Redaktor Pražského deníku Michal Káva na tento víkend doporučuje:

"Víkend je plný zajímavých akcí a doporučit jednu není zrovna jednoduchá záležitost. Přesto je tu jedna, která bude zajímat všechny věkové kategorie. Jsou věci, které by se měly připomínat a jednou z nich je hrdinství českých pilotů za 2. světové války. V historické budově Národního muzea probíhá až do konce dubna úžasná výstava Rytíři nebes. Připomeňte si příběhy statečnosti, hrdosti a odvahy. V muzeu je otevřeno denně od 10 do 18 hodin."

A jaké další akce doporučujeme?

Ledová stěna na Černém Mostě

KDY: Od 25. ledna do 16. února, 9-21

KDE: Centrum Černý Most, Chlumecká 6, Praha 14

ZA KOLIK: Děti 80 Kč, dospělí 150 Kč





U západního vchodu do Obchodního centra Černý Most vyroste unikátní, deset metrů vysoká ledová stěna, na které si můžete vyzkoušet, jaké to je stát se alespoň na chvíli skutečným horolezcem. Součástí areálu ledové stěny budou samozřejmě i kvalifikovaní instruktoři, kteří budou všem lezcům k dispozici. Vstup na stěnu je možný pro děti od dvanácti let. Stěnu si mohou vyzkoušet úplní začátečníci, pro pokročilé je pak připravena i složitější lezecká cesta.

O nezbedných kůzlátkách

KDY: Sobota 14-15

KDE: Říše loutek, Žatecká 1, Praha 1

ZA KOLIK: Od 90 Kč



V malém domečku bydlí máma koza se svými kůzlaty Bradáčkem, Trkáčkem a Bělinkou. Protože má hodně práce, musí nechávat kůzlata samotné doma. Ta nesmí nikomu otvírat, jenom mamince. Zlý vlk chce kůzlátka sníst, a tak se vydává za mámu kozu. Kůzlátka zlému vlkovi otevřou a příliš pozdě pochopí, že vlk jejich máma není. Vlk strčí Bradáčka a Trkáčka do pytle, jenom Bělinka se zachrání. Máma koza se vrací domů a Bělinka ji vypráví, jak je vlk ošálil. Ještěže medvěd Michal se svým synkem Míšou vlka dohonili. Trkáček a Bradáček jsou živi a zdrávi, vlk je potrestán a všechno dobře dopadne.

Winter Symbolic v Hells Bells

KDY: Pátek 16.00 až neděle 5.00

KDE: Hells Bells Rockin´ Pub, Na Bělidle 27, Praha 5

ZA KOLIK: 250 Kč



Letní hudební festivaly? To je setkání s přáteli, kraťasy, trička, pivo do kelímků za žetony, živá vystoupení, relax a pohodička. Ale něco takového na konci ledna? Ano, parta Symbolic festival pořádá po velkém úspěchu druhý ročník akce Symbolic winter edition. V pátek i v sobotu na vás čeká po dvou živých koncertech (Sectesy, Naurrakar, Trahir, Bad Victim) a spousta muziky na plátně. Pozor, vstup pouze v kraťasech a tričku (šatna s osobním úložištěm pro každého), pivo do kelímku a měnička žetonů. Prostě Hells Bells hostí letní festival.

Plaváček na Plechárně

KDY: Sobota 15-16

KDE: Plechárna Černý Most, Bryksova 20, Praha 14

ZA KOLIK: 50 Kč



Divadelní pohádka pro rodiče s dětmi v podání Divadla Elf. Plaváček je chlapec jako každý jiný, má však navíc notnou dávku štěstí, kterou mu daly do vínku sudičky. Jeho štěstím je princezna, ale než si ji zaslouží, musí splnit obtížné úkoly. Zlý král, který věštbu vyslechl a snaží se ze všech sil vzepřít osudu, pošle ženicha své dcerky pro tři zlaté vlasy Děda Vševěda. Doufá, že Plaváček na té dlouhé cestě zahyne… Pro děti od 3 let.

Fishfest v Modré Vopici

KDY: Sobota 18-00

KDE: Modrá Vopice, roh ulic Spojovací a K Žižkovu, Praha 9

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné



Ne, tady nepůjde o žádný rybí trh, ale setkání přátel thrashmetalové muziky, pořádaný pražskou kapelou CBF. Ta si na svou oslavu pozvala parťáky United Forces, Endless Drain, Interpunkce a belgické šílence Turbowarrior Of Steel.

Tajemství dámských budoárů

KDY: Sobota a neděle 10-17

KDE: Muzeum Kouzlo starých časů, Valdštejnská 150/4, Praha 1

ZA KOLIK: 250 Kč



Utajit svůj soukromý život před viktoriánskou společností je téměř nemožné a vyvolat skandál je velmi jednoduché. Komentované prohlídky expozice Život pod schody.

Kruton pokřtí nové album

KDY: Sobota 19-22

KDE: Klub 007 Strahov, Chaloupeckého 1903/Blok 7, Praha 6

ZA KOLIK: 150 Kč



Třetí album pražské metalové kapely Kruton, Šeď strachostánků, vychází spolu se stejnojmennou knihou (Maťa nakladatelství) a to u Support underground. Kmotrem desky a knihy bude Petr Korál. John Doe, hlavní postava následujících textů, chtěl žít svůj život. Stal se však pouhým odrazem upadající společnosti, její víry, jejího boha, jejího života – jak fyzického, tak duševního. Zanedlouho sami pocítíte vlezlou nicotu, kterou se donekonečna prodírá John Doe. Snad se pročtete do samotné souhry tónů, odstínů a rytmů. Jako hosty si Kruton pozvali Blasphemer.

Jak na první pomoc?

KDY: Neděle 10.30-13.30

KDE: PiCe, Na Moráni 360/3, Praha 2

ZA KOLIK: Zdarma



Každý z nás se může ocitnout v situaci, ve které jde o vteřiny. Lektor první pomoci Jan Čahoun Čáha nabízí užitečný kurz s ukázkami, jak poskytnout pomoc v různých situacích.

Na úvod něco z teorie a poté praktický nácvik. Přijďte se naučit, jak zachránit lidský život. Zvládne to každý.

Čaroděj ze země Oz

KDY: Neděle 15-16

KDE: Říše loutek, Žatecká 1, Praha 1

ZA KOLIK: Od 90 Kč



Malou Dorotku a jejího pejska odnese tornádo do země, kde vládne veliký a strašlivý kouzelník Oz, kterého ale nikdo neviděl. V jeho zemi žijí také mocné čarodějky, hodná Vilina a zlá Bastinda a plno podivných bytostí – Žvýkalové, divocí vlci, obrovské vrány či létající opice. Vilina Dorotce poradí, aby požádala o pomoc velikého Oze. Ale také, že musí pomoci třem bytostem splnit jejich nejvroucnější přání.





Eva tropí na Fidlovačce hlouposti

KDY: Neděle 19-21

KDE: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625, Praha 4

ZA KOLIK: Od 349 Kč



Příběh o rozjívené dívce, která se k překvapení všech zamiluje, slavil úspěch už v časopisecké podobě, také jako nezapomenutelný film Martina Friče s Oldřichem Novým, Natašou Gollovou a Zdeňkou Baldovou v hlavních rolích a rovněž v knižním vydání. Věříme, že inscenace na úspěch předchozích podob Evina příběhu naváže. Inscenace Eva tropí hlouposti na jeviště Fidlovačky rozhodně patří. Tak jako na ně kdysi patřil i představitel jedné z hlavních rolí ve stejnojmenném filmu Oldřich Nový. Ten našemu divadlu kraloval nejen na jevišti, ale i jako jeho ředitel. Divadlo Na Fidlovačce si všímá tradičních českých látek a také se tu zpívá.

Pohádka o zlatém kuřeti

KDY: Neděle 15-16

KDE: Kulturní dům Kyje, Šimanovská 47, Praha 14

ZA KOLIK: 50 Kč



Vlk a liška najdou opuštěné zlaté vejce, ze kterého se vylíhne malé zlaté kuřátko. A tak se dvě šelmy omylem stanou rodiči, z čehož koukají jen problémy. Co s takovým přírůstkem do rodiny? Ačkoli se vlk a liška rozhodnou o kuřátko postarat, ne všechno se bude dařit. Vlk se sice promění ve starostlivého tatínka, ale liška ryšavá se rozhodne, že by bylo lepší kuřátko sníst… Jak to dopadne, zjistíte na představení. Hraje: Divadýlko Skřítci.





Sabaton a spol. v O2 areně

KDY: Neděle 20-23

KDE: O2 arena, Českomoravská 17, Praha 9

ZA KOLIK: Od 490 Kč



Švédští heavy metaloví hrdinové Sabaton nové album „The Great War“, které zachycuje zlověstnou atmosféru první světové války. Na podporu svého nového mistrovského díla vyráží na turné po Evropě. V neděli se představí v Praze a speciálními hosty The Great Tour budou švédští kolegové Amaranthe a finští rockeři Apocalyptica.