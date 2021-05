Komentovaná vycházka: Hradčany známé neznámé

KDY: Pátek 18-19.30

KDE: Začátek na tramvajové zastávce Pohořelec (Praha 1), facebooková událost zde

ZA KOLIK: 50-200 Kč předem přes GoOut

Komentovaná vycházka čtvrtí, kterou všichni znáte. Znáte ji ale doopravdy? "Stejně jako v kterékoliv jiné části Prahy i zde se za fasádami domů skrývají rozmanité lidské příběhy. Příběhy smutné, veselé, dobrodružné i poklidně starosvětské. Tato vycházka se pokusí odhalit alespoň některé z nich. Mluvit se bude například o jednom milovaném a jednom nechvalně proslulém ministrovi, o velmi nevšední dámě či o herci, který se stal agentem. Uvidíte místa, kde se natáčely známé filmy. Chybět nebudou ani pověsti o loupeživých rytířích, pyšné hraběnce a loretánských zvoncích," zvou lidé z pořádajícího spolku Toulky Prahou.

Autokino Ledárny: 12 opic

KDY: Pátek 21-23

KDE: U Ledáren, Praha 4

ZA KOLIK: 399 Kč za automobil (maximálně 2 osoby)



James Cole (Bruce Willis) prožil převážnou většinu svého života v podzemí. Nyní, v roce 2025, žije v ponuré, tmavé, zasněžené přítomnosti. Začalo to už na konci dvacátého století, kdy během dvou let (1996 a 1997) zemřelo přičiněním neznámého bídáka, který vypustil do ovzduší nebezpečný vir, pět miliard obyvatel zeměkoule. Hrstka lidí se s tím ale nehodlá jenom tak smířit, a proto vysílá do minulosti prostřednictvím stroje času „nedobrovolné dobrovolníky“ z řad vězňů. Jejich úkolem v podstatě není spasit svět a odvrátit neštěstí - co se stalo, nejde odestát. Mají jen pozorovat, sbírat vzorky a odhalit zdroj nákazy, původ všeho zla…

Kolem světa: Peru - nejen po stopách Inků

KDY: Pátek 20-22

KDE: Po zaplacení přes SMSticket obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 99 Kč



Cyklus cestovatelských přednášek. Jak se cestuje po Peru s ekvádorským horolezcem? Proč se musí na ostrovech jezera Titicaca nechat brambory nejprve projít mrazem? Co obnáší Den policie pod Machu Picchu? Do kolika výškových metrů se dá jet na motorce? A z kolika na kole? Jak se v údolí Colca slaví čištění kanálů? Je těžké spatřit pouštní lišku? Kam až doletí andský kondor? Na všechny tyto otázky, a mnohem dalšího, vám při svém promítání odpoví cestovatelka Jana Troupová.

Africké trhy v Karlíně

KDY: Pátek 8-18

KDE: Karlínské náměstí, Praha 8

ZA KOLIK: Zdarma



Do Karlína se opět vrací to nejlepší přímo ze srdce Afriky. Přijďte ochutnat skvělé tropické ovoce, které pro vás pěstují drobní ugandští farmáři. Všechno je tak akorát zralé, zaručeně čerstvé a bez jakékoli chemie. Co vás čeká? Čerstvé ovoce z Afriky, exotické ovoce z Asie, sušené ovoce, dálkami vonící koření ze Zanzibaru, extra kvalitní káva, čaj, džemy a mnoho dalšího.

Pro studenty: Putování s Karlem IV.

KDY: Pátek 13-20

KDE: Trasa vede přes pražské památky spojené s Karlem IV.

ZA KOLIK: Zdarma, nutné mít v mobilu nainstalovanou aplikaci Actionbound, další informace na facebookové události

Politologický klub FSV UK si připravil další tematické putování - tentokrát s Karlem IV. k výročí jeho narození. Trasa povede přes významné pražské památky spojené s tímto českým velikánem a s Univerzitou Karlovou. Těšit se můžete na několik stanovišť, na kterých naleznete vždy QR kód, kde se Vám po načtení objeví otázka týkající se právě Karla IV. a jeho života.

Duše K: O lidech a koních s Alexandrou Vosátkovou

KDY: Sobota 19.30-22.30

KDE: YouTube, facebooková událost zde

ZA KOLIK: Zdarma



Další díl ze seriálu besed Jaroslava Duška s jeho hosty. Tentokrát o lidech a koních - cestě k sebepoznání trochu jinak… Koně a lidé se setkávají ve zvláštním partnerství již celá tisíciletí. Cesta k sobě, k porozumění lidem, vztahům a svému nitru může jít i tudy… Dnes Alexandra Vosátková, lékařka, která v deseti letech propadla koním. Tato vášeň se později odrazila i v její profesi, protože se již 30 let zabývá hipoterapií - léčbou pomocí koně. Také se věnovala léta paradrezůře - naučila jezdit deset i velmi vážně handicapovaných jezdců. Objevila tak úplně jinou cestu výuky jezdců, práci s tělem člověka i koně. Její životní klisna Betty ji dovedla k cestě sebepoznání, a to díky své specifické povaze a s tím spojenému velmi složitému osudu…

Kolem světa: Irsko - s dronem nad útesy a potápění s delfíny

KDY: Sobota 20-22

KDE: Po zaplacení přes SMSticket obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 99 Kč

Cyklus cestovatelských přednášek. Irsko je bezesporu jeden z nejkrásnějších evropských ostrovů, vyhledávaný fotografy, surfaři a romantickými dobrodruhy. Není proto divu, že když sem přiletěl fotograf Petr Jan Juračka poprvé, ostrov jej zcela uhranul zejména jeho krajinou, kterou mnohokrát obletěl hned několika různými drony. Promítají "extrémní fotograf" Petr Jan Juračka a fotograf oceánů George Karbus.

Mňága a Žďorp na jarním online turné

KDY: Sobota od 20

KDE: Web kapely

ZA KOLIK: Od 169 Kč



Legendární kapela Mňága a Žďorp vyraží na své jarní online turné. "Koncert budeme streamovat z naší zkušebny. Speciálními hostem bude Milan Cimfe ze Studia Sono," vzkazují muzikanti.

Ze sklepa ven ve Studiu Žižkov

KDY: Sobota 21.30-22.30

KDE: Facebooková událost

ZA KOLIK: Zdarma, dobrovolné vstupné do klobouku přes Streamlabs

V sobotu večer zahraje z žižkovského Studia kapela Ze sklepa ven. "Pokud bude stream z technických důvodů přerušen, umístíme hned po vysílání celý záznam na našich stránkách a Youtube Studio Žižkov," vzkazují pořadatelé.

Kolem světa: Andalusie - města a příroda

KDY: Neděle 20-22

KDE: Po zaplacení přes SMSticket obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 99 Kč



Cyklus cestovatelských přednášek. Andalusie je známá nejen pro svá pueblos blancos, malebná bílá městečka v horách a údolích a slavná města jako je například Sevilla, Granada a Cordoba, ale také pro svou divokou přírodu. A právě krajině nejjižnějšího regionu Španělska se bude věnovat tato přednáška Anny Mullerové.

Čteme dětem pohádky Boženy Němcové

KDY: Neděle od 20

KDE: Facebooková událost

ZA KOLIK: Zdarma

Po celý rok 2021 budou známé osobnosti číst vašim dětem každou neděli od 20 hodin pohádky Boženy Němcové. Jen tak, pro radost, protože čtení rozvíjí fantazii a podporuje představivost. Vypnout mobily, umýt, vyčistit zuby, zalehnout a poslouchat!

Čtení na pokračování: Hrnečku, vař!

KDY: Neděle od 15

KDE: Web Divadla V Dlouhé

ZA KOLIK: Zdarma



Každou neděli vám některý z herců či hereček Divadla V Dlouhé přečte jednu pohádku. Tentokrát je na řadě Hrnečku, vař! Číst bude Michaela Doležalová.

Ryby a rybičky: Výstavní a prodejní burza

KDY: Neděle

KDE: První jazyková základní škola, Horáčkova 1100, Praha 4

ZA KOLIK: Kvůli omezené kapacitě bude možné vstupenky (60 Kč) koupit pouze online

Největší výstavní a prodejní akvaristická burza v Praze u metra Pankrác s dlouholetou tradicí. Počet lidí na akci v jedné chvíli bude omezován z důvodů hygienických nařízení.

Autokino Strahov jede denně

KDY: Po celý víkend

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil (bez omezení počtu lidí v něm)



I v dnešní době, kdy jsou klasické kinosály zavřené, můžete vyrazit s rodinou nebo přáteli na projekci filmu. Jaký program vás čeká o víkendu?

Pátek

21.00 Čtyři pokoje

22.45 U konce světa

Sobota

21.00 Vykolejená

23.00 Vrána

Neděle

21.00 Putování se sobíkem

22.45 Šarlatán

Dyzajn market Jaro

KDY: Sobota a neděle 10-18

KDE: Výstaviště Holešovice, Praha 7

ZA KOLIK: Zdarma



Dyzajn market je výběrová prodejní výstava autorské tvorby 180+ lokálních dyzajnérů. Prohlížet i nakupovat můžete originální šperky, oblečení, doplňky, kabelky, batohy, porcelán, dekorace, hračky nebo papírenské zboží. Akce se účastní lokální tvůrci z České republiky, Slovenska, Maďarska, Rakouska a Německa.

Výprava do vesmíru

KDY: Denně

KDE: Planetárium Praha, Královská obora 233, Praha 7

ZA KOLIK: Zdarma



Speciální venkovní výstava k výročí prvního letu člověka do vesmíru na šesti zábavných panelech mapuje první kroky lidstva v kosmu a jeho touhu po poznání. Jací zvířecí astronauti letěli nechtěně mimo domovskou planetu a jak vypadal let prvního člověka? Co se děje ve vesmíru s lidským tělem a co se změnilo za posledních 60 let? Výstava probíhá na dvou místech. Volně přístupná bude před budovou planetária. Na Štefánikově hvězdárně je umístěna ve vnitřních prostorách a její otevření bude záviset na epidemiologické situaci.Lorem ipsum dolor sit amet…

Moje kino live

KDY: Denně

KDE: Web projektu

ZA KOLIK: 100-1000 Kč dle vašeho rozhodnutuí

"Projekce probíhají formou živého streamu. Vyberte si film v programu a kupte si vstupenku úplně stejně, jako byste si kupovali lístek do kina. Odkaz na stream vám přijde současně se vstupenkou. Před projekcí si můžete povídat s ostatními diváky i kinaři prostřednictvím chatu. Po filmu můžete ještě probrat dojmy a filmové zážitky. K projekcím si pro vás připravujeme také zajímavosti o filmu, které vám posíláme do chatu," říkají pořadatelé akce. A co vás v nejbližších dnech čeká?

Pátek 20.30 Havel

Sobota 20.30 Šarlatán

Neděle 20.30 Divoká stvoření jižních krajin

Národní muzeum online

KDY: Nonstop

KDE: Muzejní web

ZA KOLIK: Zdarma



Národní muzeum se otevřelo, ale pořád jen částečně. Neustále je možné užít si i online prohlídky výstav. V současné chvíli si můžete projít výstavy: Lidová víra, Parlament!, Sblížení: Lidé a velké šelmy Šumavy, Korona v muzeu, 1620: Cesta na Horu, Lvem mě nazývají, Slavní čeští skladatelé, Před sto lety na Tahiti, Hudební zvěřinec, České národní povstání, Staré pověsti české, Národní muzeum v éře Československa, Příběh plejtváka myšoka, Sametová revoluce: Říká se jí sametová, Znovu svobodně, Labyrint informací a ráj tisku, Račte vstoupit do divadla, Na Sibiř z domova, Přírodovědecké sbírky ve fotografii, Století trampingu, Import / Export / Rock´n Roll.

Botanická zahrada: Jedovatá sezona

KDY: Denně 9-19

KDE: Botanická zahrada, Trojská 800/196, Praha 7

ZA KOLIK: Od 100 Kč

Všichni znáte příběhy otrávených šipek, odvarů z bolehlavu či durmanu nebo pokrmů ze špatně připravených fazolí. Možná máte na zahradě nebo v bytě jednu jedovatou rostlinu vedle druhé a anio tom nevíte… „Pojďte s námi prozkoumat tajemství nebezpečných rostlin. V průběhu celého roku v naší zahradě budeme postupně odhalovat tajemství rostlinných zabijáků, dozvíte se, co dělat v případě otravy a hlavně, jak takové otravě předejít,“ zvou lidéz trojské botanické zahrady. Aktuálně běží program „Pojďte do háje, právě kvete aneb Jedovaté hajničky a cibuloviny“. Co vás čeká? S jarem rozkvétají rostliny mnohdy nenápadné, ale zblízka nesmírně krásné. Věděli jste, že bývají i značně jedovaté? Přijďte se podívat.

Venkovní výstava Rohanský ostrov

KDY: Nonstop do 31. srpna

KDE: Okolí Rohanského a Libeňského ostrova, Praha 8

ZA KOLIK: Zdarma



Výstava Rohanský ostrov na svých deseti zastaveních upozorňuje na pestrost 56 hektarů pražského meandru a jeho okolí, které se rozkládá od Štvanice po Libeňský ostrov. Toto území v budoucnu čeká postupná proměna. Výstava návštěvníky provází známými místy i zapadlými zákoutími a zprostředkovává přírodní, kulturní i uměleckou barvitost oblasti.

Galerie Vltavská: Básně z dálnice

KDY: Nonstop do 25. června

KDE: Venkovní Galerie Vltavská (u stejnojmenného metra)

ZA KOLIK: Zdarma

Básně z dálnice, sestavené z reklamních sloganů z billboardů sesbíraných Jolanou Havelkovou při cestách Českou republikou za uplynulých 12. Realizaci tohoto záměru vybrala odborná porota v rámci otevřené výzvy.

Království železnic je opět otevřeno

KDY: Čtvrtek a pátek 12-19. Víkendy, svátky a prázdniny 9-19

KDE: Stroupežnického 23, Praha 5

ZA KOLIK: 50-260 Kč



Království železnic se znovu otevírá, byť v omezené provozní době. Návštěvníci se mohou opět těšit především na velké modelové kolejiště, upravenou tramvaj a „motorák“ ř.810 s projekcí, herny, závodní dráhu pro RC modely, virtuální realitu se soutěží v třídění odpadů i prohlídkou kolejiště a doplňkové výstavy.

Novoměstská radnice otevřela své brány

KDY: Od úterý do neděle, 10-18

KDE: Karlovo náměstí 1/23, Praha 2

ZA KOLIK: Dle programu na webu radnice

Po dlouhé přestávce ožila konečně i Novoměstská radnice na Karlově náměstí. "V historické věži je do 27. května k vidění výstava prací žáků výtvarného oboru pražských ZUŠ," zve návštěvníky ředitel radnice Albert Kubišta. Ve věži je dále k vidění stálá expozice Historie Nového města pražského umístěná v bytě věžníka a v 1. patře věže Novoměstské radnice se nachází původně gotická kaple. Ti, pro koho jsou dvě stovky schodů příliš velký fyzický výkon, si užijí výstavu dokumentaristy Martina Šmoka Stopy židovské přítomnosti v Praze 2 představující pozoruhodnou ale málo známou kapitolu z historie Vinohrad. Nachází se v přízemí věže a je přístupná zdarma.

Nová stopovací hra Oživlá mumie

KDY: Po celý víkend

KDE: Chuchelský háj, Praha 5. Info:Stopovací hry

ZA KOLIK: 170 Kč



Jste výprava se speciálním úkolem. Jistý zahraniční režisér Rick Sloane se rozhodl natočit svůj nejnovější hororový film v Barrandovských studiích. K tomuto účelu získal a dovezl i pravou mumii. Chtěl svému snímku dodat na větší autentičnosti. Během natáčení však po vyřknutí kouzelné formule, která byla na sarkofágu, mumie obživla a zmizela z barrandovských ateliérů neznámo kam. Neví se, jestli není nebezpečná… Trasu zvládnete zhruba za tři hodiny a po cestě si prohlédnete rozsáhlé filmové kulisy středověkého města, navštívíte zookoutek, dětské hřiště a krásnou vyhlídku Vápenice.