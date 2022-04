"Dovolujeme si vás pozvat na benefici Národní galerie Praha Umělci pro Ukrajinu, jež se uskuteční za podpory organizace Adra. Vstup je volný. Děkujeme vám za finanční dary, které lze poskytovat na účet 66888866/0300, VS 5001 nebo prostřednictvím QR kódu, který najdete v příspěvcích u facebookové události. Vážíme si vaší podpory, pomoci a solidarity s těmi, kdo ji nyní potřebují," vzkazují pořadatelé. Těšit se můžete na Pavla Šporcla, Adama Pavlovčina, Praga Camerata, Janu Šrejma Kačírkovou, Zea, Movement studios a Losers Cirque company.

Spejbl versus Drákula

KDY: Pátek od 19

KDE: Divadlo Spejbla a Hurvínka, Dejvická 919, Praha 6

ZA KOLIK: 130 Kč



Představení pro dospělé. Pan Spejbl se – stejně jako před čtyřiceti lety – opět pustí do skládání muzikálu, který ho má zbavit dluhů. V přízračné atmosféře pařížské mansardy, která je svědkem Spejblových tvůrčích muk, nechybí upírobijec Hurvínek, podnikavá nymfoMánička, pes baskervillský alias Žeryk a paní Kateřina, která svede boj o Spejblovu přízeň s francouzskou dekadentní zpěvačkou chansonů Poulet. Jak vše dopadne, když se k nočnímu životu probere i žoviální hrabě Drákula?

Grind shampoons down XI

KDY: Pátek od 19

KDE: Klub Modrá Vopice, roh ulic Spojovací a K Žižkovu, Praha 9

ZA KOLIK: 150 Kč

Legendární klub Modrá Vopice se bude v pátek večer otřásat v základech. Deathmetalová kapela Shampoon Killer pořádá už jedenácté pokračování večírku Grind shampoons down. Večer postupně zahrají: 20.00 Trigonum Mortis, 21.00 Neurotic Machinery, 22.00 Shampoon Killer, 23.00 Realms Of Chaos.

Sobota 26. března

Fidlovačka: Sugar (Někdo to rád horké)

KDY: Sobota od 19

KDE: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

ZA KOLIK: 459-699 Kč

Světoznámý muzikál, který vznikl podle scénáře k legendárnímu filmu Někdo to rád horké. Co všechno se může stát, když si dva muzikanti hrají s gangstery na schovávanou… Příběh o gangsterech, milionářích, dámském orchestru, rozkošné dívce Sugar a dvou muzikantech na útěku.

Street food na Náplavce

KDY: Sobota 10-18

KDE: Smíchovská náplavka, Hořejší nábřeží, Praha 5

ZA KOLIK: Vstup zdarma



To nejlepší ze světového street foodu ochutnáte už v sobotu 26.března na Smíchovské náplavce. Přijďte si užít den do společnosti dobrého jídla na pražský hot spot. Vybírat budete ze široké nabídky streetfoodových specialit, čerstvých ryb i šťavnatých burgerů. Ochutnáte tradiční pokrmy Srí Lanky a zjistíte, co se vaří v Africe. V nabídce bude také pikantní pljeskavica, pálivé dobroty bohaté na chilli a dokonce i hmyz. Potrpí si váš zmlsaný jazýček spíše na sladkosti? Pak vám chutě budou dělat třeba dozlatova usmažené koblížky, křehké vafle, lehké makronky, ledové nanuky nebo pestrá paleta sladkého pečiva a dezertů.

Ductus Deferens: Smrdíš ty!

KDY: Sobota od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: 250 Kč

Divadelní seriál kočovné divadelní družiny Ductus Deferens s pravidelnou aktualizací skrze současné společenské konflikty reflektuje nejhlubší útroby internetových komentářů. Čtveřice odborných komentátorů, reprezentantů českého národa, tak zasedne za své klávesnice a v rámci scénických výstupů vypustí svůj nenávistný pach. Kdo z nich smrdí nejvíc a odnese si vítězného tchoříka a v jakém stavu se naše rozdělená společnost skutečně nachází? Přijďte se přesvědčit sami! Co repríza, to nový díl této dadaistické skicy.

Přítelkyně

KDY: Sobota od 19

KDE: Divadlo Ungelt, Malá Štupartská 1, Praha 1

ZA KOLIK: 275-550 Kč



„Rozvedená padesátnice hledá spolubydlící ve stejném věku - čistotnou, spolehlivou nekuřačku. Zn: Klidný podzim života." Robyn je sice také padesátnice, jinak ale nesplňuje ani jeden ze zmíněných požadavků. Přesto se nakonec ukáže, že tahle ulítlá spolubydlící je pro Sharon tou nejlepší volbou. Dojemná komedie současné americké dramatičky, v níž se usedlá domácnost kdesi v zapadákově otřese v základech.

Hanami: svátek rozkvetlých sakur

KDY: Sobota 10-22

KDE: Pivovar Strahov, Strahovské nádvoří 301, Praha 6

ZA KOLIK: Vstup zdarma

"Rádi bychom vás tímto pozvali na japonský svátek rozkvetlých sakur – Hanami. Akce proběhne na nádvoří i vnitřních prostorech Pivovaru Strahov. Těšit se můžete na slavnostní uvedení piva Sv. Norbert Sakura Amber Ale, ukázku japonské kuchyně, bojových umění, kaligrafie a mnoho dalšího. Návštěvníci nepotřebují žádné vstupenky, rezervace a podobně. Těšíme se na vás," vzkazují pořadatelé akce.

Hra kouzel a magie

KDY: Sobota od 14

KDE: Divadlo kouzel Pavla Kožíška, Mírové náměstí 44, Líbeznice, Praha-východ

ZA KOLIK: Od 189 Kč



Originální a naprosto jedinečné představení iluzionisty Pavla Kožíška plné neuvěřitelných kouzel a perfektní zábavy nejen pro děti. Pojďte si hrát na kouzelníky jako Harry Potter a naučíte se mimo jiné také sami kouzlit! Účinkuje: Pavel Kožíšek, Hana Mašlíková. V divadle si mimo jiné můžete prohlédnout výstavku starých kouzelnických rekvizit, dobových plakátů a hrnečky s podpisy slavných osobností. A pokud si sáhnete na kouzelnickou hůlku v salónku Harryiinho Houdiniho, tak se vám prý splní vaše tajné přání! V přízemí divadla je nově otevřený Zrcadlový labyrint.

Slavnostní zahájení 91. sezony Zoo Praha

KDY: Sobota od 11

KDE: Zoo Praha, U Trojského zámku 120/3, Praha 7

ZA KOLIK: Běžné vstupné od 150 Kč, dospělí 250 Kč

V sobotu 26. března se od 11 hodin uskuteční slavnostní zahájení 91. sezóny Zoo Praha. Stěžejním tématem se stane představení plánů nadcházející sezóny a rovněž aktivit pražské zoo na pomoc Ukrajině. Hlavním hostem bude ukrajinský velvyslanec v ČR Jevhen Perebyjnis. V rámci programu proběhne také módní přehlídka dětských uniforem Zoo Praha a speciální kolekce košil s motivem luskounů i autentických afrických šatů. Dále se návštěvníci mohou těšit na zahájení letošního provozu dětské tramvajky, křtiny mláděte gibona stříbrného, vernisáž výstavy „Něžní obři“ a přednášku o gorilách východních.

Jištěné výstupy na komín ve Staré čistírně

KDY: Sobota 10-19

KDE: Stará čistírna odpadních vod v Bubenči, Praha 6

ZA KOLIK: Prohlídka areálu 150-250 Kč, výstup na komín 385 Kč



Veřejné výstupy na komín se slaněním do ventilační šachty ve Staré čistírně odpadních vod. Více informací zde.

Neděle 27. března

Dobrou noc, mami

KDY: Neděle od 19

KDE: Divadlo Ungelt, Malá Štupartská 1, Praha 1

ZA KOLIK: 275-550 Kč

Jessie se rozhodla. Zbývá už jen vše svěřit matce… Strhující psychologické drama, které v roce 1983 získalo Pulitzerovu cenu.

Karlínské polívkování

KDY: Neděle 11-18

KDE: Karlínské náměstí, Praha 8

ZA KOLIK: Vstup zdarma



Těšit se můžete na širokou nabídku našich klasických českých polévek, jako je například bramboračka, zelňačka nebo třeba dršťková polévka a mnoho dalšího. Samozřejmě nebudou chybět polévky z celého světa. Velmi populární Pho, chipotle, bouillabaisse, různé druhy krémový polévek a vývarů. Jako vždy bude živá muzika a zábava pro malé i velké. Tentokrát pro vás zahraje charismatický Ibby Pop a DJ Hlava se postará o to, aby jste měli celý den skvělou náladu.

Kouzelná neděle s Pavlem Kožíškem

KDY: Neděle 13-15 (muzeum otevřeno 9-19)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč

Průvodcem nejzábavnějšího muzea v Praze bude v sobotu osoba nejpovolanější, majitel muzea a populární český kouzelník Pavel Kožíšek. Osobně návštěvníkům představí jednotlivé optické klamy a poradí, jak si udělat vtipné fotky ve velkoformátových trikových obrazech.

Lordi

KDY: Neděle od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: Od 350 Kč



Salonní, konverzační komedie ve slovenštině. Tři rozpustilí lordi hrají mezi sebou hru, ve které si rozdělují dámy. Za sexuální úspěchy či neúspěchy s nimi, si nadělují červené a černé body. Až jednoho dne, jeden z lordů poruší pravidla hry…

Karel Čapek: Pohádka ptačí

KDY: Neděle od 16

KDE: Divadlo Františka Troníčka, Vladislavova 22, Praha 1

ZA KOLIK: 100 Kč

O čem si ptáci povídají? Co se stalo vrabčákovi z Dejvic? Jak k tomu ptáci přišli, že umějí létat? To vše se dozvíte v pohádce Karla Čapka, která nebyla dosud nikdy inscenovaná. Pohádka ptačí je z proslulého souboru Devatero pohádek a ještě jedna od Josefa Čapka jako přívažek z roku 1932. Karel Čapek je bezesporu jedna z našich nejvýznamnějších osobností a to nejen v oboru literatury. Právě dnes nám chybí takové osobnosti, které se vymezují vůči všem „ismům“, vyzdvihují krásu lidského ducha a zároveň si umí dělat z člověka takovou tu krásnou legraci. Ve svých pohádkách Čapek rád fabuluje; jak a proč něco vzniklo a jeho „vysvětlení“ jsou prodchnutá nezaměnitelným jemným humorem.

Vícedenní akce

Jak s Máničkou šili všichni čerti

KDY: Sobota od 14 a 16.30 a neděle od 10.30 a 14 (v neděli od 12 workshop k představení)

KDE: Divadlo Spejbla a Hurvínka, Dejvická 919, Praha 6

ZA KOLIK: 180-250 Kč



Pekelný muzikál pro děti. „To je k uzoufání, nosit stále ty samé, staré a nemoderní šatičky,“ vzdychá Mánička a smutně si prohlíží své spolužačky, pyšnící se modely podle poslední módy. Za jejich kamarádství a za krásné šatičky by dala cokoliv. Přátelství Hurvínka, lásku bábinky a snad by se upsala i samotnému čertu. Od přání ke skutku není daleko. Pak už nezbývá než nastoupit do tramvaje a vydat se do Ďáblic. Do samého pekla, kde šijí všichni čerti…Jakou cenu bude muset Mánička za splnění svých přání zaplatit a jak to nakonec dopadne, to se dozvíte ve hře plné písniček.

Antonín Dvořák a sláva

KDY: Denně kromě pondělí 10-17 až do 17. dubna

KDE: Muzeum Antonína Dvořáka, Ke Karlovu 20, Praha 2

ZA KOLIK: 30-50 Kč

Antonín Dvořák představuje pro českou kulturu zcela výjimečnou osobnost. Jako jednomu z mála českých umělců se mu podařilo získat světovou slávu již během života. Výstava Antonín Dvořák a sláva představuje mnohá ocenění, které skladatel během života posbíral. Připomenuto je i poslední rozloučení se skladatelem, které se stalo celospolečenskou událostí.

Myši patří do nebe: Výstava

KDY: 22. ledna až 15. května, denně 9-18

KDE: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi 857/4, Praha 9

ZA KOLIK: Od 40 Kč, rodinné vstupné 190 Kč



Výpravnou výstavu kulis, scenérií, rekvizit i půvabných loutek z animovaného filmu Myši patří do nebe si rozhodně nemůžete nechat ujít! "Mnohých detailů si ve filmu díky krátkosti záběru ani nelze povšimnout. Na naší výstavě nabídneme návštěvníkům jedinečnou příležitost si dopodrobna jednotlivé scény i objemné dekorace prohlédnout. A nejenom to! Nejmenší děti si výstavu mohou užít i dobrodružně díky zábavné mapce, která jim poslouží jako interaktivní průvodce filmovým zákulisím i příběhem. Starším dětem i dospělým doporučujeme ke zhlédnutí také film o filmu v zámeckém minikině a o další zážitky s výstavou se postará například i stylový fotokoutek ve středověkém sklepení," říkají organizátoři akce.

Botanická: Jak krmit ptáky?

KDY: Do 31. března, denně 9-16

KDE: Botanická zahrada, Trojská 800, Praha 7

ZA KOLIK: Od 100 Kč

Panelová fotografická výstava na téma ptáků a ptačích krmítek je plná užitečných informací. Seznámíte se na ní s nejnovějšími poznatky o celoročním přikrmování ptáků v našich zahradách. Dozvíte se, čím správně přikrmovat ptáky v naší krajině a naleznete zde také vyobrazené základní typy krmítek a vhodných napajedel, která jsou důležitá nejen v horkých letních dnech. Výstava bude k vidění v prostorách venkovní expozice Ornamentální zahrady.

Czech Press Photo: Výstava vítězů

KDY: Do konce května, denně 10-18

KDE: Národní muzeum (Historická budova), Václavské náměstí 68, Praha 1

ZA KOLIK: Od 120 Kč



V Národním muzeu i letos spatříte to nejlepší, co soutěž Czech Press Photo může nabídnout. Na velkoformátových fotografiích budete obdivovat nejen vítězné snímky již 27. ročníku této prestižní soutěže, ale nově i fotografie, které vzešly z letošního úplně prvního ročníku soutěže Czech Photo Junior pro mladé fotografy ze základních a středních škol. Fotografií roku 2021 se stal snímek Petra Topiče, který zachytil následky ničivého tornáda na jižní Moravě.

Džungle, která nespí

KDY: Do 26. března, denně 9-16

KDE: Botanická zahrada, Trojská 800, Praha 7

ZA KOLIK: Od 100 Kč

Víte, jak vypadá prales, když se setmí? Zažijte tropický skleník Fata Morgana jinak. Zaposlouchejte se do zvuků džungle, která nikdy nespí. Zveme vás na dobrodružnou cestu kolem světa tropických rostlin, ryb a žab. Naši průvodci pro vás připravili zajímavé putování horami i nížinami, při kterém se vám bude tajit dech. Některé druhy rostlin rozkvétají v noci a omamně voní, skleníkem se nese koncertování tropických žabek… Interiér skleníku je rozdělen do tří částí s rozdílnou teplotou a vlhkostí vzduchu, v nichž se postupně seznamujete s rostlinstvem tropického a částečně i subtropického klimatického pásma.

Autokino Strahov

KDY: Po celý víkend

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil



Strahovské autokino opět spustilo svůj provoz a nabízí široku nabídku filmů.



Pátek: 19.00 Batman (akční, USA), 22.00 Ztracené město (dobodružný, USA)



Sobota:18.30 Příšerákovi 2 (animovaný, USA), 20.15 Poslední závod (drama, ČR)



Neděle: 18.00 Proměna (animovaný, USA), 20.15 Ambulance (akční, USA)

Muzeum fantastických iluzí

KDY: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!

Výstava: Pat a Mat…a je to!

KDY: Čtvrtky a pátky 10-16, víkendy 10-18

KDE: Zámecký areál Ctěnice, Bohdanečská 259/1, Praha 9

ZA KOLIK: 70-120 Kč



Večerníčkový seriál o dvou nešikovných, ale i nezničitelných kutilech vznikl v tvůrčí dílně režiséra Lubomíra Beneše a karikaturisty Vladimíra Jiránka v roce 1976, kdy byl odvysílán první díl ještě pod názvem „Kuťáci". Pat a Mat používají pro svou práci vždycky naprosto nevhodné nástroje, a tím si způsobí spoustu problémů. Optimistická nálada je ale nikdy neopouští, nad maléry druhého jen zakroutí hlavou, a nakonec své potíže vyřeší, i když tím nejméně efektivním způsobem. Výstava instalovaná ve výstavních sálech v přízemí zámku Ctěnice představuje historii tohoto animovaného filmu, originální scény z natáčení, kino s projekcí filmu Pat a Mat ve filmu (2016, 80 minut). Nedílnou součástí výstavy je animační dílna a hry.

Buddha zblízka

KDY: Denně kromě pondělí 10-18 (středa 10-20) až do 24. dubna

KDE: Valdštejnská jízdárna, Valdštejnská 3, Praha 1

ZA KOLIK: 150-220 Kč, rodinné vstupné 350 Kč

Kdo byl Buddha Šákjamuni a co přináší jeho učení? Jakými cestami se šířil buddhismus z Indického subkontinentu do jihovýchodní Asie, Číny, Tibetu, Japonska a dalších oblastí? Historii buddhistického umění od jeho počátků představí poprvé v České republice výstava pořádaná Národní galerií Praha ve spolupráci s curyšským Muzeem Rietberg. Exponáty vytvořené od 2. až 3. po 20. století jsou výběrem nejvýznamnějších sochařských, malířských a dalších děl buddhistického umění ze sbírek obou institucí. Výstava prostřednictvím uměleckých děl, audiovizuálních a interaktivních prvků provede diváky tematickými kapitolami buddhistického umění a poučí je o vzniku a šíření buddhismu v asijských kulturách včetně jeho reflexe v českých zemích.

Svět medúz plný novinek pro děti i rodiče

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč



Svět medúz se dočkal dalšího rozšíření a vylepšení. Cílem změn je zpříjemnění pobytu ve rodinám s dětmi. Ve venkovních střešních prostorách byl vybudován nový Jellyjake park, který je plný tematicky laděných zábavních atrakcí a originálních her pro ty nejmenší návštěvníky, včetně prolézaček, trampolín a skluzavek. Dřívější Bistro Medúz prošlo kompletní rekonstrukcí a stalo se unikátním prostorem plných těch nejmodernějších technologických vychytávek. Čas na občerstvení si tak můžete zpříjemnit například sledováním videomappingové projekce s medúzami, nebo otestovat svůj talent na jednom ze tří nadstandardních multimediálních pláten.

Ukázkové lekce potápění v Aquapalace

KDY: Sobota a neděle

KDE: Aquapalace Praha, Pražská 138, Čestlice, Praha-východ

ZA KOLIK: Veškeré info zde

Chystáte se v létě na dovolenou k moři a rádi byste se letos pustili do objevování podmořského světa, ale ještě jste se hlouběji pod hladinu nikdy neodvážili? Zavítejte ve dnech 26. a 27. března do čestlického aquaparku a užijte si víkend plný potápění v podobě ochutnávkových lekcí a opravdové potápěčské techniky. Ať už jste fanoušky klasického potápění v exotických krajinách, dáváte přednost šnorchlování nebo jste o krásách tohoto sportu zatím jen slyšeli, neváhejte a vyzkoušejte si ukázkové lekce v Aquapalace Praha. Nezapomenutelný zážitek vám nejen zprostředkuje základy potápění, ale pomůže načerpat i důležité znalosti předtím, než vyrazíte do hlubin moří.

Hudebníka a publicistu Vlastimila Marka připomene výstava



KDY: Od 18. března

KDE: Knihovna Libri prohibiti, Senovážné náměstí 2, Praha 1



Pražská knihovna exilové a samizdatové literatury Libri prohibiti uspořádá výstavu samizdatových časopisů a fotografií, která připomene život a tvorbu loni zesnulého publicisty, hudebníka alternativních kapel, zenového buddhistu a propagátora hnutí New Age Vlastimila Marka. Výstava v Libri prohibiti na Senovážném náměstí 2 nazvaná To byl M&rek se uskuteční od 18. března, tedy prakticky „do roka a do dne“ od okamžiku Markova úmrtí.



Na výstavě návštěvníci uvidí zejména samizdatová vydání Markových časopisů, které vytvářel zejména pro potřeby svých známých a také pro spoluhráče alternativních kapel jako Elektrobus, Extempore či Amalgam, v nichž působil v 70. letech, i další písemnosti. Expozici doplní dobové plakáty, hudební nástroje a další artefakty, stejně jako řada archivních fotografií získaných jak z jeho pozůstalosti, tak od příbuzných. Několika exponáty přispělo také Popmuseum.

Vlastimil Marek.Zdroj: archiv VMVlastimil Marek (1946 – 2021) byl hudebník, muzikoterapeut, publicista, spisovatel a zenový buddhista. V 70. letech bubnoval s alternativními kapelami Extempore a Elektrobus i s vlastní skupinou Amalgam, s níž hrával i indický hráč na tabla. Tuto jeho aktivitu charakterizoval Vladimír Kouřil ve své knížce Jazzová sekce v čase a nečase jako „nenápadný rockový kořínek, který ovlivnil část domácího publika i muzikantů směrem k tomu, co se až za čas začalo nazývat world music“. V 80. letech Marek vystupoval s písničkářem Jakubem Nohou či hráčem na sitár Emilem Pospíšilem, jako hosta hrajícího na tabla si jej kapela Marsyas pozvala na nahrávání své desky Jen tak.



V těch dobách jej ale již zajímal především zenový buddhismus. V roce 1979 strávil dva měsíce v zenovém klášteře v Japonsku. Hrál na tibetské mísy, šamanské bubny a další tehdy nezvyklé nástroje. Spolupracoval rovněž s Jazzovou sekcí a Sekcí mladé hudby. V roce 1986 jeho snahu o zorganizování koncertu, jímž by lidé po celém světě hraním na gongy dodali planetě Zemi ty „správné“ vibrace, vyhodnotila Státní bezpečnost jako „poškozování zájmů republiky v cizině“ a odměnila dvouměsíčním pobytem v ruzyňské vyšetřovací vazbě, následovalo podmíněné odsouzení. Na jeho uvěznění upozorňoval Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných.



V 90. letech Marek pořádal semináře a přednášky, na nichž se snažil přesvědčit posluchače, aby začali žít „vědomým“ (tedy podle něj) správným způsobem života. Své skladby převážně vlastním nákladem vydal na několika albech. O New Age a world music také hovořil ve svých pravidelných pořadech na rádiích Kobra, Alfa, Echo, Golem i v Českém rozhlase.



Své články a fejetony publikoval nejprve v časopisech Mana a Baraka, jež postupně sám vydával, po roce 2000 na internetu. Nejprve na webu Svět namodro, potom formou blogů v Respektu. Nakonec se spoléhal již jen na vlastní stránku blog.baraka.cz, na níž je stále snadno dostupná nepřeberná řada jeho textů i článků, které osobně načetl. Kromě toho své texty vydal i ve dvou desítkách knížek. Zemřel na koronavirus 16. března 2021 v domově seniorů ve Mšeně na Kokořínsku.