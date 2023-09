Máte už plány na tento víkend? Pokud ne, podívejte se na pár našich tipů na akce, které se od pátku do neděle v Praze konají.

Rozpohybujte vaše děti, pro vás i pro ně se v sobotu v areálu Hamr Braník koná akce Sporťáček, kde najdete velké množství nejrůznějších sportů a aktivit na jednom místě. | Foto: Wannado

Pátek 8. září

Festival vína

KDY: Pátek 14-22

KDE: Pražská tržnice (Moravská banka vín), Bubenské nábřeží, Praha 7

ZA KOLIK: Konzumační lístky 150 nebo 450 Kč

"Zveme Vás na ochutnávku vín, která byla oceněna na 20. ročníku Mezinárodní výstavy vín Grand Prix Austerlitz 2023. Ochutnáte vína která obdržela bronzové, stříbrné a zlaté medaile. Degustace probíhá v prostoru před vinotékou," zvou pořadatelé akce.

Oslavy 20 let Musea Kampa

KDY: Pátek od 15

KDE: Museum Kampa, U Sovových mlýnů 2, Praha 1



Návštěvníci mohou očekávat pestrý program v podobě komentovaných prohlídek aktuálními výstavami, tvůrčí dílnu pro rodiny s dětmi nebo debatu s názvem „Museum na Kampě“, která se ohlédne nejen za prvními dvaceti lety musea, ale bude promýšlet i možné vize jeho budoucnosti. Hosty Jana Skřivánka budou úspěšná galeristka Katherine Kastner, jejíž kariéra před dvaceti lety v Museu Kampa začínala, dále bývalá šéfkurátorka musea Helena Musilová, která je aktuálně šéfkurátorkou GHMP a poradkyní ministra kultury, a nakonec i architekt a člen správní rady musea Josef Pleskot. Oslavy vyvrcholí slavnostním večerem, během kterého bude historicky poprvé předána Cena Medy Mládkové, která je určená pro současné tvůrce, kteří již mají něco za sebou, ještě však nepatří do kategorie žijících klasiků. Dále bude pokřtěna nová monografie Lubomíra Přibyla a vystoupí i hudebník Thom Artway.

Sobota 9. září

Sporťáček: Wannado festival tour 2023

KDY: Sobota od 10

KDE: Hamr Braník, Vltavanů 1542, Praha 4

ZA KOLIK: Vstup zdarma

Třináctý ročník největšího rodinného sportovního festivalu je tady! Nenechte si ujít jedinečnou přehlídku sportovních aktivit z Prahy i okolí a objevte lákadla aktivního světa Wannado. Nebudou chybět ani Wannado sportovní zóny - překážková nafukovací dráha Ninja Race, laserová biatlonová střelnice, opravdový sníh a lyže od Happy sport. Během dne na Vás čeká nejen pořádná dávka rozmanitých pohybových zážitků od místních klubů, ale také setkání se známými sportovci, autogramiády a exhibice. Testovací jízdy s Direct Auto, ochutnávky a tipy jak neplýtvat jídlem. Všechny sporty na jednom místě tak, aby se daly vyzkoušet…

5. Festival malých pivovarů na Kulaťáku

KDY: Sobota 8-20

KDE: Vítězné náměstí, Praha 6

ZA KOLIK: Vstup zdarma



Kromě stálých účastníků, kteří se účastní našeho festivalu pravidelně, se můžete těšit na několik novinek. Jmenovitě letos přivítáme například Pivovar Sněžka, Pivovar Záhora! Kromě široké nabídky piva od 22 malých pivovarů, pro vás bude připravena také bohatá nabídka street foodu a těšit se můžete také na hudební doprovod.

Mami, tati, dějou se věci

KDY: Sobota od 10

KDE: Mariánské náměstí, Praha 1

ZA KOLIK: Vstup zdarma

"Zveme vás na čtvrtý ročník festivalu, který nabídne divadelní představení, čtení poutavých příběhů, tvořivé dílny pro nejmenší i malý bazar školních potřeb, deskových her a hraček. Přijďte si užít letní den, hrát si, vyrábět nebo si vyměnit školní potřeby a hračky," zvou pořadatelé malé i velké návštěvníky.

Ladronka fest

KDY: Sobota 11-21

KDE: Park Ladronka, Praha 6



Na každoroční festival volného času a zábavy se můžete těšit tuto sobotu v parku Ladronka. I letos vás čekají kapely, workshopy, adrenalin, exhibice, soutěže, přehlídky, tanec, sportovní aktivity a umění. Každý si zde najde, to co ho baví a opět si užijete kouzlo tohoto festivalu.

E.ON Festival

KDY: Sobota 14-23

KDE: Kasárna Karlín, Prvního pluku 2, Praha 8

ZA KOLIK: Vstup zdarma

"Ekologie není žádná nuda! Přijďte se o tom přesvědčit na první ročník našeho E.ON Ekofestivalu, který bude plný inspirace a zábavy.Čeká vás celodenní program pro všechny věkové skupiny protkaný hudbou, workshopy nebo skvělým jídlem. Veškerý program je zdarma! Těšit se můžete na koncerty Tata Bojs, We Are Domi, United Flavour a dalších, spoustu zajímavých rozhovorů, workshopů a bohatý doprovodný program," lákají pořadatelé.

Neděle 10. září

Karlínský den pro duševní zdraví

KDY: Neděle 11-18

KDE: Karlínské náměstí, Praha 8



"Srdečně zveme na třetí ročník Karlínského dne pro duševní zdraví. Tématem letošního ročníku je “O vzteku a jiných dobrých emocích”. Dozvíte se spoustu zajímavých informací a tipů, jak si poradit se svými emocemi, ale i spoustu dalších zajímavých doporučení, jak pečovat o své psychické zdraví. Budete se moci poradit s odborníky mnoha různých organizací, letos jich bude více než patnáct. Chystáme pro vás opět zajímavé workshopy, například mindfulness či kung-fu terapie. A nebude opět chybět skvělé bubnování Drum Circle s Petrem Šušorem. Těšit se můžete i na moderované diskuze s odborníky, které budou tentokrát nahrávané pro Psychologický podcast a pro pořad Balanc Radia Wave. Na akci uvidíte i ukázku canisterapie a v "tulikoutku" organizace Léčivé tlapky se můžete pomazlit s canisterapeutickými pejsky. Vezměte s sebou i děti, pro ně budou připraveny tvůrčí dílničky a aktivity, aby se dospělí mohli zastavit a v klidu si popovídat. Letos přijede i Bibliobus Oskar, takže si na akci můžete půjčit něco zajímavého na čtení," zvou pořadatelé návštěvníky.

Veggie náplavka no. 17

KDY: Neděle 10-19

KDE: Rašínovo nábřeží, Praha 2

Přijďte ochutnávat to nejnovější z plant-based na jednu z největších open air vegan událostí v Evropě. Těšit se můžete na celodenní ochutnávky i nákupy, prezentace velkých i menších rostlinných brandů a restaurací, většinu našich i zahraniční projekty na ochranu zvířat a planety, inspirativní hosty z oblasti gastronomie i lifestylu, hudbu a doprovodný program pro děti.

Malevolent Creation ve Vopici

KDY: Neděle od 19.30

KDE: Klub Modrá Vopice, roh ulic Spojovací a K Žižkovu, Praha 9

ZA KOLIK: Od 520 Kč



Zdroj: ObscureJedna z největších zářijových deathmetalových událostí! Malevolent Creation vznikli na počátku 90. let na Floridě (původně však jsou z Buffala ve státě New York), aby se dostali na úrodnější hudební půdu. V roce 1991 vydali zásadní debut The Ten Commandments, který pomohl definovat zvuk a nasměrování amerického death metalu a který je často považován za jeden z nejsilnějších debutů žánru… Před nimi vystoupí tuzemští Godless Truth, kteří jsou koncertní sázkou na jistotu. Moraváci po několikaleté pauze na kontě v nové sestavě mají návratové eponymní album, které feeling tradičního technického death metalu z 90. let odstartovaný např. ikonickými Death, hází do současného moderního hávu.

Vícedenní akce

Vinohradské vinobraní

KDY: Pátek 14-22, sobota 10-22

KDE: náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 2

ZA KOLIK: Vstup zdarma

Další ročník oblíbeného vinařského festivalu na náměstí Jiřího z Poděbrad je tu. "Letos vám představíme 31 moravských a českých vinařství a hudební scénu Pražského Montmartru," zvou pořadatelé.

Nomad Beer Festival

KDY: Pátek 14-22, sobota 10-22

KDE: Pražská tržnice, Bubenské nábřeží, Praha 7

ZA KOLIK: Vstup zdarma, degustační set (džbánek, karta) 80-100 Kč



Více než 20 tzv. létajících pivovarů či pivovarů, které byly létající, ale již přistály, degustace výhradně ze skla, s pivem se snoubící gastronomie a k tomu spousta skvělé muziky. Také o tom bude III. ročník dvoudenního festivalu.

Dyzajn Market: Babí léto

KDY: Sobota a neděle 10-18

KDE: Výstaviště, Praha 7

ZA KOLIK: Vstup zdarma

Jde o pravidelný, výběrový trh autorské tvorby, kde potkáte 200 lokálních dyzajnérů, tvůrců a kulinářských mágů. Můžete prohlížet i nakupovat originální šperky, oblečení, doplňky, kabelky, batohy, porcelán, dekorace, svíčky, hračky, knihy, delikatesy nebo papírenské zboží. Součástí Dyzajn marketu je i malý food festival, kde si můžete pochutnat na výběrové kávě, drincích, sladkých i slaných dobrotách, pořádných jídlech pro masožrouty a vegany. Akce se účastní lokální tvůrci z České republiky, Slovenska, Maďarska, Rakouska, Německa a Ukrajiny.

Vinobraní na Pražském hradě

KDY: Sobota a neděle 10-18

KDE: Pražský hrad (Královská zahrada), Praha 1

ZA KOLIK: Vstupné zdarma, degustační sklenička 120 Kč



Návštěvníci se mohou těšit na čerstvou hroznovou šťávu právě vylisovanou na replice historického ručního lisu, moravský burčák, degustaci tichých vín a ochutnávku kvalitních českých potravin značek Klasa a Regionální potravina od desítek výrobců. Prodejní degustace tichých vín proběhne před Empírovým skleníkem a bude doplněna prodejní ochutnávkou francouzských sýrů. Návštěvníci mohou objevovat i chutě slovinských vín a delikates. Za pozornost bude určitě stát také rožnění selete na středověký způsob. Vinobraní tradičně nabídne i celodenní kulturní program - návštěvníkům budou po oba víkendové dny hrát, zpívat a tančit folklórní soubory z kyjovského regionu a chybět nebude ani šermířský program pro malé návštěvníky akce. Mimořádně budou zpřístupněny Produkční zahrady Pražského hradu s Masarykovým včelínem a skleníky. Vstup do Produkčních zahrad je přes Jízdárenský dvůr a návštěvníky budou po celou dobu svým výkladem provázet hradní průvodci a zahradníci. Vstup do Královské zahrady je možný od Jízdárny Pražského hradu i od Královského letohrádku.

Miro Požár: V duši umělce

KDY: Do 31. října denně 11-18

KDE: Nákupní centrum Palladium (Gaming – Art – Relax Zóna), náměstí Republiky, Praha 1

ZA KOLIK: Vstup zdarma

V nákupním centru Palladium byla vernisáží zahájena nová výstava obrazů a soch českého malíře, sochaře a fotografa Miro Požara pod názvem V duši umělce. „Inspiraci čerpám z moře, žen a rumu“, komentuje své umění Miro Požar. Jeho dílo začíná u klasického ztvárnění ženského těla, pokračuje přes abstraktní obrazy až po kombinaci různých materiálů, například rezavých předmětů či lan. Na výstavě „V duši umělce“ v Palladiu bude k vidění na 50 obrazů a 9 soch. Výstava pro širokou veřejnost bude otevřena od 7. 9. do 31. 10. 2023 v nákupním centru Palladium ve 2. patře, v prostoru „Gaming – Art – Relax Zóna“. Zóna je otevřena denně od 11 do 18 hodin. Vstup do Zóny je zdarma. Kromě výstavy si v Zóně zákazníci mohou zahrát vybrané hry ve virtuální realitě, odpočinout si v pohodlném křesle nebo si nabít svůj mobilní telefon.

Sto let je jen začátek: Český rozhlas 1923–2023

KDY: Do 31. prosince, denně kromě pondělí 9-18

KDE: Národní technické muzeum, Kostelní 42, Praha 7

ZA KOLIK: Od 60 Kč, dospělí 280 Kč



Ke stému výročí pravidelného rozhlasového vysílání u nás pořádá Český rozhlas spolu s Národním technickým muzeem výstavu „Sto let je jen začátek – Český rozhlas 1923–2023“. Od slavnostního otevření 17. května 2023 až do konce roku mohou návštěvníci díky různorodým formám poslechu doslova zažít rozmanitost rozhlasové produkce v průběhu uplynulého století. Výstava ale kromě historie představí i aktuální trendy a vyhlídky konzumace obsahu, způsoby jeho příjmu i distribuce.

Muzeum fantastických iluzí

KDY: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!

Svět medúz

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč



Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Czech Nature Photo v Troji

KDY: Do 1. října denně 9-19

KDE: Botanická zahrada, Trojská 800, Praha 7

ZA KOLIK: Od 95 Kč, dospělí 180 Kč

Výstava nabídne výběr 32 nejlepších i oceněných fotografií zkušených českých a slovenských fotografů a 12 snímků z juniorské kategorie, jimž se podařilo zachytit jedinečnost rostlin, hub a volné přírody napříč ročníky prestižní soutěže Czech Nature Photo, jejímž cílem je vzdělávat veřejnost a motivovat ji k ochrany přírody, která nenávratně mizí. „Lidé chrání, co znají.“ Takové je motto Czech Nature Photo a Botanická zahrada Praha se s ním ztotožňuje. V rámci výstavy i prohlídky expozic botanické zahrady se i vy můžete přesvědčit, že ochrana přírody má smysl.