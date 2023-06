Pokud ještě nemáte program na víkend, podívejte se níže! Nabízíme vám tipy na několik akcí, které se na území metropole konají.

Pražský hrad vás opět zve na festival minipivovarů! | Foto: archiv pořadatele akce

Pátek 9. června

Krmení žraloků v Mořském světě

KDY: Každý pátek od 15

KDE: Mořský svět, Výstaviště, Praha 7

ZA KOLIK: 400 Kč

Máte rádi ostré zuby žraloků? Přijďte navštívit Mořský svět během jedinečného komentovaného krmení žraloků, které v rámci České republiky zažijete jen zde. Krmení žraloků probíhá každý pátek od 15 hodin, doporučuje se se dostavit alespoň třicet minut před začátkem.

Švandovo divadlo: Cry Baby Cry

KDY: Pátek od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: Od 380 Kč



Pět žen se v dnes populárním kurzu life coachingu pokusí zjistit, jak by měly změnit svůj život. Může nás ale vůbec někdo naučit, jak žít a jak být šťastný? To je otázka. "Náš divadelně zrychlený kurz pod vedením kouče Michala Dlouhého nebo Tomáše Petříka se o to pokusí. Změnit svůj život přijdou Klára Cibulková, Réka Derzsi/Eva Vrbková, Kristýna Frejová, Marie Štípková/Petra Hřebíčková a Blanka Popková, pod režijním dohledem Martiny Krátké," zvou lidé z divadla.

Fidlovačka: Testosteron

KDY: Pátek od 19

KDE: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

ZA KOLIK: Od 399 Kč

Drsná komedie současného polského autora Andrzeje Saramonowicze o tom, že být člověkem není vůbec jednoduché. Navíc, když ten člověk je muž a jeho pohled na svět kalí přebytek nebo nedostatek testosteronu. Komedie, kterou budou milovat hlavně ženy. Sedm různých mužů, sedm pohledů na to, co si muži o sobě opravdu myslí. A co si myslí o ženách? A bude přece jen někdy svatba? Představení obsahuje nahotu a vulgarismy, není vhodné pro diváky do 15 let.

Autokino: Spider-Man - Napříč paralelními světy

KDY: Pátek od 22

KDE: Autokino Strahov, Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil



Miles Morales vrací v další kapitole Spider-Verse ságy. Čeká na něj epické dobrodružství, které přátelského souseda Spider-Mana transportuje z Brooklynu napříč mnohovesmírem, aby pomohl Gwen Stacey a nové skupině Spider-lidí proti padouchovi silnějšímu než cokoliv, proti čemu se v minulosti postavili.

Legendární Voivod slaví 40. narozeniny, zahraje i Faüst

KDY: Pátek od 19

KDE: Futurum music club, Zborovská 7, Praha 5

ZA KOLIK: Od 590 Kč

Kanadští nadpozemští metalisté Voivod oznamují speciální tour k významnému kulatému čtyřicetiletému výročí kapely. Od osmdesátých let až po současnost se Voivod vždycky lišili a nenechávali se strhnout proudem. Ve Futuru jim budou asistovat mladí a neklidní thrasheři Faüst.

Sobota 10. června

Letní street food na náplavce

KDY: Sobota 10-19

KDE: Smíchovská náplavka, Praha 5

ZA KOLIK: Vstup zdarma



Přijďte si užít letní den do společnosti dobrého jídla na pražský hot spot. Vybírat budete ze široké nabídky streetfoodových specialit, čerstvých ryb i šťavnatých burgerů. Ochutnáte tradiční pokrmy Srí Lanky a zjistíte, co se vaří v Africe. V nabídce bude také pikantní pljeskavica, pálivé dobroty bohaté na chilli a dokonce i hmyz. Potrpí si váš zmlsaný jazýček spíše na sladkosti? Pak vám chutě budou dělat třeba dozlatova usmažené koblížky, křehké vafle, lehké makronky, ledové nanuky nebo pestrá paleta sladkého pečiva a dezertů.

Jedu v medu

KDY: Sobota 10-17

KDE: Národní zemědělské muzeum, Kostelní 1300/44, Praha 7

ZA KOLIK: 50-100 Kč

Chcete se dozvědět něco zajímavého o včelách a vyzkoušet si, co všechno musí včelař umět a znát? Bohatý program věnovaný včelám a divokým opylovačům vám nabídne ukázky živých včel a práce včelařů, výtvarné dílny, promítání, besedy s odborníky, medové kurzy vaření i divadlo pro nejmenší. Chybět nebude ani tradiční medový trh s včelařskými produkty či degustace různých druhů medoviny.

Festival Ambasád Food & Culture

KDY: Sobota 8-20

KDE: Trhy na Kulaťáku, Vítězné náměstí, Praha 6

ZA KOLIK: Vstup zdarma



Festival ambasád je největší mezinárodní street food festival, kde prezentace jednotlivých zemí zajišťují především jejich ambasády, honorární konzuláty, či hospodářské komory. Velvyslanci se akce osobně účastní. Jedná se, co do rozsahu a počtu zúčastněných zemí, o zcela unikátní akci v rámci naší republiky. Na stáncích jednotlivých zemí budou připraveny originální tradiční pokrmy, které jsou charakteristické pro jednotlivé země a jsou často ze surovin a koření, které jsou pro nás méně obvyklé a někdy i neznámé. Do vaření se zapojují i pracovníci ambasád a nezřídka i sami velvyslanci a velvyslankyně a jejich rodiny, nebo příslušníci, jednotlivých zemí, kteří v Praze trvale žijí.



Dětský den na Pražském hradě

KDY: Sobota 10-18

KDE: Pražský hrad (Královská zahrada), Praha 1

ZA KOLIK: Vstup zdarma

Těšte se na dětský den na Pražském hradě, který se bude konat pod záštitou manželky prezidenta, paní Evy Pavlové. V Královské zahradě na vás bude čekat spousta zábavných i poučných aktivit, které pro vás připravily dětské spolky a neziskové organizace. S Mickou můžete objevovat také nejen méně známá místa okolí Hradu, ale třeba i lidová řemesla, která se na dětský den opět na Hrad vrátila. Kdo bude chtít, může se s Mickou vrátit v čase do dob starých Čechů, bujarých šermířů, veselých kejklířů, statečných legionářů a mnohých dalších. Zaslouženou odměnou pak mohou být třeba dřevěné kolotoče a vídeňské kolo na ruční pohon nebo něco dobrého k snědku za dostupné ceny. Už teď cítíme tu vůni čerstvého pečiva, perníčků a cukrové vaty! V Jelením příkopu přebytečnou energii využijete s vojáky, kteří tam budou předvádět své vybavení a výcvik. Hradní stráž kvůli Micce vytáhne dokonce své motorky. Kdo bude na jednotlivých stanovištích sbírat razítka, může si odnést třeba i malou pozornost. Nouze nebude ani o skvělé jídlo a pití připravené společností Aramark, největším poskytovatelem stravovacích služeb v Česku. Na své si přijdou jak zastánci české klasiky, jako je třeba gulášová polévka, sekaná či vepřové maso na čerstvém chlebu s hořčicí, křenem a cibulí, tak milovníci americké kuchyně zastoupené poctivým hot dogem, trhaným masem s hranolkami, kuřecími stripsy, masovými kuličkami s několika omáčkami nebo americko-mexickým chilli con carne. O sladkou tečku se postará pravý newyorský cheesecake, ovoce s čokoládou, zmrzlina nebo jablečný koláč s drobenkou, žízeň pak zaženou domácí limonády.

Kiss: Koncert

KDY: Sobota od 20 (hala otevřena od 18.30)

KDE: O2 arena, Českomoravská, Praha 9

ZA KOLIK: 1690-3390 Kč



Kapela Kiss vyslyšela své věrné fanoušky a jede na rozlučkové turné! „Všechno, co jsme vybudovali a co jsme za poslední více než čtyři desetiletí dobyli, by se nikdy nestalo bez milionů lidí po celém světě, kteří během těch let zaplnili kluby, arény a stadiony. Tohle bude vrcholná oslava pro ty, kteří nás viděli, a poslední šance pro ty, kteří nás neviděli. Kiss Army, na našem posledním turné se loučíme naší dosud největší show a odejdeme stejným způsobem, jakým jsme přišli… Nekompromisní a nezastavitelní,“ uvedli Kiss před turné The End Of the Road.

Neděle 11. června

Autokino: Transformers - Probuzení monster

KDY: Neděle od 22

KDE: Autokino Strahov, Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil

V 90. letech se na Zemi k zuřící válce mezi Decepticony a Autoboty přidávají Maximalové, Predaconové a Terrorconové. Bitva může začít.

Fidlovačka: Hejblata

KDY: Neděle od 10.30, 14.30 a 18.30

KDE: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

ZA KOLIK: 189-259 Kč



Představení Taneční školy InDance, která jedinečným způsobem probouzí radost z tance u malých i velkých. Jako host vystoupí i soubory Pop Balet.

PesFest

KDY: Neděle od 11.30

KDE: Centrální park Pankrác, Praha 4

ZA KOLIK: Vstup zdarma

Jubilejní desátý ročník festivalu pro psa a jeho rodinu je tady. "Před více jak deseti lety vznikla myšlenka uspořádat festival, který by byl oslavou našich psích kamarádů, jejich vděčnosti a oddanosti, ale hlavně radosti, kterou nám do života přináší. Náš festival má ale ještě další poslání, a to pomáhat. Díky charitativní sbírce pomáháme týraným a opuštěným psům a snažíme se jim pomocí prezentace útulků najít jejich nové rodiny," říká zakladatelka akce Lucie Michková.

Karlínský foodtruck festival

KDY: Neděle 10-18

KDE: Karlínské náměstí, Praha 8

ZA KOLIK: Vstup zdarma



Těšit se můžete na ty nejkrásnější food trucky a přívěsy, která vám nabídnou to nejlepší z moderní gastronomie. K tomu všemu vám celý den bude hrát DJ Hlava a čeká vás parádní vystoupení kapely Screwballs Rockabilly. Pro děti budeme mít jako vždy připraveny kreativní dílny a další doprovodný program. Bude to parádní den plný skvělého jídla, pití a zábavy pro celou rodinu.

Superhrdinové v Rudolfinu

KDY: Neděle od 19.30

KDE: Rudolfinum (Dvořákova síň), Alšovo nábřeží 12, Praha 1

ZA KOLIK: Od 1290 Kč

Filmová filharmonie vás v neděli v Rudolfinu přenese do světa superhrdinů.Zdroj: archiv pořadatele akceSupermana, Batmana, Úžasňákovi, Avengers nebo Hellboye spojí na jednom pódiu Filmová filharmonie. Díky velkému symfonickému orchestru a pěveckému sboru přenese posluchače do světa superhrdinů. Nový tematický koncert odehraje 11. června v pražském Rudolfinu pod vedením Roberta Kružíka. Zároveň se jedná o závěrečný koncert jubilejní desáté sezóny orchestru. „Posluchači se můžou těšit na Johna Williamse i Hanse Zimmera a hlavně skvělou filmovou hudbu od 80. let až po současnost,“ slibuje Matěj Lehár, ředitel a dramaturg Filmové filharmonie (Filmharmonie). „Velkým překvapením je pro mě podmanivá hudba Marca Beltramiho k filmu Hellboy a krásné sborové pasáže z hudby k filmům X-Men: Poslední vzdor Johna Powella a Muž z oceli Hanse Zimmera,“ doplňuje. Kromě už zmíněných témat superhrdinů, mezi kterými nechybí Superman ani Avengers, zazní hudba z filmů Spider-Man 2 nebo Fantastická čtyřka.

Otto von Schirach v Café v lese

KDY: Neděle od 19

KDE: Café v lese, Krymská, Praha 10

ZA KOLIK: Od 350 Kč



Léčivou silou bermudského trojúhelníku vás v polovině června prozáří původem kubánsko-německý breacore léčitel z Miami, Otto von Schirach! Potěší vás i lokálnÍ ambientní breakcoristé Ježíš táhne na Berlín.

Vícedenní akce

Festival minipivovarů na Pražském hradě

KDY: Pátek 14-20, sobota 12-20

KDE: Pražský hrad (Královská zahrada, Střelecká cesta), Praha 1

ZA KOLIK: 650 Kč

Českomoravský svaz minipivovarů pořádá každým rokem Festival minipivovarů na Pražském hradě, který má za účel představit veřejnosti produkci minipivovarů z celé republiky a porovnat ji s blízkým zahraničím. Letos se bude Festivalu účastnit 50 českých a moravských pivovarů a pivovary z Maďarska. Festival je výjimečný, jedná se o degustační akci, kde nejde o to prodat a vypít co nejvíce piva. Počet návštěvníků je limitován místem a bezpečností Pražského hradu, takže vstupenek je připraveno na každý den 1200, z nichž se část bude prodávat i přímo na místě. Cena zahrnuje katalog minipivovarů, degustační sklenici a neomezenou degustaci.

Velká výstava bezobratlých

KDY: Pátek až neděle 13-18

KDE: Botanická zahrada, Na Slupi 16, Praha 2

ZA KOLIK: 30-70 Kč



Po dlouhých pěti letech se do Botanické zahrady PřF UK vrací Velká výstava bezobratlých. Oslavte s námi pestrost naší přírody a prozkoumejte zblízka fascinující svět bezobratlých živočichů.

Výstava 100 let Českého rozhlasu

KDY: Do 31. prosince, úterý až neděle 9-18

KDE: Národní technické muzeum, Kostelní 1320/42, Praha 7

ZA KOLIK: Děti 60 Kč, snížené 150 Kč, dospělí 280 Kč, rodinné 560 Kč

Ke stému výročí pravidelného rozhlasového vysílání u nás pořádá Český rozhlas spolu s Národním technickým muzeem výstavu „Sto let je jen začátek – Český rozhlas 1923–2023“. Od slavnostního otevření 17. května 2023 až do konce roku mohou návštěvníci díky různorodým formám poslechu doslova zažít rozmanitost rozhlasové produkce v průběhu uplynulého století. Výstava ale kromě historie představí i aktuální trendy a vyhlídky konzumace obsahu, způsoby jeho příjmu i distribuce.

Imaginárium Divadla bratří Formanů a jejich přátel

KDY: Od 21. ledna do 11. června 9-18

KDE: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi, Praha 9

ZA KOLIK: 75-120 Kč



Imaginárium představuje fantastický a tajuplný svět kočovných divadelníků a svérázných výtvarníků. Vtahuje nás do říše tvůrčí fantazie a radostně a bezelstně oslavuje lidskou tvořivost a řemeslo. Připomíná nám krásu a poctivost umění vytvořeného vlastníma rukama a srdcem. „Skutečný smysl instalace Imaginárium je zprostředkovat dětem i dospělým co nejvíce radosti z dotýkání, objevování, pohybu a hry," říká Matěj Forman. Výstava citlivě reaguje na prostředí Chvalského zámku a přináší nová zákoutí, vynálezy, hračky, objekty a interaktivní instalace. Vzniká živelně a organicky intenzivní spoluprací pestré skupiny výtvarníků a přátel Matěje Formana, ve které je každý z umělců silným individuem s vlastním výtvarným rukopisem, avšak zároveň je součástí celku. Každý za sebe a ze sebe, všichni společně za jeden svět, za svět tvůrčí a nespoutané představivosti, výtvarného umu, radosti a hravosti. "Imaginárium putuje po světě již 10 let a má za sebou řadu úspěšných prezentací české loutkové tvorby nejen u nás, ale také v zahraničí, např. v Itálii, Německu, Dánsku nebo Francii. Vážíme si toho, že se nyní usídlí na Chvalském zámku a srdečně Vás zveme k jeho návštěvě," zvou lidé ze zámku.

Svět medúz

KDY: Denně 9.00

KDE: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč

Svět medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Muzeum fantastických iluzí

KDY: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč



Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!