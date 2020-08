Hvězdné léto: Veletoč

KDY: Sobota 19-22

KDE: Letní scéna pod Žižkovskou věží, Mahlerovy sady 1, Praha 3

ZA KOLIK: 499 Kč

Herecká legenda Iva Janžurová přichází se svou autorskou komedií, napsanou na námět další oblíbené herečky Jany Paulové. Boženka a její bratr Arnošt jsou až doteď idylickými sourozenci. Boženka před léty Arnošta oženila s Helgou, po pečlivém několikaletém výběru a dobře volené propagandě. Helga byla bohatá, s činžovní vilou, s klenoty a s drahocennými obrazy. Bezstarostnost ji svedla ke svazku s Arnoštem, který rychle vyústil v stereotypně nudné soužití pod velením Boženky.

Národní přehlídka koní Shagya Arab

KDY: Sobota 8-18

KDE: Velká Chuchle arena, Radotínská 69, Praha 5

ZA KOLIK: Zdarma



Na chuchelském dostihovém závodišti vás čeká 28. Národní přehlídka koní plemene Shagya Arab. Program: 8.00 distanční cvalový trénink, 9.30 předvedení mladých koní, 12.30 plemenní hřebci a klisny, 16.00 hobby vytrvalostní závod na 20 km.

Sobotní jazz na náplavce

KDY: Sobota 16.30-19

KDE: Loď Cargo Gallery, Smíchovská náplavka, Praha 5

ZA KOLIK: Zdarma



Jazzové odpoledne na slunné palubě lodi Cargo Gallery s kytarovým duem ve složení Jaroslav Friedl & Josef Sanytrák.

Africké trhy

KDY: Neděle 10-15

KDE: Město moře, Přístavní 7, Praha 7

ZA KOLIK: Zdarma



Co vás čeká? Čerstvé ovoce z Afriky, jako je třeba obří jackfruit, to nejmáslovější avokádo na světě, spousta druhů banánů, mango nebo slaďoučký ananas, sušené ovoce, dálkami vonící koření ze Zanzibaru, kvalitní čokoláda, káva a dokonce čerstvé kakaové boby.

Food Truck Park

KDY: Neděle 10-19

KDE: Výstaviště, Praha 7

ZA KOLIK: Zdarma



Od první červnové neděle v Praze na Výstavišti bude v provozu streetfoodový Food Truck Park, umístěný v místech nově zrekonstruované Bruselské cesty. Každou neděli od 10 hodin na vás čekají food trucky a stánky s nabídkou specialit od klasických burgrů, trhaného masa, zapékaných sendvičů, belgických hranolek, až po italskou, mexickou a asijskou kuchyni.

Burza CD a vinylů

KDY: Neděle 9-12.30

KDE: Restaurace Bunkr, Zázvorkova 25/3, Praha 5

ZA KOLIK: 30 Kč



Přijďte nakoupit, prodat nebo vyměnit vaše skvosty na nejrůznějších nosičích. Najdete všechny hudební žánry, od popu po heavy metal, od klasiky po punk.

Maxim Turbulenc na střeše Harfy

KDY: Neděle 16-17

KDE: Galerie Harfa, Českomoravská 2412/15a, Praha 9

ZA KOLIK: 159 Kč



Kdo by neznal oblíbenou hudební skupinu Maxim Turbulenc. Mezi její nejznámější hity patří Jede jede mašinka, Polámal se mraveneček, Sluníčko, Báječná ženská, Umbaj vari a mnoho dalších. Maxim Turbulenc zpívají známé písně ale v diskotékových aranžích. Skupina se skládá ze tří členů: Daníka, Ajfela a Timiho. A věděli jste, že zpěváci dohromady váží 400 kg?

100 roků Říše loutek

KDY: Až do 31. ledna, denně kromě pondělí 9-20

KDE: Dům U Zlatého prstenu, Týnská 630/6, Praha 1

ZA KOLIK: 150 Kč, snížené od 60 Kč



Říše loutek se zrodila před 100 lety. Výstava v domě U Zlatého prstenu představuje především loutky. Ale také fotografie, návrhy, ukázky dekorací, rekvizit i kostýmků. Ano, i loutky mají svou garderobu, a ta vytvořená Annou Suchardovou-Brichovou patří k unikátním souborům. Výstava by chtěla připomenout také práci těch, kteří loutkám dávají život. Kromě jiného i proto, že v Říši loutek po celou dobu všichni hrají zadarmo.

Devatero řemesel, desátá bída?

KDY: Do 5. dubna 2021, denně kromě pondělí 10-18

KDE: Zámecký areál Ctěnice, Bohdanečská 259/1, Praha 9

ZA KOLIK: 100 Kč, snížené 50 Kč



České pohádky jsou plny řemeslníků, ať už jsou to ševci, krejčí nebo zlatníci či zahradníci. Řemesla jsou zachycena v mnoha podobách, ale většina pohádek se neobejde bez řemesel, která se v minulosti starala o stravu obyvatel, jako byli mlynáři, pekaři, řezníci, uzenáři nebo rybáři. Výstava se zaměří na filmová zpracování tohoto fenoménu, a to v pestrém výběru rekvizit a kostýmů ze slavných českých filmových pohádek, ale nejen to. Výstava nabízí mnoho překvapení a her, zábavu i poučení. Výstava se koná v přízemních a sklepních prostorách zámku.

Opráski sčeskí historje

KDY: Až do 23. srpna, denně kromě pondělí 13-18

KDE: Villa Pellé, Pelléova 10, Praha 6

ZA KOLIK: Od 90 Kč



Bojovníci slavných českých bitev a stateční vojáci opět zaujmou své pozice, ale tentokrát pouze na papíře. Diváci se tak mohou těšit na třeskuté salvy vtipu a svištící ostří Jazovy češtiny, kterou se umí tak mistrně ohánět. Kromě obligátního Zmikunda jsou kreativními spolupracovníky Jaze tentokrát i architekti ze studia Robust Architects, kteří připravili hravé instalace, umožňující malým i velkým návštěvníkům aktivně vstoupit do některých momentů české historie.

Prosecco fest

KDY: Pátek (17-22) a sobota (13-22)

KDE: Střelecký ostrov, Praha 1

ZA KOLIK: Pátek 150 Kč, sobota od 100-170 Kč



Milujete Prosecco? V tom případě si nenechte ujít akci na Střeleckém ostrově. V pátek se v rámci doprovodného programu koná show Queenmania, v sobotu zahrají Jakub Smolík, Hermés Karel a Standa Hložek.

Otevření nepřístupných prostorů Tančícího domu

KDY: Denně až do 31. srpna, 10-18

KDE: Galerie Tančící dům, Jiráskovo Náměstí 6, Praha 1

ZA KOLIK: Od 110 Kč



Tančící dům otevírá pro veřejnost své technické zázemí a další nepřístupné prostory včetně nové vyhlídky a vnitrobloku. Symbolicky tak oslaví 30. výročí první myšlenky Václava Havla postavit na nároží Jiráskova náměstí kulturní dům, který by sloužil veřejnosti a prvního návrhu architekta Vlada Miluniče z roku 1990. Prohlídka má osm částí.

Prázdninový Dyzajn market

KDY: Sobota a neděle, 10-18

KDE: Výstaviště, Praha 7

ZA KOLIK: Zdarma



Dyzajn market je výběrová prodejní výstava autorské tvorby, která se koná na Výstavišti Praha Holešovice. Prohlížet i nakupovat můžete spousty originálních šperků, oblečení, doplňků, kabelek a batohů, porcelánu, dekorací, hraček nebo papírenského zboží. Akce se účastní lokální tvůrci z České republiky, Slovenska, Maďarska a Rumunska.