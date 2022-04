Oblíbené farmářské trhy na pěší zóně Anděl se konají pravidelně každý pátek. "Naším cílem je nabídnout široké veřejnosti prostor k nákupu farmářských a především lokálních produktů a výpěstků. V nabídce najdete nejen kvalitní a výběrovou zeleninu, maso, sýry a mléčné výrobky, ale i ovoce plné chuti. Právě tak i lokální doprovodný sortiment, jako jsou květiny, pečivo, marmelády, bylinky, koření, vajíčka, med a podobně. Samozřejmě nebudou chybět ani sezónní produkty," zvou pořadatelé.

Panzerfaust a Velnias ve Vopici

KDY: Pátek od 19

KDE: Klub Modrá Vopice, K Žižkovu 1, Praha 9

ZA KOLIK: 450 Kč



Chmurné obrazy budoucnosti lidské rasy… Ignorovat tvorbu Kanaďanů Panzerfaust by fanouška extrémního metalu zpětně mohlo mrzet. Asi není nutné zmiňovat, že tato výtečná blackovka založená roku 2005 má za sebou koncerty s Marduk, Watain a dalšími, lepší bude ji někam hudebně zařadit. Black metal je v tomto případě jasný, ale jeho tradiční poloha nevyhovující… Evropské turné zahrnuje též jejich o rok mladší stájové kolegy Velnias z amerického Colorada. Pedál jejich rychlosti je tu sešlápnut na úplně jinou úroveň. Pomalejší, s doomem koketující tvorba je sice černým karbonem prorostlá, ale na povrch se derou vznosnější, až bathoryovské polohy.

Sisa Feher a KHI v Jazz Docku

KDY: Pátek od 22

KDE: Jazz Dock, Janáčkovo nábřeží 2, Praha 5

ZA KOLIK: 250-370 Kč

KHI je soubor vedený slovenskou zpěvačkou Sisou Fehérovou a také název alba, které vyšlo v září 2021. Každé z předchozích alb zpěvačky bylo zvukově zcela jiné a v této tradici Sisa pokračuje i v tomto případě. Po albu Bardo, které se vyznačovalo folklórními vlivy, přichází s velkou kapelou s dechovou sekcí, která má nestandardní složení: trubka, křídlovka a pozoun. Rytmická sekce je obohacena divokými syntezátorovými basovými linkami a vokály na albu zní velmi syrově a naléhavě.

Sobota 16. dubna

Prague Plague ve Vopici

KDY: Sobota od 19

KDE: Klub Modrá Vopice, K Žižkovu 1, Praha 9

ZA KOLIK: 200 Kč

Slovenský metalový minifestival Songs Of Hate se přesouvá do pražské Modré Vopice, kde vystoupí čtyři kapely: Deviance, Circular Saw, Incarnate a Bloody Redemption.

Nostalgické vlaky

KDY: Sobota od 9.30

KDE: Smíchovské nádraží, Praha 5

ZA KOLIK: Od 240 Kč



Užijte si okružní výlet do oblasti dolního Posázaví a Ladova kraje po jedné z našich nejkrásnějších lokálek, která vede romantickým krajem kolem řeky Vltavy a Sázavy. Více informací zde.

Kutilové na Výstavišti

KDY: Sobota 10-15

KDE: Výstaviště, Praha 7

ZA KOLIK: 130-1000 Kč (dle počtu hodin, 1 až 5)

Pro toho, kdo má nápad a základní materiál na jeho výrobu, ale nemá ty správné nástroje a prostředky, aby ho mohl zhmotnit, je možné najít řešení v otevřené dílně na Výstavišti. Zájemci mohou přijít každou sobotu vyrábět a kutit ze dřeva, kovu, plastu, ale i třeba betonu nebo jiných materiálů. Přetavit své nápady na dekorace či jednoduchý nábytek v reálné předměty. K dispozici budou mít např. přímočarou nebo pokosovou pilu, brusky, svářečku, vrtačky, ruční nástroje. Využít mohou i 3D tiskárnu. Princip kutilské otevřené dílny je jednoduchý. Návštěvníci mohou přijít sami, se svými dětmi či vnoučaty a pustit se do práce. Dorazit mohou v rámci dílny kdykoliv, ale čím dřív se dají do díla, tím víc času na výrobu budou mít.

Divadélko Kůzle: Hastrmanská pohádka

KDY: Sobota 14.30-16

KDE: KC Zahrada, Malenická 1784, Praha 4

ZA KOLIK: 60 Kč



Písničkové vyprávění pana mlynáře a paní mlynářky o jednom pohádkovém dění blízko jejich mlýna. I místní hastrman se může jednou za život polepšit. Vhodné pro děti od 3 let.

Neděle 17. dubna

Karlínské velikonoční slavnosti

KDY: Neděle 10-18

KDE: Karlínské náměstí, Praha 8

ZA KOLIK: Vstupné zdarma

Těšit se můžete na skvělé jídlo a pití, stánky s velikonočním sortiment, ale třeba i na květinové a bylinkové stánky. Bohatý program bude připraven hlavně pro děti, které si budou moci ozdobit velikonoční vajíčka a vyrobit si další skvělé tematické výrobky na kreativních dílnách. Nebude chybět ani oblíbené malování na obličej, trampolíny a sladké překvapení od velikonočního zajíčka. Bude to parádní den plný zábavy pro celou rodinu.

Žižkonoce: Venkovní velikonoční hra

KDY: Neděle 14-17

KDE: Start KC Vozovna a cíl Atrium Žižkov

ZA KOLIK: 100 Kč



"Pojďte s námi za žižkovskou koledou a vykoledujte si hromadu zábavy! Upleťte si s námi pomlázku a vydejte se na dobrodružnou cestu Žižkovem na lov pestrobarevných pentlí. Cestou vás čekají zábavné velikonoční aktivity na každém zastavení, a nejen sladká odměna v cíli pro všechny, kteří dokáží nasbírat všechny barvy pentliček na pomlázku," zvou pořadatelé akce.

Velikonoční rytířská slavnost na hradě Okoři

KDY: Neděle 10-18

KDE: Zřícenina Okoř, Praha-západ

ZA KOLIK: 100 Kč

Tradiční slavnost se koná na nádvoří hradu Okoř a na louce pod hradem. Těšit se můžete na živou dobovou hudbu, historické tance, divadlo, rytíře, vystoupení sokolníků a spoustu dalšího.

Pondělí 18. dubna

Kouzelné pondělí s Pavlem Kožíškem

KDY: Pondělí 13-15 (muzeum otevřeno 9-19)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč



Průvodcem nejzábavnějšího muzea v Praze bude v neděli 13. března 2022 osoba nejpovolanější, majitel muzea a populární český kouzelník Pavel Kožíšek. Osobně návštěvníkům představí jednotlivé optické klamy a poradí, jak si udělat vtipné fotky ve velkoformátových trikových obrazech. Komentované prohlídky začínají v 13.00, 13.45 a 14.30. "Doporučujeme přijít s předstihem, kdyby u pokladny byla fronta nebo zakoupit vstupenky on-line, máte u vstupu přednost. Za komentované prohlídky se nic ke vstupnému nepřiplácí," zvou lidé z muzea.

Praha neznámá: Loreta a její okolí

KDY: Pondělí od 14

KDE: Sraz zastávka tramvaje Pohořelec, u sochy Tychona Brahe a Jana Keplera

ZA KOLIK: 180-250 Kč, vstupenky nutné zakoupit předem (www.prahaneznama.cz)

Navštívíte barokní skvost Hradčan s pokladnicí, která uchovává Pražské slunce – monstranci ozdobenou více než 6000 diamanty a poslechnete si slavnou zvonkohru. Povíte si o hradčanském Domečku – symbolu komunistického teroru a mučení hrdinů III. odboje. Dozvíte se, proč Tycho Brahe přesunul svá astronomická pozorování z Hradčan do Brandýsa nad Labem, a uvidíte dům, kde kousek od Lorety bydlel. Uzříte klec, kde byl v Jelením příkopě chován medvěd – dar presidentu Masarykovi od představitelů Podkarpatské Rusi. Podíváte se na zadní trakt Šternberského paláce, odkud byly v roce 1972 odcizeny obrazy El Greca, Franse Halse a Tintoretta.

Vícedenní akce

Muzeum Karla Zemana: Velikonoční dobrodružství

KDY: Pátek až neděle 10-17

KDE: Muzeum Karla Zemana, Saská 3, Praha 1

ZA KOLIK: Od 160 Kč, dospělí 250 Kč, rodinné 490 Kč



Užijte si velikonoce v netradičním stylu Ukradené vzducholodi. Muzeum Karla Zemana vás zve na velikonoční dobrodružství pro malé i větší fantasty. Ukradená vzducholoď už neletí, děti si ji zaslouží za splnění všech úkolů. Během dobrodružné cesty děti prokáží svou odvahu a vynalézavost, důvtip v řešení hádanek i přesnost v hodu velikonočním vajíčkem, seznámí se s Braillovým písmem, speciálním systémem psaní určeném pro nevidomé nebo otestují svůj čich během poznávání vůní. Za splněné úkoly získají Odznak dobrodruha a vzducholoď, se kterou odletí až domů. Akce je vhodná pro rodiny s dětmi od 6 let, mapku s úkoly obdrží každý návštěvník na pokladně k zakoupené vstupence.

Motýli: Zaostřeno na detail

KDY: Do 22. května, denně úterý až neděle 9-19 (pondělí pouze 18. dubna)

KDE: Botanická zahrada hl. m. Prahy, Trojská 800, Praha 7

ZA KOLIK: Od 100 Kč

Botanická zahrada opět připravila oblíbenou výstavu tropických motýlů, tentokrát s názvem Motýli, zaostřeno na detail. Výstava poodhalí tajemství stavby motýlích křídel, ukáže, jak vypadají například oči, nohy nebo tykadla u housenek i dospělých jedinců. Patronkami této jedinečné přehlídky se staly herečka Klára Melíšková, zpěvačka Aneta Langerová, snowboardistka Eva Samková a modelka Pavlína Němcová. Do Prahy postupně doputuje na 5500 kukel z motýlí farmy ve Stratfordu nad Avonou a z nich se ve skleníku Fata Morgana vylíhnou krasavci několika desítek druhů. K vidění bude jeden z největších motýlů na světě – martináč Attacus atlas. Návštěvníci si budou moci prohlédnout i unikátní anatomický model tohoto nočního motýla v nadživotní velikosti. Zájemci také budou mít příležitost prostřednictvím kanálu YouTube botanické zahrady on-line sledovat proces líhnutí motýlů z kukly. Foyer skleníku Fata Morgana letos ozdobí výtvarné aranže a díla, které v rámci svých workshopů připravila Galerie hl. m. Prahy.

Myši patří do nebe: Výstava

KDY: 22. ledna až 15. května, denně 9-18

KDE: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi 857/4, Praha 9

ZA KOLIK: Od 40 Kč, rodinné vstupné 190 Kč



Výpravnou výstavu kulis, scenérií, rekvizit i půvabných loutek z animovaného filmu Myši patří do nebe si rozhodně nemůžete nechat ujít! "Mnohých detailů si ve filmu díky krátkosti záběru ani nelze povšimnout. Na naší výstavě nabídneme návštěvníkům jedinečnou příležitost si dopodrobna jednotlivé scény i objemné dekorace prohlédnout. A nejenom to! Nejmenší děti si výstavu mohou užít i dobrodružně díky zábavné mapce, která jim poslouží jako interaktivní průvodce filmovým zákulisím i příběhem. Starším dětem i dospělým doporučujeme ke zhlédnutí také film o filmu v zámeckém minikině a o další zážitky s výstavou se postará například i stylový fotokoutek ve středověkém sklepení," říkají organizátoři akce.

Czech Press Photo: Výstava vítězů

KDY: Do konce května, denně 10-18

KDE: Národní muzeum (Historická budova), Václavské náměstí 68, Praha 1

ZA KOLIK: Od 120 Kč

V Národním muzeu i letos spatříte to nejlepší, co soutěž Czech Press Photo může nabídnout. Na velkoformátových fotografiích budete obdivovat nejen vítězné snímky již 27. ročníku této prestižní soutěže, ale nově i fotografie, které vzešly z letošního úplně prvního ročníku soutěže Czech Photo Junior pro mladé fotografy ze základních a středních škol. Fotografií roku 2021 se stal snímek Petra Topiče, který zachytil následky ničivého tornáda na jižní Moravě.

Autokino Strahov

KDY: Po celý víkend

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil



Strahovské autokino nabízí široku nabídku filmů.



Pátek: 20.00 Vyšehrad: Fylm (komedie, ČR), 21.45 Poslední závod (drama, ČR)



Sobota: 20.00 Zlouni (animovaný, USA), 21.40 Batman (akční, USA)



Neděle: 20.00 Ježek Sonic 2 (akční, USA/Japonsko), 22.00 Ambulance (akční, USA)

Muzeum fantastických iluzí

KDY: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!

Výstava: Pat a Mat…a je to!

KDY: Čtvrtky a pátky 10-16, víkendy 10-18

KDE: Zámecký areál Ctěnice, Bohdanečská 259/1, Praha 9

ZA KOLIK: 70-120 Kč



Večerníčkový seriál o dvou nešikovných, ale i nezničitelných kutilech vznikl v tvůrčí dílně režiséra Lubomíra Beneše a karikaturisty Vladimíra Jiránka v roce 1976, kdy byl odvysílán první díl ještě pod názvem „Kuťáci". Pat a Mat používají pro svou práci vždycky naprosto nevhodné nástroje, a tím si způsobí spoustu problémů. Optimistická nálada je ale nikdy neopouští, nad maléry druhého jen zakroutí hlavou, a nakonec své potíže vyřeší, i když tím nejméně efektivním způsobem. Výstava instalovaná ve výstavních sálech v přízemí zámku Ctěnice představuje historii tohoto animovaného filmu, originální scény z natáčení, kino s projekcí filmu Pat a Mat ve filmu (2016, 80 minut). Nedílnou součástí výstavy je animační dílna a hry.

Buddha zblízka

KDY: Denně kromě pondělí 10-18 (středa 10-20) až do 24. dubna

KDE: Valdštejnská jízdárna, Valdštejnská 3, Praha 1

ZA KOLIK: 150-220 Kč, rodinné vstupné 350 Kč

Kdo byl Buddha Šákjamuni a co přináší jeho učení? Jakými cestami se šířil buddhismus z Indického subkontinentu do jihovýchodní Asie, Číny, Tibetu, Japonska a dalších oblastí? Historii buddhistického umění od jeho počátků představí poprvé v České republice výstava pořádaná Národní galerií Praha ve spolupráci s curyšským Muzeem Rietberg. Exponáty vytvořené od 2. až 3. po 20. století jsou výběrem nejvýznamnějších sochařských, malířských a dalších děl buddhistického umění ze sbírek obou institucí. Výstava prostřednictvím uměleckých děl, audiovizuálních a interaktivních prvků provede diváky tematickými kapitolami buddhistického umění a poučí je o vzniku a šíření buddhismu v asijských kulturách včetně jeho reflexe v českých zemích.

Svět medúz plný novinek pro děti i rodiče

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč



Svět medúz se dočkal dalšího rozšíření a vylepšení. Cílem změn je zpříjemnění pobytu ve rodinám s dětmi. Ve venkovních střešních prostorách byl vybudován nový Jellyjake park, který je plný tematicky laděných zábavních atrakcí a originálních her pro ty nejmenší návštěvníky, včetně prolézaček, trampolín a skluzavek. Dřívější Bistro Medúz prošlo kompletní rekonstrukcí a stalo se unikátním prostorem plných těch nejmodernějších technologických vychytávek. Čas na občerstvení si tak můžete zpříjemnit například sledováním videomappingové projekce s medúzami, nebo otestovat svůj talent na jednom ze tří nadstandardních multimediálních pláten.