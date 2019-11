Podzimní Praguemarket

KDY: Sobota a neděle 10-19

KDE: Náměstí Republiky,Praha 1

ZA KOLIK: Zdarma

Oživte svůj šatník oblečením z české produkce, vyměňte starou kabelku za novou, udělejte radost kamarádce náušnicemi, které nemá nikdo jiný anebo potěšte svou ratolest hračkou. Skvělý street food, hudba, atmosféra a moře kreativity.

Z deníku komorné

KDY: Sobota a neděle 10-17

KDE: Muzeum Kouzlostarých časů, Valdštejnská 150/4,Praha 1

ZA KOLIK: Od 170 Kč



Stále připravena pomoci své paní s oblékáním a úpravou účesu, opravit jemnou krajku a doručit tajný vzkaz milenci. Jak vlastně žije komorná a co se po ní požaduje, se dozvíte na víkendových prohlídkách výstavy Život pod schody, ze soukromé sbírky historických oděvů a doplňků, která poukazuje na kontrast života majetných vrstev a jejich sloužících.

Intimní život rostlin

KDY: Sobota a neděle 9-16

KDE: Botanická zahrada, Trojská 800, Praha 7

ZA KOLIK: Od 100 Kč



Víte, jak se rozmnožuje kosatec? Co je sklápěčka značky Salvia? Nebo dokonce jak vyrobit semeno bez tatínka? Že ne? Přijďte se ponořit do tajů intimního života rostlin a zábavnou formou se dozvíte mnohé o jejich rozmnožování.

Racing Expo a Classic Expo

KDY: Sobota a neděle 10-19

KDE: PVA Expo Letňany, Beranových 667, Praha 9

ZA KOLIK: Denní vstupenka 250 Kč



Návštěvníci výstavy Racing Expo a Classic Expo budou mít příležitost prohlédnout si unikátní exponáty automobilové a motocyklové techniky od nás i ze zahraničí, a to jak té současné, tak historické. Součástí doprovodného programu se stanou četné besedy a autogramiády, program zaměřený na významná výročí, dražba, burza, Concours d'Elegance, Cars Art Design a mnoho dalšího.

Veřejné bruslení na Kobře

KDY: Sobota 14.30-16.30 a neděle 14.45-16.45

KDE: Stadion HC Kobra, Mikuleckého 1584, Praha 4

ZA KOLIK: Dospělí 100 Kč, děti do 10 let a doprovod 50 Kč



Na přírodní led si ještě pár týdnů musíme počkat. Kdo se už ale nemůže dočkat, až opět nazuje brusle, může si zajít na veřejné bruslení. Na branickém stadionu Kobry je možné se sklouznout po ledě každou sobotu a neděli. K dispozici je rovněž půjčovna pánských i dámských bruslí, a to v široké škále velikostí. Půjčení jednoho páru stojí 80 korun, k tomu se vybírá i vratná záloha 1000 korun.

Eva tropí hlouposti na Fidlovačce

KDY: Sobota 19-21

KDE: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625, Praha 4

ZA KOLIK: Od 349 Kč



Divadlo Na Fidlovačce chce inscenací Eva tropí hlouposti připomenout skvělou českou autorku Fan Vavřincovou, zakladatelku žánru crazy komedie. Příběh o rozjívené dívce, která se k překvapení všech zamiluje, slavil úspěch už v časopisecké podobě, také jako nezapomenutelný film Martina Friče s Oldřichem Novým, Natašou Gollovou a Zdeňkou Baldovou v hlavních rolích a rovněž v knižním vydání. Věříme, že inscenace na úspěch předchozích podob Evina příběhu naváže. Inscenace Eva tropí hlouposti na jeviště Fidlovačky rozhodně patří. Tak jako na ně kdysi patřil i představitel jedné z hlavních rolí ve stejnojmenném filmu - Oldřich Nový.

Tři prasátka na Plechárně

KDY: Sobota 15-15.30

KDE: Plechárna Černý Most, Bryksova 1002/20, Praha 14

ZA KOLIK: 50 Kč



Veselá maňásková pohádka vás vezme do obory ke třem prasátkům, na které si brousí zuby vlk. Tři prasečí sourozenci spolu žijí v lesní oboře. Zatímco dva kluci Kvík a Chropous neustále dělají nepořádek, holčička Kvída je mnohem čistotnější. Jednou jí dojde trpělivost a rozhodne se odstěhovat. Bráškové ale nechtějí za Kvídou zaostávat, a tak si usmyslí, že si postaví domečky. Jejich lenost a nešikovnost jim v tom zrovna moc nepomohou. Navíc se do všeho připlete zlý vlk, co si na prasátka už dlouho brousí tesáky. Jak do dopadne, se dozvíte ve veselém maňáskovém divadle. Hraje: TLD Zvoneček

Bruslení před Centrem Černý Most

KDY: Od soboty po celou zimu

KDE: Centrum Černý Most, Chlumecká 765/6, Praha 14

ZA KOLIK: 80 Kč, děti do 5 let zdarma



Vyrazte na brusle. Před obchodním centrem na Černém Mostě už je pro všechny připravená ledová plocha je připravena pro všechny. Vítáni jsou všichni, rodiny, páry, děti jednotlivci. U ledové plochy je zajištěna také půjčovna a brusírna bruslí, šatna a občerstvení.

Podzimní blešák FAMU

KDY: Neděle 12-18

KDE: Klub Famu, Smetanovo nábřeží 2, Praha 1

ZA KOLIK: Zdarma



Tradiční blešák v klubu FAMU. Cokoli potřebujete, zde určitě seženete. Najdete zde oblečení, boty, doplňky, knihy, desky, filmy a spoustu dalšího. A to všechno si budete moct pořídit téměř za hubičku. Jídlo a drinky po celý den z kuchyně klubu.

Jak princezna Máňa zachraňovala Martina z pekla

KDY: Neděle 15-16

KDE: Kulturní dům Kyje, Šimanovská 47, Praha 14

ZA KOLIK: 50 Kč



Zasmějte se u netradiční pohádky plné písniček. Vydejte se s princeznou Máňou přímo do pekla. Čert Haramáš není zrovna nejchytřejší, takže do pekla odnese hodného Bártovic Martina namísto lakomce Hrabala. A jelikož co peklo jednou schvátí, již nikdy nenavrátí, musí Martina někdo osvobodit. Udělá to statečná princezna Máňa, a všem tak ukáže, že nejenom princové jsou na světě k tomu, aby někoho vysvobozovali. Zvládnou to i princezny. Pobavte se u veselé pohádky plné písniček. Hraje: Divadlo Andromeda.

Pod jednou střechou

KDY: Neděle 10.30-11.30

KDE: DDM Praha 7, Areál Na Výšinách 1, Praha 7

ZA KOLIK: 50 Kč



Interaktivní koncert pro děti. Pojďte se společně s Ramonikou vydat na cestu. Vezmete s sebou nejen svá zavazadla, ale také to, co nosíte ve svém srdci. V Česku žije mnoho národností. Hravou a interaktivní formou se seznámíte s jejich hudbou a tradicemi. Společně postavíte dům, ve kterém můžete bydlet pod jednou střechou.

Psí vojáci 40: Vzpomínkový den a večer

KDY: Neděle 12-21

KDE: Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 1

ZA KOLIK: Zdarma



Připomeňme si společné chvíle s Psími vojáky v průběhu vzpomínkového dne a večera na počest 40. výročí jejich prvního oficiálního koncertu. Oslavy výročí opět našly své právoplatné místo v Knihovně Václava Havla. Právě díky Havlovi frontman kapely Filip Topol poprvé veřejně vystoupil na Hrádečku v úvodu koncertu Plastic People of the Universe. O rok později si již kompletní kapela Psí vojáci zahrála poprvé oficiálně, a to na Pražských jazzových dnech roku 1979. Připomeňme si kapelu odpolední interaktivní výstavou Psí vojáci: Hudba na plátně autorky Sáry Svobodové, jenž roztančila své štětce v rytmu psích písní, které si můžete poslechnout ve sluchátkách přímo u obrazu. Zavzpomínáme i v rozhovoru s autorkou Sárou, který bude následovat ve večerním programu. Zúčastní se i Jáchym Topol, dramaturg KnVH, který přednese jednu z bratrových básní. Na závěr večera vystoupí Vladivojna La Chia s repertoárem svým i Psích vojáků, a také duo Déjà vu.