Slavné varhanní koncerty

KDY: Neděle 19-20

KDE: Kostel svatého Františka z Assisi, Křižovnické náměstí, Praha 1

ZA KOLIK:

Večerní varhanní koncerty v kostele sv. Františka u Karlova mostu jsou již po 27 let neodmyslitelnou součástí kulturního života Staré Prahy. Zažijte večer v úchvatném restaurovaném interiéru barokního kostela svatého Františka z Assisi v samém srdci Starého Města za poslechu druhých nejstarších varhan v Praze. Vedle skladeb světoznámých mistrů období baroka a klasicismu zazní i hudba českých autorů.

Emma Smetana v Klubu Varšava

KDY: Neděle od 19

KDE: Klub Varšava, Varšavská 10, Praha 2

ZA KOLIK: Od 320 Kč



Emma Smetana hraje na klavír a zpívá od dětství. Před třemi lety spojila síly s producentem Jiřím Burianem (Southpaw, Republic Of Two, Kapitán Demo) a výsledkem je popové album What I’ve Done, vydané v únoru 2016 u labelu Warner Music. První singl Waiting dostal nominaci na hudebních cenách Anděl v kategorii videoklip. Druhý singl No Fire, který zpěvačka nahrála se svým životním partnerem Jordanem Hajem (Peter Pan Complex, Kapitán Demo), se dostal do mainstreamových rádií a stal se hitem. Na jejich posledním společném duetu Lost and Found spolupracoval i Matt Colton, majitel londýnského studia Alchemy Mastering (Muse, Arctic Monkeys, James Blake…). V roce 2017 Emma Smetana vyráží na československou tour Emma & Emma se svou slovenskou jmenovkyní Emmou Drobnou.