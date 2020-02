Tip šéfredaktora Pražského deníku Martina Rumlera

"Rád bych čtenářům doporučil návštěvu divadla. A zkusit i něco jiného než zavedené kamenné scény. Sám se zvědavostí očekávám sobotní premiéru Kafkova Procesu v podání nového souboru Distheatranz. Divadelní soubor založili studenti DAMU, jejich hybatelem a režisérem je talentovaný Vít Malota. Sluší se dát šanci mladým a neokoukaným, tak co třeba zrovna známý Kafkův absurdní příběh v dramatizaci legendárního Jana Grossmana. A pokud byste se v sobotu nedostali na premiéru, budete mít další šanci 15. února."

KDY: 1. 2 a 15. 2. od 19.00

KDE: Studio Švandova divadla, Štefánikova 57, Praha 5

Sobota s Tatrou kolem světa

KDY: Sobota 10-18.30

KDE: Český rozhlas, Vinohradská 12, Praha 2

ZA KOLIK: Zdarma



Před 33 lety odjela expedice Tatrou kolem světa z pražského Staroměstského náměstí za obrovského zájmu veřejnosti. Vrátila se po třech letech do jiného státu, než z kterého vyjížděla, a bez většího zájmu o unikátní filmy, které účastníci natočili. Nyní se podařilo Radiožurnálu filmy získat a před odjezdem na expedici Tatrou kolem světa 2 je promítne v největším studiu na Vinohradské třídě.





Tři zlaté vlasy děda Vševěda

KDY: Sobota 14-15 a 16-17

KDE: Říše loutek, Žatecká 1, Praha 1

ZA KOLIK: Od 90 Kč



Loutkové divadélko pro děti od 4 let. Pohádka podle Karla Jaromíra Erbena vypráví o tom, jak si Plaváček za tři zlaté vlasy děda Vševěda zaslouží princeznu, při svém putování pomůže tam, kde je třeba, a zlý král dojde potrestání… jak to v pohádkách bývá!

Rodinná dílna: Kupkova laboratoř

KDY: Sobota 15-17

KDE: Museum Kampa, U Sovových mlýnů 2, Praha 1

ZA KOLIK: 100 Kč



Společně si projdete stálou expozici věnovanou dílu Františka Kupky a ukážete si, jak postupně opouštěl realistické zobrazení až dospěl k abstrakci. Děti si pak samy vyzkouší, jak zachytit pohyb a vytvoří vlastní Kupkou inspirovaná díla. V ceně Rodinné dílny je zahrnuté vstupné do stálé expozice Musea Kampa pro dítě a doprovod.





O skřítkovi, který to nevzdal

KDY: Sobota 15-16

KDE: Plechárna Černý Most, Bryksova 20, Praha 14

ZA KOLIK: 50 Kč



Interaktivní divadelní představení pro děti. Malý skřítek se vydává do světa, aby našel tu jedinou paní skřítkovou. A svět je to fantastický, skřítkožravé květiny, létající žirafa a ryba jménem Ex Machina, které vykukuje z hřbetu kouzelná sprcha. Ta to zachrání. Prostý příběh o lásce a odhodlání. A bizardní, kouzelný svět, k tomu pár písní a foukání do růžového paraplete. Hraje Divadlo 100 opic. Vhodné pro děti od 3 let.

Tajemství dámských budoárů

KDY: Sobota a neděle 10-17

KDE: Muzeum Kouzlo starých časů, Valdštejnská 150/4, Praha 1

ZA KOLIK: 250 Kč



Utajit svůj soukromý život před viktoriánskou společností je téměř nemožné a vyvolat skandál je velmi jednoduché. Komentované prohlídky v každou celou hodinu, první v 10.00 a poslední prohlídka v 16.00. Víkendová prohlídka výstavy Život pod schody. Expozice ze soukromé sbírky historických oděvů a doplňků přibližuje kontrast života majetných a sloužících na přelomu 19. a 20. století.





Flame of Rebellion Tour 2020: Purnama a spol.

KDY: Sobota 18-00

KDE: Klub Modrá Vopice, roh ulic Spojovací a K Žižkovu, Praha 9

ZA KOLIK: 200 Kč



"Neseme společně plamen vzdoru, který plane v našich srdcích a na novém albu Flame of Rebellion, které je naší novou silou a zazní i u Vás. Společně s našimi bratry ve zbrani Innersphere, Naurrakar, Nocturnal Pestilence a Severals uděláme opět vše, aby se tento koncert stal nezapomenutelný. Bez Vás to ale nepůjde! Jedině s Vámi se sen může stát skutečností. Vy jste naše minulost, přítomnost a budoucnost! Metalová muzika bude silná tak dlouho dokud budete při ní stát Vy!" vzkazují fanouškům válečníci z metalové kapely Purnama, která na scéně řádí jako nespoutaný živel.

Seminář Jóga a bolavá záda

KDY: Neděle 10-13

KDE: Studio Vnímej své tělo, Vyšehradská 43, Praha 2

ZA KOLIK: 690 Kč



Trápí vás bolesti zad? Vydejte se na seminář do studia Vnímej své tělo. Na něm budete pracovat především s představou zdravého postavení těla, a to nejen v oblasti bederní páteře, ale celého těla. Seminář je složen ze zdravotních cviků, terapeutické jógy a fyzio-terapeutické metody Spirální dynamiky a z dechových technik. Registrovat se můžete na internetových stránkách www.vnimejsvetelo.cz





Sůl nad zlato

KDY: Neděle 14-15 a 16-17

KDE: Říše loutek, Žatecká 1, Praha 1

ZA KOLIK: Od 90 Kč



Loutkové divadélko pro děti od 4 let. Je sůl opravdu nad zlato? Zlato je přece vzácné a sůl docela obyčejná. Jenže když ta docela obyčejná sůl schází, tak je najednou všem ouvej. Také o tom je naše nová pohádka.

Koncert tibetských mís

KDY: Neděle 16.30-18

KDE: Grain Space, Rašínovo nábřeží 26, Praha 2

ZA KOLIK: 400 Kč



Tóny tibetských zpívajících mís dokážou naší moderním životem přetíženou mysl rychle a příjemně zklidnit, čímž se mysl uvolní, odpočine si a umožní i zbytku těla se zregenerovat. Ať už meditujete pravidelně nebo slovo meditace slyšíte poprvé, může pro vás být setkání se zvukem tibetských mís v mnoha ohledech velice přínosné ba hluboce transformativní.





Národní galerie - Den volného vstupu

KDY: Sobota a neděle, 10-18

KDE: Národní galerie, Staroměstské náměstí 12, Praha 1

ZA KOLIK: Zdarma



Vstup zdarma do objektů Národní galerie u příležitosti oslavy 224. výročí založení Společnosti vlasteneckých přátel umění. Prohlédněte si: Umění dlouhého století ve Veletržním paláci, První republika ve Veletržním paláci, České moderní umění ve Veletržním paláci, Staří mistři ve Schwarzenberském paláci, Středověké umění v Čechám a střední Evropě v Anežském klášteře, Výstava "1989" ve Veletržním paláci.