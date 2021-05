Psí dny

KDY: Pátek od 20

KDE: Bazén pod Barrandovskými terasami (Praha 5). Sraz ve 20 hodin na tramvajové zastávce Hlubočepy, odkud vás herečka dovede na místo představení. Internetové stránky akce zde

ZA KOLIK: 300 Kč

Nejjižnější místo Evropy. Ostrov, kam kdysi zabloudil Odysseus, aby ho tu na sedm let uvěznila Kalypsó. Svého času tu žilo na 8000 obyvatel, později se v důsledku eroze a vyčerpání přírodních zdrojů, především vody, vylidnil. Cestují na něj především dobrodruzi, tzv. hledat sami sebe. Jako Jamie, jehož vztah s Julií se vyčerpal. V Řecku je opravdu extrémní vedro, časté jsou požáry a Julie za Jamiem přijede, aby se naposledy pokusila oživit téměř vyhaslý cit. Rozhodnou se pro zvláštní experiment. U cesty je nalezena mrtvola. Klimatická změna se fatálně projevuje na chování lidí. Jaké jste měli léto vy? Režie: Natália Deáková. Hrají: Pavel Neškudla, Zuzana Ščerbová, Lucie Domesová, Anežka Šťastná.

Autokino Ledárny: Psycho

KDY: Pátek od 21

KDE: U Ledáren, Praha 4

ZA KOLIK: 399 Kč za automobil (maximálně dvě osoby)



Anthony Perkins jako duševně nemocný Norman Bates. Jeho starý ponurý dům slouží jako příležitostný motel a rozhodně není místem klidného odpočinku. O tom se přesvědčí i Marion Craneová (Janet Leigh). Soukromý detektiv (Martin Balsam) a Marionina sestra (Vera Miles) se vydávají po stopách zmizelé mladé Marion. Smrtelné napětí stoupá, až nakonec vyústí ve strašný a nevyhnutelný závěr. Film je v původním zněním s titulky.

Kolem světa: 4000 kilometrů pěšky napříč Peru

KDY: 20-22

KDE: Po zaplacení přes SMSticket obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 99 Kč

Cyklus cestovatelských přednášek. Machu Picchu, jezero Titicaca, Cusco nebo duhová hora Vinicunca. To se zřejmě většině lidí vybaví, když se řekne Peru. A to je obrovská škoda. Cestovatel Jan Rendl, který prošel tuto andskou zemi pěšky při svém přechodu Jižní Ameriky vás mimo těch nejslavnějších míst, vezme i na ta méně známá. Začnete v pouštích na severu a budeme postupovat směrem na jih. Poznáte přitom několik starověkých civilizací.

Africké trhy v Karlíně

KDY: Pátek 8-18

KDE: Karlínské náměstí, Praha 8

ZA KOLIK: Zdarma



Do Karlína se opět vrátí to nejlepší přímo ze srdce Afriky. Přijďte ochutnat skvělé tropické ovoce, které pro vás pěstují drobní ugandští farmáři. Všechno je tak akorát zralé, zaručeně čerstvé a bez jakékoli chemie. Co vás čeká? Čerstvé ovoce z Afriky, exotické ovoce z Asie, sušené ovoce, dálkami vonící koření ze Zanzibaru, extra kvalitní káva, čaj, džemy a mnoho dalšího.

Pražská Paříž ve Vršovicích

KDY: Sobota od 15

KDE: Sraz na autobusové zastávce Na Míčánkách (Praha 10), před Justičním palácem (linky č. 135, 139, 124, 101)

ZA KOLIK: 180-250 Kč zde

Procházka za krásami Vršovic. Co vás čeká? "Ve Vršovicích si ukážeme rozlehlé velkoměstské bulváry, které snesou srovnání s pařížskou metropolí. Kromě Paříže uvidíme také Chicago a Washington a to všechno bez jediné letenky. Řekneme si také, kde se choval bourec morušový a kde se vyrábělo hedvábí. Zaměříme se na stavby architekta Polívky a jeho současníků. Uvidíme i unikátní kostely, hned dva z nich jsou totiž funkcionalistické," zvou pořadatelé akce ze spolku Praha neznámá.

Kolem světa: Burning Man uprostřed pouště

KDY: Sobota 22-23.30

KDE: Po zaplacení přes SMSticket obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 99 Kč



Cyklus cestovatelských přednášek. Když Marek Musil v roce 2016 poprvé odjížděl na světově známý festival Burning Man, netušil ještě, že v následujícím roce navštíví i jeho dvě nejznámější odnože v Jížní Africe a v Izraeli a ze svých cest vydá jedinečnou fotografickou publikaci. Jak se potýkal s nehostinným prostředím pouště, jak si s přírodními podmínkami poradila technika a jaké to je, fotit na nejslavnějším festivalu na světě?

Mňága a Žďorp na jarním online turné

KDY: Sobota od 20

KDE: Mňága Shop

ZA KOLIK: Od 349 Kč

Legendární kapela Mňága a Žďorp vyraží na své jarní online turné. "Koncert budeme streamovat z Tibíkovic statku v Hradci nad Svitavou. Speciálními hosty budou Márdi a Pítrs z kapely Vypsaná fiXa," vzkazují muzikanti.

Divadlo KAKÁ: Ošklivé káčátko

KDY: Sobota od 15

KDE: KC Zahrada, Malenická 1784, Praha 4

ZA KOLIK: 60 Kč. Informace zde



Bylo nebylo, jedno malé káčátko, které mělo maminku a spoustu sourozenců, ale vůbec se jim nepodobalo. A tak se muselo vydat na dlouhou a nebezpečnou cestu za opravdovým štěstím a svým pravým domovem. Vhodné pro děti od 3 let. Hrají: Jana Kollertová, Štěpánka Vanická. "Prosíme o respektování aktuálních nařízení. Diváci musí mít v místě konání akce nasazený respirátor a u vstupu se prokázat buď potvrzením o prodělání nemoci covid-19 v posledních 90 dnech, nebo negativním testem či certifikátem o absolvovaném očkování," vzkazují pořadatelé akce.

Čteme dětem pohádky Boženy Němcové

KDY: Neděle od 18

KDE: Facebooková událost

ZA KOLIK: Zdarma

Po celý rok 2021 budou známé osobnosti číst vašim dětem každou neděli od 20 hodin pohádky Boženy Němcové. Jen tak, pro radost, protože čtení rozvíjí fantazii a podporuje představivost. Vypnout mobily, umýt, vyčistit zuby, zalehnout a poslouchat!

Kolem světa: Královny chálífátu aneb osudy manželek teroristů

KDY: Neděle 20-23

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 99 Kč



Cyklus cestovatelských přednášek. Severní Sýrie, 60 km od Rakky, nedávného centra Islámského státu. Do uprchlického tábora Ain Issa právě přivezli tři malé děti. Jejich otec, původem z Egypta byl zabit v boji za Islámský stát a matka utekla do Turecka. Dětí se ujímá žena z Alžírska. Později jsou manželky bojovníků Islámského státu převezeny do tábora Al hol. Jsou zde tisíce cizinek a jejich děti. Nikdo je nechce, nikdo o ně nestojí… Poutavé vyprávění Markéty Kutilové - představí zblízka příběhy džihádistek z Německa, Itálie, Dagestánu, Španělska, Alžírska a dalších zemí.

Čtení na pokračování: Tři zlaté vlasy děda Vševěda

KDY: Neděle od 18

KDE: Web Divadla V Dlouhé

ZA KOLIK: Zdarma

Každou neděli vám některý z herců či hereček Divadla V Dlouhé přečte jednu pohádku. Tentokrát je na řadě Tři zlaté vlasy děda Vševěda. Číst bude Jan Vondráček.

Praha neznámá: Tři nedělní vycházky

KDY: Neděle

KDE: Dle programu na webu Praha neznámá

ZA KOLIK: 180-250 Kč



Spolek Praha neznámá pro vás na neděli připravil hned tři zajímavé vycházky. Od 11 hodin začíná Zbraslav rozmarná i vznešená, od 14 hodin Hanspaulka Lídy Baarové a od 15 hodin Vilové Podolí.

Běh pro Paměť národa

KDY: Od pátku do neděle

KDE: Obora Hvězda (Praha 6)

ZA KOLIK: Startovné 300 Kč

Šestý ročník benefičního běhu. Letos se účastníci budou muset kvůli Covidu-19 obejít bez slavnostního hromadného startu, na vyznačené trasy v parcích a lesích po celém Česku se tentokrát vydají jednotlivě nebo s rodinou. Závodníci mohou svůj běh opět symbolicky věnovat osobnosti, která je inspiruje. Lidé nejčastěji běhají za Miladu Horákovou, letce RAF nebo babičku či dědu. Startovné je stanoveno na 300,- Kč a putuje na podporu dalšího natáčení vzpomínek pamětníků. Loňský ročník přinesl 741 000 Kč a zúčastnilo se ho více než 2100 závodníků. V tuto chvíli je již registrováno více než čtyři sta běžců a přes sto firemních a školních týmů. Registrace jsou možné až do neděle dopoledne. Více informací na webových stránkách.

Autokino Strahov

KDY: Pátek a neděle

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil



I v dnešní době, kdy jsou klasické kinosály zavřené, můžete vyrazit s rodinou nebo přáteli na projekci filmu. Jaký program vás čeká o víkendu? V pátek a v neděli se můžete podívat na filmy v rámci festivalu Jeden svět 2021 Praha.

Pátek 21.00 Anna

Neděle 21.00 Zákon lásky

Výprava do vesmíru

KDY: Denně

KDE: Planetárium Praha, Královská obora 233, Praha 7

ZA KOLIK: Zdarma

Speciální venkovní výstava k výročí prvního letu člověka do vesmíru na šesti zábavných panelech mapuje první kroky lidstva v kosmu a jeho touhu po poznání. Jací zvířecí astronauti letěli nechtěně mimo domovskou planetu a jak vypadal let prvního člověka? Co se děje ve vesmíru s lidským tělem a co se změnilo za posledních 60 let? Výstava probíhá na dvou místech. Volně přístupná bude před budovou planetária. Na Štefánikově hvězdárně je umístěna ve vnitřních prostorách a její otevření bude záviset na epidemiologické situaci.

Moje kino live

KDY: Po celý víkend

KDE: Web projektu

ZA KOLIK: 100-1000 Kč dle vašeho rozhodnutí



"Projekce probíhají formou živého streamu. Vyberte si film v programu a kupte si vstupenku úplně stejně, jako byste si kupovali lístek do kina. Odkaz na stream vám přijde současně se vstupenkou. Před projekcí si můžete povídat s ostatními diváky i kinaři prostřednictvím chatu. Po filmu můžete ještě probrat dojmy a filmové zážitky. K projekcím si pro vás připravujeme také zajímavosti o filmu, které vám posíláme do chatu," říkají pořadatelé akce. A co vás v nejbližších dnech čeká?

Pátek 20.30 Výjimeční

Sobota 20.30 Šarlatán

Neděle 20.30 Frida: Viva la vida

Národní muzeum online

KDY: Nonstop

KDE: Muzejníweb

ZA KOLIK: Zdarma

Národní muzeum se otevřelo, ale pořád jen částečně. Neustále je možné užít si i online prohlídky výstav. V současné chvíli si můžete projít výstavy: Lidová víra, Parlament!, Sblížení: Lidé a velké šelmy Šumavy, Korona v muzeu, 1620: Cesta na Horu, Lvem mě nazývají, Slavní čeští skladatelé, Před sto lety na Tahiti, Hudební zvěřinec, České národní povstání, Staré pověsti české, Národní muzeum v éře Československa, Příběh plejtváka myšoka, Sametová revoluce: Říká se jí sametová, Znovu svobodně, Labyrint informací a ráj tisku, Račte vstoupit do divadla, Na Sibiř z domova, Přírodovědecké sbírky ve fotografii, Století trampingu, Import / Export / Rock´n Roll.

Botanická zahrada: Jedovatá sezona

KDY: Denně 9-19

KDE: Botanická zahrada, Trojská 800/196, Praha 7

ZA KOLIK: Od 100 Kč



Všichni znáte příběhy otrávených šipek, odvarů z bolehlavu či durmanu nebo pokrmů ze špatně připravených fazolí. Možná máte na zahradě nebo v bytě jednu jedovatou rostlinu vedle druhé a anio tom nevíte… „Pojďte s námi prozkoumat tajemství nebezpečných rostlin. V průběhu celého roku v naší zahradě budeme postupně odhalovat tajemství rostlinných zabijáků, dozvíte se, co dělat v případě otravy a hlavně, jak takové otravě předejít,“ zvou lidéz trojské botanické zahrady. Aktuálně běží program „Pojďte do háje, právě kvete aneb Jedovaté hajničky a cibuloviny“. Co vás čeká? S jarem rozkvétají rostliny mnohdy nenápadné, ale zblízka nesmírně krásné. Věděli jste, že bývají i značně jedovaté? Přijďte se podívat.

Venkovní výstava Rohanský ostrov

KDY: Až do 31. srpna, nonstop

KDE: Okolí Rohanského a Libeňského ostrova, Praha 8

ZA KOLIK: Zdarma

Výstava Rohanský ostrov na svých deseti zastaveních upozorňuje na pestrost 56 hektarů pražského meandru a jeho okolí, které se rozkládá od Štvanice po Libeňský ostrov. Toto území v budoucnu čeká postupná proměna. Výstava návštěvníky provází známými místy i zapadlými zákoutími a zprostředkovává přírodní, kulturní i uměleckou barvitost oblasti.

Galerie Vltavská: Básně z dálnice

KDY: Až do 25. června, nonstop

KDE: Venkovní Galerie Vltavská (u stejnojmenného metra)

ZA KOLIK: Zdarma



Básně z dálnice, sestavené z reklamních sloganů z billboardů sesbíraných Jolanou Havelkovou při cestách Českou republikou za uplynulých 12 měsíců. Realizaci tohoto záměru vybrala odborná porota v rámci otevřené výzvy.

Království železnic je opět otevřeno

KDY: Čtvrtek a pátek 12-19. Víkendy, svátky a prázdniny 9-19

KDE: Stroupežnického 23, Praha 5

ZA KOLIK: 50-260 Kč

Království železnic se znovu otevírá, byť v omezené provozní době. Návštěvníci se mohou opět těšit především na velké modelové kolejiště, upravenou tramvaj a „motorák“ ř.810 s projekcí, herny, závodní dráhu pro RC modely, virtuální realitu se soutěží v třídění odpadů i prohlídkou kolejiště a doplňkové výstavy.

Novoměstská radnice otevřela své brány

KDY: Od úterý do neděle, 10-18

KDE: Karlovo náměstí 1/23, Praha 2

ZA KOLIK: Dle programu na webu radnice



Po dlouhé přestávce ožila konečně i Novoměstská radnice na Karlově náměstí. "V historické věži je do 27. května k vidění výstava prací žáků výtvarného oboru pražských ZUŠ," zve návštěvníky ředitel radnice Albert Kubišta. Ve věži je dále k vidění stálá expozice Historie Nového města pražského umístěná v bytě věžníka a v 1. patře věže Novoměstské radnice se nachází původně gotická kaple. Ti, pro koho jsou dvě stovky schodů příliš velký fyzický výkon, si užijí výstavu dokumentaristy Martina Šmoka Stopy židovské přítomnosti v Praze 2 představující pozoruhodnou ale málo známou kapitolu z historie Vinohrad. Nachází se v přízemí věže a je přístupná zdarma.

Nová stopovací hra Oživlá mumie

KDY: Po celý víkend

KDE: Chuchelský háj, Praha 5. Info: www.stopovacihry.cz

ZA KOLIK: 170 Kč

Jste výprava se speciálním úkolem. Jistý zahraniční režisér Rick Sloane se rozhodl natočit svůj nejnovější hororový film v Barrandovských studiích. K tomuto účelu získal a dovezl i pravou mumii. Chtěl svému snímku dodat na větší autentičnosti. Během natáčení však po vyřknutí kouzelné formule, která byla na sarkofágu, mumie obživla a zmizela z barrandovských ateliérů neznámo kam. Neví se, jestli není nebezpečná… Trasu zvládnete zhruba za tři hodiny a po cestě si prohlédnete rozsáhlé filmové kulisy středověkého města, navštívíte zookoutek, dětské hřiště a krásnou vyhlídku Vápenice.