Dětský den Prahy 12

KDY: Sobota 11-16

KDE: Letiště Točná, Praha 12

ZA KOLIK: Zdarma

Tradiční dětský den plný zábavy a her s programem pro celou rodinu. Čeká vás hudební vystoupení, soutěže o sladké i věcné odměny, ukázka hasičské i policejní tehcniky, závodní trucky, výstava drobného zvířectva, dětská skákadla, nafukovací ponorka a mnohé další.

Yoga in the jungle

KDY: Sobota 9.30-10.30

KDE: Manifesto Smíchov, náměstí 14. října 82/16, Praha 5

ZA KOLIK: 150 Kč



Uvolněte své tělo a uklidněte svou mysl v oáze smíchovské džungle, poslouchejte zvuk tropického lesa a nechte své tělo uniknout z rušných ulic města. Naša profesionální lektorka jógy Deni Žideková zajistí, že lekci budete opouštět s odpočatým tělem připraveným na víkend.

Den uhříněveského draka

KDY: Sobota 10-22

KDE: Skatepark Uhříněves, Podleská, Praha 22

ZA KOLIK: Zdarma



Celá akce proběhne v areálu bývalého skateparku a v přilehlých oblastech. Program bude plný aktivit pro děti i dospělé. Dračí nálada se ponese od desáté dopolední do desáté večerní a každý si najde svoji notu či dobrotu k jídlu i pití. Více informací na www.praha22.cz.

Slavnosti Libeňského zámku

KDY: Sobota 14-20

KDE: Libeňský zámeček, Zenklova 35/1, Praha 8

ZA KOLIK: Zdarma



Užijte si slavnosti při příležitosti 250 let od přestavby zámku Marií Terezií do dnešní podoby. Po celou dobu slavností budou na nádvoří historická řemesla (kovář, keramik), fotonaut (výdej slosovatelných čísel na prohlídku zámku), stánky s občerstvením, bohatý doprovodný program bude probíhat po celé odpoledne.

Asia food fest

KDY: Sobota 10-20

KDE: Smíchovská náplavka, Hořejší nábřeží, Praha 5

ZA KOLIK: Zdarma



Koriandr, zázvor, chilli, galangal i kurkuma opět provoní Smíchovskou náplavku. Kromě oblíbených asijských klasik z Číny, Thajska, Vietnamu a Indie ochutnáte i méně obvyklé speciality z dalších koutů Asie. Potěší vás čerstvé i smažené závitky, grilované krevety, nudle Pad Thai, Bao s vepřovým bůčkem, pikantní polévky, několik druhů karí, tapiokový puding či pandanové palačinky…

Rodinný festival Pupík

KDY: Sobota 14-19

KDE: Centrum Vlna Ďáblice, Osinalická 1069/26, Praha 8

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné



Komunitní zahrada ožije hudbou, divadlem a pohybovými workshopy pro celou rodinu. Těšit se můžete také na stánky se zdravým občerstvením a rukodělnou tvorbou.

Sobotní jazz na náplavce

KDY: Sobota 16.30-19

KDE: Loď Cargo Gallery, Smíchovská náplavka, Praha 5

ZA KOLIK: Zdarma



Jazzové odpoledne na slunné palubě lodi Cargo Gallery s kytarovým duem ve složení Jaroslav Friedl & Josef Sanytrák. Přijďte si odpočinout, dát si kávu, drink, či něco z grillu, zaposlouchat se a užít si tu klidnou a zelenou část náplavky.

Parkour show

KDY: Sobota 14-19

KDE: Výstaviště, Praha 7

ZA KOLIK: Zdarma



Přijďte na první parkourovou exhibici na největším hřišti v České republice. Po celý den můžete sledovat exhibice v různých věkových kategoriích, shlédnout energickou show od profíků z Parkour klub Ládví, mistr české republiky Tomáš Zonyga předvede stylovou podívanou, ve které nebude chybět spousta triků a navíc si v rámci workshopu můžete parkour sami zkusit.

Prague Ice Cream Festival

KDY: Neděle 10-19

KDE: Výstaviště, Praha 7

ZA KOLIK: 130 Kč



Unikátní svátek všech milovníků zmrzliny a v současné době největší festival svého typu ve střední Evropě. Není lepší způsob jak zakončit léto, znovu vás totiž osvěží vaši oblíbení místní i světoví výrobci.

Blízký Východ: Návod k použití

KDY: Neděle 18-20

KDE: Kavárna dobrodruha, Seifertova 4, Praha 3

ZA KOLIK: 120 Kč



Během přednášky se dozvíte, jak co nejlépe navštívit země jako Írán, Kurdistán, Jordánsko, Palestinu, Maroko či další. Stručný návod na použití této části světa, která je přes mizernou pověst úžasným místem k návštěvě, vám umožní bez obav přemýšlet o prozkoumání nových obzorů. Přednáší Lenka Hrabalová

Letní swingové tančírny na Gauči

KDY: Neděle 18-22

KDE: Gauč ve Stromovce, Výstaviště 415, Praha 7

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné



Těšte se na otevřenou lekci swingu pro začátečníky a kolemjdoucí na začátku večera pod taktovkou taneční školy Swing Busters, kapelu a DJe, kteří rozjedou ty nejlepší swingové pecky a také taneční vystoupení. „Vstupné je dobrovolné, ale budeme rádi, pokud přispějete alespoň stokorunou na odměnu tanečníkům, kapele a pořadatelům. Taneční parket je krytý, akce se tedy koná za každého počasí. K dispozici je bar s obzvláště vypečeným občerstvením,“ lákají pořadatelé akce.

Karlínský rodinný festival

KDY: Neděle 10-18

KDE: Karlínské náměstí 316/7, Praha 8

ZA KOLIK: Zdarma



Oblíbení farmáři, vybrané stánky se skvělým jídlem a pitím pro děti i dospělé, dětské dílničky a hudební vystoupení skupin Circus Brothers, Elias & the Shepherds nebo kapely Atares.

Dog fest 2020

KDY: Pátek (15-20) a sobota (12-19)

KDE: Areál vedle Výstaviště PVA Expo Letňany, Beranových 667, Praha 9

ZA KOLIK: Od 200 Kč



Celý den bude plný zábavy a psí tématiky. Návštěvníci se mohou těšit na překážkové dráhy, agility, soutěže, psí představení nebo srazy plemen. Program, který na milovníky psů i jejich čtyřnohé kamarády čeká, je plný zábavy i vzdělávání. Pořadatelé připravují canicross, oblíbený terénní sport, k dispozici bude agility park, puller, tribal nebo flyball zóny. Chystají se také coursingové závody a psí dostihy. Nudit se nebudou ani malí návštěvníci. Vydat se mohou na pohádkovou venčící stezku nebo si zatančit s psími maskoty.

Čáry Máry fest vol. 3

KDY: Pátek a sobota 18-24

KDE: Klub Modrá Vopice, roh ulic Spojovací a K Žižkovu, Praha 9

ZA KOLIK: Jeden den 180 Kč, dvoudenní 300 Kč



V rámci festivalu Čáry Máry 3 si budete moct kromě řízné hudby také prohlédnout sérii pochmurných maleb Michala Peichla. V pátek vystoupí: Sledgedown, Behavioral Sink, Crippled Fingers, F.O.B., Gibbet a Lofuzz. V sobotu: Brando´s Eyes, Rise Of Surya, From Void To Abyss, Ivÿ Mike, Inpain a Weakness Is A Sin.

Kolekce nejjedovatějších šípových žab

KDY: Od soboty do 31. října, denně 9-18

KDE: Zoo Praha (Gočárovy domy), U Trojského zámku 120/3, Praha 7

ZA KOLIK: Od 200 Kč



Nevelké i zcela miniaturní, výjimečně zbarvené, mnohdy prudce jedovaté. Výstava bude prezentovat mimo jiné dvojice žabek stejného druhu, které se diametrálně liší svým zbarvením podle lokality, v níž žijí. K vidění budou také tzv. „imitátoři“ – pralesničky, které napodobují jiné, jedovatější druhy.

Praguemarket Léto

KDY: Sobota a neděle 10-19

KDE: náměstí Republiky, Praha 1

ZA KOLIK: Zdarma



Podpořte lokální tvůrce. Vybírejte z množství originálních kousků módy, šperků či doplňků na sebe i domů. Čekají vás oblíbené stálice i nové značky. Tradičně nebude chybět ani něco dobrého k zakousnutí a hudba, která roztančila nejedny střevíce.