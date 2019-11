Prohlídka krytu Folimanka

KDY: Sobota 9-15

KDE: Kryt Folimanka, Pod Karlovem, Praha 2

ZA KOLIK: Zdarma

Přijďte se podívat do jednoho z největších krytů civilní ochrany na území hlavního města Prahy. Kryt je udržovaný, osvětlený a vytápěný. Prohlídka je vhodná i pro děti a seniory. Rozloha bunkru je 1332 metrů čtverečních (je jednopatrový), a je tak největší podzemní stavbou na území Prahy 2. Na případné dotazy ohledně krytu a jeho historie vám rádi odpoví pracovníci městské části, které najdete u hlavního vchodu, nebo dobrovolníci přímo v krytu (česky, anglicky a rusky).

Z pohádky do pohádky

KDY: Sobota 13-16

KDE: Dům dětí a mládeže, Šimáčkova 16, Praha 7

ZA KOLIK: Zdarma



Udělejte si čas a přijďte se svými ratolestmi prožít zábavné odpoledne. Těší se na vás Křemílek a Vochomůrka, princ Bajaja, Sněhurka a mnoho dalších. Užijte si program, kterým vás budou provázet známé pohádkové postavy a čekají vás také zábavné hry, soutěže, dílnička nebo pekárna.

Pohádka o zlatém kuřeti

KDY: Neděle 15-16

KDE: Kulturní dům Kyje, Šimanovská 47, Praha 14

ZA KOLIK: 50 Kč



Vlk a liška se omylem stanou rodiči zlatého kuřátka. Z toho koukají jen problémy. Jak to dopadne? Vlk a liška najdou zlaté vejce, ze kterého se vylíhne zlaté kuřátko. Co s takovým přírůstkem do rodiny? Ačkoli se vlk a liška rozhodnou o kuřátko postarat, ne všechno se bude dařit. Hraje Divadýlko Skřítci.

Amon Amarth a spol. v Praze

KDY: Neděle 18-23.30

KDE: Tipsport arena, Za elektrárnou 419/1, Praha 7

ZA KOLIK: Od 790 Kč



Kdo nemá rád hudební underground, ale naopak si libuje v mainstreamu a chodí na největší kapely do velkých hal, musí zákonitěv neděli do holešovické arény. Tam se totiž na svém velkolepém turné zastaví švédští vikingové Amon Amarth. Jejich fanoušky nejprve rozehřejí kapely Arch Enemy a Hypocrisy.

Svatební Expo

KDY: Pátek (15–19.30) a sobota (10–18)

KDE: Hotel International Prague, Koulova 15, Praha 6

ZA KOLIK: Od 80 Kč



Nejexkluzivnější svatební veletrh v České republice. Elegantní akce v prostorách luxusního hotelu klade důraz na obřadní místa a svatební hostiny, svatební šaty, květiny, prsteny, dorty, svatební foto a video, ochutnávky vín a další. Svatební Expo je vhodné i pro ty nejmenší návštěvníky, a to díky celé jedné naší veletržní sekci zvané „Děti na svatbě“, jejíž součástí je i dětský koutek.

Praguemarket Podzim 2019

KDY: Sobota a neděle, 10–19

KDE: Náměstí Republiky, Praha 1

ZA KOLIK: Zdarma



Designový a řemeslný trh, desítky originálů na jednom místě. Skvělý street food a občerstvení, hudba, atmosféra a moře kreativity. Přijďte si vybrat originální kousky pro váš zimní šatníkanebo nakoupit vánoční dárkys předstihem. Vstup zdarma a bez bariér.

Objektiv revoluce

KDY: Až do 5. ledna, 11-18

KDE: Leica Gallery Prague, Školská 28, Praha 1

ZA KOLIK: Zdarma



Rok 1989 byl přelomem nejen pro Polsko a celý náš region, ale také pro Krzysztofa Millera. Z amatérského fotografa, který dokumentoval demonstrace Nezávislého svazu studentů, se stal profesionálním fotoreportérem jednoho z nejdůležitějších deníků ve svobodném Polsku. Dokumentoval společenské a politické změny v Polsku, průběh sametové revoluce v Československu a krvavý převrat v Rumunsku. V letech 1990–2008 zachytil řadu válečných konfliktů, oběti masakrů a hladu. Byl na téměř 60 zahraničních cestách, na řadu míst se vracel několikrát. Fotil mj. v Rumunsku, Iránu, Gruzii, Náhorním Karabachu, Bosně, Chorvatsku, Tádžikistánu, Afghánistánu, Kambodži…

Ze života knih a knížek

KDY: Úterý až pátek 10–16, víkendy 10–18

KDE: Zámecký areál Ctěnice, Bohdanečská 259/1, Praha 9



Knihařství je dalším řemeslem, které bude představeno v rámci mimořádné výstavy v přízemí ctěnického zámku nazvané Ze života knih a knížek. Výstava zároveň navazuje na stálou expozici Řemesla v pořádku, seznamující s historií profesního sdružování pražských řemeslníků od středověku po současnost.