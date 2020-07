Bojovka: Po stopách letců

KDY: Sobota 12-20

KDE: Plechárna Černý Most, Bryksova 20, Praha 14

ZA KOLIK: Zdarma

Věděli jste, že je řada ulic na Černém Mostě pojmenovaná po významných letcích? Někteří z nich byli i součástí československé perutě RAF za druhé světové války. Jejich příběhy poznáte na bojovce v okolí Plechárny. Hra bude částečně stopovací, bude na ní pár úkolů a dozvíte se i něco z historie. Registrace na www.plecharnacernymost.cz.

Den otevřených dveří na letišti Točná

KDY: Sobota 13-18

KDE: Letiště Točná, Praha 4

ZA KOLIK: Zdarma



V sobotu Vás na letišti Točná čeká den otevřených dveří hangáru s historickými letadly. Chybět nebude legendární Electra a při dobrém počasí ani letové ukázky.

Koncert finalistů Superstar

KDY: Sobota 15-18

KDE: Obchodní centrum Letňany, Veselská 663, Praha 9

ZA KOLIK: Zdarma



Sledovali jste pěveckou soutěž Superstar? Pokud ano, tak si nemůžete nechat ujít jedinečný koncert a autogramiádu vítězky Barbory Piešové a finalistů Martina Schreinera a Dominky Lukešové.

Hvězdné léto: Čas pod psa

KDY: Sobota 20-22

KDE: Divadlo Kalich, Jungmannova 9, Praha 1

ZA KOLIK: Od 499 Kč



Komedie s Terezou Kostkovou, Mášou Málkovou a Evou Josefíkovou. Bouřka, do které by ani psa nevyhnal, zažene tři ženy do zadní místnosti bistra, protože to je zcela obsazené. Vzájemně se téměř neznají, jsou odlišné, snad z počátku i odtažité. Postupně však každá z nich odkrývá své problémy, strach z osamocení, své touhy i sny.

Václav Neckář vystoupí v Letňanech

KDY: Sobota 20-22

KDE: Výstaviště PVA Expo, Beranových 667, Praha 9

ZA KOLIK: Od 550 Kč



Prague kemp Letňany je premiérový ročník unikátního projektu, který propojí široké spektrum uměleckých činností a žánrů v jeden celek a nabídne návštěvníkům komplexní letní program vystoupení, událostí, aktivit a eventů. V sobotu večer vystoupí na letňanském výstavišti legendární zpěvák Václav Neckář se skupinou Bacily.

Letní kino: Hanebný pancharti

KDY: Sobota od 21.30

KDE: Žluté lázně, Podolské nábřeží 3, Praha 4

ZA KOLIK: Film zdarma, vstup do areálu Žlutých lázní 50 Kč



Nepropásněte filmové delikatesy na velkém plátně, které vám ve Žlutých lázních servírují každé úterý a sobotu. V sobotu večer vás čeká lahůdka od Quentina Tarrantina v podání jeho veledíla Hanebný pancharti.

Komentované prohlídky Invalidovny

KDY: Sobota a neděle 10-16

KDE: Invalidovna, Sokolovská 24/136, Praha 8

ZA KOLIK: Od 70 Kč



Komentované prohlídky vám představí historii této národní kulturní památky i to, jak se v ní kdysi žilo válečným invalidům. Budete si moci prohlédnout unikátně řešený systém obytných jednotek od slavného barokního architekta Kiliana Ignáce Dientzenhofera, kapli, reprezentativní schodiště i dlouhé chodby, které můžete znát například z filmu Amadeus režiséra Miloše Formana. Prohlídky se konají s průvodcem v českém jazyce a začínají každou celou hodinu. Vstup hlavním vchodem z ulice Za Invalidovnou, naproti pomníku Petra Strozziho.

Růžové léto ve vinici

KDY: Sobota a neděle 11-18

KDE: Villa Richter, Staré zámecké schody 6/251, Praha 1

ZA KOLIK: Zdarma



Přijďte si užít romantickou atmosféru spojenou s růžovým vínem a s jedním z nejhezčích výhledů na Prahu. Populární degustace růžových vín se kvůli nařízeným omezením bude letos konat v komornější podobě. Počet vinařů bude sice menší, ale budou to ti nejlepší ve svém oboru, a degustovat se bude v nejkrásnějších částech vinice.

Food Truck Park

KDY: Neděle 10-19

KDE: Výstaviště Holešovice, Praha 7

ZA KOLIK: Zdarma



Od první červnové neděle v Praze na Výstavišti bude v provozu streetfoodový Food Truck Park, umístěný v místech nově zrekonstruované Bruselské cesty. Každou neděli od 10 hodin na vás čekají food trucky a stánky s nabídkou specialit od klasických burgrů, trhaného masa, zapékaných sendvičů, belgických hranolek, až po italskou, mexickou a asijskou kuchyni. Na Bruselské cestě bude i trh nabízející řemeslné výrobky, dyzajnové oblečení a další.

Letní kino: Nechte zpívat Mišíka

KDY: Neděle 21-22.30

KDE: Střecha Radost, náměstí Winstona Churchilla 1800/2, Praha 3

ZA KOLIK: 160 Kč



Na střeše Domu Radost proběhne projekce filmu Nechte zpívat Mišíka. Vladimír Mišík patří k zásadním osobnostem české populární hudby. Svou tvorbou ovlivnil celou generaci umělců z hudebního, výtvarného i literárního světa. Je spoluzakladatelem (s kytaristou Radimem Hladíkem) kapely Blue Effect a přes čtyřicet let hraje s kapelou Etc.

Ryby a rybičky: Největší burza v Praze

KDY: Neděle 8-12

KDE: První jazyková základní škola, Horáčkova 1100, Praha 4

ZA KOLIK: Od 30 do 90 Kč



Největší výstavní a prodejní akvaristická burza v Praze. Co vás čeká? Široké spektrum rybiček, vodních živočichů, šneků a krevet přímo od chovatelů, ne z velkochovu. Bohatý výběr rostlinek přímo od pěstitelů, ne z velkopěstíren. Velký výběr různých druhů krmiv. Akvaristické příslušenství, technika a spousta dalšího.

Prohlídka Jeruzalémské synagogy

KDY: Neděle 11-12

KDE: Jeruzalémská 7, Praha 1

ZA KOLIK: 200/250 Kč, děti do 15 let zdarma



Komentovaná prohlídka Jeruzalémské synagogy. Barevná fasáda této největší pražské synagogy upoutá každého kolemjdoucího. A její interiér je neméně pozoruhodný. Během naší návštěvy si budete povídat o historii této pozoruhodné stavby, o životě židovské komunity ve 20. století a přiblížíte si také některé židovské zvyky a tradice. Na závěr si budete moci prohlédnout zajímavou stálou expozici dokumentující život židovské obce po druhé světové válce. Bližší informace a registrace na www.prazsketoulky.cz.

Varhanní Vyšehrad: Irena Chřibková

KDY: Neděle 19-20

KDE: Bazilika sv. Petra a Pavla, V Pevnosti, Praha 2

ZA KOLIK: 100/150 Kč



Poslední koncert festivalu Varhanní Vyšehrad bude patřit významné české varhanici Ireně Chřibkové, ředitelce kůru baziliky sv. Jakuba na Starém Městě pražském.

Výstava vinylů

KDY: Neděle 16-23

KDE: Ježkovy voči Bar & Tapas, Ve Smečkách 6, Praha 1

ZA KOLIK: Zdarma



Poseďte v příjemném prostředí a prohlédněte si u toho sbírku vinylů. Výstava je prodejní, a tak si za lidovou cenu můžete přímo na baru desku zakoupit a rovnou odnést.