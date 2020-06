Burza vinylů na Barče

KDY: Sobota 10-16

KDE: Kulturní dům Barikádníků, Saratovská 20, Praha 10

ZA KOLIK: Vstupné 30 Kč

Tradiční burza vinylů a dalších nahrávek má první pokračování po vynucené odmlce. Na stolech prodejců najdete opět velké množství vinylů, CD i audio kazet všech žánrů.

Ondřej Ruml ve Stromovce

KDY: Sobota 19-22

KDE: Gauč ve Stromovce, Výstaviště 415, Praha 7

ZA KOLIK: 200 Kč



Ondřej Ruml je zpěvák se zálibou v jazzu, swingu, funky a bluegrass stylu. Jeho nejlepším hudebním nástrojem je jeho hlas, se kterým vykouzlí úžasné podklady, do kterých pak zpívá. Užijte si jeho vystoupení na Gauči ve Stromovce.

Letní kino: Vlastníci

KDY: Sobota 21-23

KDE: Kasárna Karlín, Prvního pluku 2, Praha 8

ZA KOLIK: 80 Kč



Paní Zahrádková (Tereza Voříšková) s manželem (Vojta Kotek) idealisticky chtějí, aby společnými silami dům zachránili. Novomanželé Bernáškovi (Jiří Černý, Maria Sawa) se s nadšením připojují. Paní Roubíčková (Klára Melíšková) pedantsky kontroluje řádný průběh schůze. Paní Horvátová (Dagmar Havlová) všechno iniciativně komentuje. Naivní pan Švec (David Novotný) zastupuje svojí maminku. Paní Procházková (Pavla Tomicová) s panem Novákem (Ondřej Malý) hledá způsoby jak zhodnotit svůj majetek. Pan Nitranský (Andrej Polák) touží po půdě v domě a pan Kubát (Jiří Lábus) důsledně sabotuje jakékoliv rozhodnutí. A v pozadí číhají bratři Čermákovi (Kryštof Hádek, Stanislav Majer), jen starý pan profesor Sokol (Ladislav Trojan) zatím nic nekomentuje…





Swap oblečení

KDY: Sobota 10-16

KDE: Stokabar Stará čistírna, Papírenská 6, Praha 6

ZA KOLIK: 40 Kč s oblečením do swapu, bez oblečení 100 Kč



Ve Stokabaru u Staré čistírny odpadních vod vás čeká další výměna oblečení. Přineste hezké kousky, které vám doma leží ladem, a můžete je proměnit za nové. "Rádi bychom akci pojali především jako výměnnou - nikoliv odpadkovou. Přáli bychom si, aby se lidé zbavovali opravdu pěkných, nositelných a neporušených kousků, které mohou sloužit i nadále," vzkazují pořadatelé.

Laterna open air: Zakončení sezony

KDY: Sobota 19.30-22

KDE: Laterna Magika, Ostrovní 1, Praha 1

ZA KOLIK: Zdarma



Těšte se na vystoupení s ukázkami z inscenací Zahrada, Human Locomotion a Cube a mezitím nám zahrají naši přátelé: kluci z kapely Tripleshot Jam, ve které účinkují naši členové Alex Sadirov a Libor Kettner, a pak duo Zabelov Group, jehož spoluzakladatelem je hudebník a skladatel Jan Šikl, autor hudby k inscenacím Laterny magiky Cube a Zahrada. "Užijme si alespoň zakončení naší divadelní sezony, když už nemohla být taková, jakou jsme pro vás plánovali," říkají pořadatelé akce.

Prodejní retro bazar

KDY: Sobota a neděle 10-17

KDE: Muzeum Kouzlo starých časů, Valdštejnská 150/4, Praha 1

ZA KOLIK: Zdarma



Sběratelé a všichni zájemci o věci z období 1900-1940, čeká vás v pořadí již pátý Prodejní retro bazar ze sbírek muzea. Ke koupi budou dámské společenské a svatební šaty, halenky, boty, kabelky, prádlo a drobné kuriozity. Najde se i něco pro pány. Lákavou novinkou jsou kousky pro sběratele dětských oděvů.

Výstava masožravých i jiných květin

KDY: Sobota a neděle 9-18 (až do 21. června)

KDE: Darwiniana, Křížovnická 8, Praha 1

ZA KOLIK: Dospělí 40 Kč, děti a důchodci 20 Kč, rodinné vstupné 80 Kč

Pravidelná výstavu masožravých rostlin, kterou ve spolupráci s Botanickou zahradou Přírodovědecké fakulty UK pořádá společnost pěstitelů masožravek Darwiniana.





Viktoriánská promenáda

KDY: Až do 26. 7., 10-17

KDE: Muzeum Kouzlo starých časů, Valdštejnská 150/4, Praha 1

ZA KOLIK: Od 200 Kč



Laskavá a poklidná atmosféra letních promenád na břehu moře či v parcích se promítá do expozice Viktoriánská promenáda. Nahlédněte do doby, kdy je volný čas výsadou majetných vrstev, kdy být viděn na správném místě, v patřičném oděvu a při populární aktivitě, je nezbytné pro prestižní postavení ve viktoriánské společnosti. Výstava ze soukromé sbírky historických oděvů a kuriozit z let 1850-1920 je zaměřena na tradice trávení volného času a zábavy na konci 19. stol. Návštěvníkům umožní poodhalit nejen atmosféru elegance, ale i vznik nových pobřežních promenád a počátek cestování za odpočinkem.

Jan Saudek: „85“ život

KDY: Až do 30. 6., úterý až neděle 10-19

KDE: Galerie Malostranská Beseda, Malostranské náměstí 1, Praha 1

ZA KOLIK: 150 Kč, zlevněné 80 Kč



Malostranská beseda připravila ojedinělou výstavu světoznámého fotografa Jana Saudka k jeho 85. narozeninám. Jde o unikátní výstavu 85 fotografií z průběhu jeho celé umělecké kariéry, výstava je doplněna i korespondencí a poznámkami ze Saudkových knih.

Výstava Cosmos Discovery

KDY: Do 30. 8., neděle-čtvrtek 10-19.30, pátek-sobota 10-22.30

KDE: Výstaviště, Praha 7

ZA KOLIK: Dospělí 300 Kč, zlevněné od 100 Kč



Cosmos Discovery je zážitkovou výstavou pro celou rodinu, ale i pro odborníky a fanoušky kosmických letů. Návštěvníky provede historií od prvních letů až k současným a budoucím misím. Navíc nabízí i opravdové prožitky kosmonautů ať už v průchozím modulu stanice MIR, kokpitu raketoplánu nebo při výcviku astronautů v Cosmos Campu.

Vegan Burger Festival

KDY: Neděle 11-19

KDE: Cross Club, Plynární 23, Praha 7

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné



Jistě jste již ochutnali mnoho veganských burgerů. Ale teď budete mít příležitost zjistit, kolik jste jich ještě neochutnali a jak rozmanité jsou.

Bájný Vyšehrad

KDY: Neděle 14-16

KDE: Sraz stanice metra Vyšehrad (směr Kongresové centrum)

ZA KOLIK: 200 Kč (platba dopředu, info na www.prahaneznama.cz), studenti a senioři 150 Kč, děti do 12 let zdarma. Vstupné nelze zakoupit na místě



Sejdete se na stanici metra Vyšehrad a vydáte kolem Kongresového centra k Táborské bráně, kterou vstoupíte do samotné pevnosti. Vysvětlíte si proč má Vyšehrad dvojí opevnění, jak se jmenují jednotlivé brány. Ukážete si nejstarší rotundu v Praze, sv. Martina, nebo kde čert upustil sloup i odkud Horymír se Šemíkem přeskočili hradby. Kolem baziliky sv. Petra a Pavla projdete na známý hřbitov Slavín, kde si ukážete místa odpočinku některých významných osobností našich dějin. Vycházku zakončíte na krásné vyhlídce nad Cihelnou branou.

Čert a Káča

KDY: Neděle 14-15

KDE: Písecká brána, K Brusce 6, Praha 6

ZA KOLIK: Dobrovolný příspěvek



Přijďte shlédnout známý pohádkový příběh s melodiemi Antonína Dvořáka. Představení potěší děti i dospělé. Vaši návštěvu můžete spojit třeba s prohlídkou Pražského hradu.