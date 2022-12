Místo, kde probíhaly sokolské slety, spartakiády, hráli Rolling Stones nebo sloužil mši sám papež. Velký strahovský stadion je nejen otevřenou kronikou dějin 20. století, ale i vývoje stavebních stylů a technologií. Jaký je příběh jednoho z největších stadionů světa? Speciální bezbariérová komentovaná prohlídka představí stadion z horní části západní tribuny, která byla určena pouze pro honorace… Funkcionalistickou tribunu i s prezidentským salonkem stihl ještě těsně před svou smrtí v roce 1932 dokončit původní architekt návrhu Alois Dryák. Poskytuje jeden z nejkrásnějších pohledů na stadion, i do míst, kde kdysi stávala vstupní Brána borců. Přijďte nahlédnout do útrob jedinečného a zčásti chátrajícího kolosu, který dodnes zůstává v živých vzpomínkách mnohých. Dozvíte se více o historii i architektuře památkově chráněné stavby.

76. Memoriál Alfréda Nikodéma

KDY: 26. prosince od 11

KDE: Ve Vltavě u Národního divadla, Praha 1

ZA KOLIK: Vstupné pro diváky zdarma



I. plavecký klub otužilců Praha vás srdečně zve na 76. ročník vánoční plavecké soutěže ve Vltavě Memoriál Alfreda Nikodéma, nejstarší a nejznámější otužileckou akci. Memoriál Alfreda Nikodéma poplavou otužilci z České republiky, Slovenska, Polska, Anglie, Belgie, Rakouska, USA, Íránu, Hongkongu a Španělska. Trať povede napříč Vltavou mezi Střeleckým a Slovanským ostrovem, u jehož břehu budou start i cíl. Plavou se tratě o délkách 100, 300 a 750 m. Poprvé v historii akce bude pro změření nejdelší (soutěžní) tratě použita čipová technologie včetně cílové brány. Ve Vltavě uvidíme špičkové plavce s vavříny z mezinárodních soutěží, stejně jako kondiční otužilce.

Prohlédněte si betlémy ve ctěnickém zámku

KDY: 26. prosince 10-18, 31. prosince 10-13, 1. ledna 10-18

KDE: Zámecký areál Ctěnice Bohdanečská 1, Praha 9

Výstava připravená ve spolupráci se Spolkem českých betlémářů seznamuje návštěvníka s tradicí stavění betlémů, která je na našem území dosud živá. Představuje pestrou škálu materiálů, jejich užití v minulosti a uka-zuje, jak a z čeho se betlémy tvoří dnes. K vidění zde jsou nejen betlémy vyřezávané ze dřeva, ale vyráběné z vosku, papíru skla, z vizovického těsta či z perníku. Vystaveny jsou historické betlémy, ale návštěvníci se především seznámí s ukázkami současné tvorby a poznají, jak probíhá betlemářův rok.

Vánoce v zoo: Děti jen za korunu, čeká vás i nadílka u zvířat

KDY: Denně od 9.00

KDE: Zoo Praha, U Trojského zámku, Praha 7

ZA KOLIK: Dle ceníku Zoo Praha. Děti během vánočních svátečních dnů za 1 korunu



Na vánoční období chystá zoo speciální program pro zvířata i návštěvníky. Na Štědrý den a oba vánoční svátky budou mít děti do 15 let vstup do zoo za 1 Kč. Lidé mohou navíc 24. prosince nosit zvířatům jablka, mrkev či oříšky a dostanou za to drobnou pozornost. Těšit se můžou také na nadílku u zvířat 27.-30. prosince dostanou vybrané druhy neprodané vánoční stromy. Jak si s nimi poradí gorily, sloni nebo třeba papoušci?

Muzeum fantastických iluzí

KDY: 26. až 30. prosince 9-21, 31. prosince 9-15, 1. a 2. ledna 9-21

KDE: Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa! Akce: 24. a 31. prosince dostane každé dítě zdarma knížku optických iluzí jako dárek.