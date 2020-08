Vinaři na náplavce

KDY: Sobota 11-21

KDE: Smíchovská náplavka, Hořejší nábřeží, Praha 5

ZA KOLIK: 100 Kč

Na náplavce budete mít možnost seznámit se s předními vinaři z Čech a Moravy. A s orosenou sklenkou v ruce. K degustaci jako vždy hraje příjemná živá hudba a zážitek dotváří moderní gastronomie.

Yoga in the jungle

KDY: Sobota 9.30-19.30

KDE: Manifesto Smíchov, náměstí 14. října 82/16, Praha 5

ZA KOLIK: 150 Kč



Uvolněte své tělo a uklidněte svou mysl v oáze smíchovské džungle, poslouchejte zvuk tropického lesa a nechte své tělo uniknout z rušných ulic města. Naša profesionální lektorka jógy Deni Žideková zajistí, že lekci budete opouštět s odpočatým tělem připraveným na víkend.

Sobotní jazz na náplavce

KDY: Sobota 16.30-19

KDE: Loď Cargo Gallery, Smíchovská náplavka, Praha 5

ZA KOLIK: Zdarma



Jazzové odpoledne na slunné palubě lodi Cargo Gallery s kytarovým duem ve složení Jaroslav Friedl & Josef Sanytrák. Přijďte si odpočinout, dát si kávu, drink, či něco z grillu, zaposlouchat se a užít si tu klidnou a zelenou část náplavky.

Infuze vol. 4: Sněť, Faüst & Rato Triste

KDY: Sobota 19-22

KDE: Klub 007 Strahov, Chaloupeckého 1903, Blok 7, Praha 6

ZA KOLIK: 150 Kč



Zdroj: archiv kapely

Další část benefičních koncertů pořádaných pražskou partou Kreas promotion na podporu pro undergroundovou scénu důležitých míst. V pořadí čtvrtá Infuze tentokrát představí kapely hlučné, neurvalé a na poslech i pohled nepříjemné - Sněť, Faüst a Rato Triste.

Balkan food & music festival

KDY: Sobota 12-21.30

KDE: Pražská tržnice, Bubenské nábřeží 306/13, Praha 7

ZA KOLIK: 100 Kč



Holešovice se v sobotu promění na Balkán. Zvuky, vůní i chutí. Čeká na vás pljeskavica, čevapi, ražnjiči, jehňata, selata a býk na rožni, souvlaki, kebaby, lignje na žaru, jadranské ryby, ajvary, pečené papriky, grilované lilky, cukety, burek, pity, kremšnite, baklavy, prostě spousta lahůdek od těch nejlepších jak z Prahy, tak i od opravdových mistrů kuchyně přímo z Balkánu. Vedle dalších kapel vám zahrají například také HarMálek Orchestr.

Korálový útes 360

KDY: Sobota od 15.15 a od 19.30, neděle od 13.45 a 18.00

KDE: Planetárium, Královská obora 233, Praha 7

ZA KOLIK: 150 Kč



Vydejte se pod hladinu oceánu prozkoumat barevný svět korálových útesů, jeden z nejrozmanitějších a nejohroženějších ekosystémů na planetě Zemi. Jak je tento podmořský svět propojen se životem lidí a proč bychom měli usilovat o jeho záchranu? Propracované animace vás provedou životem korálů do úchvatných detailů. Film vznikl ve spolupráci s Kalifornskou akademií věd a je vhodný jak pro děti, tak pro dospělé.

O třech neposlušných kůzlátkách

KDY: Neděle 10.30-11.30

KDE: Vodárenská věž Letná, Areál Na Výšinách 1, Praha 7

ZA KOLIK: 60 Kč



Veršované loutkoherecké představení vycházející z klasické pohádky „O třech neposlušných kůzlátkách“. Můžete se těšit na loutky kůzlátek vyrobené z ovčího rouna, veselé písničky provázející celé představení za doprovodu flétny a kytary. Hraje Divadlo Pruhované panenky.

Lekce jógy zdarma v parku Na Kampě

KDY: Neděle 16-17.30

KDE: Na Kampě, Praha 1

ZA KOLIK: Zdarma



Hodiny jógy povedou certifikovaní lektoři Evropské federace jógy. Demonstrátoři budou studenty Mezinárodní jógové Akademie. Zájemci by měli mít pohodlné oblečení, vodu a přinést si podložku na cvičení.

Hvězdné léto: Chvilková slabost

KDY: Neděle 20-22

KDE: Letní scéna pod žižkovskou věží, Mahlerovy sady 1, Praha 7

ZA KOLIK: Od 499 Kč



Komedie s Davidem Matáskem a Petrou Špalkovou. Chvilková slabost je bravurní jímavou komedií významného britského dramatika a herce Donalda Churchilla (1930–1991), který se na českých jevištích zabydlel v 90. letech komediálním hitem Natěrač (později byly uvedeny také jeho hry Na ocet či Slečna Flintová). Churchill nikdy nezapřel vlastní hereckou zkušenost a ve svých textech vždy úzkostlivě dbal na rovnocenné a efektní herecké party.

Kuličkiáda

KDY: Neděle 15-17

KDE: Centrum H55, Hloubětínská 5, Praha 9

ZA KOLIK: 55 Kč



Také jste jako malí rádi chodili cvrnkat kuličky s partou kamarádů? Připomeňte si tuhle klasickou hru v centru H55. Užijete si nostalgii a ještě si zasoutěžíme. Přihlaste se na přátelský turnaj pro všechny věkové kategorie. Malé děti se mohou zúčastnit se svými rodiči. Kuličky shánět nemusíte, pořadatelé je pro vás připraví. Po turnaji si sednete k ohni a opečete si buřty. Info o registraci na www.h55.cz.

Kunratice žijí 2020

KDY: Sobota a neděle 9-22

KDE: Kunratická tvrz, Golčova 1, Praha 4

ZA KOLIK: Od 299 Kč



Dva dny zábavy i poznání pro malé i velké. Pro ty nejmenší bude připravena celá řada aktivit a pro velké koncert – Děda Mládek Illegal Band a Yo Yo Band. Přijďte společně pobýt, dát si pivo, víno nebo něco dobrého na zub, poklábosit se sousedy a známými a užít si bohatý program po celý den.

Víkendový bleší market

KDY: Sobota a neděle 12-18

KDE: Prostor 39, Řehořova 33/39, Praha 3

ZA KOLIK: Zdarma



Potřebujete nutně nějaký zajímavý kousek do svého šatníku? Nudí vás to, co máte ve skříni a zajímá vás, čeho se chce zbavit někdo jiný? Chybí vám, hrnek, boty, bižu, kolo, paruka a nebo nějaká zajímavá kniha? Přijďte…

100 roků Říše loutek

KDY: Až do 31. ledna, denně kromě pondělí 9-20

KDE: Dům U Zlatého prstenu, Týnská 630/6, Praha 1

ZA KOLIK: 150 Kč, snížené od 60 Kč



Říše loutek se zrodila před 100 lety. Výstava v domě U Zlatého prstenu představuje především loutky. Ale také fotografie, návrhy, ukázky dekorací, rekvizit i kostýmků.





Devatero řemesel, desátá bída?

KDY: Do 5. dubna 2021, denně kromě pondělí 10-18

KDE: Zámecký areál Ctěnice, Bohdanečská 259/1, Praha 9

ZA KOLIK: 100 Kč, snížené 50 Kč



České pohádky jsou plny řemeslníků, ať už jsou to ševci, krejčí nebo zlatníci či zahradníci. Řemesla jsou zachycena v mnoha podobách, ale většina pohádek se neobejde bez řemesel, která se v minulosti starala o stravu obyvatel, jako byli mlynáři, pekaři, řezníci, uzenáři nebo rybáři. Výstava se zaměří na filmová zpracování tohoto fenoménu, a to v pestrém výběru rekvizit a kostýmů ze slavných českých filmových pohádek.

Opráski sčeskí historje

KDY: Až do 23. srpna, denně kromě pondělí 13-18

KDE: Villa Pellé, Pelléova 10, Praha 6

ZA KOLIK: Od 90 Kč



Bojovníci slavných českých bitev a stateční vojáci opět zaujmou své pozice, ale tentokrát pouze na papíře. Diváci se tak mohou těšit na třeskuté salvy vtipu a svištící ostří Jazovy češtiny, kterou se umí tak mistrně ohánět. Kromě obligátního Zmikunda jsou kreativními spolupracovníky Jaze tentokrát i architekti ze studia Robust Architects, kteří připravili hravé instalace, umožňující malým i velkým návštěvníkům aktivně vstoupit do některých momentů české historie.





Otevření prostorů Tančícího domu

KDY: Denně do 31. srpna, 10-18

KDE: Galerie Tančící dům, Jiráskovo Náměstí 6, Praha 1

ZA KOLIK: Od 110 Kč



Tančící dům otevírá pro veřejnost své technické zázemí a další nepřístupné prostory včetně nové vyhlídky a vnitrobloku. Symbolicky tak oslaví 30. výročí první myšlenky Václava Havla postavit na nároží Jiráskova náměstí kulturní dům, který by sloužil veřejnosti a prvního návrhu architekta Vlada Miluniče z roku 1990. Prohlídka má osm částí.