Dan Bárta: Zvířený prach tour

KDY: Sobota 19-22

KDE: Pivovar Hostivar H2, Hornoměcholupská 750/115, Praha 15

ZA KOLIK: 450 Kč

Dan Bárta & Illustratosphere představí naživo své páté řadové album Kráska a zvířený prach.

Hvězdné léto: Hrdinové

KDY: Sobota 19-21.30

KDE: Letní scéna pod Žižkovskou věží, Mahlerovy sady 1, Praha 3

ZA KOLIK: Od 499 Kč



Komedie v hlavní roli s Petrem Kostkou, Jaroslavem Satoranským a Miroslavem Vladykou. Tři veteráni z první světové války, Gustav, René a Fernand, spolu žijí v domově důchodců – pravidelně se setkávají na terase svého současného útočiště, vzpomínají na svou minulost a popichují se, aniž tuší, že největší bitva jejich života je teprve čeká. Jeden je cynik s velkým srdcem, trpící strachem z vnějšího světa. Druhý každou chvíli omdlévá kvůli střepině ze šrapnelu, uvízlé v jeho hlavě, a není proto schopen vést delší konverzaci. Třetí je pragmatik a opatrný optimista, který se – navzdory svému kulhání – pokouší stát nohama pevně na zemi.

Summer Madness ve Vopici

KDY: Sobota 17-24

KDE: Klub Modrá Vopice, roh ulic Spojovací a K Žižkovu, Praha 9

ZA KOLIK: 180 Kč



V prostorách legendárního hudebního klubu se v sobotu sejde zajímavá směsice kapel: Into Catharsis, Stay Down, Kazgaroth, Autumn Cold, Tisíc let od ráje a Scabbard.

Vanessa na Gauči

KDY: Sobota 19.30-22.30

KDE: Gauč ve Stromovce, Výstaviště 415, Praha 7

ZA KOLIK: 450 Kč



Kultovní kapela Vanessa poprvé po vynucené pauze oblaží své fanoušky na akci pod otevřeným nebem na Gauči ve Stromovce. Před Vanessou rozehřeje přítomné publikum kapela Bolehlav.

Letní kino: Ženy v běhu

KDY: Sobota 21.15-23

KDE: Pivovar Spojovna, U Kunratického lesa 1801, Praha 4

ZA KOLIK: Zdarma



Promítání filmu Ženy v běhu v letní kině v parku Kunratického zámku. Věra (Zlata Adamovská) prožila s Jindřichem báječný život a je pevně rozhodnutá splnit jeho poslední přání – zaběhnout maraton! Emancipovaná a rázná matka tří dcer v tom nevidí žádný problém. Prostě si trasu rozdělí na čtyři díly a zdolají těch více než 42 kilometrů jako rodinná štafeta. Žádná z nich sice dosud neuběhla ani metr, ale do startu přece zbývají tři měsíce a trenér Vojta (Vladimír Polívka) připravil skvělý kondiční plán…

Květináč: Burza květin a květinových řízků

KDY: Neděle 12-17

KDE: Meet Factory, Ke Sklárně 15, Praha 5

ZA KOLIK: Zdarma



Po tradičních Blešácích s oblečením v Meet Factory na scénu přichází oficiální první Květináč. V továrně se bude měnit, ale také si budete moct nové květiny a věci potřebné k pěstování koupit, stejně tak jako řezané květiny. Pořadatelé pro vás připravují i workshopy, přednášky a další aktivity spojené s botanikou.

Vertigo v Jazz Docku

KDY: Neděle 20-23

KDE: Jazz Dock, Janáčkovo nábřeží 2, Praha 5

ZA KOLIK: Sezení 270 Kč, stání 170 Kč



Čerství držitelé ceny Anděl za nejlepší jazzové album roku se vrací do svého domovského klubu. Vertigo je jedna z nejoriginálnějších česko-slovenských skupin. V roce 2002 ji založili pianista Vojtech Prochazka, saxofonista Marcel Bárta, kontrabasista Rasto Uhrík a bubeník Daniel Šoltis. Postupně se přidali trumpetista Oskar Török a zpívající violoncellistka Dorota Barová.

Hvězdné léto: Ani za milion!

KDY: Neděle 20-22

KDE: Letní scéna pod Žižkovskou věží, Mahlerovy sady 1, Praha 3

ZA KOLIK: Od 499 Kč



Detektivní komedie s Jiřím Langmajerem a Adélou Gondíkovou. Jacqueline, byť provdaná za anglického velvyslance, je Francouzka tělem, duší i původem. Má dvě děti a kufřík s milionem eur, který je ochotna darovat každému, kdo si jej zaslouží. Nenávidí venkov, samotu a obyčejnost. Lambert ženatý není, manželka od něj utekla. Má duši námořníka a žije jen pro svůj maják, o který se stará čtyřiadvacet hodin denně, sedm dní v týdnu. Miluje venkov, samotu a obyčejnost. Ptáte se, co mají oba společného? No přece vůbec nic…

Food Truck

KDY: Neděle 10-19

KDE: Výstaviště, Praha 7

ZA KOLIK: Zdarma



Od první červnové neděle v Praze na Výstavišti bude v provozu streetfoodový Food Truck Park, umístěný v místech nově zrekonstruované Bruselské cesty. Každou neděli od 10 hodin na vás čekají food trucky a stánky s nabídkou specialit od klasických burgrů, trhaného masa, zapékaných sendvičů, belgických hranolek, až po italskou, mexickou a asijskou kuchyni. Na Bruselské cestě bude i trh nabízející řemeslné výrobky, dyzajnové oblečení a další.

Výstava vinylů

KDY: Neděle 16-23

KDE: Ježkovy voči Bar & Tapas, Ve Smečkách 6, Praha 1

ZA KOLIK: Zdarma



Poseďte v příjemném prostředí a prohlédněte si u toho sbírku vinylů. Výstava je prodejní, a tak si za lidovou cenu můžete přímo na baru desku zakoupit a rovnou odnést.

100 roků Říše loutek

KDY: Až do 31. ledna, denně kromě pondělí 9-20

KDE: Dům U Zlatého prstenu, Týnská 630/6, Praha 1

ZA KOLIK: 150 Kč, snížené od 60 Kč



Říše loutek se zrodila před 100 lety. Výstava v domě U Zlatého prstenu představuje především loutky. Ale také fotografie, návrhy, ukázky dekorací, rekvizit i kostýmků. Ano, i loutky mají svou garderobu, a ta vytvořená Annou Suchardovou-Brichovou patří k unikátním souborům. Výstava by chtěla připomenout také práci těch, kteří loutkám dávají život. Kromě jiného i proto, že v Říši loutek po celou dobu všichni hrají zadarmo.

Devatero řemesel, desátá bída?

KDY: Do 5. dubna 2021, denně kromě pondělí 10-18

KDE: Zámecký areál Ctěnice, Bohdanečská 259/1, Praha 9

ZA KOLIK: 100 Kč, snížené 50 Kč



České pohádky jsou plny řemeslníků, ať už jsou to ševci, krejčí nebo zlatníci či zahradníci. Řemesla jsou zachycena v mnoha podobách, ale většina pohádek se neobejde bez řemesel, která se v minulosti starala o stravu obyvatel, jako byli mlynáři, pekaři, řezníci, uzenáři nebo rybáři. Výstava se zaměří na filmová zpracování tohoto fenoménu, a to v pestrém výběru rekvizit a kostýmů ze slavných českých filmových pohádek, ale nejen to. Výstava nabízí mnoho překvapení a her, zábavu i poučení. Výstava se koná v přízemních a sklepních prostorách zámku.

Opráski sčeskí historje

KDY: Až do 23. srpna, denně kromě pondělí 13-18

KDE: Villa Pellé, Pelléova 10, Praha 6

ZA KOLIK: Od 90 Kč



Bojovníci slavných českých bitev a stateční vojáci opět zaujmou své pozice, ale tentokrát pouze na papíře. Diváci se tak mohou těšit na třeskuté salvy vtipu a svištící ostří Jazovy češtiny, kterou se umí tak mistrně ohánět. Kromě obligátního Zmikunda jsou kreativními spolupracovníky Jaze tentokrát i architekti ze studia Robust Architects, kteří připravili hravé instalace, umožňující malým i velkým návštěvníkům aktivně vstoupit do některých momentů české historie.

Viktoriánská promenáda

KDY: Denně do 26. 7., 10-17

KDE: Muzeum Kouzlo starých časů, Valdštejnská 150/4, Praha 1

ZA KOLIK: Od 200 Kč



Laskavá a poklidná atmosféra letních promenád na břehu moře či v parcích se promítá do expozice Viktoriánská promenáda. Nahlédněte do doby, kdy je volný čas výsadou majetných vrstev, kdy být viděn na správném místě, v patřičném oděvu a při populární aktivitě, je nezbytné pro prestižní postavení ve viktoriánské společnosti. Výstava ze soukromé sbírky historických oděvů a kuriozit z let 1850-1920 je zaměřena na tradice trávení volného času a zábavy na konci 19. stol. Návštěvníkům umožní poodhalit nejen atmosféru elegance, ale i vznik nových pobřežních promenád a cestování za odpočinkem.

Cosmos Discovery

KDY: Do 30. 8., neděle až čtvrtek 10-19.30, pátek až sobota 10-22.30

KDE: Výstaviště, Praha 7

ZA KOLIK: Dospělí 300 Kč, zlevněné od 100 Kč



Cosmos Discovery je zážitkovou výstavou pro celou rodinu, ale i pro odborníky a fanoušky kosmických letů. Návštěvníky provede historií od prvních letů až k současným a budoucím misím. Navíc nabízí i opravdové prožitky kosmonautů ať už v průchozím modulu stanice MIR, kokpitu raketoplánu nebo při výcviku astronautů v Cosmos Campu.