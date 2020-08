Mint market léto

KDY: Sobota 9-17

KDE: Holešovická tržnice, Bubenské nábřeží 306/13, Praha 7

ZA KOLIK: Zdarma

Tvůrci a designéři z celé republiky se sjedou na tržnici, aby vám nabídli pestrý výběr oblečení, šperků, designových doplňků, bio kosmetiky a delikates.

Středomoří na náplavce

KDY: Sobota 10-20

KDE: Smíchovská náplavka, Hořejší nábřeží, Praha 5

ZA KOLIK: Zdarma



V pohodové atmosféře typické pro jižní Evropu vám čerstvé ryby, ústřice i mořské plody budou zvlášť chutnat. Užijete si ale i bohatou nabídku dalších středomořských specialit – třeba sýrů, uzenin, oliv, olivových olejů, vín i sladkostí.

Vyšehrad a jeho tajemství

KDY: Sobota 10-11.45

KDE: Vyšehrad, Praha 2 (sraz u Podskalské celnice, zastávka tramvaje Výtoň)

ZA KOLIK: Od 110 Kč



Vycházka začne ve starém Podskalí povídáním o vorařích, místních rázovitých Podskalácích i o tajemných chodbách ve vyšehradské skále. Poté bude pokračovat vzhůru na Vyšehrad, kde se účastníci dozvědí o jeho pověstech, legendách i o skutečných dějinách. Podíváte se na místo, odkud skočil Horymír se Šemíkem a zjistíte důvod, proč kníže Vratislav do základů nově budovaného kostela nanosil 12 nůší kamenů. Uvidíte monumentální opevnění, starou rotundu sv. Martina i tajemný Čertův sloup.





Létání v Letňanech

KDY: Sobota 14-17

KDE: Letňansko-kbelský lesopark, Praha 9

ZA KOLIK: Zdarma



Mezi papoušky budete moci vidět různé druhy - jak odpočívají na bidle, pohupují se na stromě a nebo jak se zrovna prolétávají. Přijít můžete "na čumendu", nebo klidně i se svým papouškem. Odborníci rádi zodpoví všechny vaše dotazy, které ohledně papoušků můžete mít.

Letní kino: Queen v Budapešti

KDY: Neděle 20.30-22.30

KDE: Střecha Radost, náměstí Winstona Churchilla 1800/2, Praha 3

ZA KOLIK: 160 Kč



Přijďte na jedinečnou projekci nezapomenutelného koncertu rockové kapely Queen na budapešťském Népstationu v červenci 1986. Byl to jeden z prvních velkých koncertů západní kapely v tehdejším východním bloku. Do jeho rozkladu ještě zbývaly tři roky, ale mezi 80 000 diváky už bylo i několik fanoušků z tehdejšího Československa.





Rostlinná štafeta

KDY: Neděle 15-18

KDE: A Maze In Tchaiovna, Kafkova 18, Praha 6

ZA KOLIK: Zdarma



Také se Vám zdá, že pořád nemáte dost rostlinek? Nebo se chcete přijít pobavit o tom, jak na ně? Přijďte se podívat na další rostlinnou štafetu v prostorách A Maze in Tchaiovna. Výměna proíhá na základě vzájemné domluvy mezi swapujícími.

Food Truck park

KDY: Neděle 10-19

KDE: Výstaviště, Praha 7

ZA KOLIK: Zdarma



Každou neděli od 10 hodin na vás čekají food trucky a stánky s nabídkou specialit od klasických burgrů, trhaného masa, zapékaných sendvičů, belgických hranolek, až po italskou, mexickou a asijskou kuchyni. Na Bruselské cestě bude i trh nabízející řemeslné výrobky, dyzajnové oblečení a další. Přijďte ochutnat.





Praguemarket léto

KDY: Sobota a neděle 10-19

KDE: náměstí Republiky, Praha 1

ZA KOLIK: Zdarma



Přijďte podpořit lokální tvorbu a gastronomii. Chcete znát příběh svého nového "signature piece"? Nebo třeba podpořit lokální tvůrce, stát se součástí komunity, víc se potkávat? Důvodů, proč vyměnit nákupní centrum za trh, je spousta. Na letním Praguemarketu na vás čeká: výběr z desítek originálních kousků, módu, šperky, doplňky na sebe i domů, oblíbené stálice, ale i nové značky, kafe, limo, koláč a skvělé jídlo nebo hudbu, která roztančila nejedny střevíce.

100 roků Říše loutek

KDY: Až do 31. ledna, denně kromě pondělí 9-20

KDE: Dům U Zlatého prstenu, Týnská 630/6, Praha 1

ZA KOLIK: 150 Kč, snížené od 60 Kč



Říše loutek se zrodila před 100 lety. Výstava v domě U Zlatého prstenu představuje především loutky. Ale také fotografie, návrhy, ukázky dekorací, rekvizit i kostýmků.





Devatero řemesel, desátá bída?

KDY: Do 5. dubna 2021, denně kromě pondělí 10-18

KDE: Zámecký areál Ctěnice, Bohdanečská 259/1, Praha 9

ZA KOLIK: 100 Kč, snížené 50 Kč



České pohádky jsou plny řemeslníků, ať už jsou to ševci, krejčí nebo zlatníci či zahradníci. Řemesla jsou zachycena v mnoha podobách, ale většina pohádek se neobejde bez řemesel, která se v minulosti starala o stravu obyvatel, jako byli mlynáři, pekaři, řezníci, uzenáři nebo rybáři. Výstava se zaměří na filmová zpracování tohoto fenoménu, a to v pestrém výběru rekvizit a kostýmů ze slavných českých filmových pohádek.

Opráski sčeskí historje

KDY: Až do 23. srpna, denně kromě pondělí 13-18

KDE: Villa Pellé, Pelléova 10, Praha 6

ZA KOLIK: Od 90 Kč



Bojovníci slavných českých bitev a stateční vojáci opět zaujmou své pozice, ale tentokrát pouze na papíře. Diváci se tak mohou těšit na třeskuté salvy vtipu a svištící ostří Jazovy češtiny, kterou se umí tak mistrně ohánět. Kromě obligátního Zmikunda jsou kreativními spolupracovníky Jaze tentokrát i architekti ze studia Robust Architects, kteří připravili hravé instalace, umožňující malým i velkým návštěvníkům aktivně vstoupit do některých momentů české historie.





Otevření prostorů Tančícího domu

KDY: Denně do 31. srpna, 10-18

KDE: Galerie Tančící dům, Jiráskovo Náměstí 6, Praha 1

ZA KOLIK: Od 110 Kč



Tančící dům otevírá pro veřejnost své technické zázemí a další nepřístupné prostory včetně nové vyhlídky a vnitrobloku. Symbolicky tak oslaví 30. výročí první myšlenky Václava Havla postavit na nároží Jiráskova náměstí kulturní dům, který by sloužil veřejnosti a prvního návrhu architekta Vlada Miluniče z roku 1990. Prohlídka má osm částí.