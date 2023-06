Pokud ještě nemáte program na víkend, podívejte se níže! Nabízíme vám tipy na několik akcí, které se na území metropole konají.

K létu patří zmrzlina. Vydejte se na holešovické Výstaviště, koná se tam zmrzlinový festival. | Foto: archiv pořadatele akce

Pátek 23 června

Krmení žraloků v Mořském světě

KDY: Každý pátek od 15

KDE: Mořský svět, Výstaviště, Praha 7

ZA KOLIK: 400 Kč

Máte rádi ostré zuby žraloků? Přijďte navštívit Mořský svět během jedinečného komentovaného krmení žraloků, které v rámci České republiky zažijete jen zde. Krmení žraloků probíhá každý pátek od 15 hodin, doporučuje se se dostavit alespoň třicet minut před začátkem.

Autokino: Mezi živly

KDY: Pátek od 22

KDE: Autokino Strahov, Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil



V pátek proběhne v prostoru Autokina Strahov poslední z řady open air parties. Na akci zahrají polští i čeští DJs.

Švandovo divadlo: Adamova jablka

KDY: Pátek od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: Od 380 Kč

Farář Ivan ve všem vidí jen to dobré a nepochybuje, že Bůh stojí při něm. Proto pro něho není problém na své faře poskytnout útočiště pro osoby ve výkonu alternativního trestu i osoby hledající čistě oporu a útěchu. Sejde se tu velmi svérázná společnost: spravedlnosti se domáhající terorista, těhotná alkoholička, obtloustlý kleptoman. Záhy navíc přijíždí další obyvatel – neonacista Adam. Na něj však Ivanovy promluvy neplatí. Něco tu nesedí a nejsou to jen podivná pravidla, která v mikrosvětě fary vládnou. Ivan totiž mnohé skutečnosti překrucuje zřejmě proto, aby sám mohl vůbec ustát tíhu vlastního osudu. A Adam se rozhodne, že faráře donutí přiznat si pravý stav věcí – uvidět zlo a připustit, že ten, kdo po Ivanovi jde, není Satan, ale Bůh sám.

Noc sokoloven

KDY: Pátek večer

KDE: Sokolovny po celé ČR, přehled a info na www.sokol.eu

ZA KOLIK: Vstupné zdarma



Zajímá vás, jaká zákoutí skýtají sokolovny ve vašem okolí a jaké možnosti pro vás a vaše děti nabízí vstup do Sokola? Přijďte nás navštívit během každoroční Noci sokoloven! Program je bohatý a vstupné žádné.

Sobota 24. června

Červnový blešák na Heřmaňáku

KDY: Sobota 9-14

KDE: Řezáčovo náměstí, Praha 7

ZA KOLIK: Vstupné zdarma

"Prázdniny klepou na dveře. Než se ale rozjedete do všemožných koutů Čech i světa, stavte se s námi oslavit sedm let blešáků na Heřmaňáku! Kdo zná atmosféru, kterou na náměstí už takovou dobu spoluvytváříte, nemůže odolat. Kdo nezná, neměl by si poslední sobotu nechat ujít. Protože dokud nepoznáte, jak skvělé tu máme sousedy, nemůžete říct, že znáte Prahu 7," zvou pořadatelé akce.

Letní festival světových kultur

KDY: Sobota od 10

KDE: Betlémské náměstí, Praha 1

ZA KOLIK: Vstupné zdarma



"Zveme Vás na akci Letní festival světových kultur v Praze pořádanou ve spolupráci s Národním muzeem. Přijďte zažít atmosféru různých karnevalů z celého světa a oslavit multikulturalitu a různorodost našeho hlavního města! Akce nabídne různé interaktivní aktivity, včetně výroby karnevalových masek, tanečních lekcí a jídla a nápojů z celého světa. Návštěvníci budou mít příležitost se dozvědět více o kulturním významu různých karnevalových tradic ze všech koutů světa, včetně Brazílie, Kolumbie, Mexika, Trinidadu a Tobaga a Benátek," zvou pořadatelé akce.

Neděle 25. června

Autokino: Muž, který stál v cestě

KDY: Neděle od 22

KDE: Autokino Strahov, Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil

Historické drama… Strhující příběh příběh lékaře a politika Františka Kriegela, hrdiny Pražského jara, který se jako jediný vzepřel Brežněvovi a nepodepsal takzvaný Moskevský protokol. Filmové drama v hlavní roli s Tomášem Töpferem odhaluje zrůdnost komunistického režimu se zaměřením na hrdinu Pražského jara a nejvyhrocenější úsek jeho života i novodobých dějin Československa.

Mint market Praha

KDY: Neděle 10-18

KDE: Rašínovo nábřeží, Praha 2

ZA KOLIK: Vstupné zdarma



Na Náplavce se můžete těšit na pestrou nabídku více než sta tvůrců a designérů z celé České republiky, Slovenska i Ukrajiny. MINT Market je trh se svěží módou, šperky, designem a delikatesami, tak se stavte ochutnat. Uvidíte pestrou nabídku s láskou šitých kabelek, ručně vyráběných šperků, bio kosmetiku, svíčky, originální papírenské zboží, macramé, porcelán, hračky pro děti a mnoho dalšího.

Vícedenní akce

Den otevřených lahví na střeláku

KDY: Pátek 14.30 až sobota 21

KDE: Střelecký ostrov, Praha 1

"Zastavte se na orosený pohárek při toulkách Prahou. Otevíráme pro vás ta nejlahodnější vína a z jižní Moravy, ale i ze zahraničí, můžete tak porovnat kvalitu našich vín se světem. Prezentujeme malé rodinné vinaře nejen z jižní Moravy, ale i z oblasti starého a nového světa, jejichž produkci běžně neochutnáte. Co vinař a co láhev to originál, klademe důraz na minimální produkci výroby, kde vinař uzavírá do lahve nejen víno, ale i své srdce. K degustaci hraje příjemná živá hudba a zážitek dotváří moderní gastronomie a tematické soutěže na podiu," zvou pořadatelé akce.

Praha žije hudbou

KDY: Pátek a sobota

KDE: Po celé Praze, info na www.prahazijehudbou.cz

ZA KOLIK: Vstup zdarma



Zažijte ten největší festival v ulicích Prahy, který se neodehrává jen na jednom místě, ale na spoustě různých pražských ulic. Uličník a celý tým Praha žije hudbou totiž moc dobře ví, že hudba a umění zkrátka patří do veřejného prostoru! A co je lepší, než spojit procházku Prahou s objevováním nových hudebníků, buskerů a umělců všeho druhu? Laco Déczi, Mucha, Katarzia, Lipo, Vojtaano, Bára Hrzánové & Bachtale Apsa, Jakub König a spousta dalších!



Palladium se i letos aktivně zapojí do programu oblíbeného festivalu „Praha žije hudbou“

Nákupní centrum Palladium bude čestným partnerem osmého ročníku největšího svátku pouličního umění „Praha žije hudbou“ ve dnech 23. a 24. června 2023. „Umění patří do ulic!“, to je motto festivalu, kterým se každý rok pořadatelé snaží ukázat, proč je důležité a krásné zažívat živou kulturu ve veřejném prostoru. Letos bude hudební program probíhat na celkem sedmadvaceti místech v centru Prahy. Hlavní festivalová trasa povede od Kampy, přes Jungmannovo náměstí, Můstek až na náměstí Republiky před vstup do nákupního centra Palladium. Trasa pak pokračuje až do Kasáren Karlín. Pro hudební program bude na náměstí Republiky vystavěno speciální pódium „Palladium stage“, kde bude po dobu dvou dní probíhat následující program:

Pátek 23. června: 14:00–14:45 Kateřina Karešová · 15:15–16:00 Ivo Blahunek · 16:30–17:15 Elly · 17:45–18:30 Sabina & Thomas duo · 19:00–20:00 Lipo

Sobota 24. června: 14:00–14:45 The colorblinds · 16:00–16:40 Marie Divis · 17:25–17:55 Vojtaano · 18:40–19:10 Recovers · 19:55–20:40 Elayla

Fidlovačka: Blbec k večeři

KDY: Sobota a neděle od 19

KDE: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

ZA KOLIK: 530-750 Kč

Nejnovější mírová komedie od mistra humoru Francise Vebera… Někdo má rád k večeři kvalitní víno a někdo zase kvalitního blbce… Legendární francouzská komedie vypráví příběh Pierra Brochanta, který se svými přáteli pravidelně pořádá tzv. „večeře blbců“. Nakladatel Pierre si ale jednoho dne naloží víc, než může unést. Pozve si totiž domů „blbce všech blbců“ a továrnu na problémy Françoise Pignona, který mu ze života udělá jednu velkou kalamitu. V hlavních rolích uvidíte Michala Sedláčka, Vladimíra Poláka, Alberta Čubu nebo Robina Ferra (alternace), Ladu Bělaškovou, Beátu Hrnčiříkovou, Bořivoje Čermáka a Ondřeje Malého.

Prague Ice cream festival

KDY: Sobota a neděle 10-20

KDE: Výstaviště, Praha 7

ZA KOLIK: Od 220 Kč



Pražský zmrzlinový festival! "Přijď se pobavit s rodinou nebo přáteli na festival - svátek všech druhů zmrzliny! Není lepší způsob jak zahájit léto! Znovu vás osvěží vaši oblíbení místní i světoví výrobci. Doprovodný program i dobré občerstvení pro všechny věkové kategorie," zvou pořadatelé.

Výstava 100 let Českého rozhlasu

KDY: Do 31. prosince, úterý až neděle 9-18

KDE: Národní technické muzeum, Kostelní 1320/42, Praha 7

ZA KOLIK: Děti 60 Kč, snížené 150 Kč, dospělí 280 Kč, rodinné 560 Kč

Ke stému výročí pravidelného rozhlasového vysílání u nás pořádá Český rozhlas spolu s Národním technickým muzeem výstavu „Sto let je jen začátek – Český rozhlas 1923–2023“. Od slavnostního otevření 17. května 2023 až do konce roku mohou návštěvníci díky různorodým formám poslechu doslova zažít rozmanitost rozhlasové produkce v průběhu uplynulého století. Výstava ale kromě historie představí i aktuální trendy a vyhlídky konzumace obsahu, způsoby jeho příjmu i distribuce.

Festival bonsají a japonské kultury

KDY: Do 25. června, denně 9-19

KDE: Botanická zahrada, Trojská 800, Praha 8

ZA KOLIK: Od 120 Kč, dospělí 180 Kč



Také letos se můžete těšit na přehlídku nejlepších bonsají od předních českých i zahraničních pěstitelů v rámci soutěžní výstavy bonsají s bohatým doprovodným programem ve stylu Japonska. Součástí letošního osmnáctého ročníku výstavy je i mezinárodní Bonsajové Trienále, které se v České republice koná jednou za tři roky.

Svět medúz

KDY: Denně 9.00

KDE: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč

Svět medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Muzeum fantastických iluzí

KDY: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč



Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!