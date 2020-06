Živá exotika

KDY: Sobota 10-14

KDE: Výstaviště, Praha 7

ZA KOLIK: Od 60 Kč

Největší teraristická burza v České republice. Tradičně se představí více než 170 vystavovatelů. Na veletrhu je možná výměna a prodej exotických rostlin, akvarijních a terarijních živočichů, chovného a sbírkového hmyzu, chovatelských i pěstitelských potřeb a odborné literatury. Přítomni budou i specialisté v oboru teraristiky, kteří ochotně poradí s chovem zakoupených zvířat.

Balkan food & music festival

KDY: Sobota 12-21.30

KDE: Tržnice Holešovice, Bubenské nábřeží 306/13, Praha 7

ZA KOLIK: 100 Kč



Pljeskavica, čevapi, ražnjiči… jehňata, selata a býk na rožni… souvlaki, kebaby, lignje na žaru, jadranské ryby… ajvary, pečené papriky, grilované lilky, cukety… burek, pity, kremšnite, baklavy… prostě spousta lahůdek od těch nejlepších jak z Prahy, tak i od opravdových mistrů kuchyně přímo z Balkánu. Hlavní kapelou je HarMálek Orchestr, který jako jediný zástupce z ČR oficiálně vystupoval na Guča festivalu v Srbsku v celé jeho již dnes šedesátileté historii. Těšte se na nefalšovanou balkánskou horkokrevnou hudbu.

Rostlinný swap

KDY: Sobota 14-17

KDE: Výstaviště, Praha 7

ZA KOLIK: Zdarma



Máte doma spoustu květin, které se vám už nikam nevejdou? Udělejte si doma pořádek a přineste své nechtěné rostliny. Jakékoliv rostliny, semínka, sazenice i řízky. Projděte se mezi ostatními, vyberte si, co se vám líbí a vyměňte svoji rostlinu za vaši novou.





Cesta za živou vodou

KDY: Sobota 18-20

KDE: Kulturní centrum Zahrada, Malenická 1784, Praha 4

ZA KOLIK: 90 Kč



Fantasy pohádka Cesta za živou vodou volně navazuje na předchozí snímek Cesta za králem trollů, v němž jsme poprvé potkali dobrosrdečného Espena, jeho dva bratry, krásnou a odvážnou princeznu Kristin. Statečného Espena nyní čeká ještě větší dobrodružství. Vydává se totiž hledat živou vodu, aby zachránil své bratry i Kristininy královské rodiče.

Dyzajn market Léto

KDY: Sobota a neděle 10-19

KDE: Výstaviště, Praha 7

ZA KOLIK: Zdarma



Dyzajn market je výběrová prodejní výstava autorské tvorby, která se koná na Výstavišti Praha Holešovice. Prohlížet i nakupovat můžete spousty originálních šperků, oblečení, doplňků, kabelek a batohů, porcelánu, dekorací, hraček nebo papírenského zboží. Akce se účastní lokální tvůrci z Čech a Moravy, zda i zahraniční tvůrci se dozvíme snad brzy.





Viktoriánská promenáda

KDY: Denně do 26. 7., 10-17

KDE: Muzeum Kouzlo starých časů, Valdštejnská 150/4, Praha 1

ZA KOLIK: Od 200 Kč



Laskavá a poklidná atmosféra letních promenád na břehu moře či v parcích se promítá do expozice Viktoriánská promenáda. Nahlédněte do doby, kdy je volný čas výsadou majetných vrstev, kdy být viděn na správném místě, v patřičném oděvu a při populární aktivitě, je nezbytné pro prestižní postavení ve viktoriánské společnosti. Výstava ze soukromé sbírky historických oděvů a kuriozit z let 1850-1920 je zaměřena na tradice trávení volného času a zábavy na konci 19. stol. Návštěvníkům umožní poodhalit nejen atmosféru elegance, ale i vznik nových pobřežních promenád a cestování za odpočinkem.

Cosmos Discovery

KDY: Do 30. 8., neděle až čtvrtek 10-19.30, pátek až sobota 10-22.30

KDE: Výstaviště, Praha 7

ZA KOLIK: Dospělí 300 Kč, zlevněné od 100 Kč



Cosmos Discovery je zážitkovou výstavou pro celou rodinu, ale i pro odborníky a fanoušky kosmických letů. Návštěvníky provede historií od prvních letů až k současným a budoucím misím. Navíc nabízí i opravdové prožitky kosmonautů ať už v průchozím modulu stanice MIR, kokpitu raketoplánu nebo při výcviku astronautů v Cosmos Campu.





Festival mezinárodní kuchyně

KDY: Neděle 10-18

KDE: Karlínské náměstí 316/7, Praha 8

ZA KOLIK: Zdarma



Široká nabídka pokrmů z celého světa. Od americké kuchyně, přes Evropu až po Thajsko, prodej exotického ovoce a zeleniny nebo živé vystoupení kapely Circus Brothers (11-14) a Lovesong Orchestra (15-18).

Obscure mosh v Modré Vopici

KDY: Neděle 12-22

KDE: Klub Modrá Vopice, roh ulic Spojovací a K Žižkovu, Praha 9

ZA KOLIK: 490 Kč



Agentura Obscure se po vynucené pauze nadechuje znovu k životu a na poslední červnovou neděli připravili pro fanoušky metalové hudby pořádnou lahůdku, jednodenní festival, během kterého vám na dvoře kultovního klubu zahraje hned devět kapel. Program: 13.30 Consequences, 14.20 Soul Decoder, 15.10 Perfecitizen, 16.05 But, 17.05 Godless Truth, 18.05 Diphteria, 19.00 Brutally Deceased, 19.55 Čad, 21.10 Debustrol.





Pletení ošatek ze slámy

KDY: Neděle 10-17

KDE: Výtvarná dílna Cuřínka, Cuřínova 591, Praha 4

ZA KOLIK: 900 Kč



Během sedmihodinového kurzu se seznámíte se starodávnou řemeslnou technikou a vytvoříte si vlastní slaměnou ošatku. Pletení ošatek je ideálním prostředkem k vyčištění hlavy od každodenních starostí a jedinečnou příležitostí k získání radosti z výsledku své práce. Materiál na pletení (obilná sláma a ratanová šéna) a zapůjčení šídla, tulajky, zástěry a přezutí jsou v ceně kurzu. Kurz je vhodný pouze pro dospělé. Rezervace na www.pletenikosiku.cz.

Klavírní kvarteto Josefa Suka

KDY: Neděle 19.30-22.30

KDE: Lichtenštejnský palác, Malostranské náměstí 13, Praha 1

ZA KOLIK: Od 200 Kč



Desátý díl seriálu koncertů Festival EuroArt Praha. Klavírní kvarteto Josefa Suka (Radim Kresta - housle, Eva Krestová - viola a housle, Aneta Šudáková - violoncello, Pavel Zemen - klavír) zahraje: Josef Suk - Klavírní kvartet a moll, op.1, Gustav Mahler - Klavírní kvartet a moll, Antonín Dvořák: Klavírní kvartet Es dur, op.87.





Blešák v MeetFactory

KDY: Neděle 12-17

KDE: MeetFactory, Ke Sklárně 15, Praha 5

ZA KOLIK: Zdarma



Čeká na vás secondhandové oblečení, doplňky, veteš nebo vinyly. Hudební doprovod DJů a k tomu posezení venku na zahrádce s novými drinky a výhledem na projíždějící vlaky.