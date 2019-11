Dušičkový průvod Jižním Městem

KDY: Sobota 16-21

KDE: Sraz u Chodovské tvrze, Ledvinova 9, Praha 4

ZA KOLIK: Zdarma

Tradiční Dušičkový průvod Jižním Městem vyráží v 17 hodin z Chodovské tvrze. Avšak předtím se můžete od 16 hodin těšit na výrobu lampionů ve výtvarné dílně. Na hřbitově pak průvod končí, ale samozřejmě nebude chybět kulturní program a malé temné občerstvení.

Běh Mrázovkou

KDY: Sobota 8.45-13

KDE: Sport areál Mrázovka, U Mrázovky 1566, Praha 5

ZA KOLIK: 50 Kč



Vydejte se na běžecký závod dlouhý 3,7 km vedený atraktivním prostředím parku Mrázovka. Na co se můžete těšit? Na opakované podbíhání lanové dráhy, v každém kole dlouhý mírný seběh parkem a prudší výběh podél Bertramky, povrch tvoří převážně asfalt, dlažba a piliny, start a cíl dětí na travnatém hřišti. Značení fábory a šipkami.

Festival otrlého diváka: Dušičkový speciál

KDY: Sobota 16-23

KDE: Kino Aero, Biskupcova 87/31a, Praha 3

ZA KOLIK: 150 Kč



Podzimní sklizeň otrlého diváka, kde si připomenete ta nejzatuchlejší zákoutí kinematografie v náležitě podzimně pochmurném duchu. Festival otrlého diváka v kinu Aero přináší tento program: 15.45 Mrtví a pohřbení, 18.00 Pohřební akademie, 20.00 Masakr v Alzatrazu a 22.00 Pan Vampýr.

Seminář restorativní jógy

KDY: Neděle 9.30-12.30

KDE: Jógovna, Jindřišská 5, Praha 1

ZA KOLIK: 690 Kč



Napětí, přetížená bedra, pocit, že svou hlavu už potřebujete někam odložit a k tomu všemu (ne)konečný čas, který pořád tolik plyne. Možná se snažíte posílit, protáhnout, pořádně zabrat a zacvičit, ale na místo úlevy se stupňuje nepříjemné napětí či bolest. Nedaří se vám nebýt aktivní a dát sobě a svému tělu prostor pro relaxaci a uvolnění. Zkuste si nabídnout méně a „získat“ tak více. Seminář restorativní jógy vám představí možnosti praxe, kdy tělo bude plně odpočívat/relaxovat a přitom doplňovat energii.

Doktorská pohádka

KDY: Neděle 15-16

KDE: Kulturní dům Kyje, Šimanovská 47, Praha 14

ZA KOLIK: 50 Kč



Nemocné mohou být i pohádkové bytosti. Podívejte se, jak doktor vyřeší neduhy vodníků či čarodějnic. Do ordinace pana doktora Františka Korpuse přichází nejroztodivnější postavy. Kromě dětí a dospěláků na dveře klepou i pohádkové bytosti. Ani těm se totiž zdravotní potíže nevyhýbají. Za doktorem si tak pro radu přijdou hejkal, vodník nebo rusalka. A pomoc tu budou hledat i čarodějnice. Přijďte se podívat na úsměvnou pohádku, která pobaví nejen děti. Hraje: Nezávislé divadlo.

Mistrovství ČR amatérů i profíků v boxu

KDY: Neděle 17-22

KDE: Palác Lucerna, velký sál, Štěpánská 61, Praha 1

ZA KOLIK: Od 399 Kč



Finálový galavečer Mistrovství České republiky v boxu. V Lucerně se představí dva nejlepší boxeři z každé váhové kategorie. Od čtvrtka do soboty probíhaly v Arkádách Pankrác kvalifikační boje. Kromě osmi elitních mužských váhových kategorií se utkají o mistrovský pás i nejlepší české ženy. Ženský box je v ČR na vysoké úrovni, což dokazují úspěchy našich boxerek ze srpnového mistrovství Evropy. Zpestřením budou určitě i dva zápasy o titul mistra ČR v paraboxu. Boxeři na vozíčku se v pražské Lucerně představí úplně poprvé.

Día de Muertos v Náprstkově muzeu

KDY: Sobota 10-21

KDE: Náprstkovo muzeum, Betlémské náměstí 269/1, Praha 1

ZA KOLIK: Zdarma



Día de Muertos čili Den mrtvých je v Mexiku jedním z nejdůležitějších svátků doprovázený bujarými oslavami. Zažijte jej v Náprstkově muzeu asijských, afrických a amerických kultur na vlastní kůži. Poznáte mexické tradice, zatančíte si s mariachi a ochutnáte místní pokrmy a nápoje. Po celý den budou k dispozici stánky s občerstvením, výtvarné dílny pro děti, malování na obličej a mnoho dalšího.

Comics Art Festival

KDY: Sobota a neděle 10-19

KDE: Ústřední městská knihovna, Mariánské náměstí 1, Praha 1

ZA KOLIK: Zdarma



Prostory Ústřední knihovny zaplní téměř třicítka nakladatelů z celého světa. Součástí festivalu je řada vzdělávacích přednášek a panelových diskuzí s domácími a zahraničními hosty. Návštěvníci se mohou těšit na výstavy, workshopy, křty nových publikací a vyhlášení mezinárodní soutěže o nejlepší krátký komiks do 10 stran na téma The Art of Hate.

Whisky Life! Prague 2019

KDY: Sobota 14-23

KDE: Novoměstská radnice, Karlovo náměstí 1/23, Praha 1

ZA KOLIK: 490 Kč



Již posedmé můžete vyrazit na největší whisky festival v Praze. Letos znovu zaplní celou Novoměstskou radnici, tudíž bude ještě více prostoru na whisky a ještě větší výběr masterclass než v předešlých letech. Letos také se váženým hostem Billym Walkerem whisky expertem s unikátním náhledem i do světa whisky businessu. Bývalý ředitel palíren BenRiach, GlenDronach a Glenglassaugh a nynější ředitel GlenAllachie se s vámi na své přednášce podělí o své zkušenosti.

Nevěsta prodaná do ciziny

KDY: Sobota, 10-17

KDE: Muzeum Bedřicha Smetany, Novotného lávka 201/1, Praha 1

ZA KOLIK: 50 Kč



Výstava představí Prodanou nevěstu od prvního provedení v cizině ještě za Smetanova života (roku 1871 v Petrohradě) či okolnosti jejího triumfu na Mezinárodní hudební a divadelní výstavě ve Vídni (1892), který jí otevřel cestu do světa.