Iron Maiden Revival

KDY: Sobota 21-00

KDE: Vagon Klub, Národní 25 - Palác METRO, Praha 1



Revivalová noc s Iron Maiden a Black Sabbath.

MINT Market Praha no. 27

KDY: Sobota až neděle 11-17

KDE: Pražská tržnice, Bubenské nábřeží 306/13, Praha 7

ZA KOLIK: Zdarma



Dárky na poslední chvíli? Žádný problém! 21. a 22. prosince, si buete moct vybrat z nabídky více než šedesáti tvůrců a designérů ty nejkrásnější dárky od českých tvůrců. Trh se svěží módou, šperky, designem a delikatesami. Doprovodný program, workshopy.

Vánoční koncert: Michal Prokop & Framus 5 + hosté

KDY: Sobota 20-23

KDE: Forum Karlín, Pernerova 51, Praha 8

ZA KOLIK: Od 650 Kč



Vánoční koncert Michala Prokopa ve Foru Karlín. Jako každý rok vás čeká večer plný muziky a hostů.

Loutky bez hranic: Vánoční svatba sněhuláka Karla

KDY: Sobota 15-15.45

KDE: Plechárna, Praha

ZA KOLIK: 50 Kč, děti do 3 let zdarma



Dobrodružná loutková pohádka s vánočním koncem. Co se děje na vánočním stromku, ještě než se rozsvítí a když se nikdo nedívá? Například ozdoba z foukaného skla sněhulák Karel se chce oženit a dost to spěchá, ale nevěsta Evička visí na druhé straně stromku. Co s tím? Stihnou to?

Vánoční Koncert Heleny Vondráčkové

KDY: Neděle 19-22

KDE: Lucerna - Velký sál, Štěpánská 61, Praha 1

ZA KOLIK: Od 300 Kč



Legenda populární hudby Helena Vondráčková oslaví 55 let na scéně na česko-slovenském turné Dlouhá noc live!

Fanoušci se můžou těšit opět na největší hity z jejího bohatého repertoáru a hostující 4 Tenory.

Vánoční běh v plavkách

KDY: Sobota 13-16

KDE: Václavské náměstí, Praha 1

ZA KOLIK: Zdarma



Další ročník Vánočního běhu v plavkách přes Václavské náměstí. Přijďte si před tím Vánočním časem ještě užít nějakou tu legraci. Velryby tím nezachráníme, ale Gréta bude mít radost, uhlíkovou stopu nezanecháme. Sraz jako vždy u koně nahoře na Václaváku pod "vocasem". Scházet se budeme v sobotu 21. prosince od 13 hodin a samotný běh bude od 14 hodin. Běží se za každého počasí a pak jdeme na svařák. Není to závod. A čím horší plavky, tím víc budete super, fantazii se meze nekladou.

Koncert Tři Sestry

KDY: Neděle 19-22

KDE: Výstaviště Praha, Praha 7

ZA KOLIK: 490 Kč



Tradiční vánoční koncert kapely Tři sestry tentokrát se speciálním hostem, kapelou Alkehol.

Vánoce v Praze 6

KDY: Sobota 13-19.40, neděle 10-19.30

KDE: Šabachův park, Praha 6

ZA KOLIK: Zdarma



Večerní koncerty známých interpretů doplní odpolední vystoupení místních dětských souborů nebo dětí z šestkových základních škol. K adventní pohodě neodmyslitelně patří i dobré jídlo a pití. Vánoce v Praze 6 nabídnou i lákavé dobroty.

Koncert: Xaviér Baumaxa

KDY: Neděle 20-22

KDE: A studio Rubín, Malostranské nám. 9, Praha 1

ZA KOLIK: 250 Kč

Tradiční vánoční recitál Xaviera Baumaxi v A studiu Rubín.

Advent v Praze 3

KDY: Neděle 15-16

KDE: Náměstí Jiřího z Poděbrad

ZA KOLIK: Zdarma



Vánoční koncert a zpívání. Břevnovský chrámový sbor řízený Adolfem Melicharem za doprovodu komorního orchestru.