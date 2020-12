Advent na střeše Lucerny

KDY: Pátek až neděle 15-20

KDE: Střecha Lucerny, Štěpánská 61, Praha 1

ZA KOLIK: 120 Kč

Těšte na adventní atmosféru, Betlém a také krásné výhledy a výjimečné akce spojené s předvánoční dobou.

Book The Film

KDY: Pátek (od 15) až neděle, nonstop

KDE: YouTube kanál Městské knihovny

ZA KOLIK: Zdarma



Filmový festival krátkometrážní tvorby. Čekají vás nejen soutěžní videa, ale také úvodní slovo organizátorů, doprovodný program a vyhlášení vítězného snímku, který vybrala odborná porota. Po celý víkend budete moct hlasovat v divácké soutěži, jejíž výsledky vyhlášeny zde.

Vánoční obyčejář symfoniků FOK

KDY: Pátek od 16

KDE: YouTube kanál FOK

ZA KOLIK: Zdarma



Rodinám, které pravidelně navštěvují cyklus Orchestr na dotek, připravil FOK pro adventní čas hudební výzvy pod názvem Vánoční obyčejář, v němž se za zvuků hudby připraví na Vánoce. Bude se péct cukroví, uklízet pokojíček, skládat hudba podle věšteb z lití vosku a samozřejmě koledovat.

Výstava TMBK Českoland je zpět

KDY: Do 23. prosince

KDE: Oreo Hotel Pyramida, Bělohorská 24, Praha 6

ZA KOLIK: 299 Kč



Jeden z nejvýznamnějších audiovizuálních umělců dnešní doby, nespoutaný a pobuřující kolážista TMBK, se chystá sejít mezi prostý lid a pobavit jej. Monumentální sochy, dehonestující instalace a fascinující multimediální prezentace – a samozřejmě i velkolepé shrnutí života a díla hrdiny virálního věku TMBK v jedné výjimečné výstavě. Přijďte se podívat na multimediální cirkus, kde stihne zasloužený osud Andreje Babiše, Miloše Zemana i Alzáka…

Trhy na Tyláku

KDY: Do 23. prosince, denně 8-19, víkend 10-18

KDE: Tylovo náměstí, Praha 2

ZA KOLIK: Zdarma



Po rozvolnění aktuální situace se opět rozeběhly oblíbené Trhy na Tyláku. Ty potrvají až do

23. prosince. Nakupte si pečivo, cukroví, uzeniny a maso, ovoce a zeleninu, ořechy, med, mléko, sýry a další mléčné výrobky, marmelády a další speciality a delikatesy.





Autokino Strahov uvádí

KDY: Po celý víkend

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil



Program:

Pátek 16.45 Kubo a kouzelný meč

Pátek 19.00 Everest

Sobota 16.45 Jak vycvičit draka

Sobota 19.00 Šarlatán

Neděle 16.45 Kung Fu Panda 2

Neděle 19.00 Corpus Christi

Moje kino live

KDY: Po celý víkend, vždy od 20.30

KDE: Zde

ZA KOLIK: 100 až 1000 Kč (dle vlastního rozhodnutí)



Klasické kinosály musejí být stále ještě uzavřeny a pokud se vám nechce využít služeb strahovského autokina, můžete se pustit do online světa. Je tu pro vás totiž projekt Moje kino live. "Našimi projekcemi se snažíme navodit atmosféru kinosálu se vším, co k němu patří. Projekce se odehrávají v jeden konkrétní čas, sledovat film díky tomu můžete pozorněji a bez pauz, stejně jako v kině," vysvětlují pořadatelé akce. A co vás v nejbližších dnech čeká?

Pátek: Žaluji!

Sobota: Než skončí léto

Neděle: Van Gogh - O obilných polích a oblačném nebi





Kolem světa

KDY: Po celý víkend, vždy od 20

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 50 Kč



Cyklus cestovatelských přednášek, který pořádá a uvádí Karel Wolf.

Pátek: Trek okolo Manaslu (Jan Miklín)

Sobota: Chadar - Po zamrzlé řece do nitra Himálaje (Martin Mykiska)

Neděle: Tanzanie - Se zebrami pod hvězdami (Honza a Petra, Happy Lizard Travelers)

Adolf Loos Světoobčan

KDY: Od pátku až do 1. srpna 2021, denně kromě pondělí 10-18

KDE: Národní technické muzeum, Kostelní 1320/42, Praha 7

ZA KOLIK: Od 80 Kč



Posláním výstavy je připomenout 150 let od narození Adolfa Loose, jednoho ze zakladatelů moderní evropské architektury a dnes už celosvětově proslulého architekta. Výstava prezentuje stěžejní dílo architekta se zaměřením na jeho realizace v Českých zemích. Loosova tvorba a její principy budou na výstavě představeny formou trojrozměrných modelů, fotografií a audiovizuálních prvků. Díky prostorovému diagramu Loosova života návštěvníci snadno poznají, kdy a kde vznikaly jednotlivé projekty.





Art Prague

KDY: Po celý víkend (pátek a sobota 11-19, neděle 11-18)

KDE: náměstí Republiky 7, Praha 1

ZA KOLIK: Od 65 Kč



Přehlídky současného výtvarného umění. Celkem 37 galerijních expozic nabízí díla téměř všech výtvarných oborů - malba, kresba, grafika, socha, umělecké sklo, instalace, videoprojekce a jiné. Návštěvníci mají možnost zhlédnout tvorbu 230 výtvarných umělců napříč generacemi, od nejmladších adeptů až po ikony české výtvarné scény.

Festival izraelského filmu online

KDY: Po celý víkend

KDE: Festivalový web

ZA KOLIK: Zdarma



Těšte se na snímky, se kterými se v běžné české filmové distribuci téměř nesetkáte. Pro festival se vybírají jak filmové novinky, tak i starší kultovní snímky z oblasti hrané a dokumentární tvorby. Součástí festivalu jsou i tematické přednášky o izraelském filmu, prezentace tvorby izraelských filmových škol a další doprovodný program.

Zimní Dyzajn market

KDY: Sobota a neděle 10-19

KDE: Výstaviště Holešovice, Praha 7

ZA KOLIK: Zdarma



Dyzajn market je výběrová prodejní výstava autorské tvorby, těší se na vás téměř dvě stovky lokálních dyzajnérů. Prohlížet i nakupovat můžete originální šperky, oblečení, doplňky, kabelky, batohy, porcelán, dekorace, hračky nebo papírenské zboží. Akce se účastní lokální tvůrci z České republiky, Slovenska, Maďarska, Rakouska a Německa.

Advent po síti: Sváteční rozjímání

KDY: Neděle 18-21

KDE: YouTube kanál FOK

ZA KOLIK: Zdarma



Vánoční atmosféru adventních nedělí vám naladí večery nazvané Sváteční rozjímání. "S nejrůznějšími odborníky si budeme povídat o Vánocích, jejich tradicích, historii a duchovním odkazu. V současných napjatých chvílích bude takové zahloubání ve starých časech, navíc spojené s dávkou krásné hudby, příjemným pohlazením na duši," zvou členové Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK.

Národní muzeum otevřelo své brány

KDY: Denně

KDE: Komplex Národního muzea (Václavské náměstí 68, Praha 1), České muzeum hudby (Karmelitská 2/4, Praha 1), Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur (Betlémské náměstí 1, Praha 1)

ZA KOLIK: Dle jednotlivých institucí, více info na muzejním webu



Národní muzeum hned několik svých budov. Konkrétně půjde o Muzejní komplex Národního muzea (tj. Historickou a Novou budovu), České muzeum hudby a Náprstkovo muzeum asijských afrických a amerických kultur. Ostatní objekty se budou otevírat postupně v návaznosti na vývoj situace.

Přehled otevřených výstav a expozic:

Komplex Národního muzea

Sluneční králové

Slavní čeští skladatelé

Lvem mě nazývají

Korona v muzeu

1620. Cesta na horu

Nástroje paměti

Poklady numismatických sbírek

Sál minerálů

Momenty dějin

Tajný život sbírek: Mongolsko a buddhismus

Držíme spolu

České muzeum hudby

Hudební zvěřinec

Člověk-nástroj-hudba

Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur

Doma na Sibiři

Na březích Nilu

Po stopách asijské cesty Hanzelky a Zikmunda

Kultury Austrálie a Oceánie

Vojta Náprstek