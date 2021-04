Kolem světa: Skrytá místa Sahary

KDY: Pátek 20-22

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 99 Kč

Cyklus cestovatelských přednášek. Země, kde se mísí arabské, berberské a africké populace, kde hranice jsou zaminované čáry v poušti a kde tisíce svatých leží v opečovávaných hrobkách, jsou v Česku ještě neznámé. Arabistka Lenka Hrabalová představí ta nejzajímavější zákoutí severozápadní Afriky a své vyprávění okoření řadou cestovatelských historek. Při svém životě v Maroku i cestách na jich od něj se setkala s pašeráky, zbožnými členy mnoha řádů, bojovníky milic, politiky i králi. A právě jim věnuje tuto přednášku.

Koncert Terne Čhave online

KDY:

KDE: Facebooková událost, odkaz získáte přes GoOut

ZA KOLIK: Zdarma



Online koncert z klubu Kotelna nabízí kapela Terne Čhave. Již od svých počátků, které sahají do 80. let, se drží romských kořenů, ale jako jedna z mála (původně) romských kapel se nespokojují s nekonečnými variacemi na klasický romský folklór. V jejich hudbě se objevují prvky mnoha různých stylů (rock, folk, ska, blues, jazz, funk, world music…) nebo „energie ulice“. Říkají o sobě, že hrají „Rom’n’Roll“ a ten jim v roce 2009 přinesl ocenění Anděl za desku More, love!.

Africké trhy v Karlíně

KDY: Pátek 8-18

KDE: Karlínské náměstí, Praha 8

ZA KOLIK: Zdarma



Přijďte na Karlínské náměstí ochutnat skvělé tropické ovoce, které pro vás pěstují drobní ugandští farmáři. Všechno je tak akorát zralé, zaručeně čerstvé a bez jakékoli chemie.

Online debata: Zvládnou děti návrat do škol?

KDY: Pátek 15-16.30

KDE: Facebooková událost

ZA KOLIK: Zdarma



Jak se na dětech, rodičích i učitelích podepsalo několik měsíců on-line výuky? Zvládnou děti návrat do škol? Odpoví experti v diskusi projektu Chytré Česko.

Pěšky z Prahy na Sněžku: Diskuze s režisérem Karlem Čtveráčkem

KDY: Pátek 20-22

KDE: Facebooková událost

ZA KOLIK: Zdarma



V dalším díle exkluzivních živých streamů na DAFilms CZ budete diskutovat s režisérem Karlem Čtveráčkem o jeho filmovém putování s K. H. Máchou v jeho nejnovějším filmu Pouť krkonošská. Diskuzi bude moderovat Táňa Zabloudilová. Snímek můžete zhlédnout online na webu DAFilms.

Autokino Ledárny: Sedm (Zkušební provoz)

KDY: Pátek 20.30-23

KDE: U Ledáren, Praha 4

ZA KOLIK: 475 Kč za automobil (maximálně 2 osoby), vstupenky zde



V rámci zkušební projekce promítá Autokino Ledárny legendární americký thriller Sedm. Dva policisté (Brad Pitt a Morgan Freeman) jsou na stopě geniálního vraha, zodpovědného za sérii děsivých vražd, jejichž oběti spojuje sedm smrtelných hříchů. Thriller zasazený do temného města nasáklého bolestí a zkázou natočil David Fincher (Klub rváčů, Zodiac, Podivuhodný případ Benjamina Buttona).

Mňága a Žďorp online ze zkušebny s Lukášem Pavláskem

KDY: Sobota od 20

KDE: Web M&Ž

ZA KOLIK: Od 169 Kč



Legendární kapela Mňága a Žďorp vyraží na své jarní online turné. "Koncert budeme streamovat z naší zkušebny. Speciálním hostem bude Lukáš Pavlásek," vzkazují členové "Mňágy".

Těhotenská vinjása jóga s Lucií Desrumaux Steiner

KDY: Sobota 18-18.40

KDE: Facebooková událost, promítá se na YouTube kanálu Yoga Karlín

ZA KOLIK: 99 Kč, rezervace zde



Dynamičtější lekce těhotenské jógy pro všechny ženy, které mají již s jógou zkušenosti a jejich těhotenství probíhá bez problémů. Uvolnění beder, jemné posílení a pomoc od bolesti zad.

Velikonoční ostrov: Dokonalost bez kraslic

KDY: Sobota 20-22

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 99 Kč



Cyklus cestovatelských přednášek. Dlouholetý sen se cestovateli a malíři Vladimíru Váchalovi splnil v roce 2019. Po návratu z Antarktidy zamířil do Chile a poté na Velikonoční ostrov. "Jedním slovem dokonalost," popisuje návštěvu jednoho z nejvzdálenějších míst naší planety. Nejedná se zde však jen o slavné sochy Moai, ale především o unikátní ostrovní kulturu a přírodní scenérie. Jak vypadá místní život, exotický kostel či česká stopa v jediné knihovně na ostrově?

Sousedská slavnost online

KDY: Sobota od 16

KDE: Registrace zde, facebooková událost

ZA KOLIK: Zdarma



"Už dlouho chceme uspořádat pořádnou pouliční oslavu. Ale jak víte, pořád to nejde. Ale setkáme se aspoň jako avataři na virtuálních ulicích Starého Města, a program bude o to bohatší," říkají pořadatelé ze Skautského institutu na Staromáku. "V ulicích virtuální Prahy totiž neplatí žádné restrikce. Je možné povídat si na ulici se sousedy v hloučku, navštěvovat kavárny a kulturní akce, zahrát si společně společenské hry, a dokonce se podívat i do míst, kam se nepodíváte ani za normální situace. Do programu se zapojí i desítka organizací, které na Praze 1 působí," dodávají. Čekají na vás video prohlídky: katakomby kostela Pražského Jezulátka, pohled ze zvonice kostela sv. Havla, procházka magistrátem hlavního města Prahy, pohled na Staré Město skrze zkušenosti člověka bez domova, návštěva sklepení pod Staroměstským náměstím, útrob Národního divadla či Rudolfina.

Zahájení 12. sézóny Trhů na Kulaťáku

KDY: Sobota 8-14

KDE: Vítězné náměstí, Praha 6

ZA KOLIK: Zdarma



Po delší pauze se opět mohou začít konat tradiční Farmářské trhy na Kulaťáku. Těšit se můžete na ovoce a zeleninu od českých farmářů, čerstvé pečivo a cukrářské výrobky, maso a uzeniny, mléčné výrobky, vajíčka a mnoho dalších skvělých produktů od vašich oblíbených farmářů.

Bez proudu: Tomáš Klovrza & Bubák

KDY: Sobota od 19

KDE: Facebooková událost

ZA KOLIK: Vstupné "do klobouku" zde



Tomáš Klovrza a Petr "Bubák" Bublák zahrají akusticky ze Studia Žižkov. "Pokud bude stream z technických důvodů přerušen, umístíme hned po vysílání celý záznam na našich stránkách a YouTube Studio Žižkov," vzkazují lidé ze Studia.

Velká pohádka doktorská: Čtení na pokračování

KDY: Neděle od 15

KDE: Web Divadla V Dlouhé

ZA KOLIK: Zdarma



Každou neděli v 15 hodin vám některý z herců či hereček Divadla V Dlouhé přečte jednu pohádku. Tentokrát je na řadě pohádka Případ s Hejkalem a havlovickým vodníkem, kterou vám přečtou Čeněk Koliáš, Martin Matejka, Jan Sklenář, Tomáš Turek a Miroslav Zavičár.

Čteme dětem pohádky: Tři zlaté péra

KDY: Neděle od 18

KDE: Zde, facebooková událost

ZA KOLIK: Zdarma



Po celý rok 2021 budou známe osobnosti číst vašim dětem každou neděli od 20 hodin pohádky Boženy Němcové. Jen tak, pro radost, protože čtení rozvíjí fantazii a podporuje představivost. Po Daře Rolins, Erice Stárkové, Ondřeji Vetchém, Vojtěchu Kotkovi, Davidu Kollerovi, Martě Jandové, Simoně Postlerové, Pavlu Trávníčkovi nebo Kryštofu Hádkovi vám přečte Sarah Haváčová pohádku Tři zlaté péra. Vypnout mobily, umýt, vyčistit zuby, zalehnout a poslouchat!

Stezka Českem: Oficiální přechod ČR

KDY: Neděle 20-22

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 99 Kč



Cyklus cestovatelských přednášek. Proč může na dálkový přechod ČR vyrazit každý? Jak se z cesty party kamarádů stane oficiální cesta na které spolupracuje Klub českých turistů a která se dostane do mezinárodního Forbesu? A může to všechno začít medvědem, který vám chce ukrást kolíky od stanu? Vše, co jste chtěli vědět o prvním oficiálním dálkovém přechodu ČR, ale báli jste se zeptat. Promítá cestovatel Martin Úbl.

Online power jóga

KDY: Neděle 17.30-18.30

KDE: Facebooková událost, vysílá se přes Zoom

ZA KOLIK: 130 Kč



"Milé jogínky a milí jogíni, přidejte se na online lekci power jógy. Zaregistrujte se přes email petra.hubalkova@seznam.cz," vzkazuje cvičitelka Petra.

Opera revival

KDY: Neděle od 19

KDE: Web Opera Studio, vstupenky a odkaz přes GoOut

ZA KOLIK: 149 Kč



Koncert operních melodií ve virtuálním 3D světě ve stylu počítačové hry. Sólisty z Opera studio Praha doprovodí Orchestr Komorní filharmonie Pardubice s hostem Pavlem Šporclem, celým večerem pak provede Václav Žmolík. Se vstupenkou obdržíte vstup do virtuálního 3D světa jako v počítačové hře. Žádné speciální brýle nejsou potřeba. Vytvoříte si vlastní postavu, obléknete ji do gala, projdete se s přáteli, dáte si sraz před divadlem a půjdete společně na představení. U stolu si můžete popovídat přes videohovor, setkat se s někým novým, promluvit si o koncertě. Zároveň si v závislosti na místě bydliště můžete objednat menu z blízké restaurace z nabídky, které vám bude dovezeno až domů, a můžete tak vychutnat společný večer s přáteli, krásnými melodiemi a dobrým jídlem.





Tajemný svět andských civilizací

KDY: Neděle 20-22

KDE: Facebooková událost

ZA KOLIK: Zdarma



Víte, že Inkové budovali svá horská sídla velmi často na nepřístupných místech a ve tvarech obrovských zvířat? Skrývají tyto stavby zhmotnělou mytologii indiánských kultur Jižní Ameriky? A jaké tajemství se v rámci této mytologie skrývá na Machu Picchu? I to se dozvíte při vyprávění Martina Mykisky o předkolumbovských kulturách jihoamerických And. "Během mnoha cest jsem navštívil desítky archeologických lokalit a nyní pomocí rozsáhlé fotodokumentace těchto památek a někdy i překvapivých předmětů představím vývoj indiánské předkolumbovské Jižní Ameriky od nejstarších známek osídlení přes Chavín a Nazku až po Tiwanaku. Podstatná část přednášky pak věnuji incké kultuře a a jejímu mystériu," říká.

Online maškarní bál

KDY: Neděle od 16

KDE: Web akce, vstupenky přes GoOut

ZA KOLIK: 80-300 Kč



Z komunitního centra Mumraj proběhne online stream maškarního bálu. "Rozzáříme oči vašich dětí – plánujeme pořádný mejdan v obýváku, na zahradě, v pokojíčku, ale třeba i v koupelně. Náš a váš oblíbený maškarní bál bude! Můžete začít vyrábět masky a trénovat divoký tanec. Děti čeká velká podívaná včetně tradiční tomboly, zábavných her a soutěží. Připojte se a nechejte do vašich domovů proudit maškarní atmosféru a radost. Maškarním vás provedou naše milé animátorky Radka Železná a Mája Klímová. Koupí vstupenky/vstupenky s tombolovými lístky podpoříte Mumraj, aby mohl dál tvořit krásné aktivity pro komunitu Horních Počernic i v těchto pro nás náročných časech. Budeme vyrábět a hrát si. Bude se vám hodit mít u sebe 2 vařečky, menší hrnec, papíry, pastelky, lepidlo, nůžky a šátek či menší šál," říkají pořadatelky.

Zimní příhody včelích medvídků

KDY: Neděle od 15

KDE: Zde

ZA KOLIK: 120-300 Kč



Členové divadelního spolku Krapet zahrají a online budou promítat v neděli z prken Divadla Horní Počernice pohádku Zimní příhody včelích medvídků. Léto končí a na paloučku u čmeláčí chaloupky začíná podzim. Všechno odkvetlo a všechno padá. Čmeldové ochutnají první sladké hrušky, jenže neví, že si na nich taky pochutnává nebezpečný Sršeň. Ještě že ty hrušky padaj. Vrací se vyděšení čmeldové k mamince, která má pro ně také překvapení. Na oslavu posledního sluníčkového dne k nim přichází sousedé - pan Babočka, paní Mnohonožka Božka, pan Kvapík, pan Cvrček, babička Čmelinda a nesmí chybět ani Beruška. Všichni mají nějaký dárek, aby se Čmeláčkům v zimě dobře spalo. A taky spí. Jenže Zima Zimice je tak krutá, že se Čmeldové probouzí uprostřed zimy, aby si přitopili. Stopy ve sněhu jim nahání strach. Kdo jim to chodí kolem čmeláčí chaloupky? To už uvidíte sami!

Vyhráváme: Živě z Paláce Akropolis

KDY: Po celý víkend

KDE: Facebooková událost, web Paláce Akropolis

ZA KOLIK: Interprety můžete podpořit přes Donio



"Vyhráváme, hrajeme, nevzdáváme to! Oslavte s námi to, že kultura i přes současnou tíživou situaci nadále žije. Připravili jsme pro vás sérii 13 živých streamů, ve kterých poznáte pořádný kus české scény," vzkazují lidé z Paláce Akropolis.

Program (vždy od 20h)

Pátek: Link To Swing (série swingových kapel)

Sobota: MC Gey

Neděle: Člověk krve





Autokino Strahov

KDY: Po celý víkend

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil



I v dnešní době, kdy jsou klasické kinosály zavřené, můžete vyrazit s rodinou nebo přáteli na projekci filmu. Jaký program vás čeká o víkendu?

Pátek

20.00 Šarlatán

22.20 Rapeři z Comptonu

Sobota

20.00 Mizerové navždy

22.00 Chlast

Neděle

20.00 Angry Birds ve filmu 2

22.00 Colette: Příběh vášně

Moje kino live

KDY: Po celý víkend

KDE: Web projektu

ZA KOLIK: 100-1000 Kč dle vlastního rozhodnutí



"Projekce probíhají formou živého streamu. Vyberte si film v programu a kupte si vstupenku úplně stejně, jako byste si kupovali lístek do kina. Odkaz na stream vám přijde současně se vstupenkou. Před projekcí si můžete povídat s ostatními diváky i kinaři prostřednictvím chatu. Po filmu můžete ještě probrat dojmy a filmové zážitky. K projekcím si pro vás připravujeme také zajímavosti o filmu, které vám posíláme do chatu," říkají pořadatelé akce. A co vás v nejbližších dnech čeká?

Pátek 20.30 Šarlatán

Sobota 20.30 Než skončí léto

Neděle 20.30 Slunovrat





Národní muzeum online

KDY: Nonstop

KDE: Muzejní web

ZA KOLIK: Zdarma



Národní muzeum se prakticky už rok potýká s koronavirovými opatřeními. Proto zpřístupnilo na svých stránkách online prohlídky výstav. V současné chvíli si můžete projít výstavy: Lidová víra, Parlament!, Sblížení: Lidé a velké šelmy Šumavy, Korona v muzeu, 1620: Cesta na Horu, Lvem mě nazývají, Slavní čeští skladatelé, Před sto lety na Tahiti, Hudební zvěřinec, České národní povstání, Staré pověsti české, Národní muzeum v éře Československa, Příběh plejtváka myšoka, Sametová revoluce: Říká se jí sametová, Znovu svobodně, Labyrint informací a ráj tisku, Račte vstoupit do divadla, Na Sibiř z domova, Přírodovědecké sbírky ve fotografii, Století trampingu, Import / Export / Rock´n Roll.

Rudolfinum: Compassion Fatigue Is Over

KDY: Po celý víkend

KDE: Web Galerie Rudolfinum

ZA KOLIK: Zdarma



"Vydejte se s námi na prohlídku výstavy Compassion Fatigue Is Over online s umělci a kurátory v unikátní sérii videí. Nestihli jste je v premiéře? Nevadí, všechna dosud odvysílaná videa máme přehledně seřazená na naší YouTube stránce a chystáme pro Vás další," zvou pořadatelé akce.

Online výstava orchidejí

KDY: Po celý víkend

KDE: Web Botanické zahrady

ZA KOLIK: Zdarma



Přesto, že do botanické zahrady už můžete jít "naživo", nabízí vám během víkendu i online výstavu orchidejí. Orchideje patří do čeledi vstavačovité Orchidaceae a jsou jednou ze dvou nejpočetnějších čeledí cévnatých rostlin. Odhady se pohybují okolo 27 tisíc druhů v necelých 900 rodech – tedy zhruba každý desátý druh vyšších rostlin na Zemi je orchidej. Každý rok však přibývají nové popisy a žádné číslo není konečné.