Trh na Plovárně

KDY: Sobota 9-15

KDE: Občanská plovárna, U Plovárny 1, Praha 1

ZA KOLIK: Zdarma

Najdete zde lokální prodejce se zeleninou, ovocem, rybami, květinami a podobně. Ochutnáte čerstvé pstruhy, speciální klobásky, italské delikatesy, skvělou kávu, Aperol, Prosecco, moravská vína, pivo z Pivovaru Národní nebo domácí limonády.

Kolem dokola Národního muzea

KDY: Sobota od 11 a od 13

KDE: Sraz u pokladen v Historické budově Národního muzea, Václavské náměstí 68, Praha 1

ZA KOLIK: 30 Kč



Víte, jaké příběhy se skrývají za sochařskou výzdobou Historické budovy Národního muzea a komu patří jména na její fasádě? Představí se vám podoba tohoto architektonického skvostu tak, že se nestačíte divit. A nejen to výrazně se proměnilo i bezprostřední okolí budovy. Dozvíte se, jak vznikal muzejní komplex, kdy se sem vrátí tramvaje nebo kolik tisíc rostlin bylo potřeba pro zkrášlení přilehlých Čelakovského sadů. Vycházky jsou vhodné i pro rodiny s dětmi.

Den otevřených dveří hangáru

KDY: Sobota 13-18

KDE: Letiště Točná, Praha 4

ZA KOLIK: Zdarma



V sobotu vás na letišti Točná čeká den otevřených dveří hangáru s historickými letadly. Chybět nebude legendární Electra a při dobrém počasí ani letové ukázky.

Letní kino/autokino: Havel

KDY: Sobota 21.30-23.30

KDE: Autokino Strahov, Vaníčkova, Praha 6

ZA KOLIK: 120 Kč



Co byste obětovali pro pravdu a lásku? Celovečerní film Havel přináší příběh jedné z nejvýraznějších osob naší historie Václava Havla z jeho disidentských dob, kdy ještě nebyl slavnou osobností.

Prázdninový blešák

KDY: Neděle 12-17

KDE: MeetFactory, Ke Sklárně 15, Praha 5

ZA KOLIK: Zdarma



Tradiční blešák, kde můžete objevit nové kousky do svého šatníku. Základem bude secondhandové oblečení a doplňky, ale také bižuterie, porcelán, bytové doplňky nebo vinyly.

Burza CD, LP a dalších nahrávek

KDY: 10-14

KDE: Klub Modrá Vopice, roh ulic Spojovací a K Žižkovu, Praha 9

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné



Klub Modrá Vopice pořádá svou první burzu hudebních nosičů v rámci Koncertu pro Kaštánka. "Nechceme na této malé burze žádné šmelináře, překupníky, rusky mluvící kšeftaře s padělanými nosiči, ale pouze opravdové fanoušky hudby a klubu. Proto bude omezen vstup prodávajícím pouze na dvě bedny nosičů," říkají pořadatelé. Po burze je možné v klubu rovnou zůstat na koncert.

Koncert pro Kaštánka

KDY: 18-23

KDE: Klub Modrá Vopice, roh ulic Spojovací a K Žižkovu, Praha 9

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné



Tradiční koncert věnovaný vzpomínce na Lubomíra Kaštánka se uskuteční jako vždy v jeho oblíbené Modré Vopici na venkovním a vnitřním pódiu. Letos mu zahrají jeho kamarádi z kapel Boa2, Jolly Joker + PBU, Together a Mea Culpa. Akci bude uvádět Richard Sacher.





Pirátská pohádka a žonglérská dílna

KDY: Neděle 15-16

KDE: Centrum H55, Hloubětínská 5, Praha 9

ZA KOLIK: 50 Kč



Vydejte se na dobrodružnou plavbu s pirátem, co sice nemá jednu ruku, ale rozhodně mu nic neschází. Plaví se totiž na lodi, které velí holka jeho snů. Po jejím boku se postaví Neptunovi, ukřičeným sirénám, nebezpečnému Krakenovi i zákeřné Krevetě. Nakonec se vypraví i na jednu záchrannou misi. A po zábavného představení bude ještě žonglérská dílna.

Food Truck Park

KDY: Neděle 10-19

KDE: Výstaviště, Praha 7

ZA KOLIK: Zdarma



Každou neděli od 10 hodin na vás čekají food trucky a stánky s nabídkou specialit od klasických burgrů, trhaného masa, zapékaných sendvičů, belgických hranolek, až po italskou, mexickou a asijskou kuchyni. Na Bruselské cestě bude i trh nabízející řemeslné výrobky, dyzajnové oblečení a další. Přijďte ochutnat.

100 roků Říše loutek

KDY: Až do 31. ledna, denně kromě pondělí 9-20

KDE: Dům U Zlatého prstenu, Týnská 630/6, Praha 1

ZA KOLIK: 150 Kč, snížené 60 Kč



Říše loutek se zrodila před 100 lety. Výstava v domě U Zlatého prstenu představuje především loutky. Ale také fotografie, návrhy, ukázky dekorací, rekvizit i kostýmků.

Devatero řemesel, desátá bída?

KDY: Do 5. dubna 2021, denně kromě pondělí 10-18

KDE: Zámecký areál Ctěnice, Bohdanečská 259/1, Praha 9

ZA KOLIK: 100 Kč, snížené 50 Kč



České pohádky jsou plny řemeslníků, ať už jsou to ševci, krejčí nebo zlatníci či zahradníci. Řemesla jsou zachycena v mnoha podobách, ale většina pohádek se neobejde bez řemesel, která se v minulosti starala o stravu obyvatel, jako byli mlynáři, pekaři, řezníci, uzenáři nebo rybáři. Výstava se zaměří na filmová zpracování tohoto fenoménu, a to v pestrém výběru rekvizit a kostýmů ze slavných českých filmových pohádek.

Opráski sčeskí historje

KDY: Až do 23. srpna, denně kromě pondělí 13-18

KDE: Villa Pellé, Pelléova 10, Praha 6

ZA KOLIK: Od 90 Kč



Bojovníci slavných českých bitev a stateční vojáci opět zaujmou své pozice, ale tentokrát pouze na papíře. Diváci se tak mohou těšit na třeskuté salvy vtipu a svištící ostří Jazovy češtiny, kterou se umí tak mistrně ohánět. Kromě obligátního Zmikunda jsou kreativními spolupracovníky Jaze tentokrát i architekti ze studia Robust Architects, kteří připravili hravé instalace, umožňující malým i velkým návštěvníkům aktivně vstoupit do některých momentů české historie.