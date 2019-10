Čokoládový festival okoření sochy

KDY: Pátek 14-18, sobota 10-18, neděle 10-17

KDE: Galerie Harfa, Českomoravská 2420/15a, Praha 9

ZA KOLIK: Zdarma, výstava soch 60 Kč

Do nákupního centra Galerie Harfa zamíří milovníci čokolády. Ode dneška až do neděle se tu koná 8. ročník Čokoládového festivalu s kulinářskou přehlídkou a prodejními stánky s čokoládovými delikatesami. Vstupné na festival je zdarma. Festival bude rozdělený na čtyři sekce - kulinářskou přehlídku, na které šéfkuchaři významných restaurací předvedou své nápadité recepty, prodejní stánky s degustacemi a čokoládovými specialitami, dětské tvořivé dílničky, umělecká vystoupení a workshopy a prohlídku Čokoládové zoo.

Art salon

KDY: Pátek až neděle, 10-16

KDE: PVA Expo Letňany, Beranových 667, Praha 9

ZA KOLIK: Od 150 Kč



Na výstavě Art Salon si bude možné prohlédnout původní autorská díla z oblasti malířství, grafiky, sochařství, užitého umění, fotografie a souvisejících oborů. Také se seznámit s jejich autory, podebatovat si o jejich tvorbě i současných trendech ve výtvarném umění. A v případě zájmu si i vystavená díla pořídit.

Biojarmark v muzeu

KDY: Sobota 9-17

KDE: Národní zemědělské muzeum, Kostelní 1300/44, Praha 7

ZA KOLIK: Zdarma



Do Prahy se vypraví ekofarmáři z celé republiky, aby na dvorku NZM představili to nejlepší a nejčerstvější ze své produkce. Co na vás čeká? Prodejní trh bioproduktů a biopotravin, vaření pod širým nebem s populárním kuchařem Hugo Hromasem, živá hudební produkce, tančírna, ale hlavně ochutnávky a pravé bioobčerstvení pro milovníky masa, vegany, celiaky nebo příznivce syrové stravy. A spousta dalšího. Souběžně s Biojarmarkem budev prostorách muzea probíhat akce „Za tajemstvím potravin aneb víš, co jíš“ a celý den bude vstup do muzea zdarma.





Polívkování na náplavce

KDY: Sobota 10-18

KDE: Hořejší nábřeží, Praha 5

ZA KOLIK: 50 Kč



Před pomalu přicházejícím chladem vás ochrání horké domácí i světové polévky všemožných druhů. Ať už máte v oblibě domácí bramboračku, kulajdu, dršťkovou či kuřecí polévku nebo si potrpíte spíše na ruský boršč, mexickou chipotle, vietnamskou pho, malajskou laksu, francouzskou bouillabaisseu, španělské cocido, marockou hariru, srbskou čorbu, indonéské soto ayam, maďarské hálászlé nebo japonský ramen na Polívkování si bez pochyby svého favorita najdete.

Dog Food Fest

KDY: Sobota 10-18

KDE: Žluté lázně, Podolské nábřeží 3, Praha 4

ZA KOLIK: Zdarma



Druhý ročník Dog Food Festu plný dobrůtek nejen pro vás, ale i pro vaše čtyřnohé kamarády. Těšit se můžete na komorní akci pro celou rodinu, plnou zábavy a nejrůznějších soutěží, která bude probíhat v areálu Žlutých lázní. Dobré jídlo a pití rovněž nebude chybět. V rámci food festivalu se uskuteční sbírka chovatelských potřeb pro psy v útulku.





String trio na Štiříně

KDY: Neděle od 17

KDE: Zámek Štiřín, Ringhofferova 711, Kamenice, Praha-západ

ZA KOLIK: 400 Kč



Amadeus String Trio se poprvé sešlo nad interpretací Mozartova Divertimenta Es dur pro smyčcové trio. Hudebníci si natolik porozuměli, že nedlouho poté se setkali nad Bachovými Goldbergovskými variacemi a následovaly další a další projekty (Schubertova Tria, Beethovenova tria, klavírní kvartety se Stanislavem Gallinem, speciální projekty s Gabrielou Vermehlo, Vojtěchem Spurným a další). Brzy se tento soubor, tvořený zkušenými komorními hráči působícími i na poli sólovém, zařadil mezi přední komorní ansámbly domai v zahraničí.

Loupežník a princezna Anka

KDY: Neděle 15-16

KDE: Kulturní dům Kyje, Šimanovská 47, Praha 14

ZA KOLIK: 50 Kč



Princezna Anka z chudé královské chalupy je nezbedná uličnice, a proto ji odnese čert. Nevezme ji však daleko. Zanechá ji v lesích v loupežnické chatrči k velké nelibosti loupežníka Bidla. Ten chce Anku poslat domů, ale ta se rozhodne využít příležitosti a zinscenovat své „vysvobození“. K tomu ale potřebuje sehnat draka a nějakého prince. Zda se jí to podaří, uvidíte ve veselé pohádce plné písniček. Hraje Divadlo Andromeda.





Welicoruss a spol. opanují Chmelnici

KDY: Sobota 19-23

KDE: Rock Klub Nová Chmelnice, Koněvova 2597/219, Praha 3

ZA KOLIK: Od 250 Kč



Po několika letech náročné a tvrdé práce propojené v mezičase s neustálým koncertováním po celé Evropě vám metaloví Welicoruss představují své nové album "Siberian Heathen Horde", nesoucí v sobě zlověstnou a hlubokou atmosféru sibiřských neproniknutelných a sychravých lesů, písní šamanů minulých civilizací, moc zapomenutých bohů a skrytých rozměrů. Přijďte si ho poslechnout na Chmelnici. Tam se můžete těšit i na další zajímavé kapely - Malorshiga, Rosa Nocturna a Sacrimonia.