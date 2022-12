Když na vozovnu Střešovice padne tma a expozice historických vozidel městské hromadné dopravy se schová do příšeří, tak se vše zdá být jiné. Ve tmavých zákoutích vozovny s potemnělými vozy ožívají příběhy inspirované fantazií náhodného návštěvníka. Přijďte se podívat do Muzea MHD za tmy a uvidíte to, co ve dne vidět není. Zhruba 30 minutová prohlídka s průvodcem, získá díky minimálnímu osvětlení exponátů tajemný nádech.

Švandovo divadlo: Cry Baby Cry

KDY: Od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: Od 380 Kč

Komedie o tom, jak pět žen hledá návod na štěstí… Pět žen se v dnes populárním kurzu life coachingu pokusí zjistit, jak by měly změnit svůj život. Může nás ale vůbec někdo naučit, jak žít a jak být šťastný? To je otázka.

Muzeum fantastických iluzí

KDY: Do 30. prosince 9-21, 31. prosince 9-15, 1. a 2. ledna 9-21

KDE: Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč



Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa! Akce: 24. a 31. prosince dostane každé dítě zdarma knížku optických iluzí jako dárek.

Vánoce v zoo: Nadílka u zvířat

KDY: Denně od 9.00

KDE: Zoo Praha, U Trojského zámku, Praha 7

ZA KOLIK: Dle ceníku Zoo Praha

Užijte si v zoo nadílku u zvířat, 27.-30. prosince dostanou vybrané druhy neprodané vánoční stromy. Jak si s nimi poradí gorily, sloni nebo třeba papoušci?