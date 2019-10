Jeptišky v Divadle Na Fidlovačce

KDY: Sobota 15-17

KDE: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625, Praha 4

ZA KOLIK: Od 399 Kč

Chcete vědět, co všechno se může stát, když si řádové sestry uvaří k smrti dobrou polévku? Malých sester z Hobokenu bývalo sedmdesát a jedna jeptiška, ale sestra Julie byla vždycky tak trochu podivná kuchařka. A tak není divu, že se dvaapadesát jejích sestřiček odebralo na onen svět. Tedy vlastně prozatím jen do mrazáku, neboť klášterní kasa je po nákupech Matky představené jaksi prázdná. Co dělat? Čekat na zázrak, nebo uspořádat dobročinné představení v pronajatém divadle? Muzikál Jeptišky je totiž něco jako apo-katoli-ptický muzikál, u kterého se chvílemi možná budete až modlit smíchy.

44. Setkání fans skupiny Olympic

KDY: Sobota 13-17

KDE: Kino Mat, Karlovo náměstí 19, Praha 2

ZA KOLIK: Zdarma



Tradiční setkání se tentokrát uskuteční pod taktovkou Franty Kaisera, legendárního šéfa mimoňského fanklubu ve druhé polovině 80. let. A také si poslechnete nové vydání CD a LP Pták Rosomák.

Strašidelný běh se zombie

KDY: Sobota 15-20

KDE: Park Vrch Vítkov, Praha 3

ZA KOLIK: Startovné dle jednotlivých kategorií



Vrch Vítkov bude v sobotu patřit zombíkům. A ti nejodvážnější malí i velcí sportovci se budou snažit okolo nich nepozorovaně proběhnout. Je tu totiž další ročník oblíbeného strašidelného běhu Zombie run. O co jde? O klasický běh děti na jeden kilometr, dospělí na pět. Ovšem na trase na vás budou číhat zombie, kteří mají v plánu každého vyvést z tempa, a možná dokonce sežrat. Registrovat se můžete i na místě, nejpozději však do 17.30 hodin. Veškeré informace získáte na internetových stránkách zombierun.cz.

Mlynářská pohádka

KDY: Neděle 10.30-11.30

KDE: DDM Praha 7, Na Výšinách 1, Praha 7

ZA KOLIK: 50 Kč



Vyražte k vodárenské věži na loutkové divadlo pro celou rodinu. Hraje Divadlo Kukadlo.

Swap: Dejte věcem novou šanci

KDY: Neděle 10-14

KDE: Komunitní centrum Husitská 114/74, Praha 3

ZA KOLIK: Zdarma



Není potřeba utrácet za nové věci, když si můžete vyměnit ty, které již nepotřebujete. Vstup je volný, vše, co si ulovíte, je zdarma. Přinést můžete maximálně 15 kousků dětské, dámské, pánské oblečení, drobné věci do domácnosti, knihy, šperky, kosmetiku, hračky, drobnou elektroniku, časopisy…

Kouzelné odpoledne ve Viničním domku

KDY: Neděle 15-17

KDE: Viniční domek, Chuchelská 6/1, Praha 4

ZA KOLIK: Zdarma



Zažijete kouzelné odpoledne ve Viničním domku, kam určitě přijde i kouzelník. Těšit se můžete na malování na obličej, dětskou taneční zábavu a dobroty šikovné paní kuchařky. Děti v maskách obdrží drobný dárek.

Dny otevřených dveří v Jelením příkopu

KDY: Sobota a neděle 10-15

KDE: Pražský hrad, Praha 1

ZA KOLIK: Zdarma



Kancelář prezidenta republiky vás zve u příležitosti oslav státních svátků na návštěvu Jeleního příkopu. Návštěvníci budou mít ve dvou podzimních termínech unikátní příležitost prohlédnout si průběh a výsledky rozsáhlých rekonstrukčních prací. Přístupná bude jak dolní část příkopu, kde si veřejnost bude moci prohlédnout speciální informační panely o historii příkopu a probíhající revitalizaci, tak i horní část, s nově opraveným prostorem Medvědince. Vstup do Jeleního příkopu bude umožněn ve spodní části (branou od Klárova).

Festival argentinského filmu

KDY: Až do 30. října, 18.30-21

KDE: Kino Lucerna, Vodičkova 36, Praha 1

ZA KOLIK: 120 Kč za film



Letos po osmé se na konci října filmoví diváci dočkají řady výborných argentinských filmů. Přehlídka zahrnuje celkem devět projekcí (z nichž dvě budou reprízované). Festival doprovází výstava originálních filmových plakátů s portréty nejvýznamnějších filmových a nejpopulárnějších herců z období od 30. let minulého století až po současnost.