: Vždy ve střehu

Pátek 18.30 Chlast

Sobota 16.20 Trollové: Světové turné

Sobota 18.40 Slam Poetry

Neděle 16.30 Scoob!

Neděle 18.30 Děda, postrach rodiny

Moje kino live

KDY: Po celý víkend

KDE: Zde

ZA KOLIK: 100 až 1000 Kč (dle dobrovolného rozhodnutí)



Moje kino LIVE je online kino, v němž zažijete, jaké to je být „Spolu doma v kině“. Vstupenku s linkem na online stream je možné zakoupit do 15 minut po začátku projekce.



Nejbližší program:



Pátek 20.30 Staříci



Sobota 20.30 Země medu



Neděle 20.30 Caravaggio - Duše a krev

Výroční výstava Asociace českých kameramanů

KDY: Do konce listopadu

KDE: Před kostelem sv. Václava, Štefánikova, Praha 5

ZA KOLIK: Zdarma



V létě uplynulo přesně sto let od momentu, kdy vznikla Asociace českých kameramanů. Při této příležitosti vznikl nápad uspořádat jubilejní výstavu.

Premiéru si venkovní odbyla v červenci na Náměstí Míru. Od té doby procestovala několik míst po Čechách bytostně spjatých s domácí kinematografií. Od 2. do 30. listopadu bude k vidění na prostranství před smíchovským kostelem sv. Václava. V rámci expozice na velkoplošných panelech se návštěvníci výstavy budou moci seznámit s tím, co vlastně obnáší být filmovým kameramanem. K vidění budou různé styly a techniky snímání, zajímavé okamžiky z natáčení některých slavných filmů. Chybět nebude ani část věnovaná historiia současnosti filmařského prostředí.

Národní muzeum online

KDY: Nonstop

KDE: Muzejní web

ZA KOLIK: Zdarma



Drtivá většina míst, kam je možné vyrazit za kulturou či jinou zábavou, vyvěsila cedule s nápisem „Zavřeno“. Pokud ale máte rádi třeba Národní muzeum, nezoufejte, můžete ho navštívit i online. Zapněte si počítač a společně s kurátory prozkoumejte aktuální i již ukončené výstavy. Vše najdete na webu www.nm.cz. Online výstavy nelze prohlížet na mobilních platformách, kvůli vysokému rozlišení jsou optimalizovány pouze pro stolní počítača notebook. Co vás čeká? V nabídce na přiloženém odkazu je k dispozici patnáct výstav – Slavní čeští skladatelé, Před sto lety na Tahiti, Hudební zvěřinec, České národní povstání, Staré pověsti české, Národní muzeum v éře Československa, Příběh plejtváka myšoka, Sametová revoluce: Říká se jí sametová, Znovu svobodně, Labyrint informací a ráj tisku, Račte vstoupit do divadla, Na Sibiř z domova, Přírodovědecké sbírky ve fotografii, Století trampingu a Import/Export/Rock´n roll.