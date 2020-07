Letní kino: Pozor, vizita!

KDY: Sobota 21-23

KDE: Kasárna Karlín, Prvního pluku 2, Praha 8

ZA KOLIK: 80 Kč

Český psychologický film se odehrává v roce 1960 na infekčním oddělení jedné nemocnice, kde je jako bacilonosič břišního tyfu izolován starý Prepsl, tulák bez rodiny, světoběžník s osobitou etikou a pojetím svobody. Právě on je středem veškerého dění, dominantní postavou příběhu. Zpočátku odmítá přizpůsobit se situaci a žít v izolaci od světa za nemocniční zdí, několikrát se pokusí o útěk, ale časem začne navazovat přátelské vztahy nejen s personálem nemocnice.

Vladivojna v Balbínce

KDY: Sobota 20-23

KDE: Balbínka, Balbínova 6, Praha 2

ZA KOLIK: 200 Kč



Vladivojna La Chia v doprovodu cellistky Terezie Vodička Kovalové zahraje průřez svou starší i nejnovější tvorbou, přečte něco ze svých zábavných Vladibajek a zaimprovizuje na humra. Komorní i kabaretní vystoupení, divoké i křehce intimní okořeněné bezprostředním a vřelým kontaktem s publikem.

Hana Zagorová a Petr Rezek

KDY: Sobota 20-22

KDE: Výstaviště PVA Expo Letňany, Beranových 667, Praha 9

ZA KOLIK: Od 390 Kč



Prague kemp Letňany je premiérový ročník unikátního projektu v Praze, který propojí široké spektrum uměleckých činností a žánrů v jeden celek a nabídne návštěvníkům komplexní letní program vystoupení, událostí, aktivit a eventů. V sobotu vám nabídne koncert Hany Zagorové a Petra Rezka.

Hvězdné léto: Carmen Y Carmen

KDY: Sobota 20-22

KDE: Divadlo Kalich, Jungmannova 9, Praha 1

ZA KOLIK: Od 499 Kč



Dvě velké hvězdy svých oborů, operní pěvkyně Dagmar Pecková a herečka Barbora Hrzánová, se scházejí v unikátním představení Carmen Y Carmen, kde obě – každá po svém – ztvární hlavní hrdinku slavné Bizetovy opery. Přímo pro Peckovou a Hrzánovou ho napsal divadelní autor, herec, muzikant a režisér Jan Jiráň.

Prodejní retro bazar

KDY: Sobota až pondělí 10-17

KDE: Muzeum Kouzlo starých časů, Valdštejnská 150/4, Praha 1

ZA KOLIK: Zdarma



Přijďte si ulovit svůj nový originální kousek na oblíbený Prodejní retro bazar ze sbírek muzea. Nejen pro sběratele, ale i pro všechny, kdo mají rádi staré věci a módu let 1900 až 1940. Své kousky si najdou dámy i pánové.

Kramářova vila: Dny otevřených dveří

KDY: Sobota a neděle 9-17

KDE: Kramářova vila, Gogolova 1, Praha 1

ZA KOLIK: Zdarma



Úřad vlády ČR díky příznivému vývoji epidemiologické situace může opět pro veřejnost zpřístupnit historické vládní vily a paláce. Zájemci budou mít možnost postupně navštívit všechny objekty Úřadu vlády ČR, a to od začátku července do konce listopadu. První den otevřených dveří se uskuteční již v sobotu 4. července, kdy bude pro veřejnost otevřena Kramářova vila, rezidence předsedy vlády vybudovanou prvním československým premiérem Karlem Kramářem.

Viktoriánská promenáda

KDY: Denně do 26. 7., 10-17

KDE: Muzeum Kouzlo starých časů, Valdštejnská 150/4, Praha 1

ZA KOLIK: Od 200 Kč



Laskavá a poklidná atmosféra letních promenád na břehu moře či v parcích se promítá do expozice Viktoriánská promenáda. Nahlédněte do doby, kdy je volný čas výsadou majetných vrstev, kdy být viděn na správném místě, v patřičném oděvu a při populární aktivitě, je nezbytné pro prestižní postavení ve viktoriánské společnosti. Výstava ze soukromé sbírky historických oděvů a kuriozit z let 1850-1920 je zaměřena na tradice trávení volného času a zábavy na konci 19. stol. Návštěvníkům umožní poodhalit nejen atmosféru elegance, ale i vznik nových pobřežních promenád a cestování za odpočinkem.

Cosmos Discovery

KDY: Do 30. 8., neděle až čtvrtek 10-19.30, pátek až sobota 10-22.30

KDE: Výstaviště, Praha 7

ZA KOLIK: Dospělí 300 Kč, zlevněné od 100 Kč



Cosmos Discovery je zážitkovou výstavou pro celou rodinu, ale i pro odborníky a fanoušky kosmických letů. Návštěvníky provede historií od prvních letů až k současným a budoucím misím. Navíc nabízí i opravdové prožitky kosmonautů ať už v průchozím modulu stanice MIR, kokpitu raketoplánu nebo při výcviku astronautů v Cosmos Campu.

Lekce jógy Na Kampě

KDY: Neděle 15-18

KDE: Park Na Kampě, Praha 1

ZA KOLIK: Zdarma



Hodiny jógy povedou certifikovaní lektoři Evropské federace jógy. Demonstrátoři budou studenty Mezinárodní jógové Akademie. Zájemci by měli mít pohodlné oblečení, vodu a přinést si podložku na cvičení.

Tango na střeše Lucerny

KDY: Neděle 18-22

KDE: Lucerna, Štěpánská 61, Praha 1

ZA KOLIK: 100 Kč



V 18 hodin začne lekce argentinského tanga, kde si tango můžete vyzkoušet nebo získat novou inspiraci do vašeho tance, a po jejím skončení, zhruba v 19 hodin, se již bude tančit za doprovodu DJ až do setmění. Živé vstupy při západu Slunce zajistí Juan Carlos Vivas (kytara) & Maximiliano Lingotti (bandoneon).

Hvězdné léto: Caveman

KDY: Neděle 20-22

KDE: Divadlo Kalich, Jungmannova 9, Praha 1

ZA KOLIK: Od 499 Kč



Máte chuť se rozesmát až k slzám? Přijďte se podívat na slavnou one man show o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou, o rozdílech mezi námi, o lásce, partnerství a vtipně utajených kvalitách obou pohlaví.

Letní swingové tančírny na Gauči

KDY: Neděle 18-22

KDE: Gauč ve Stromovce, Výstaviště 415, Praha 7

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné



Na co se můžete těšit? Na otevřenou lekci swingu pro začátečníky a kolemjdoucí na začátku večera pod taktovkou taneční školy Swing Busters, na kapelu a DJe, kteří rozjedou ty nejlepší swingové pecky a samozřejmě na taneční vystoupení.