Napříč Prahou přes tři jezy

KDY: Sobota 28. září, 7-15.30

KDE: Start a zázemí Císařská louka, Praha 5

ZA KOLIK: Startovné 80 Kč, vstupné pro diváky není

Pouze jednou ročně se pro veřejnost otevírají pražské jezy. A je to právě pro závod Tři jezy, který obnáší volné splutí pro vodní skauty, vodáky závodníky i veřejnost. Letos slaví tato 6,5 říčních kilometrů dlouhá trasa kulatých 80 let. Tak vyrazte na Vltavu také. Registrace účastníků na internetových stránkách 3jezy.skauting.cz.

Chilli fest na Náplavce

KDY: Sobota 28. září, 10-20

KDE: Hořejší nábřeží, Praha 5

ZA KOLIK: 100 Kč







Máte chuť okořenit si život? Tak to si nemůžete nechat ujít Chilli fest – nejpálivější food festival v Česku! Na Smíchovské náplavce se pěkně zapotíte nad peprným menu. Budete žasnout, co všechno zvládnou ozvláštnit díky feferonkám, jalapeños, habaneros či anjos. Kromě známých chilli či pikantních a ještě pikantnějších omáček budete mít možnost vyzkoušet i řadu netradičních sladkostí. Přijďte se začátkem podzimu trochu ohřát a využijte jedinečnou příležitost zásobit se chilli specialit na celou zimu.

Den otevřených dveří Ministerstva kultury

KDY: Sobota 28. září, 10-17

KDE: Ministerstvo kultury ČR, Maltézské náměstí 1, Praha 1

ZA KOLIK: Zdarma







Nepropásněte jedinečnou příležitost prohlídky skvostných historických sálů, nádhernou obrazárnu, unikátní knihovnu, či Kapli Nanebevzetí Panny Marie. V přízemí paláce se představí všech 29 příspěvkových organizací Ministerstva kultury se svým programem. Národní technické muzeum ve svém stánku předvede ukázku z doprovodných programů aktuálně připravované výstavy „Diktatura v technice“. Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou Vám přiblíží důležité milníky ze své historie. Nebude chybět ani Muzeum Jana Amose Komenského s nefalšovaným učitelem národů a názornou ukázkou knihvazačství. Poprvé se zpřístupní i překrásné sklepní prostory paláce, kde si prohlédnete historickou výstavu s názvem Česká divadelní fotografie 1859 – 2017.

Street Food Market

KDY: Sobota a neděle 28. a 29. září, 10-18

KDE: At&Food ZOOna, U Trojského zámku 4/1, Praha 7

ZA KOLIK: Zdarma







Každý víkend jsou brány Trojského pivovaru otevřené pro všechny milovníky street foodu. Přijďte si užít dobré jídlo, relax s přáteli a příjemnou atmosféru. Art&Food ZOOna je multifunkční prostor, který vítá rodiny s dětmi, sportovce na kolech, či in line bruslích, nebo vaše zvířecí kamarády. A kromě dobrého jídla si můžete zacvičit na Tyworkouty, zahrát stolní fotbálek nebo jen tak lenošit na sluníčku. Vstup zdarma. Těšit se můžete i na pestrý kulturní program.

Workshop Lunapark filmových vynálezů

KDY: Sobota 28. září, 10.30-13

KDE: Muzeum Karla Zemana, Saská 3, Praha 1

ZA KOLIK: 390 Kč





Víte, jak lidé přišli na to, že se mohou na pohádky také dívat, ne je jenom číst nebo poslouchat? Zjistili, že oči si „pamatují“, co viděly před krátkým okamžikem. Díky tomu se před více než sto lety zrodil film. Vedla k tomu ale dlouhá cesta plná zajímavostí. V lunaparku filmových vynálezů se s nimi seznámíte. A také si vytvoříte vlastní krátké filmové příběhy. Ty budete potom sledovat za pomoci přístrojů, jako je třeba praxinoskop, zoetrop, ale i na plátně, prostřednictvím laterny magiky. Vhodné pro děti od 5 let i pro dospělé. Workshop vedou zkušení lektoři známé vzdělávací a filmové platformy - FreeCinema. Kapacita workshopu je omezena a své místo je nutné zakoupit včas na eshop.muzeumkarlazemana.cz/online-vstupenky/lunapark-filmovych-vynalezu---28--9--od-10-30-do-13-00 .

Music Grill Fest

KDY: Sobota 28. září, 11-22

KDE: Park Portheimka, Matoušova, Praha 5

ZA KOLIK: Zdarma







Nenechte si v parku Portheimka 28. září ujít Music Grill Fest, akci na oslavu Dne české státnosti a na podporu dobrovolnictví. Čeká na vás živá hudba, tanec, skvělé jídlo a pití, bohatý program pro děti, tombola o atraktivní ceny a mnohem více.

Zero Waste Festival Prague

KDY: Neděle 29. září, 12-18

KDE: Invalidovna, Sokolovská 24/136, Praha 8

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné





Nultý ročník festivalu Zero Waste Prague proběhne v barokních prostorách Invalidovny v Karlíně. Čekají vás přednášky, workshopy či malostánky. Přijďte strávit nedělní odpoledne v inspirativním prostředí, kde se můžete naladit na podzimní večery při zpracovávání vaší bezodpadové domácnosti.

Japonsko: Návod k použití

KDY: Neděle 29. září, 18-21

KDE: Kavárna dobrodruha, Seifertova 4, Praha 3

ZA KOLIK: 100/150 Kč







Gejši, samurajové, zen, suši a origami. Tak jen o tomhle Japonsko určitě není. Je to země s bizarní pop kulturou soupeřící se stoletými tradice, vzhlížející k západu a západem vzhlížejícím k ní. Země potýkající se s vymíráním a společenskými problémy o kterých ani nevíme, že existují. Sužovaná starými pravidly vytváří stále nové invence, přetvořuje umění a tradice do nových zákonů a uměleckých směrů. Je to fascinující země plná paradoxů od které se můžeme mnohé naučit. Přednášející: Barbora Žižková. Vstupné na www.smsticket.cz.

Sousedské moštování

KDY: Neděle 29. září, 14.30-18

KDE: Vojanovy sady, Praha 1

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné







Přijďte se bavit, popovídat si, pomoci s moštováním a potkat se. Pozvěte své malostranské a hradčanské sousedy a kamarády. Těšit se můžete na Romba Czardashians (balkán živě), klaunské divadlo Jeníčka a Mařenky - Pohádku O Popelce od 15 hodin, výtvarnou dílnu, karikaturistu, malování na obličej, moštování čerstvých petřínských jablek.

Legendární metalový Protector v Modré Vopici

KDY: Sobota 28. září, 18-00

KDE: Klub Modrá Vopice, roh ulic Spojovací a K Žižkovu, Praha 9

ZA KOLIK: Od 420 Kč







Velkým červeným písmem mají fanoušci metalové muziky v kalendáři zaškrtnutý datum 28. září. Do útrob kultovního klubu Modrá Vopice totiž dorazí německá žánrová legenda Protector. O prvotřídní český support se postará čtyřka Götterdämerung, Sectesy, Lahar a Mörkhimmel.