Pokud ještě nemáte program na víkend, podívejte se níže! Nabízíme vám tipy na několik akcí, které se na území metropole konají.

Máte rádi exhibice na kolech a koloběžkách? O víkendu se před Centrem Černý Most koná mistrovství republiky v pumptracku! | Foto: archiv pořadatele akce

Pátek 16. června

Krmení žraloků v Mořském světě

KDY: Každý pátek od 15

KDE: Mořský svět, Výstaviště, Praha 7

ZA KOLIK: 400 Kč

Máte rádi ostré zuby žraloků? Přijďte navštívit Mořský svět během jedinečného komentovaného krmení žraloků, které v rámci České republiky zažijete jen zde. Krmení žraloků probíhá každý pátek od 15 hodin, doporučuje se se dostavit alespoň třicet minut před začátkem.

Fidlovačka: Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst v mapách

KDY: Pátek od 19

KDE: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

ZA KOLIK: Od 399 Kč



Drsná komedie současného polského autora Andrzeje Saramonowicze o tom, že být člověkem není vůbec jednoduché. Navíc, když ten člověk je muž a jeho pohled na svět kalí přebytek nebo nedostatek testosteronu. Komedie, kterou budou milovat hlavně ženy. Sedm různých mužů, sedm pohledů na to, co si muži o sobě opravdu myslí. A co si myslí o ženách? A bude přece jen někdy svatba? Představení obsahuje nahotu a vulgarismy, není vhodné pro diváky do 15 let.

Autokino: Wash + Espace + další

KDY: Pátek od 20

KDE: Autokino Strahov, Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil

V pátek proběhne v prostoru Autokina Strahov poslední z řady open air parties. Na akci zahrají polští i čeští DJs.

Sobota 17. června

Švandovo divadlo: Cry Baby Cry

KDY: Pátek od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: Od 380 Kč



Pět žen se v dnes populárním kurzu life coachingu pokusí zjistit, jak by měly změnit svůj život. Může nás ale vůbec někdo naučit, jak žít a jak být šťastný? To je otázka. "Náš divadelně zrychlený kurz pod vedením kouče Michala Dlouhého nebo Tomáše Petříka se o to pokusí. Změnit svůj život přijdou Klára Cibulková, Réka Derzsi/Eva Vrbková, Kristýna Frejová, Marie Štípková/Petra Hřebíčková a Blanka Popková, pod režijním dohledem Martiny Krátké," zvou lidé z divadla.

Autokino: Transformers - Probuzení monster

KDY: Sobota od 22

KDE: Autokino Strahov, Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil

V 90. letech se na Zemi k zuřící válce mezi Decepticony a Autoboty přidávají Maximalové, Predaconové a Terrorconové. Bitva může začít.

Prohlídka krytu Folimanka

KDY: Sobota 9-15

KDE: Kryt Folimanka, Pod Karlovem, Praha 2

ZA KOLIK: Zdarma



Přijďte se podívat do jednoho z největších krytů civilní ochrany na území hlavního města Prahy. Kryt je udržovaný, osvětlený a vytápěný. Prohlídka je vhodná i pro děti a seniory. Nekomentované veřejné prohlídky probíhají vždy jednu sobotu v měsíci, od 9 do 15 hodin. Vstup je zdarma. Na případné dotazy ohledně krytu a jeho historie vám rádi odpoví pracovníci městské části, které najdete u hlavního vchodu, nebo dobrovolníci rozmístění přímo v krytu (česky, anglicky a rusky).



Ginfest 2023

KDY: Sobota 12-21

KDE: Villa Pellé, Pelléova, Praha 7

ZA KOLIK: 200 Kč

Již po sedmé se představí veřejnosti na jednom místě nejvýznamnější výrobci a distributoři, kteří se budou dělit s návštěvníky o svoji lásku a vášeň k ginu. Nabídnou nejen vzorky svých značek k ochutnání, ale také je seznámí s jejich příběhy a zajímavostmi. Pro opravdové nadšence budou i letos připraveny v rámci základní vstupenky vzdělávací semináře a masterclasses s předními odborníky z České republiky i ze zahraničí na různá témata ze světa ginu. Účastníci se mohou těšit na: Více než 150 různých ginů z celého světa, ginové koktejly od těch nejlepších barmanů, semináře, workshopy a řízené degustace s předními ginovými odborníky, catering a DJs.

Romský festival Praha

KDY: Sobota od 11

KDE: Zahrádky Žižkov, Koněvova 112, Praha 3

ZA KOLIK: 250 Kč, děti do 10 let a ZTP zdarma



Máte rádi romskou hudbu? Je tu druhý ročník Romského festivalu, který hostí žižkovské Zahrádky. Čekají vás výborné kapely, taneční soubory, stánky s občerstvením a dětské atrakce.

Neděle 11. června

Autokino: Erhart

KDY: Neděle od 22

KDE: Autokino Strahov, Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil

Mysteriózní český film… Mladý muž se vrací do rodného města, aby navštívil svou matku, která byla hospitalizována po psychotickém záchvatu. Jeho matka žije sama v rodinném domě a potýká se s psychickými problémy od doby, kdy byl její muž odsouzen za vytunelování místní továrny. Erhart se od matky dozvídá, že jejich rodinný dům se má prodávat. Navíc tvrdí, že se do města vrátil jeho nezvěstný otec, aby tomu učinil přítrž a dal všechno do pořádku. Erhart je na matčiny bludy zvyklý, ale když zjistí, že jejich dům ve skutečnosti dlouhá léta patří anonymní společnosti v daňovém ráji, začne pochybovat o tom, co dosud považoval za jasnou, nezpochybnitelnou pravdu.

Fidlovačka: Malý princ

KDY: Neděle od 19

KDE: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

ZA KOLIK: Od 349 Kč



“Správně vidíme jen srdcem, to podstatné je očím neviditelné.” Toto vzácné poselství získává Malý princ během svých cest, kdy objevuje svět očima zázračného dítěte. To podstatné je těžko vyjádřitelné i slovy, a proto tanečníci z juniorských souborů Pop Balet přenášejí magický příběh této knihy skrze pohyb a taneční výraz. Tento přístup umožňuje divákům proniknout do hlubších emocí a myšlenek a dívat se na příběh novýma očima. Celé představení tak nabízí nejen umělecký zážitek, ale také cestu k poznání toho, co je očím neviditelné a slovy nevyjádřitelné… Choreografie: Zuzana Dobešová, Karel Jinda, Majka Piskořová Veselá, Lenka Skácelíková, Anna Melicherčíková, Patricie Karasová

Švandovo divadlo: Lordi

KDY: Neděle od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: Od 450 Kč

Salonní, konverzační komedie ve slovenštině… Tři rozpustilí lordi hrají mezi sebou hru, ve které si rozdělují dámy. Za sexuální úspěchy či neúspěchy s nimi, si nadělují červené a černé body. Až jednoho dne, jeden z lordů poruší pravidla hry..

Vícedenní akce

Velká výstava bezobratlých

KDY: Pátek až neděle 13-18

KDE: Botanická zahrada, Na Slupi 16, Praha 2

ZA KOLIK: 30-70 Kč



Po dlouhých pěti letech se do Botanické zahrady PřF UK vrací Velká výstava bezobratlých. Oslavte s námi pestrost naší přírody a prozkoumejte zblízka fascinující svět bezobratlých živočichů.

Výstava 100 let Českého rozhlasu

KDY: Do 31. prosince, úterý až neděle 9-18

KDE: Národní technické muzeum, Kostelní 1320/42, Praha 7

ZA KOLIK: Děti 60 Kč, snížené 150 Kč, dospělí 280 Kč, rodinné 560 Kč

Ke stému výročí pravidelného rozhlasového vysílání u nás pořádá Český rozhlas spolu s Národním technickým muzeem výstavu „Sto let je jen začátek – Český rozhlas 1923–2023“. Od slavnostního otevření 17. května 2023 až do konce roku mohou návštěvníci díky různorodým formám poslechu doslova zažít rozmanitost rozhlasové produkce v průběhu uplynulého století. Výstava ale kromě historie představí i aktuální trendy a vyhlídky konzumace obsahu, způsoby jeho příjmu i distribuce.

Festival bonsají a japonské kultury

KDY: Do 25. června, denně 9-19

KDE: Botanická zahrada, Trojská 800, Praha 8

ZA KOLIK: Od 120 Kč, dospělí 180 Kč



Také letos se můžete těšit na přehlídku nejlepších bonsají od předních českých i zahraničních pěstitelů v rámci soutěžní výstavy bonsají s bohatým doprovodným programem ve stylu Japonska. Součástí letošního osmnáctého ročníku výstavy je i mezinárodní Bonsajové Trienále, které se v České republice koná jednou za tři roky.

Svět medúz

KDY: Denně 9.00

KDE: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč

Svět medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Muzeum fantastických iluzí

KDY: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč



Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!

Mistrovství ČR v pumptracku

KDY: Sobota a neděle

KDE: Obchodní centrum Černý most (před západním vstupem od metra), Praha 14

ZA KOLIK: Vstup zdarma

Historicky první Mistrovství ČR na koloběžkách v pumptracku spatří světlo světa už 17. června před Centrem Černý Most v Praze, v neděli 18. června tu pak proběhne závod na kolech v pumptracku, Modular Pumptrack Challenge. Kromě adrenalinové podívané v podobě závodů budou příchozí a fanoušky po celý víkend bavit i freestyle shows v podání profesionálů na BMX kolech a koloběžkách. Potkáte tu třeba trojnásobného mistra světa na koloběžce Richarda Zelinku nebo čerstvého Mistra ČR ve Freestyle BMX v minirampě, Mikiho Hovorku. Celý závod v neděli vyvrcholí koncertem Paulieho Garanda a Kennyho Rougha. Veřejnost si bude moci sport v "nezávodní" zóně také na místě vyzkoušet. Více na www.mistrovstvicrvpumptracku.cz.

Radotín Sportfest

KDY: Sobota a neděle 9-18

KDE: Radotín, Praha 5 - podrobné info na www.radotinsportovni.cz)



Začínající festival sportu, který se chce stát tradiční záležitostí. Účastníci uvidí, co všechno a kde přesně se v Radotíně odehrává. Sportovní oddíly, disciplíny, závody, stadiony. Vše si můžete vyzkoušet na vlastní kůži. Exhibice, workshopy, závody, zápasy…