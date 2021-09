Interaktivní koncert Orana Etkina

KDY: Pátek od 17

KDE: Jatka 78, Bubenské nábřeží 306/13, Praha 7

ZA KOLIK: 200-450 Kč

Držitel Grammy a izraelsko-americký jazzman Oran Etkin se vrací do Česka se svým interaktivním koncertem Timbalooloo pro děti od 3 do 10 let. Interaktivní koncert umožňuje dětem vnímat hudbu skrze jejich fantazii. Pomocí zábavných her, příběhů a písní Oran Etkin ukazuje, že hudba je radost a každý je ve své podstatě muzikantem. Děti se samozřejmě do představení aktivně zapojují, nemusí znát hudební teorii ani hrát na jakýkoliv nástroj.

Kafest Welcome party

KDY: Pátek 19-24

KDE: Klub Modrá Vopice, roh ulic Spojovací a K Žižkovu, Praha 9

ZA KOLIK: 200 Kč



V klubu Modrá Vopice proběhne v pátek rozehřívací večírek před sobotním metalovým svátkem. Jako hlavní hvězdy vystoupí Pražané, kteří si ale v metropoli užijí svoji premiéru - Force Of Hell. Spolu s nimi vystoupí Let Them Burn, Braindead, Kazisvět a PVIBAC.

Švandovo divadlo: Pohřeb až zítra

KDY: Pátek od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: Od 330 Kč



Měla to být poklidná večeře. Důstojně se sejít v předvečer babiččina pohřbu. Po delší době zase celá rodina: matka, dvě dospělé dcery, náctiletý syn i bývalý manžel. A možná ještě někdo. Jenom se potkat a nemluvit o ničem konfliktním. Zbytečně neprovokovat. Jenom se potkat, aby zítřejší pohřeb proběhl v poklidu. Ovšem od začátku je zřejmé, že dnešek rozhodně klidný nebude. Zoufalost a absurdita mají k sobě zatraceně blízko. Ještě budete rádi za svoji rodinu!

Detektiv Dudek

KDY: Sobota od 17

KDE: Alfred ve dvoře, Františka Křížka 36, Praha 7

ZA KOLIK: 100 Kč



Zajíc, liška, muflon a jejich sousedé žijí pospolu v lese. Žije tam i detektiv dudek - další z řady charismatických českých tradičních zvířátek, která vždy tak plně zaplavovala srdce českých školáků. V tomto smyslu navazuje na své starší předchůdce představované zejména kocourem Mikešem a mravencem Ferdou.

Kafest IV

KDY: Sobota 16-01

KDE: Klub Modrá Vopice, roh ulic Spojovací a K Žižkovu, Praha 9

ZA KOLIK: 350 Kč

V klubu Modrá Vopice proběhne čtvrtý ročník převážně thrashmetalového festivalu Kafest, na kterém se postupně představí desítka kapel: Murder Inc., Radiation, Laid To Waste, Majster Kat, Kaar, Faüst, Trahir, Bajonet, 1000 Bombs a Refore.

Kouzelná sobota s Pavlem Kožíškem

KDY: Sobota 13-15 (muzeum otevřeno 9-19)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč



Průvodcem nejzábavnějšího muzea v Praze bude v sobotu osoba nejpovolanější, majitel muzea a populární český kouzelník Pavel Kožíšek. Osobně návštěvníkům představí jednotlivé optické klamy a poradí, jak si udělat vtipné fotky ve velkoformátových trikových obrazech.

Švandovo divadlo: Cry Baby Cry

KDY: Sobota od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: Od 330 Kč

Pět žen se v dnes populárním kurzu life coachingu pokusí zjistit, jak by měly změnit svůj život. Může nás ale vůbec někdo naučit, jak žít a jak být šťastný? To je otázka. Divadelně zrychlený kurz pod vedením kouče Michala Dlouhého nebo Luboše Veselého se o to pokusí. Změnit svůj život přijdou Klára Cibulková, Réka Derzsi/Eva Vrbková, Kristýna Frejová, Marie Štípková/Bohdana Pavlíková a Blanka Popková, pod režijním dohledem Martiny Krátké.

Pivo a burger festival

KDY: Neděle od 11

KDE: Karlínské náměstí, Praha 8

ZA KOLIK: Vstupenka v podobě sklenice za 100 Kč



Užijte si šestý ročník festivalu, který se snaží spojit výborná, zajímavá pouze svrchně kvašená piva z malých řemeslných pivovarů s mletým nejen hovězím masem v housce. Festival se koná tradičně na Karlínském náměstí a přilehlém okolí. Ochutnat budete moci burgery z několika karlínských restaurací a dalších foodtrucků a degustovat svrchně kvašená piva typu IPA , ALE, STOUT a k tomu vám zahraje živá hudba.

Buchty a loutky: Paleček

KDY: Neděle od 15 a od 17

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: 120 Kč

Paleček je malinký chlapeček. To proto, že jeho maminka s tatínkem dlouho nemohli mít děťátko a když se to konečně povedlo, tak se nějak stalo, že se narodil sice moc chytrý a šikovný, ale malý. A neroste a neroste. Jenže je plný energie, chce pomáhat mamince i tatínkovi, jenže to vždycky trochu splete. A nakonec se bojí vrátit domů a vydá se do světa, tam se potká se skvělým kamarádem… Nebo že by nakonec tak skvělý nebyl? No a pak je tu ještě pan král a princezna a ta se Palečkovi moc líbí, jenže asi nikdy nevyroste… Nebo nakonec vyroste?

Vinohradské vinobraní

KDY: Pátek 14-18, sobota 10-20

KDE: náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3

ZA KOLIK: Zdarma



Ani letos nepřijdete o ochutnávku kvalitních vín a pokrmů, a to nejen tuzemských, ale i zahraničních ze zemí někdejšího Rakousko-Uherska. Nebude chybět zajímavý doprovodný program pro děti i dospělé.

Festival létajících pivovarů

KDY: Pátek 14-22, sobota 10-22

KDE: Pražská tržnice, Bubenské nábřeží, Praha 7

ZA KOLIK: 100 Kč v podobě degustačního džbánku, senioři 70 Kč

Kočovné, létající nebo také nomádské. Nejen těmito názvy označujeme pivovary bez vlastního výrobního zařízení. Obvykle za nimi stojí nadšenci, kteří nemají dostatek finančních prostředků na vybudování vlastního pivovaru a jsou tedy odkázáni na volné kapacity klasických „kamenných“ pivovarů, v nichž si pivo vyrábějí buď sami, nebo za asistence místního sládka. Ochutnat budete moct také spoustu dobrot.

Prosecco piknik

KDY: Pátek 15-22, sobota 12-22

KDE: Sady Svatopluka Čecha, Praha 2

ZA KOLIK: Vstup v podobě skleničky 100 Kč



V parku Sady Svatopluka Čecha, budete mít šanci ochutnat především různé druhy Prosecca a italské jidlo, a to přímo na trávě v nádherném prostředí zeleném srdci Prahy 2. Vezměte si deku, nebo si ji na místě půjčte a relaxujte se svými přáteli a rodinou. Zaposlouchejte se do hudebního programu, který je součástí.

Dyzajn: Znovuzrození

KDY: Sobota a neděle 10-18

KDE: Náměstí Václava Havla, Praha 1

ZA KOLIK: Zdarma

Dyzajn market je výběrová prodejní výstava autorské tvorby 120+ lokálních dyzajnérů a kulinářských umělců. Prohlížet i nakupovat můžete originální šperky, oblečení, doplňky, kabelky, batohy, porcelán, dekorace, hračky nebo papírenské zboží. Taky si můžete přijít pochutnat na výběrové kávě, sladkých i slaných dobrotách, drincích i pořádných jídlech pro masožrouty i vegany. Akce se účastní lokální tvůrci z České republiky, Slovenska, Maďarska, Rakouska a Německa.

Botanická zahrada bude plná unikátních dekorací

KDY: Denně 9-19, od 11. do 22. září

KDE: Botanická zahrada, Trojská 800, Praha 7

ZA KOLIK: Od 100 Kč



Botanická zahrada hlavního města Prahy na podzimní období připravila výstavu Krása živých květů a sušených plodů. Unikátní výstava zavede návštěvníky do období času hojnosti a oslav podzimní sklizně, tak jak jej kdysi zažívali majitelé trojského zámku, ale i obyvatelé na hospodářských usedlostech zdejšího panství. Aranžmá vzniknou v průběhu celorepublikového semináře pod vedením floristy Slávka Rabušice a jeho kolegů, jejichž práce je možné obdivovat při návštěvách českých hradů a zámků. Výstava se uskuteční od 11. do 22. září a zájemci se s ní seznámých ve venkovních expozicích trojské botanické zahrady a na vinici sv. Kláry.

Auto/letní kino Strahov

KDY: Po celý víkend

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil, 120 Kč za venkovní sezení

Sobota: 20.00 Jedině Tereza (romantická komedie/ČR), 22.30 Prvok, Šampón, Tečka a Karel (komedie/ČR)

Neděle 20.00 Gump - pes, který naučil lidi žít (rodinný/USA), 21.30 Deníček moderního fotra (komedie/ČR)

Svět medúz plný novinek pro děti i rodiče

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč



Svět medúz se dočkal dalšího rozšíření a vylepšení. Cílem změn je zpříjemnění pobytu ve rodinám s dětmi. Ve venkovních střešních prostorách byl vybudován nový Jellyjake park, který je plný tematicky laděných zábavních atrakcí a originálních her pro ty nejmenší návštěvníky, včetně prolézaček, trampolín a skluzavek. Dřívější Bistro Medúz prošlo kompletní rekonstrukcí a stalo se unikátním prostorem plných těch nejmodernějších technologických vychytávek. Čas na občerstvení si tak můžete zpříjemnit například sledováním videomappingové projekce s medúzami, nebo otestovat svůj talent na jednom ze tří nadstandardních multimediálních pláten.

Sluneční králové

KDY: Denně 9-18

KDE: Národní muzeum, Václavské náměstí 68, Praha 1

ZA KOLIK: 50-300 Kč

Výstava Sluneční králové je výjimečným mezinárodním projektem, který dokumentuje největší archeologické objevy českých egyptologů spjaté s výzkumem egyptského Abúsíru, starověkého královského pohřebiště sousedícího na severu s Gízou a na jihu se Sakkárou. Vstup na tuto výstavu je možný pouze s předem zakoupenou online vstupenkou na konkrétní den a čas. Vstupenky není možné zakoupit na pokladně.

Od Pakulu ke Kongresáku

KDY: Denně 10-18 do 12. září

KDE: Kongresové centrum, 5. května 1640/65, Praha 4

ZA KOLIK: Zdarma



Zasedala tu KSČ, NATO i EU. Vystoupil zde Gorbačov, Obama, ale také Elton John a Bob Dylan. Generace dospívajících se tu učily valčík a během legendárních Rockfestů pogovaly v davu. Milion diváků tady tleskalo hraběti Drákulovi a astronomové tu vyloučili Pluto z planet sluneční soustavy. Touto budovou zkrátka prošly naše dějiny. Kongresové centrum Praha, dříve známé jako Palác kultury, letos slaví 40. výročí. Jeho příběh, který odráží moderní dějiny naší země, tato výstava shrnuje.

Svět pohádek Boženy Němcové v Kotvě

KDY: Denně 9-21

KDE: Obchodní dům Kotva (4. patro), náměstí Republiky 656/8, Praha 1

ZA KOLIK: Od 99 Kč, dospělí od 249 Kč

V prostorách obchodního domu Kotva můžete navštívit jedinečnou interaktivní výstavu Svět pohádek Boženy Němcové. Božena Němcová byla velmi moderní spisovatelka, která předběhla svou vlastní dobu nekonvenčností, odvážností, otevřeností, emancipovaností a kritičností. Řekla: „Kdybych měla volit, tedy bych si přála narodit se znova až za dvě stě let, neboť nevím, bude-li do té doby takový svět, v jakém bych já chtěla žít s rozkoší.“ A proto i výstava Svět pohádek Boženy Němcové představuje její tvorbu v moderním pojetí a symbolicky tak oslavuje 200. výročí autorčina narození. Dozvíte se, jaký byl život Boženy Němcové, kde všude cestovala a jaká byla její tvorba. Těšit se můžete na jednotlivá pohádková prostředí, ve kterých zažijete svůj příběh a pořídíte si vlastní originální fotografie na památku. Převtělíte se do role slavné spisovatelky a vytvoříte si pohádku s vlastním koncem nebo se na chvilku zastavíte a poslechnete si některé z báchorek Boženy Němcově čtené známými českými osobnostmi. A protože jedním z typických znaků pro pohádky Boženy Němcové jsou sny, které se mění ve skutečnost, i vy nám na výstavě můžete dát do Schránky snů ten svůj a třeba zrovna vám bude splněn. Na výstavě dále uvidíte více než 50 kostýmů z pohádek zfilmovaných na námět pohádek Boženy Němcové, které na sobě měli například Jan Werich, Vlasta Burian, Libuše Šafránková, Pavel Trávníček, Marta Issová, Vojtěch Dyk nebo Ondřej Vetchý.