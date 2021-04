Když FOK komponuje: skladatelský večer FOK

KDY: Pátek od 19

KDE: Facebooková událost

ZA KOLIK: Zdarma

Pražští symfonikové chystají hudební večer nazvaný Když FOK komponuje, ve kterém zazní skladby některých členů orchestru. Celkem devět skladeb od šesti skladatelů se rozezní v kostele sv. Šimona a Judy a zároveň na sociálních sítích. Sešla se opravdu pestrá mozaika děl. Daniela Valtová Kosinová, která má asi největší portfolio, píše jak jazzové věci, tak moderní vážnou hudbu. Tomáš Kirschner, hornista, skládá krásné hornové fanfáry. Tomáš Krejbich a Vladan Malinjak jsou spíš funkoví, crossoveroví, skládají moderní věci pro smyčcová tria a kvarteta. David Řehoř je improvizující a skládající marimbista a také krásně maluje, takže jeho výstup bude obohacen i obrazy. A Michal Novák kromě toho, že hraje na kontrabas, rovněž staví varhany a skládá barokní hudbu zelenkovského typu.

Buchty a loutky: Don Šajn

KDY: Pátek od 19

KDE: Po zaplacení přes Boom obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 150-400 Kč



Živý přenos ze Švandova divadla na Smíchově. Jestli mně však don Lorenzo ruky mé drahé donny Anny odepře, pak ta hodina bude pro mne hodinou osudnou… Láska, vášeň, záhrobí. Představení bude probíhat online - instrukce k připojení obdržíte v emailu se vstupenkami. Záznam ze živého vysílání bude k dispozici ke zhlédnutí do 24 hodin téhož dne, vstupenky je možné kupovat do 23 hodin.

Autokino Ledárny: Portrét dívky v plamenech

KDY: Pátek od 20.30

KDE: U Ledáren, Praha 4

ZA KOLIK: 475 Kč za automobil (maximálně 2 osoby)



V rámci zkušební projekce promítá Autokino Ledárny francouzské romantické drama. Bretaň, Francie, rok 1760. Talentovaná malířka Marianne dostane zadání odjet do panského domu na izolovaném ostrově a namalovat tam svatební portrét Héloise – mladé dívky z bohaté rodiny, která na přání své matky právě opustila klášter, aby se provdala do Milána. Héloise domluvenému manželství vzdoruje tím, že se odmítá nechat portrétovat, Marianne proto hraje roli najaté společnice a maluje svůj objekt po večerech zpaměti. Mezi oběma dívkami postupně roste vzájemná přitažlivost umocněná blížícím se koncem svobody. Film je v původním zněním s titulky.

Srdcařské okénko s Horrible Creatures

KDY: Pátek 16-20

KDE: Rock Café, Národní třída 20, Praha 1

ZA KOLIK: Dle nápojového lístku



"Vždy v určený den a čas vám vaši oblíbenci u Rock Café načepují pivo z minipivovaru do pet lahve s sebou, případně vám udělají kávu z pražírny doubleshot, za příplatek i do porcelánového hrnečku s logem klubu, který vám zůstane na památku. Třicet procent z tržby z daného dne pak věnujeme vždy na vybraný charitativní projekt. Touto cestou chceme také podpořit minipivovary," říkají lidé z Rock Café. Tentokrát vám pivo natočí členové metalové kapely Horrible Creatures.

Jiří Dědeček livestream z Besedy

KDY: Pátek 17-18

KDE: Facebooková událost

ZA KOLIK: Zdarma



Jiří Dědeček je písničkář, básník, spisovatel, překladatel a táta. Vystudoval knihovnictví a vědecké informace, také scenáristiku a dramaturgii. Než přešel do svobodného povolání, pracoval jako tlumočník. Nezapomenutelnou dvojici vytvořil s písničkářem Janem Burianem, s nímž po léta vystupoval a s nímž také vydal několik desek a knih. Mnoho dalších alb vydal samostatně. Knižně mu vyšly písňové texty, prózy, překlady a také několik sbírek básní.

Online týmový kvíz: Simpsonovi

KDY: Sobota od 19

KDE: Po zaplacení přes GoOut obdržíte odkaz

ZA KOLIK: 750 Kč za tým



Online týmový kvíz je zábavná akce, ve které proti sobě během pěti kol soupeří týmy a snaží se pomocí dedukce, intuice a smyslu pro humor zodpovědět správně soutěžní otázky. Otázky mohou být nejen vizuální, ale i zvukové, tentokrát na téma kultovních Simpsonů.

Mňága a Žďorp online

KDY: Sobota od 20

KDE: Mňága eshop

ZA KOLIK: Od 349 Kč



Legendární kapela Mňága a Žďorp vyraží na své jarní online turné. "Koncert budeme streamovat z vrcholu budovy Šumavská Tower. Speciálním hostem bude Meky Žbirka," vzkazují muzikanti.

Don Giovanni: Přímý přenos premiéry

KDY: Sobota od 20

KDE: Televizní kanál ČT art

ZA KOLIK: Zdarma



Existuje-li ještě na světě místo, kde Mozart osobně premiéroval některou ze svých oper a na němž se dodnes hraje divadlo, pak je to jedině Stavovské divadlo. Opera Národního divadla o tuto unikátní tradici s hrdostí i starostlivostí pečuje již po celá desetiletí. Je ale možná překvapivé, že Dona Giovanniho, tuto pražskou „operu oper“ světového věhlasu, dosud nikdy v historii Národního divadla neinscenoval režisér jiného než domácího původu. Nové uvedení tradiční Mozartovy opery v unikátním Stavovském divadle je tedy nakonec vlastně od základu netradiční – Dona Giovanniho se tentokrát ujme švédsko-norský činoherní a operní režisér Alexander Mørk-Eidem spolu s německým dirigentem a mozartovským specialistou Karstenem Januschkem.

Mezinárodní týdny tance: Happening

KDY: Sobota od 17

KDE: Web Tanečního centra

ZA KOLIK: Zdarma



Pětatřicátý ročník Mezinárodních týdnů tance, nejstaršího festivalu současného tance ve střední Evropě, proběhne pouze ve virtuálním prostředí. Pořadatel festivalu, konzervatoř Taneční centrum Praha, rozhodl, že budou všechny umělecké akce streamovány na webu. V sobotu vás čeká Happening - choregorafická dílna, která nabídne výběr choreografií studentů a absolventů konzervatoře Taneční centrum Praha vytvořených v letech 2011 – 2020.

RockOpera live stream: Anna Karenina

KDY: Sobota 19-21

KDE: Web RockOpery

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné



"Pokračujeme v sérii živých streamů, tuto sobotu vás čeká Anna Karenina. Těšit se můžete na Honzu Tláskala, Pavlu Forest, Jirku Zonygu, Žántí, Petra Opavu a také Viktora Dyka. No a samozřejmě nebude chybět naše naprosto skvělá kapela," zvou lidé z RockOpery.

Velká pohádka doktorská: Čtení na pokračování

KDY: Neděle od 15

KDE: Web Divadla V Dlouhé

ZA KOLIK: Zdarma



Každou neděli v 15 hodin vám některý z herců či hereček Divadla V Dlouhé přečte jednu pohádku. Tentokrát je na řadě Případ s rusálkami, kterou přečtou Čeněk Koliáš, Martin Matejka, Jan Sklenář, Tomáš Turek a Miroslav Zavičár.

Čteme dětem pohádky: O hloupém Honzovi

KDY: Neděle od 18

KDE: Zde

ZA KOLIK: Zdarma



Po celý rok 2021 budou známe osobnosti číst vašim dětem každou neděli od 20 hodin pohádky Boženy Němcové. Jen tak, pro radost, protože čtení rozvíjí fantazii a podporuje představivost. Po Daře Rolins, Erice Stárkové, Ondřeji Vetchém, Vojtěchu Kotkovi, Davidu Kollerovi, Martě Jandové, Simoně Postlerové, Pavlu Trávníčkovi nebo Kryštofu Hádkovi vám přečte Pokáč pohádku O hloupém Honzovi. Vypnout mobily, umýt, vyčistit zuby, zalehnout a poslouchat!

Kolem světa: Severní Tanzanie - Safari a etnika

KDY: Neděle 20-22

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 99 Kč



Cyklus cestovatelských přednášek. Severní Tanzánie je plná překvapení. "Nekonečné pláně Národního parku Serengeti nabízí pravou divočinu. Kočkovité šelmy dominují. U jezera Ndutu potkáme velkou migraci. Strmou cestou sjedeme do kráteru NgoroNgoro. Koncentrace zvěře šokuje. Nevynecháme NP Tarangire s nádhernou přírodou plnou baobabů. Množství slonů je neuvěřitelné. Milovníci treků si zamilují třídenní cestu kolem kráteru Empakai k úpatí hory Bohů Ol Doinyo Lengai. Jezero Natron se halí do magických barev. Masajská kultura v té nejsyrovější podobě. Ochutnáte kravskou krev s mlékem? Vyrazíme na lov s lovci kmene Hadzabe a poznáme kovářské umění kmene Datoga. Toto je Afrika, do které se budete chtít vrátit," zve na přednášku cestovatel David Švejnoha.

Online power jóga

KDY: Neděle 18-19

KDE: Facebooková událost, vysílá se přes Zoom

ZA KOLIK: 130 Kč



"Milé jogínky a milí jogíni, přidejte se na online lekci power jógy. Zaregistrujte se přes email petra.hubalkova@seznam.cz," vzkazuje cvičitelka Petra.

Lenka Dusilová livestream

KDY: Neděle od 20.30

KDE: Facebooková událost nebo YouTube kanál MUD

ZA KOLIK: Zdarma



Lenka Dusilová, šestinásobná držitelka výročních hudebních cen Anděl, není zvyklá stagnovat a opakovat se. Na dvorku MUD vystoupí se svým sólo projektem. Lenka Dusilová je na scéně aktivní od šestnácti let, kdy na sebe strhla pozornost svojí energií, prožitkem a výtečným vokálem. Na přelomu milénia patřila ke skutečným hvězdám českého poprockového mainstreamu.

Autokino Strahov jede po celý víkend

KDY: Po celý víkend

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil



I v dnešní době, kdy jsou klasické kinosály zavřené, můžete vyrazit s rodinou nebo přáteli na projekci filmu. Jaký program vás čeká o víkendu?

Pátek

20.30 Valerian a město tisíce planet

22.45 Frida

Sobota

20.30 Chlast

22.45 Bloodshot

Neděle

20.30 Cesta za králem trollů

22.45 Šarlatán

Moje kino live

KDY: Po celý víkend

KDE: Web projektu

ZA KOLIK: 100-1000 Kč, dle vlastního rozhodnutí



"Projekce probíhají formou živého streamu. Vyberte si film v programu a kupte si vstupenku úplně stejně, jako byste si kupovali lístek do kina. Odkaz na stream vám přijde současně se vstupenkou. Před projekcí si můžete povídat s ostatními diváky i kinaři prostřednictvím chatu. Po filmu můžete ještě probrat dojmy a filmové zážitky. K projekcím si pro vás připravujeme také zajímavosti o filmu, které vám posíláme do chatu," říkají pořadatelé akce. A co vás v nejbližších dnech čeká?

Pátek 20.30 Až vyjde měsíc

Sobota 20.30 Šarlatán

Neděle 20.30 Westwood: Punk, Icon, Activist





Národní muzeum online

KDY: Nonstop

KDE: Muzejní web

ZA KOLIK: Zdarma



Národní muzeum se prakticky už rok potýká s koronavirovými opatřeními. Proto zpřístupnilo na svých stránkách online prohlídky výstav. V současné chvíli si můžete projít výstavy: Lidová víra, Parlament!, Sblížení: Lidé a velké šelmy Šumavy, Korona v muzeu, 1620: Cesta na Horu, Lvem mě nazývají, Slavní čeští skladatelé, Před sto lety na Tahiti, Hudební zvěřinec, České národní povstání, Staré pověsti české, Národní muzeum v éře Československa, Příběh plejtváka myšoka, Sametová revoluce: Říká se jí sametová, Znovu svobodně, Labyrint informací a ráj tisku, Račte vstoupit do divadla, Na Sibiř z domova, Přírodovědecké sbírky ve fotografii, Století trampingu, Import / Export / Rock´n Roll.

Výprava do vesmíru

KDY: Denně do konce dubna

KDE: Planetárium Praha, Královská obora 233, Praha 7

ZA KOLIK: Zdarma



Speciální venkovní výstava k výročí prvního letu člověka do vesmíru na šesti zábavných panelech mapuje první kroky lidstva v kosmu a jeho touhu po poznání. Jací zvířecí astronauti letěli nechtěně mimo domovskou planetu a jak vypadal let prvního člověka? Co se děje ve vesmíru s lidským tělem a co se změnilo za posledních 60 let? Přijďte se podívat a trochu ponaučit s dětmi nebo se jen tak obveselit při procházce s drahou polovičkou.

Venkovní výstava Loading: Love

KDY: Do 27. dubna, nonstop

KDE: Alšovo nábřeží, Praha 1, v parku poblíž Rudolfina

ZA KOLIK: Zdarma



Příběhy zakázané lásky v době komunismu a historii perzekucí a boje za práva homosexuálů a leseb na území bývalého Československa a Maďarska přináší venkovní výstava Loading Love na Alšově nábřeží, v parku v blízkosti Rudolfina. Dozvíte se o historii, o které učebnice mlčí. Láska a možnost svobodně ji vyjádřit vždy patřily mezi fundamentální lidské potřeby, bez kterých si málokdo dokáže představit smysluplný a šťastný život. Přesto se dodnes setkáváme s tím, že lidé menšinové sexuální orientace jsou v naší společnosti vnímáni jako nějaký cizí element, kterýv našich dějinách nemá své místo.

Dítě v Dlouhé: Letos online

KDY: Pátek a sobota, 10-14 a 18-21

KDE: Web Divadla V Dlouhé

ZA KOLIK: Jednotlivá představení od 70 Kč



Letošní ročník festivalu pro děti a jejich dospělé Dítě v Dlouhé se vzhledem k situaci bude konat pouze online, a to včetně doprovodného programu. "Hlavní program tvoří představení tří renomovaných mimopražských divadel, která uvedeme ze záznamu, a živý přenos premiéry Divadelního spolku LokVar. Při tvorbě programu letošního ročníku jsme vycházeli ze specifických vlastností on-line prostředí, které je do značné míry omezující, ale může mít i své výhody," vzkazují lidé z Divadla V Dlouhé.

Botanická: Jedovaté hajničky a cibuloviny

KDY: Po celý víkend, denně 9-19

KDE: Botanická zahrada, Trojská 800/196, Praha 7

ZA KOLIK: Od 100 Kč



Možná máte na zahradě nebo v bytě jednu jedovatou rostlinu vedle druhé, a ani o tom nevíte. "V průběhu celého roku vám na různých místech botanické zahrady představíme mnoho druhů rostlin, o jejichž jedovatosti jste možná neměli vůbec tušení. Pojďte s námi prozkoumat tajemství nebezpečných rostlin," zvou lidé z botanické zahrady.

Venkovní výstava Rohanský ostrov

KDY: Až do 31. srpna, nonstop

KDE: Okolí Rohanského a Libeňského ostrova, Praha 8

ZA KOLIK: Zdarma



Výstava Rohanský ostrov na svých deseti zastaveních upozorňuje na pestrost 56 hektarů pražského meandru a jeho okolí, které se rozkládá od Štvanice po Libeňský ostrov. Toto území v budoucnu čeká postupná proměna. Výstava návštěvníky provází známými místy i zapadlými zákoutími a zprostředkovává přírodní, kulturní i uměleckou barvitost oblasti.

Galerie Vltavská: Básně z dálnice

KDY: Až do 25. června, nonstop

KDE: Venkovní Galerie Vltavská (u stejnojmenného metra)

ZA KOLIK: Zdarma



Básně z dálnice, sestavené z reklamních sloganů z billboardů sesbíraných Jolanou Havelkovou při cestách Českou republikou za uplynulých 12 let. Realizaci tohoto záměru vybrala odborná porota v rámci otevřené výzvy.