Vánoční obyčejář symfoniků FOK

KDY: Pátek od 16

KDE: YouTube kanál FOK

ZA KOLIK: Zdarma

Rodinám, které pravidelně navštěvují cyklus Orchestr na dotek, připravil FOK pro adventní čas hudební výzvy pod názvem Vánoční obyčejář, v němž se za zvuků hudby připraví na Vánoce. Bude se péct cukroví, uklízet pokojíček, skládat hudba podle věšteb z lití vosku a samozřejmě koledovat.

Svíčka pro Václava Havla

KDY: Pátek 11-18

KDE: Jungmannovo náměstí, Praha 1

ZA KOLIK: Zdarma



Po celý den se budete moci zastavit na Jungmannově náměstí a společně s ostatními srdce vytvořit tradičním zapálením svíčky. Svíčky, placky i malá srdce budou na místě k dispozici jako obvykle.

Tři Sestry: Speciální online koncert

KDY: Pátek od 20

KDE: MALL.tv

ZA KOLIK: Libovolný příspěvek přes donio.cz



Tři Sestry vydávají album "Sex drógy rokenról", a to si žádá pořádnou oslavu! V pátek se můžete těšit na online přenos koncertu z jejich domácí Restaurace Na Staré kovárně v Akropoli. Bude to zároveň křest alba, ze kterého zde uslyšíte i několik písní live, a to zcela poprvé. Koncert bude prokládán rozhovory – moderovat ho bude Pavel Anděl a prostor na dotazy dostanou samozřejmě i fanoušci.

Vánoční Mint Market

KDY: Pátek 10-18 a sobota 10-17

KDE: Pražská tržnice, Bubenské nábřeží 306, Praha 7

ZA KOLIK: Zdarma



Dárky na poslední chvíli? Přijďte na jediný předvánoční Mint Market a vyberte si z pestré nabídky ty nejkrásnější dárky od českých tvůrců. Na čerstvém vzduchu a u hlavní brány budou tvůrci prezentovat s láskou šité kabelky, ručně vyráběné šperky, bio kosmetiku, originální papírenské zboží a mnoho dalšího. Podpoříte tak malé české značky a kreativce, potřebují to teď víc než kdy dřív.

Fly Me To The Moon

KDY: Sobota od 19.30

KDE: Zde

ZA KOLIK: Zdarma



Jan Hasenöhrl & The Loop Jazz Orchestra a jejich bigbandová hudba nejen sedmdesátých let. V úpravách vlastních, ale i takových hvězd, jako byli John Lennon, Count Basie nebo Quincy Jones.

Vánoční Dyzajn market

KDY: Sobota a neděle 10-19

KDE: Výstaviště Holešovice, Praha 7

ZA KOLIK: Zdarma



Dyzajn market je výběrová prodejní výstava autorské tvorby 180+ lokálních dyzajnérů. Prohlížet i nakupovat můžete originální šperky, oblečení, doplňky, kabelky, batohy, porcelán, dekorace, hračky nebo papírenské zboží. Akce se účastní lokální tvůrci z České republiky, Slovenska, Maďarska, Rakouska a Německa.

Advent po síti: Sváteční rozjímání

KDY: Neděle 18-21

KDE: YouTube kanál FOK

ZA KOLIK: Zdarma



Vánoční atmosféru adventních nedělí vám naladí večery nazvané Sváteční rozjímání. "S nejrůznějšími odborníky si budeme povídat o Vánocích, jejich tradicích, historii a duchovním odkazu. V současných napjatých chvílích bude takové zahloubání ve starých časech, navíc spojené s dávkou krásné hudby, příjemným pohlazením na duši," zvou členové Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK.

Poklady světové filatelie

KDY: Do 3. prosince, denně 10-18

KDE: Národní muzeum, Václavské náměstí 68, Praha 1

ZA KOLIK: Od 100 Kč



Národní muzeum vůbec poprvé v dějinách představí filatelistickou výstavu soukromých sběratelů. Unikátní výstava s názvem Poklady světové filatelie se koná do 3. ledna 2021. Národní muzeum a Prestige Philately Club Prague pořádá výstavu ve spolupráci s nejstarším filatelistickým klubem – rakouskou Vindobonou. Raritní známky představí i nejprestižnější filatelistický klub světa Club de Monte Carlo. Bude se jednat o celosvětově jedinou filatelistickou výstavu letošního roku. Čekají na vás unikátní kusy v celkové hodnotě čtvrt miliardy. Výstava dostala povolení fungovat za přísných hygienických podmínek.

Výstava TMBK Českoland je zpět

KDY: Do 23. prosince

KDE: Oreo Hotel Pyramida, Bělohorská 24, Praha 6

ZA KOLIK: 299 Kč



Jeden z nejvýznamnějších audiovizuálních umělců dnešní doby, nespoutaný a pobuřující kolážista TMBK, se chystá sejít mezi prostý lid a pobavit jej. Monumentální sochy, dehonestující instalace a fascinující multimediální prezentace – a samozřejmě i velkolepé shrnutí života a díla hrdiny virálního věku TMBK v jedné výjimečné výstavě. Přijďte se podívat na multimediální cirkus, kde stihne zasloužený osud Andreje Babiše, Miloše Zemana i Alzáka…

Trhy na Tyláku

KDY: Do 23. prosince, denně 8-19, víkend 10-18

KDE: Tylovo náměstí, Praha 2

ZA KOLIK: Zdarma



Po rozvolnění aktuální situace se opět rozeběhly oblíbené Trhy na Tyláku. Ty potrvají až do 23. prosince. Nakupte si pečivo, cukroví, uzeniny a maso, ovoce a zeleninu, ořechy, med, mléko, sýry a další mléčné výrobky, marmelády a další speciality a delikatesy.

Autokino Strahov uvádí…

KDY: Po celý víkend

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil



Program:

Pátek 16.45 Koralína a svět za tajnými dveřmi

Pátek 18.30 Pulp Fiction: Historky z podsvětí

Pátek 21.00 Jack Frost: Sněhový zabiják

Sobota 16.45 Jak vycvičit draka 2

Sobota 19.00 Hanebný pancharti

Neděle 16.45 Kung Fu Panda 3

Neděle 19.00 Mamma Mia!





Moje kino live

KDY: Sobota a neděle od 20.30

KDE: Zde

ZA KOLIK: 100 až 1000 Kč (dle vlastního rozhodnutí)



Klasické kinosály musejí být stále ještě uzavřeny a pokud se vám nechce využít služeb strahovského autokina, můžete se pustit do online světa. Je tu pro vás totiž projekt Moje kino live. "Našimi projekcemi se snažíme navodit atmosféru kinosálu se vším, co k němu patří. Projekce se odehrávají v jeden konkrétní čas, sledovat film díky tomu můžete pozorněji a bez pauz, stejně jako v kině," vysvětlují pořadatelé akce. A co vás v nejbližších dnech čeká? Sobota: Léto 85. Neděle: Klimt & Schiele - Erós a Psyché.

Kolem světa

KDY: Po celý víkend, vždy od 20

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 50 Kč



Cyklus cestovatelských přednášek, který pořádá a uvádí Karel Wolf.

Pátek: Hedvábná stezka - pěšky a stopem z Evropy do Číny (Martin Půlpán)

Sobota: Z kanclu kolem světa (Karel Štěpánek)

Neděle: Cestování s dětmi (Jana a Karel Wolfovi)





Adolf Loos Světoobčan

KDY: Až do 1. srpna 2021, denně kromě pondělí 10-18

KDE: Národní technické muzeum, Kostelní 1320/42, Praha 7

ZA KOLIK: Od 80 Kč



Posláním výstavy je připomenout 150 let od narození Adolfa Loose, jednoho ze zakladatelů moderní evropské architektury a dnes už celosvětově proslulého architekta. Výstava prezentuje stěžejní dílo architekta se zaměřením na jeho realizace v Českých zemích. Loosova tvorba a její principy budou na výstavě představeny formou trojrozměrných modelů, fotografií a audiovizuálních prvků. Díky prostorovému diagramu Loosova života návštěvníci snadno poznají, kdy a kde vznikaly jednotlivé projekty.